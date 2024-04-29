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Новини Війна
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Є низка напрацювань, йдеться про підземні сховища, бункери, - Євлаш розповів, як Україна захищатиме винищувачі F-16 від ударів РФ

f-16

Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території нашої країни.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", - заявив Євлаш.

Окрім того, він зазначив, що після отримання Україною винищувачів Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів та завдання ураження по ворогу.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив речник Повітряних сил.

Також читайте: Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16

Він також наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Передача винищувачів F-16 Україні

Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо також заявляв, що поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.

Своєю чергою, глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Коаліцію щодо передання нашій країні винищувачів F-16 очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.

Автор: 

F16 F-16 (668) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+29
Та давайте "розповідайте" все що є, хай ще "Найвялічнєйший" чи хто з ЗеКоМанди фотосесію зробить...... язикаті Феськи.
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29.04.2024 10:40
+27
Болтун-самурай
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
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29.04.2024 10:43
+24
Нашо потякати, робіть мовчки своє. Цей гівномарафон тре зупиняти, кловани...
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29.04.2024 10:43
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Та давайте "розповідайте" все що є, хай ще "Найвялічнєйший" чи хто з ЗеКоМанди фотосесію зробить...... язикаті Феськи.
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29.04.2024 10:40 Відповісти
До цього не дійде, ще пару путінських свят і подарунків до них і не буде потреби в Ф-16
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29.04.2024 11:06 Відповісти
скиньте ще координати, щоб су..беева х..ню не молола
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29.04.2024 11:07 Відповісти
Вони вже скинули і координати і скільки штук ,бо для чого ж тоді Єрмак в Україні ?!! Дебільні су...ки !
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29.04.2024 11:16 Відповісти
Ти що майор ФСБ? Щоб тобі з ОПи все розповідали.
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29.04.2024 12:28 Відповісти
"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16

чи не з самого початку війни ЗЄля скиглів, щоб дали F-16
ну дали,

а ЗЄля і конем не валявся, щоб підготувати надійні укриття.
тепер: тендери суди, откати, гроші вкрадуть, не те построять.... "как всегда" у ЗЄлі

Україні потрібен Гетьман !
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29.04.2024 12:31 Відповісти
тобто ще немає навіть проєктів. "дайте нам ф-16".
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29.04.2024 10:41 Відповісти
Є асфальт, далі якось буде
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29.04.2024 10:48 Відповісти
як би у мене був бугатті або лотус, яб його беріг пісдєс як...
але є одно але...
у мене його нема!!!!
і майбаха і ферарі нема...
бмв і мерса нема...
є логан!!!
вихожу з нього, ключ в замку, писднув дверима і пішов....
бо мій логан накуй нікому не потрібен...
надіюсь в 2022-23 не забули списати гроші на безпеку ф 16...
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29.04.2024 11:09 Відповісти
Ну можуть насрати в салоні хіба, так що краще закривайте навіть логан)
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29.04.2024 11:47 Відповісти
ми вже самі собі так насрали в салоні у квітні 2019 !!!
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29.04.2024 12:33 Відповісти
Прівєт. Ти вже чув мене з Польщі не виженуть, нікого не виженуть. Як твоє анальне сопло, не розіварло?😂
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29.04.2024 15:57 Відповісти
Так у прокуривших моск зебилов наглость - второе счастье, а там хоть трава не расти.
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29.04.2024 11:12 Відповісти
Нашо потякати, робіть мовчки своє. Цей гівномарафон тре зупиняти, кловани...
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29.04.2024 10:43 Відповісти
Болтун-самурай
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
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29.04.2024 10:43 Відповісти
Де ви там самурая бачили?
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29.04.2024 11:11 Відповісти
Тріпло - вже не самураєць...
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29.04.2024 11:15 Відповісти
розбудовник... собачих будок !

