Остин призвал страны, имеющие системы Patriot, передать их Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют системы противовоздушной обороны Patriot, передать их Украине.

Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 30 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств", - сказал он.

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Однако глава Пентагона не уточнил, с кем именно говорил о помощи Украине, но известно, что в Европе батареи Patriot имеют в частности Испания, Греция, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал о том, что Украина ведет переговоры о передаче четырех систем противовоздушной обороны Patriot.