Несправні F-16 також будуть потрібні Україні як "донори", щоб ремонтувати винищувачі, - Повітряні сили

Навіть несправні F-16 будуть потрібні Україні для ремонту інших винищувачів цього типу.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються в різних країнах. ... Це досить нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів", - пояснив він.

"Будь-які літаки, навіть такі, які втратили свою боєздатність, їх можна використовувати для ремонту та для інших цілей, які будуть визначені командуванням", - додав Євлаш.

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