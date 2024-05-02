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Новости Видео Война
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Воины ВСУ уничтожают вражескую технику вместе с личным составом с помощью БМП Bradley. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали поражение российской техники на Авдеевском направлении фронта, где идут тяжелые бои. Вражеские бронемашины воины уничтожали из оружия, установленного на БМП Bradley.

Экипаж "Курта" второго механизированного батальона 47-й ОМБр на Bradley открыл огонь по колонне врага, сжегши его технику, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Детонация БК российской БМП-1 после прилета украинского FPV-дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

БМП (399) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+21
Шкода, що орки вспіли десантуватись
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02.05.2024 12:13
+7
Кацапи - брєдлі! брєдлі!
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02.05.2024 12:14
+5
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02.05.2024 12:10
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02.05.2024 12:10 Ответить
Шкода, що орки вспіли десантуватись
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02.05.2024 12:13 Ответить
Кацапи - брєдлі! брєдлі!
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02.05.2024 12:14 Ответить
так що що?
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02.05.2024 12:41 Ответить
Як виставка зветься "Київ за три дні" чи "Авдіївка за 12 років"?
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02.05.2024 12:54 Ответить
бронебійні кулі
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02.05.2024 12:25 Ответить
это мтлб..там и бронебойных не надо....
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02.05.2024 13:10 Ответить
Бтр уничтожен. Пошли пить чай.
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02.05.2024 12:34 Ответить
Точніше МТ-ЛБ.
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02.05.2024 12:37 Ответить
Краще вже замість чаю випити б бокал "Старого Таллінну"
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02.05.2024 12:42 Ответить
Зазвичай Vana Tallinn бокалами не п'ють, краще коктейль з шампанським
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02.05.2024 15:08 Ответить
У мехвода энурез?
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02.05.2024 13:38 Ответить
Дефикация. Да и то, если успел понять, что происходит
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02.05.2024 14:43 Ответить
Боевые позывы... Ну и метеоризм
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02.05.2024 14:51 Ответить
Жаль що припізнився Бредлі ,а то б файно підсмажились ті " пєтушки" що з курятника повистрибували.
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02.05.2024 15:58 Ответить
Mr. Bradley - utmost respect 👏
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02.05.2024 16:13 Ответить
Круть!..
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03.05.2024 13:20 Ответить
 
 