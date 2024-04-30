Остин призвал страны, имеющие системы Patriot, передать их Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.
Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 30 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств", - сказал он.
Однако глава Пентагона не уточнил, с кем именно говорил о помощи Украине, но известно, что в Европе батареи Patriot имеют в частности Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.
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Самі розробили цю систему. Самі виробляють і нічого нема для передачі?
Якщо вже у США «патріоти» скінчилися, то хто у Европі дасть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония 120 M902 PAC-3 собственного лицензионного производства по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--280-142 [
Німеччина, якось змогла передати 10 пускових
Нідерланди 2 пускові
Не, ну логично, чо.
А Іспанії він не потрібен взагалі.