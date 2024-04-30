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Новини Війна
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Несправні F-16 також будуть потрібні Україні як "донори", щоб ремонтувати винищувачі, - Повітряні сили

f16

Навіть несправні F-16 будуть потрібні Україні для ремонту інших винищувачів цього типу.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються в різних країнах. ... Це досить нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів", - пояснив він.

"Будь-які літаки, навіть такі, які втратили свою боєздатність, їх можна використовувати для ремонту та для інших цілей, які будуть визначені командуванням", - додав Євлаш.

Читайте: Є низка напрацювань, йдеться про підземні сховища, бункери, - Євлаш розповів, як Україна захищатиме винищувачі F-16 від ударів РФ

Автор: 

F16 F-16 (668) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+8
Макети теж потрібні - як хибні цілі на аеродромах.....
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30.04.2024 16:47
+4
"10 мільйонів зрадників дриснули з України"
Пише пан під прапором Німеччини
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30.04.2024 17:04
+4
Хто переплив Тису теж може розповісти щиру історію про причини втечі з України. От тільки справа в тому що одні тут, а інші там. Бачу це зачепило, бо реагуєте як типовий москаль - образами.
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30.04.2024 17:38
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30.04.2024 16:44 Відповісти
то такого добра могли вже навалити нам вагон і малєньку тєлєжку.. чи як завжди, опосля.. вдогонку
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30.04.2024 16:45 Відповісти
чи на цьому і огранічаЦя???
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30.04.2024 16:47 Відповісти
что значит "так же", казахстан не продавал те самолеты, это все ипсо!
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30.04.2024 16:46 Відповісти
Макети теж потрібні - як хибні цілі на аеродромах.....
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30.04.2024 16:47 Відповісти
До чого це словоблудіє, ****** вже по кацапам так, щоб порткі да лапті поразлітались, а потім вже коментуйте, що там і де...
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30.04.2024 16:52 Відповісти
У меня бабушка говорила "не кажи гоп - пока не перескочишь". И эти рассказы про большое наступление, фотографирование на керченском мосту, ф16 - это все такие случаи, когда лучше бы молчали.
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30.04.2024 16:57 Відповісти
Да,да, Киев за три дня, дойти до Лисабона, чув я твою бабушку.
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30.04.2024 17:00 Відповісти
Я не пытался применить к рашке эту поговорку - но как вы показали, оно и туда применимо. И шо? То что эрэфия делает подобные ошибки, это ж не значит, что и нам можно.
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30.04.2024 18:21 Відповісти
При прорыве сувалковского коридора можем и туда, а просто так зачем? Вы имеете в виду сценарий, когда к власти приходят путинские марионетки? Тогда такая опасность будет, а чтобы ее небыло - давайте больше снарядов.
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30.04.2024 18:18 Відповісти
"10 мільйонів зрадників дриснули з України"
Пише пан під прапором Німеччини
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30.04.2024 17:04 Відповісти
Цей пан прожив в Німеччині 25 років і виїхав тільки тому, що за мною полювала РПЦ. Вивезла мене пані Марія, очільниця КУН, в цей час ти гівн... сидів і цідив гі..но через трубочку. Цей пан, так я пан із роду Велігоцьких, відремонтував за свій кошт Собор де похоронений генерал Драгомиров, поки ти убоге... добре пішла ти шавка... А для мене Україна це КУН, ти блохасте хоч знаєш що це таке?
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30.04.2024 17:24 Відповісти
Хто переплив Тису теж може розповісти щиру історію про причини втечі з України. От тільки справа в тому що одні тут, а інші там. Бачу це зачепило, бо реагуєте як типовий москаль - образами.
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30.04.2024 17:38 Відповісти
До чого тут хвороба, ви ж самі написали що покинули Україну 25 років тому. А хтось весь цей час боровся і нарешті Україна отримала свою церкву в 2019 році. Тому не бачу сенсу в подальшій дискусії, бажаю вам міцного здоров'я(без сарказму).
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30.04.2024 18:06 Відповісти
Интересно работает московитская пропаганда в лице мерзавца Конашенкова.Все время после прибытия на Украину каких то важных вооружений,этот подлец Конашенков немедленно заявляет о поражении этих средств!!!
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30.04.2024 18:08 Відповісти
А його хтось слухає, тількі такіж дебіли...
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30.04.2024 18:12 Відповісти
 
 