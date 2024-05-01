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ATACMS для України: Поставимо стільки, скільки зможемо, - Остін

Остін про ATACMS для України

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У Остіна запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.

Читайте: Остін закликав країни, які мають системи Patriot, передати їх Україні

Він також додав, що Україна вже отримала ATACMS.

ATACMS для України

Нагадаємо, наприкінці квітня Палата представників США ухвалила, а президент Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні пакету допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів.

Також читайте: Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT

Напередодні підписання цього законопроєкту президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна має домовленість із США щодо постачання ATACMS.

Автор: 

допомога (8291) США (22497) Остін Ллойд (521) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+12
Скільки зможемо це не достатньо потрібно більше
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01.05.2024 09:09
+6
Ну-ну.
"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
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01.05.2024 09:10
+4
Раніше говорили, скільки треба, а тепер скільки зможемо...
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01.05.2024 09:38
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Скільки зможемо це не достатньо потрібно більше
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01.05.2024 09:09 Відповісти
Ну-ну.
"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
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01.05.2024 09:10 Відповісти
1000 там точно не фігурує, скоріше 100.
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01.05.2024 09:38 Відповісти
В них усього біля 4000 цих ракет. +-
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01.05.2024 14:27 Відповісти
ніхто не знає, скільки в них тих ракет. а якщо навіть і 4 тисячі, то по аналогії з "абрамсами", яких з загальної кількості в понад 3 тисячі дали 30, ракет дадуть 40.
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02.05.2024 09:17 Відповісти
Так, не більше 100 дадуть.
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03.05.2024 02:47 Відповісти
Поставьте же уже ))
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01.05.2024 09:12 Відповісти
Виробництво цих ракет треба запустити в Україні ще вчора. Зеленський проспав чи на що тоді надіється.
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01.05.2024 09:14 Відповісти
Військові технології не входять в пакет допомоги. Можно збудувати завод. Але що він буде виробляти ? Дротики ?
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01.05.2024 10:26 Відповісти
Остін каже вірно, в він каже так- всі ваші питання до сраки- ми даємо і не будемо потякати що і скількі. Це в марафоні розказують шо дали та де лежить. Остін, то ж не єрмак
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01.05.2024 09:25 Відповісти
"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.

Це ще велике щастя, що у законі жорстко прописана вимога надати ці самі атакамси. Бо зараз би сказав, що вони подумають.

До речі, у законопроекті від демократів, за який вперто відмовлялися голосувати республіканці, такої вимоги не було...
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01.05.2024 09:33 Відповісти
Ага, як з Патріотами
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01.05.2024 09:37 Відповісти
Раніше говорили, скільки треба, а тепер скільки зможемо...
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01.05.2024 09:38 Відповісти
Бо "скільки потрібно" виявилося занадто багато, навіть для США.
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01.05.2024 11:30 Відповісти
Так, кацапсячих тарганів з совєцьким залізяччям виявилось дуже багато...
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01.05.2024 11:38 Відповісти
"Поставимо стільки, скільки зможемо "

"Ну не шмогла я, не шмогла...."
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01.05.2024 10:12 Відповісти
Опять началась маструбация для того что бы ***** не проиграл.
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01.05.2024 10:27 Відповісти
Все не так. Не так треба американців переконувати. У. Черчиль у свій час на крейсері переконував Ф.Рузвельта про допомогу. Повну. І переконав таки, хитрий лис. Він не вимагав, не бив ніжкою. Не плакав, і шмарклі по палубі не розвозив. Може зеленСКИЙ переконати ? Відповідь НІ. Бо Великобританія ввела військовий стан в 1939 році, коли німці були ще в Польщі. І економіка запрацювала на ВІЙНУ. Це складна річ - економіку перевести на війну. зеленСКИЙ не вміє, навіть шкодить. Корупцією й діяльністю свого бездіяльного ОПісу, який навчився лише перезавантажувати. Від перезавантаження комп'ютер краще не прцюватиме. І це розуміють в США. ТРЕБА МІНЯТИ комп'ютер ! На більш потужний. зеленсСКИЙ ... здох.
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01.05.2024 10:35 Відповісти
 
 