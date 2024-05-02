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Новости Видео Война
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Детонация БК российской БМП-1 после прилета украинского FPV-дрона на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады атаковали дроном-камикадзе российскую БМП-1 на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, вероятно, боекомплекта. Видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.

війна

Сегодня мы также писали о том, что воины 47-й отдельной механизированной бригады, которые действуют на отрезке фронта в Донецкой области, пресекли попытку оккупантов прорвать оборону украинских защитников. Вражеский штурм был остановлен, захватчики понесли потери в личном составе и технике.

Также смотрите: Удар ATACMS по полигону рашистов на оккупированной Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) БМП (399) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Красівоє....
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02.05.2024 11:33 Ответить
Крім бк повний бак палива,
ні один орок не встиг вискочить
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02.05.2024 11:59 Ответить
По ходу орків не було - здриснули раніше...
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02.05.2024 12:04 Ответить
Какая красотища! В конце ещё лужа горящей соляры растеклась. Лучше любых голливудских спецэффектов.
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02.05.2024 13:15 Ответить
.......огалтєлая руSSо - фобія .......👍
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02.05.2024 13:21 Ответить
у БМП-1 легка башта - відлітає метрів на 60.
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02.05.2024 13:42 Ответить
на шматки і атоми ))
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02.05.2024 15:16 Ответить
шпроты 2024
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02.05.2024 16:49 Ответить
Світ - банка з жерсті, люди в ній як шпроти, і чиясь правда важить більше ніж FPV дрон.
Не куй шастати в Україні....
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02.05.2024 20:45 Ответить
 
 