ATACMS для Украины: Поставим столько, сколько сможем, - Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS вне пределов недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов.
"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин.
Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.
ATACMS для Украины
Напомним, в конце апреля Палата представителей США приняла, а президент Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета помощи в размере более 60 миллиардов долларов.
Накануне подписания этого законопроекта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина имеет договоренность с США о поставках ATACMS.
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"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
Це ще велике щастя, що у законі жорстко прописана вимога надати ці самі атакамси. Бо зараз би сказав, що вони подумають.
До речі, у законопроекті від демократів, за який вперто відмовлялися голосувати республіканці, такої вимоги не було...
"Ну не шмогла я, не шмогла...."