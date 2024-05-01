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Новини Війна
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Очікуємо на появу F-16 в повітряному просторі України якнайшвидше, - Євлаш

Євлаш повідомив, коли можна очікувати F-16 в Україні

Україна очікує, що американські винищувачі F-16 з’являться в повітряному просторі якнайшвидше.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Після Пасхи це доволі розтягнуте в часі поняття. Звісно, Повітряним силам, як і всім українцям, хотілося б якомога швидше бачити у повітряному просторі багатоцільові винищувачі F-16, тому ми чекаємо на них якнайшвидше.

Як тільки стане відомо, що перші F-16 прибули в Україну, ми прокомунікуємо це питання і повідомимо офіційно наших громадян про те, що у нас з'явилися ці багатоцільові винищувачі", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Несправні F-16 також будуть потрібні Україні як "донори", щоб ремонтувати винищувачі, - Повітряні сили

За словами Євлаша, пілоти наразі навчаються у США та Данії.

Водночас на цей час невідомо, про яку кількість винищувачів йдеться.

Автор: 

Повітряні сили (2586) F16 F-16 (668) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+14
не треба наших громадян інформувати. Хай це кацапи зроблять колм відчують результати роботи літаків
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01.05.2024 12:22
+3
Менш пистіть то явно не наш метод...
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01.05.2024 12:28
+3
це вже схоже на заклинання...
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01.05.2024 12:46
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не треба наших громадян інформувати. Хай це кацапи зроблять колм відчують результати роботи літаків
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01.05.2024 12:22 Відповісти
"Очікуємо на появу F-16 в повітряному просторі України якнайшвидше", - Stas Volkov (НЕ речник Повітряних сил).
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01.05.2024 12:23 Відповісти
Ще літо не розпочалось,про що це вони.
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01.05.2024 12:58 Відповісти
Про старое.
Как только - так сразу
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01.05.2024 14:07 Відповісти
типу інфа для ворога.......поспішіть!
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01.05.2024 12:26 Відповісти
Захистіть іх на землі - мать вашу!
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01.05.2024 12:26 Відповісти
Менш пистіть то явно не наш метод...
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01.05.2024 12:28 Відповісти
це не потрібна інформація для наших громадян мені теж.
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01.05.2024 12:32 Відповісти
Повітряні сили очікують F-16 "після Великодня"
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01.05.2024 12:34 Відповісти
"Та то вже буде не раніше Паски" (с)
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01.05.2024 12:35 Відповісти
це вже схоже на заклинання...
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01.05.2024 12:46 Відповісти
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01.05.2024 13:43 Відповісти
 
 