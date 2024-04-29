Є низка напрацювань, йдеться про підземні сховища, бункери, - Євлаш розповів, як Україна захищатиме винищувачі F-16 від ударів РФ
Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території нашої країни.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", - заявив Євлаш.
Окрім того, він зазначив, що після отримання Україною винищувачів Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів та завдання ураження по ворогу.
"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив речник Повітряних сил.
Він також наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.
Передача винищувачів F-16 Україні
Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо також заявляв, що поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.
Своєю чергою, глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Коаліцію щодо передання нашій країні винищувачів F-16 очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.
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чи не з самого початку війни ЗЄля скиглів, щоб дали F-16
ну дали,
а ЗЄля і конем не валявся, щоб підготувати надійні укриття.
тепер: тендери суди, откати, гроші вкрадуть, не те построять.... "как всегда" у ЗЄлі
Україні потрібен Гетьман !
але є одно але...
у мене його нема!!!!
і майбаха і ферарі нема...
бмв і мерса нема...
є логан!!!
вихожу з нього, ключ в замку, писднув дверима і пішов....
бо мій логан накуй нікому не потрібен...
надіюсь в 2022-23 не забули списати гроші на безпеку ф 16...
простолюдину подобен
на площади срущему (Ямафудзі))
Все одно Зеленський і його банда "менеджерів" все давно рашистам злила.
Не переможемо і, відповідно, не розберемось. З такою "владою" перемогти нереально.
Який саме дрон по вашому має перехоплювати F-16?
На ЯК-52 збили розвідувальний дрон вдень зі стрілецької зброї.
На ЯК-52 є якійсь радар?
Для полювання на шахеди (реактивний) F-16 - саме те що треба.
Деякі люди (на відміну від гімноїдів) задають питання просто для того щоби взнати думку співрозмовника. Питання задавати не важко - ні з дивану, ні зі стільця.
Ще можна підсвічувати цілі для F-16 радарами ПВО-ПРО, ще й літачок АВАКС (Airborne Warning And Control System) не завадив би...
Так, на ЯК-52 радару немає. Ну так і прожектори вже стали синіми, з лазерним наведенням (остання модель).
Час збігає у травні, а з порожніми руками… схема Бакая …
Україні НЕВІДКЛАДНО потрібен Уряд національного спасіння!!
Але, не з особами від єрмака і татарова…
Це колосальні кошти,...
Нах...
Отим, хто інтерв'ю дає - треба вже ротяки позашивати..
Цікаво, нащо ??
- на запчастини для тих літаків, що лишились
- як приманки для ланцетів та іскандерів
самі 85 одиниць - повністю неробочі (тому Казахстан їх і сплавив)
Зє- рмак ще в F-16 не сиділи -не піарилися, а ви вже про бойове використання!
Смішні...
це, потрібно обслужити, перевірити, заправити, зарядити, дістати зі схованки, вилетіти, супроводжувати.
потім приземлити і знову сховати, обслужити та приготувати до наступного виліту.
у нас є такі можливості?
Це навмисне затягування передачі літаків та покращення ситуаціїї на фронті!
Він знущається чи що??? Яке "розробляються"??? Це треба було зробити мінімум рік тому. І не "розробляти", а робити: копати котловани, завозити залізобетонні конструкції, проводити комунікації. А натомість чим ваші керівнички займалися??? Дороги знов вирішили будувати???
Тьху! Ідіоти...
Что-то типа такого:
В-52 - ще краще..
але одними літаками втрачені території не звільниш, та не втримаєш..,
потрібні ще й люди..,
які знають, що, і як робити,..
на всіх уровнях: від Голов.командовача до піхотинця в окопі..