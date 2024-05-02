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Удар ATACMS по полігону рашистів на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Українські захисники завдали удару ракетами ATACMS по табору і полігону російських військ на окупованій Луганщині.

Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сили оборони атакували полігон російських окупантів на Луганщині американськими касетними ракетами MGM-140 ATACMS.

Попередньо відомо, що це відбулося поблизу села Рогове за 90 км від лінії фронту. Йдеться про три "прильоти".

На відео видно, як росіяни вишикувалися на полігоні, також там було розміщено техніку рашистів.

Передача ракет ATACMS Україні

MGM-140A​ - балістична ракета M39 (ATACMS Block I​) з дальністю у 165 км. Вона також має потужну касетну частину на 950 елементів M74.

17 жовтня 2023 року Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ракет ATACMS.

За даними ЗМІ, йшлося лише про 20 одиниць.

Водночас у Пентагоні заявили, що Україна може використовувати ATACMS лише для ударів по окупованих територіях.

Відомо, що у квітні Сили оборони атакували ракетами MGM-140 ATACMS аеродром в окупованому Джанкої.

Також ЗМІ повідомили, що у березні 2024 США передали Україні понад сотню ракет ATACMS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму, - генерал Ходжес

Автор: 

ATACMS (140) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+21
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02.05.2024 10:05
+8
Нормальна тема, цікаво що на це напишуть під.аросоотсосійські тролі?!? І це ми ще навіть нічого не починали! Зараз новий пакет атакамси за місяць ф-16, кацапи чекайте подарунків!
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02.05.2024 10:02
+8
О ЦЕ БАВОВНА )))
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02.05.2024 10:15
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Писали нижче шо вони хотіли кіна - чим не кіно?
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02.05.2024 09:59 Відповісти
Нормальна тема, цікаво що на це напишуть під.аросоотсосійські тролі?!? І це ми ще навіть нічого не починали! Зараз новий пакет атакамси за місяць ф-16, кацапи чекайте подарунків!
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02.05.2024 10:02 Відповісти
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02.05.2024 11:23 Відповісти
Ось пишуть,дивись...
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02.05.2024 11:24 Відповісти
Та я не про натуральних, а про тих що маскуються на інфоресурсах під Громадян України та її Союзників, і розносять лишньохромосомі сколківські вкиди!
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02.05.2024 12:52 Відповісти
Покошлатило так нормально друшляківокупантів, і ето ані даже нє начіналі)))
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02.05.2024 10:04 Відповісти
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02.05.2024 10:05 Відповісти
Косточки в ряд
И звёздочки в ряд.
Сто шестнадцать
Кучно лежат....
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02.05.2024 11:58 Відповісти
Копита ,роги ,свинячі рила в ряд,далі по тексту зверху...
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02.05.2024 13:47 Відповісти
О ЦЕ БАВОВНА )))
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02.05.2024 10:15 Відповісти
Це була репетиція "дєвятавамая", головний концерт незабаром.
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02.05.2024 10:25 Відповісти
друга Атакамс мабуть цілила в будинок,що з права вверху,а попала по полю.
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02.05.2024 12:17 Відповісти
рашисти,ще з вчора волали,що хтось навів Атакамс,/прєдатєлі/ ,тому що знали точне місце знаходження,та точний час
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02.05.2024 12:19 Відповісти
Оптом к накабздону! ATACMS.COM.UA
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02.05.2024 13:52 Відповісти
прилетіло https://www.google.com/maps/place/49%C2%B038 сюди , і ще https://www.google.com/maps/place/49%C2%B038 сюди .
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02.05.2024 14:33 Відповісти
 
 