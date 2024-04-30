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Остин призвал страны, имеющие системы Patriot, передать их Украине

Ллойд Остін закликав передати Patriot Україні

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.

Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 30 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств", - сказал он.

Читайте также: Украине нужна интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, а не только Patriot, - Остин

Однако глава Пентагона не уточнил, с кем именно говорил о помощи Украине, но известно, что в Европе батареи Patriot имеют в частности Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.

Автор: 

Остин Ллойд (420) Patriot (263)


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Топ комментарии
+10
США не горять бажанням передати - штурмують інших?
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30.04.2024 20:54
+8
Остин, пошарь в галифе, 60 комплектов Пэтриот найдешь.
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30.04.2024 21:08
+7
******! Штати, які мають сотні Петріотів, закликають передати їх інші країни! Ну і як це назвати?!
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30.04.2024 21:17
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Кличе та кигиче... (с)
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30.04.2024 20:52 Ответить
США не горять бажанням передати - штурмують інших?
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30.04.2024 20:54 Ответить
Невде у США нема систем ППО щоб передати Україні?!

Самі розробили цю систему. Самі виробляють і нічого нема для передачі?

Якщо вже у США «патріоти» скінчилися, то хто у Европі дасть?
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01.05.2024 00:51 Ответить
Міг би й поіменно назвати. Кому-кому, а йому все це відомо.
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30.04.2024 20:58 Ответить
Усі усіх "закликають". Закликальщики, мля...
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30.04.2024 21:04 Ответить
за дарма нiхто не надасть.
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30.04.2024 21:05 Ответить
Остин, пошарь в галифе, 60 комплектов Пэтриот найдешь.
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30.04.2024 21:08 Ответить
Вот где искать надо -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония 120 M902 PAC-3 собственного лицензионного производства по состоянию на 2024 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82#cite_note-Military-Balance-2024--280-142 [
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30.04.2024 21:16 Ответить
******! Штати, які мають сотні Петріотів, закликають передати їх інші країни! Ну і як це назвати?!
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30.04.2024 21:17 Ответить
Самі себе закликають? Це вже тхне шизофренією
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30.04.2024 21:24 Ответить
Dumaju sto nado naciat sebia to jest statov,u nix skladu bolse vsego Patriot sistem
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30.04.2024 21:25 Ответить
е-гей! хльопці! хто може Україні ******** підкинути? агов!
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30.04.2024 21:28 Ответить
Це ж який рівень цинізму потрібно мати Остіну, щоб верзти цей дебілізм! Шо ти, де ти шукати зібрався? У тебе, у твоїх США на військових базах зберігається 480 установок М-902/М-903 "Петриот"! Чотириста віісімдесят одиниць, Остін!!!
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30.04.2024 21:29 Ответить
Так 4 пускові вони передали, тобто вже 476

Німеччина, якось змогла передати 10 пускових

Нідерланди 2 пускові
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30.04.2024 22:20 Ответить
Разработчик, производитель, самый крупный обладатель Пэтриотов, никуя их не давши призывает остальных (европейцев, которые ну сильно ближе к оркам, чем Остин) отдать свои нам...
Не, ну логично, чо.
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30.04.2024 21:30 Ответить
Кожна країна в доступності якщо є по 1 патріоту і по 2-3 винищувача і вже буде все гаразд.Потрібно закінчувати цю війну і створювати Європейский пояс безпеки .Щит на небі і на землі.Йде повним ходом перерозподіл світового порядку.Рухатися треба швидко і досить тягнути кота за яйця.
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30.04.2024 21:31 Ответить
та нам танки т34 передавали з варшавського договору тільки за повну компенсацію новітніми моделями техніки. За так їм навіть ракету кацапську збити над собою влом, бо "вистрєл" пеньонзів коштує
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30.04.2024 21:33 Ответить
та давайте вже в крєдіт - все одно не буде кому віддавати якшо Україна не встоїть
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30.04.2024 21:36 Ответить
Новина цікава! Думка Остіна абсолютно вірна, але читаю цих опущених коментаторів( типу невдоволених Українців та Європейців а по суті опущених піда.рососійських лишньохромосомих тролів) - шо не комент, то сколківські перла! 🤣
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30.04.2024 22:02 Ответить
Краще б він закликав країни які мають системи "Томагавк" передати їх Україні. Ото було б більш результативно. Нащо збивати ракети в небі коли їх можна знищити на землі. Або взагалі не допустити виготовлення. Але ж американців мабуть цікавить інший результат... видимість допомоги а не реальний захист. Хоча впринципі чому лише американців, наші самі точно те ж саме роблять. Точніше не роблять (
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30.04.2024 23:42 Ответить
Польщі вигідніше застосувати Петріот над Україною.
А Іспанії він не потрібен взагалі.
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01.05.2024 05:05 Ответить
 
 