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Остін закликав країни, які мають системи Patriot, передати їх Україні

Ллойд Остін закликав передати Patriot Україні

Голова Пентагону Ллойд Остін закликав країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, передати їх Україні.

Про це він заявив на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 30 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо - то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів", - сказав він.

Також читайте: Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot, - Остін

Однак голова Пентагону не уточнив, із ким саме говорив про допомогу Україні, але відомо, що в Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв про те, що Україна веде перемовини щодо передачі чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.

Автор: 

Остін Ллойд (521) Patriot (297)


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Топ коментарі
+10
США не горять бажанням передати - штурмують інших?
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30.04.2024 20:54
+8
Остин, пошарь в галифе, 60 комплектов Пэтриот найдешь.
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30.04.2024 21:08
+7
******! Штати, які мають сотні Петріотів, закликають передати їх інші країни! Ну і як це назвати?!
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30.04.2024 21:17
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30.04.2024 20:52 Відповісти
США не горять бажанням передати - штурмують інших?
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30.04.2024 20:54 Відповісти
Невде у США нема систем ППО щоб передати Україні?!

Самі розробили цю систему. Самі виробляють і нічого нема для передачі?

Якщо вже у США «патріоти» скінчилися, то хто у Европі дасть?
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01.05.2024 00:51 Відповісти
Міг би й поіменно назвати. Кому-кому, а йому все це відомо.
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30.04.2024 20:58 Відповісти
Усі усіх "закликають". Закликальщики, мля...
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30.04.2024 21:04 Відповісти
за дарма нiхто не надасть.
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30.04.2024 21:05 Відповісти
Остин, пошарь в галифе, 60 комплектов Пэтриот найдешь.
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30.04.2024 21:08 Відповісти
Вот где искать надо -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония 120 M902 PAC-3 собственного лицензионного производства по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--280-142 [
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30.04.2024 21:16 Відповісти
******! Штати, які мають сотні Петріотів, закликають передати їх інші країни! Ну і як це назвати?!
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30.04.2024 21:17 Відповісти
Самі себе закликають? Це вже тхне шизофренією
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30.04.2024 21:24 Відповісти
Dumaju sto nado naciat sebia to jest statov,u nix skladu bolse vsego Patriot sistem
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30.04.2024 21:25 Відповісти
е-гей! хльопці! хто може Україні ******** підкинути? агов!
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30.04.2024 21:28 Відповісти
Це ж який рівень цинізму потрібно мати Остіну, щоб верзти цей дебілізм! Шо ти, де ти шукати зібрався? У тебе, у твоїх США на військових базах зберігається 480 установок М-902/М-903 "Петриот"! Чотириста віісімдесят одиниць, Остін!!!
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30.04.2024 21:29 Відповісти
Так 4 пускові вони передали, тобто вже 476

Німеччина, якось змогла передати 10 пускових

Нідерланди 2 пускові
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30.04.2024 22:20 Відповісти
Разработчик, производитель, самый крупный обладатель Пэтриотов, никуя их не давши призывает остальных (европейцев, которые ну сильно ближе к оркам, чем Остин) отдать свои нам...
Не, ну логично, чо.
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30.04.2024 21:30 Відповісти
Кожна країна в доступності якщо є по 1 патріоту і по 2-3 винищувача і вже буде все гаразд.Потрібно закінчувати цю війну і створювати Європейский пояс безпеки .Щит на небі і на землі.Йде повним ходом перерозподіл світового порядку.Рухатися треба швидко і досить тягнути кота за яйця.
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30.04.2024 21:31 Відповісти
та нам танки т34 передавали з варшавського договору тільки за повну компенсацію новітніми моделями техніки. За так їм навіть ракету кацапську збити над собою влом, бо "вистрєл" пеньонзів коштує
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30.04.2024 21:33 Відповісти
та давайте вже в крєдіт - все одно не буде кому віддавати якшо Україна не встоїть
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30.04.2024 21:36 Відповісти
Новина цікава! Думка Остіна абсолютно вірна, але читаю цих опущених коментаторів( типу невдоволених Українців та Європейців а по суті опущених піда.рососійських лишньохромосомих тролів) - шо не комент, то сколківські перла! 🤣
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30.04.2024 22:02 Відповісти
Краще б він закликав країни які мають системи "Томагавк" передати їх Україні. Ото було б більш результативно. Нащо збивати ракети в небі коли їх можна знищити на землі. Або взагалі не допустити виготовлення. Але ж американців мабуть цікавить інший результат... видимість допомоги а не реальний захист. Хоча впринципі чому лише американців, наші самі точно те ж саме роблять. Точніше не роблять (
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30.04.2024 23:42 Відповісти
Польщі вигідніше застосувати Петріот над Україною.
А Іспанії він не потрібен взагалі.
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01.05.2024 05:05 Відповісти
 
 