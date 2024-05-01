Очікуємо на появу F-16 в повітряному просторі України якнайшвидше, - Євлаш

Україна очікує, що американські винищувачі F-16 з’являться в повітряному просторі якнайшвидше.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше.

Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі", - пояснив він.

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За словами Євлаша, пілоти наразі навчаються у США та Данії.

Водночас на цей час невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.