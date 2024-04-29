Є низка напрацювань, йдеться про підземні сховища, бункери, - Євлаш розповів, як Україна захищатиме винищувачі F-16 від ударів РФ

Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території нашої країни.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", - заявив Євлаш.

Окрім того, він зазначив, що після отримання Україною винищувачів Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів та завдання ураження по ворогу.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", - пояснив речник Повітряних сил.

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Він також наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Передача винищувачів F-16 Україні

Цензор.НЕТ інформував, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо також заявляв, що поставка першого винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України має відбутися вже до літа.

Своєю чергою, глава Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Коаліцію щодо передання нашій країні винищувачів F-16 очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.