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29.04.2024 12:38 Відповісти
от хто вас за язика тягне?
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29.04.2024 10:43 Відповісти
Очевидно, товариш майор з ФСБ.
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29.04.2024 10:48 Відповісти
Нехай триндить.
Все одно Зеленський і його банда "менеджерів" все давно рашистам злила.
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29.04.2024 10:45 Відповісти
Хотіли. Але, як бачимо, не вдалося. "Непереборною обставиною" став український народ.
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29.04.2024 12:36 Відповісти
Скидувати все на "народ" - це не вірно. Народ у світі сталих суспільств йде за лідерами - завджи були ведучі і ведені. Народ не поганий і не хороший - він ведений. Що скажуть лідери, то й робить - так було і так буде завжди. Це до того, що із зеленими гнидами все вже ясно. А от демократичні лідери жують шмарклі, бояться узяти на себе відповідальність, бубнять: "зеленський повинен то, зеленський повинен сьо". Хоча прекрасно знають, що Зеленський - пустоголовий дурень, який ні на що не здатен, і якого за шкірку тягнуть кремлівські хазяї. А суспільству штучно нав'язали дурість типу "переможемо, потім роберемось".
Не переможемо і, відповідно, не розберемось. З такою "владою" перемогти нереально.
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29.04.2024 12:51 Відповісти
Стратегічного мислення у Єрмака з Зєлєнським вистачило на "оманський договорняк", який був розрахований на здачу України за тиждень. Під тиском "неперебоних обставин" Зє мав публічно капітулювати. Але ми "все спаскудили" під Києвом. Тепер доводиться заробляти "індульгенцію" ... бо ж повбиваємо зрадників де б вони не сховались. А сховатися з накраденим їм та їх дітям в ********* світі не вдасться! А нам своє робить! - знищувати окупантів по мірі сил та засобів. Наша справа праведна і світ підтримує нас.
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29.04.2024 13:06 Відповісти
+!
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29.04.2024 13:18 Відповісти
Три рівні захисту, як на Трипільській ТЕС?
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29.04.2024 10:46 Відповісти
Лучше всего разместить их в одной из стран НАТО.
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29.04.2024 10:46 Відповісти
..тобто в Україні
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29.04.2024 10:50 Відповісти
Вони мають АЖ НАПРАЦЮВАННЯ, і нічого більше. Мабуть, не на часі було
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29.04.2024 10:47 Відповісти
Я думав,F-16 будуть захищати Україну від ударів рф.
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29.04.2024 10:48 Відповісти
Як, та від яких саме ударів?
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29.04.2024 10:50 Відповісти
Від ракетних,наприклад.Літак здатен збити крилату ракету,або перехопити дрон.Не знали?
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29.04.2024 10:55 Відповісти
Знали.
Який саме дрон по вашому має перехоплювати F-16?
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29.04.2024 10:59 Відповісти
великий
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29.04.2024 11:04 Відповісти
Той самий "шахед",якій зараз підсвічують фонариком і збивають кулеметом,не завжди вдало.Щось мені підказує,що РЛС літака його зможе виявити більш ефективно і знищити з більшої відстані ,витративши декілька набоїв автоматичної гармати.Можливо,я помиляюсь.
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29.04.2024 11:05 Відповісти
З дивану, звичайно, легше задавати питання (це не до Вас), але позавчора новина була - на ЯК-52 збили дрон. Оце метод. А не реактивні Ф-16.
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29.04.2024 11:10 Відповісти
Людина написала про шахеди, шахеди літають вночі.
На ЯК-52 збили розвідувальний дрон вдень зі стрілецької зброї.
На ЯК-52 є якійсь радар?
Для полювання на шахеди (реактивний) F-16 - саме те що треба.

Деякі люди (на відміну від гімноїдів) задають питання просто для того щоби взнати думку співрозмовника. Питання задавати не важко - ні з дивану, ні зі стільця.
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29.04.2024 12:26 Відповісти
F-16 vydet cel primerno do 200 kilometrov,sachedi i krylatije raketi on vydet.Vsio tam avtomatika,kompiuter pocytajet rostojanije,raketam dajiot zadanije sbyt,sami raketi naxodit cel i unictozajet ego.Samolioti vydet takze na mnogo ranse kacapskix i imejet 2-3 minuti stob pustit raketi do togo poka ego uvidet kacapskije samolioti
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29.04.2024 13:24 Відповісти
Так, саме про це й мова.
Ще можна підсвічувати цілі для F-16 радарами ПВО-ПРО, ще й літачок АВАКС (Airborne Warning And Control System) не завадив би...
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29.04.2024 13:39 Відповісти
А вище людина написала про "дрони".

