Пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські штаби, логістика та артилерія на лінії фронту та в Криму, - генерал Ходжес

Отримання Україною ракет ATACMS є частиною посилення можливостей українських військових завдавати дальні високоточні удари по російським військам, зокрема в окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Застосування ракет ATACMS

За словами генерала, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна може використати ATACMS, як вона хоче.

"Дуже хороша новина. Немає цих сміховинних обмежень щодо того, де ви їх використовуєте", - зазначив Ходжес.

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Як зазначив генерал, український Генштаб зробить найкращий вибір, де ракети буде використано, оскільки їх не буде незліченна кількість.

"Вам потрібно встановити пріоритет, де ви отримуєте найкращий ефект. Знищення яких саме цілей найбільше допоможе Україні. І, звичайно, у вас є британський Storm Shadow, французький SCALP. Я бачив, що Італія запропонувала свої ракети, я гадаю, це теж Storm Shadow", - додав Ходжес.

Генерал заявив, що точний удар на велику відстань - це те, що, по-перше, зробить Крим непридатним для російських сил, їх ВМС та ВПС не зможуть продовжувати діяти звідти, бо кожен квадратний метр Криму перебуває у межах досяжності цих озброєнь.

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"Ви також можете підривати або нейтралізувати російську перевагу маси, їхню кількість, знищуючи російські штаби, російську логістику, російську артилерію. Я думаю, що це будуть пріоритетні цілі", - наголосив Ходжес.

Водночас він не впевнений, що використання ATACMS проти Керченського мосту - це найкраще їхнє використання.

"Їх треба було б так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту. Використовуйте ці ATACMS для кращого ефекту, щоб знищити логістику, штаби, артилерію та повітряні бази", - додав він.

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Використання Україною винищувачів F-16

Як зазначив Ходжес, F-16 - це дуже гарний літак. "І немає сумніву, що українські пілоти будуть настільки ж досвідчені, як і будь-хто у світі, щоб літати на F-16. Це не питання. Ключовим буде те, як вони будуть задіяні, як українські ВПС будуть використовувати ці літаки проти російських". сил, російських цілей і таке інше", - пояснив він.

За його словами, звісно, росіяни шукатимуть F-16. Вони з нетерпінням прагнутимуть продемонструвати, що можуть збити F-16, що, звісно, неминуче станеться у якийсь момент.

"І знову, я вірю, що Генеральний штаб використає їх найкращим чином, який допоможе Збройним силам України, чи йдеться про збиття російських ракет як частину загальної ППО, чи про використання їх проти логістичних цілей або проти артилерії, чи це буде підтримка наземних операцій", - наголосив екскомандувач Сил США в Європі.

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При цьому існує багато різних способів, якими використовуватимуться F-16, але їх не незліченну кількість.

"І, звичайно, вони не літають 24 години на добу, потрібно багато обслуговування і так далі. Я думаю, що ми, ймовірно, побачимо поступове їх використання, у міру того, як Україна ставатиме впевненою у тому, як краще використовувати ці літаки", - додав Ходжес.