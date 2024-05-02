Удар ATACMS по полігону рашистів на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Українські захисники завдали удару ракетами ATACMS по табору і полігону російських військ на окупованій Луганщині.

Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сили оборони атакували полігон російських окупантів на Луганщині американськими касетними ракетами MGM-140 ATACMS.

Попередньо відомо, що це відбулося поблизу села Рогове за 90 км від лінії фронту. Йдеться про три "прильоти".

На відео видно, як росіяни вишикувалися на полігоні, також там було розміщено техніку рашистів.

Передача ракет ATACMS Україні

MGM-140A​ - балістична ракета M39 (ATACMS Block I​) з дальністю у 165 км. Вона також має потужну касетну частину на 950 елементів M74.

17 жовтня 2023 року Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ракет ATACMS.

За даними ЗМІ, йшлося лише про 20 одиниць.

Водночас у Пентагоні заявили, що Україна може використовувати ATACMS лише для ударів по окупованих територіях.

Відомо, що у квітні Сили оборони атакували ракетами MGM-140 ATACMS аеродром в окупованому Джанкої.

Також ЗМІ повідомили, що у березні 2024 США передали Україні понад сотню ракет ATACMS.

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