Так, на ЯК-52 радару немає. Ну так і прожектори вже стали синіми, з лазерним наведенням (остання модель).
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29.04.2024 13:40 Відповісти
ОК.
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29.04.2024 11:19 Відповісти
ф-16 потрібні не для цього!
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29.04.2024 12:14 Відповісти
"Низку напрацювань" можна було вже давно позичити в (маленького) Ізраїлю, у якого лише F-35 - десь 75 штук...
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29.04.2024 10:48 Відповісти
************* це розмістити аеродроми в Польщі Румуніі - алеж по сериозному за нас ніхто не хоче вписатись
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29.04.2024 10:48 Відповісти
Так знову, хтось з ОПУ, ці СХЕМИ розміщень сховищ F16, зателефонує до сипатого по братські…. Бо це ж, не операція України….
Час збігає у травні, а з порожніми руками… схема Бакая …
Україні НЕВІДКЛАДНО потрібен Уряд національного спасіння!!

Але, не з особами від єрмака і татарова…
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29.04.2024 10:49 Відповісти
Прошёл год. Уже можно было и овощные базы переоборудовать и асфальта накатать. На саботаж очень похоже
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29.04.2024 10:51 Відповісти
Головне це-
Це колосальні кошти,...
Нах...
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29.04.2024 10:52 Відповісти
пархатий мальчік кірюша, вже приготувався до "колосальних коштів"!!
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29.04.2024 10:59 Відповісти
А ти у свого ребе спитав, чи можна так казати?
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29.04.2024 11:37 Відповісти
"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив речник (в такому випадку і з такою "зеленою політичною волею" захистити Україну і її народ-ці літаки ще довго не попадуть в Україну.Саботаж "зе зрадників" очевидний.
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29.04.2024 10:54 Відповісти
Молодець...підказав, щоб мокши прискорили виготовлення ФАБів..

Отим, хто інтерв'ю дає - треба вже ротяки позашивати..
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29.04.2024 10:56 Відповісти
Такое сказать, а мож кацапы разбомбят инфраструктуру еще до прибытия самолетов. .урва , эти драные единi новини работают в онлайн на врага, допрашивают представителей с передовой.
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29.04.2024 11:03 Відповісти
Злітну смугу під землю не сховаєш.
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29.04.2024 11:02 Відповісти
Буквально, складно, але є варіанти.
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29.04.2024 11:07 Відповісти
сітки треба натягувати, невже в країні нікому зробити сітки... треба вчитися хоч у ворогів, якщо своїх мізків боженька не дав..., може тому й не передають нам ф-16, тому що їхній захист виключно на рівні планів...
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29.04.2024 11:04 Відповісти
Тут пишуть, що США викупила у Казахстану 85 од. літаків радян. виробництва. Не знаю наскільки правда.

Цікаво, нащо ??
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29.04.2024 11:06 Відповісти
Ось нащо:

- на запчастини для тих літаків, що лишились

- як приманки для ланцетів та іскандерів

самі 85 одиниць - повністю неробочі (тому Казахстан їх і сплавив)
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29.04.2024 11:17 Відповісти
Блін ... Нє, вже Казахстан відмовився.
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29.04.2024 11:42 Відповісти
Пошкодять злітно-посадкові смуги поруч і F-16 залишаться в бункерах до кінця війни.
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29.04.2024 11:06 Відповісти
АсХВальт ми добре вміємо класти...
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29.04.2024 11:12 Відповісти
не хвилюйся , не пошкодять.Для захисту(поруч) стоятиме система ППО
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29.04.2024 11:47 Відповісти
Так ще тільки є напрацювання чи вже укриття є?
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29.04.2024 11:09 Відповісти
Чекайте!
Зє- рмак ще в F-16 не сиділи -не піарилися, а ви вже про бойове використання!
Смішні...
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29.04.2024 11:21 Відповісти
у якомусь літаку Зе* вже сидів
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29.04.2024 11:43 Відповісти
Хтось може закрити рота цим ідіотам ?
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29.04.2024 11:44 Відповісти
я, досить приблизно, уявляю собі виліт хоч одного літака.
це, потрібно обслужити, перевірити, заправити, зарядити, дістати зі схованки, вилетіти, супроводжувати.
потім приземлити і знову сховати, обслужити та приготувати до наступного виліту.
у нас є такі можливості?
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29.04.2024 11:49 Відповісти
ну в нас же досі літають радянські літаки. Нічим принципово від Ф-16 вони не відрізняються. Так що можливості є. Звісно підземні сховища - утопія, але ангари, сітки, макети ніхто не відміняв.
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29.04.2024 12:03 Відповісти
Що це за бл*дство? Захід готовий надати літаки, пілоти вже навчені, а сховищ немає?
Це навмисне затягування передачі літаків та покращення ситуаціїї на фронті!
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29.04.2024 11:52 Відповісти
Хаймерсы уже так давно защищают
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29.04.2024 11:53 Відповісти
"накогопрацюєш?"
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29.04.2024 11:55 Відповісти
Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати

