ATACMS для Украины: Поставим столько, сколько сможем, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS вне пределов недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин.

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Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.

ATACMS для Украины

Напомним, в конце апреля Палата представителей США приняла, а президент Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета помощи в размере более 60 миллиардов долларов.

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Накануне подписания этого законопроекта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина имеет договоренность с США о поставках ATACMS.