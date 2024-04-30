Остін закликав країни, які мають системи Patriot, передати їх Україні

Голова Пентагону Ллойд Остін закликав країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, передати їх Україні.

Про це він заявив на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 30 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів", - сказав він.

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Однак голова Пентагону не уточнив, із ким саме говорив про допомогу Україні, але відомо, що в Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв про те, що Україна веде перемовини щодо передачі чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.