Він знущається чи що??? Яке "розробляються"??? Це треба було зробити мінімум рік тому. І не "розробляти", а робити: копати котловани, завозити залізобетонні конструкції, проводити комунікації. А натомість чим ваші керівнички займалися??? Дороги знов вирішили будувати???

Тьху! Ідіоти...
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29.04.2024 11:56 Відповісти
В Норвегии на какой-то авиабазе укрытия выдолблены внутри скал. Конечно полосы уязвимы, но это уже ПВО должно защищать.

Что-то типа такого:
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29.04.2024 11:57 Відповісти
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29.04.2024 12:00 Відповісти
В Карпатах теж вистачає закинутих підземних ВЧ і шахт часів совка. Було б бажання
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29.04.2024 17:24 Відповісти
Оказывается мы не только Черное море выкопали, но и подземные аэродромы. Защитой аэродромов ПВО должно заниматься, в частности Патриот - они для этого и предназначены, а не для охраны городов. И сами самолеты должны иметь ракеты для перехвата ракет противника и целей, которые эти ракеты пускают.
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29.04.2024 12:13 Відповісти
Цікава заява..."дайте ф16", а по факту є тільки "низька напрацювань"? За 2 роки на сьогодні вже повинно все бути облаштованим та підготовленим для прийому літаків, а не тільки "напапері"!
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29.04.2024 12:18 Відповісти
Я так розумію,що всю інформацію яку надає РЕЧНИК іде від вищого командування А свого він не має права нічого не говорити. А в нас "речникі" і філософи і стратеги, і аналітикі і навіть генералісимуси. А в наявності пусті базіки Хто дає йому право розголошувати те,що повинно бути таємницею???
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29.04.2024 12:20 Відповісти
...зразу видно, що хлопченя ,геній ...
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29.04.2024 12:25 Відповісти
F-16 - це добре..
В-52 - ще краще..

але одними літаками втрачені території не звільниш, та не втримаєш..,
потрібні ще й люди..,
які знають, що, і як робити,..
на всіх уровнях: від Голов.командовача до піхотинця в окопі..
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29.04.2024 12:26 Відповісти
Это типа как энергетитику захистили, выделив ******** миллионов, и в итоге Ф-16 всё равно рас*ячат на стоянке?
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29.04.2024 12:33 Відповісти
Прошу пом-м-медлен-ней - я записую....📰✏️
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29.04.2024 12:36 Відповісти
Samolioti nadejus prikrojet PVO takze.Realno oni dolzni kontrolirovat vozdux sbyvat kacapskije samolioti,sachedi,krylatije raketii ecio nasypat kacapami bombami .Krome JDAM bomb,dolzni byli dat i AGM-154 bombi,eti masoj pol toni porazajet celi do 130 kilometrov,mozno skazat s bezopasnogo rostojanija.oni netu takyje uze dorogyje kak krylatije raketi.
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29.04.2024 12:43 Відповісти
Під час війни німці будували прості, величезні і міцні бункери . Насипається велика купа щебеню, зверху кладеться арматура, потім заливається бетоном ! Коли бетон застигне, щебінь видаляють назовні. Товщину бетону можна робити згідно потреб --2, 4, 6 метрів і т д. Просто, дешево, швидко !!! Без ППО звичайно не обійтись, але такі ангари можна було б набудувати ближче до фронту, щоб реагувати при потребі миттєво і для економії пального.
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29.04.2024 19:24 Відповісти
 
 