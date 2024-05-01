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ATACMS для Украины: Поставим столько, сколько сможем, - Остин

Остін про ATACMS для України

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS вне пределов недавно принятого пакета помощи на более чем 60 миллиардов долларов.

"США предоставят столько возможностей, сколько смогут", - сказал Остин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин призвал страны, имеющие системы Patriot, передать их Украине

Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.

ATACMS для Украины

Напомним, в конце апреля Палата представителей США приняла, а президент Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета помощи в размере более 60 миллиардов долларов.

Читайте: Украина сможет использовать ATACMS для ударов по войскам РФ в Крыму, - NYT

Накануне подписания этого законопроекта президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина имеет договоренность с США о поставках ATACMS.

Автор: 

помощь (7760) США (26401) Остин Ллойд (420) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+12
Скільки зможемо це не достатньо потрібно більше
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01.05.2024 09:09
+6
Ну-ну.
"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
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01.05.2024 09:10
+4
Раніше говорили, скільки треба, а тепер скільки зможемо...
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01.05.2024 09:38
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Скільки зможемо це не достатньо потрібно більше
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01.05.2024 09:09 Ответить
Ну-ну.
"Стільки скільки зможемо" - це "цифра" від 1 до 1000.
Заява "ні о чому".
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01.05.2024 09:10 Ответить
1000 там точно не фігурує, скоріше 100.
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01.05.2024 09:38 Ответить
В них усього біля 4000 цих ракет. +-
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01.05.2024 14:27 Ответить
ніхто не знає, скільки в них тих ракет. а якщо навіть і 4 тисячі, то по аналогії з "абрамсами", яких з загальної кількості в понад 3 тисячі дали 30, ракет дадуть 40.
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02.05.2024 09:17 Ответить
Так, не більше 100 дадуть.
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03.05.2024 02:47 Ответить
Поставьте же уже ))
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01.05.2024 09:12 Ответить
Виробництво цих ракет треба запустити в Україні ще вчора. Зеленський проспав чи на що тоді надіється.
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01.05.2024 09:14 Ответить
Військові технології не входять в пакет допомоги. Можно збудувати завод. Але що він буде виробляти ? Дротики ?
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01.05.2024 10:26 Ответить
Остін каже вірно, в він каже так- всі ваші питання до сраки- ми даємо і не будемо потякати що і скількі. Це в марафоні розказують шо дали та де лежить. Остін, то ж не єрмак
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01.05.2024 09:25 Ответить
"США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть", - сказав Остін.

Це ще велике щастя, що у законі жорстко прописана вимога надати ці самі атакамси. Бо зараз би сказав, що вони подумають.

До речі, у законопроекті від демократів, за який вперто відмовлялися голосувати республіканці, такої вимоги не було...
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01.05.2024 09:33 Ответить
Ага, як з Патріотами
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01.05.2024 09:37 Ответить
Раніше говорили, скільки треба, а тепер скільки зможемо...
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01.05.2024 09:38 Ответить
Бо "скільки потрібно" виявилося занадто багато, навіть для США.
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01.05.2024 11:30 Ответить
Так, кацапсячих тарганів з совєцьким залізяччям виявилось дуже багато...
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01.05.2024 11:38 Ответить
"Поставимо стільки, скільки зможемо "

"Ну не шмогла я, не шмогла...."
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01.05.2024 10:12 Ответить
Опять началась маструбация для того что бы ***** не проиграл.
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01.05.2024 10:27 Ответить
Все не так. Не так треба американців переконувати. У. Черчиль у свій час на крейсері переконував Ф.Рузвельта про допомогу. Повну. І переконав таки, хитрий лис. Він не вимагав, не бив ніжкою. Не плакав, і шмарклі по палубі не розвозив. Може зеленСКИЙ переконати ? Відповідь НІ. Бо Великобританія ввела військовий стан в 1939 році, коли німці були ще в Польщі. І економіка запрацювала на ВІЙНУ. Це складна річ - економіку перевести на війну. зеленСКИЙ не вміє, навіть шкодить. Корупцією й діяльністю свого бездіяльного ОПісу, який навчився лише перезавантажувати. Від перезавантаження комп'ютер краще не прцюватиме. І це розуміють в США. ТРЕБА МІНЯТИ комп'ютер ! На більш потужний. зеленсСКИЙ ... здох.
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01.05.2024 10:35 Ответить
 
 