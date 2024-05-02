Детонация БК российской БМП-1 после прилета украинского FPV-дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады атаковали дроном-камикадзе российскую БМП-1 на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, вероятно, боекомплекта. Видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
Сегодня мы также писали о том, что воины 47-й отдельной механизированной бригады, которые действуют на отрезке фронта в Донецкой области, пресекли попытку оккупантов прорвать оборону украинских защитников. Вражеский штурм был остановлен, захватчики понесли потери в личном составе и технике.
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ні один орок не встиг вискочить
Не куй шастати в Україні....