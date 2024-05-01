ATACMS для України: Поставимо стільки, скільки зможемо, - Остін

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки ракет ATACMS, скільки зможуть.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

У Остіна запитали, чи планують США додаткові постачання далекобійних ракет ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.

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Він також додав, що Україна вже отримала ATACMS.

ATACMS для України

Нагадаємо, наприкінці квітня Палата представників США ухвалила, а президент Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні пакету допомоги розміром понад 60 мільярдів доларів.

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Напередодні підписання цього законопроєкту президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна має домовленість із США щодо постачання ATACMS.