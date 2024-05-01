ATACMS для України: Поставимо стільки, скільки зможемо, - Остін
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.
Про це він заявив, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
У Остіна запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів.
"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.
Він також додав, що Україна вже отримала ATACMS.
ATACMS для України
Нагадаємо, наприкінці квітня Палата представників США ухвалила, а президент Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні пакету допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів.
Напередодні підписання цього законопроєкту президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна має домовленість із США щодо постачання ATACMS.
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"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
Це ще велике щастя, що у законі жорстко прописана вимога надати ці самі атакамси. Бо зараз би сказав, що вони подумають.
До речі, у законопроекті від демократів, за який вперто відмовлялися голосувати республіканці, такої вимоги не було...
"Ну не шмогла я, не шмогла...."