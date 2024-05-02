Воины ВСУ уничтожают вражескую технику вместе с личным составом с помощью БМП Bradley. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали поражение российской техники на Авдеевском направлении фронта, где идут тяжелые бои. Вражеские бронемашины воины уничтожали из оружия, установленного на БМП Bradley.

Экипаж "Курта" второго механизированного батальона 47-й ОМБр на Bradley открыл огонь по колонне врага, сжегши его технику, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Детонация БК российской БМП-1 после прилета украинского FPV-дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО