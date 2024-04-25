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Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16

f-16,льотчики

Українські пілоти проходять навчання польотів на F-16 на південному заході Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFM TV.

"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.

Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16. Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку, так само як і французькі, але вдвічі швидше.

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Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.

Автор: 

Франція (3041) навчання (573) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+4
Потім на курси англійської і так по колу
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25.04.2024 06:31
+4
20-22 хлопці. Прямо з училища, на літаках за мільйони доларів.
А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
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25.04.2024 06:33
+3
Багато англійської не буває, dimwit.
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25.04.2024 06:36
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Потім на курси англійської і так по колу
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25.04.2024 06:31 Відповісти
Багато англійської не буває, dimwit.
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25.04.2024 06:36 Відповісти
Бред полнейший. Весь мир ездит на немецких и даже японских авто не зная их языка. Главное навык вождения а уже запорожец ето или мерседес и на каком языке кнопки подписаны тоже не важно. Если не дурак то за пару месяцев можно переучиться на любой самолет. А если дурак то таких лучше сразу гнать сцаными тряпками в пехоту. А вот если все с нуля начинать то ето уже проблемка. Почти каждый начинающий водитель свою первую машину разбивал. Так и в самолетах. Главное навыки полетов и уметь чуствовать самолет. А если ты никогда не летал и сразу тебя посадили на F-16 то ето печалька.
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25.04.2024 09:06 Відповісти
Судячи з того, що ряд пілотів почали підготовку з поршневих літаків..... З кадрами в авіації біда. Або пенсіонери, або 0 практичних навичок. Звісно невелика кількість досвідчених кадрів є, але явно недостатня, щоб і воювати зараз на радянських літаках та готуватись на F-16 одночасно.
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25.04.2024 09:18 Відповісти
То випускники літа 23р.
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25.04.2024 14:42 Відповісти
Еще раз говорю, без разницы что вы водите самолет или авто. Главное людей правильных подобрать которые быстро все схватывают на лету. Нам не нужны сейчас такие люди которых нужно 10 лет учить. У нас времени нету чтобы наши летчики учили английский, технологический процес изготовления самолета, время налета на поршневых кукурузниках на которых в США 16-ти летние дети летают. Например я первый раз сел в легковушку и поехал не читая никаких книг. Другие 3 месяца в автошколе учились но так нихрена и не научились ездить и екзамены сдавали за 300 баксов. Но я не могу водить грузовик сколько меня не учи так как я не чуствую габаритов и могу ездить только по прямой. Знаю пару знакомых которые даже легковушку никогда не водили но когда им подвернулась возможность зароботка они сразу купили права и начали ездить на фурах и бетоновозах. Так что дело не во времени а в людях.
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25.04.2024 18:19 Відповісти
20-22 хлопці. Прямо з училища, на літаках за мільйони доларів.
А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
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25.04.2024 06:33 Відповісти
Тобі, дибілу-ухилянту, з штатів видніше
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25.04.2024 06:38 Відповісти
З якого це хеза я ухилянт?
Втім, до теми. Як дітей можуть народжувати, то й з мінометом вправляться, і не тільки.
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25.04.2024 06:42 Відповісти
Я підозрюю,що це старе чмо,яке пропонує всіх іших "пакувати і примусово штурмувати посадки". Розуму там,як у інфузорії
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25.04.2024 06:49 Відповісти
О, пересічний намалювався. Їдь вже зразу у сизрань, не мучся.
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25.04.2024 06:51 Відповісти
Пане, який Цензор? У кацапів агентури пів Європи скуплено і, як казав Митець, "кагда у нас хто ідьот ср*ть, то они вже й знають".
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25.04.2024 07:11 Відповісти
Це фейспалм. Інформаційний кейс як у путі з відповідним вмістом того його кейсу.
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25.04.2024 06:52 Відповісти
***, тепер ще і французьку мову вивчати потрібно! 🥺
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25.04.2024 08:29 Відповісти
Напевно тільки англійську,бо інструктори НАТО розмовляють на англійській. Ви маєте прапор Німеччини, то Напевно знаєте,що усі програми, системи на англійській мові
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25.04.2024 09:03 Відповісти
А зачем послали 20-ти летних пацанов учиться на F-16? Они там будут до конца войны учиться? Нельзя было послать уже тех кто воевал на самолетах чтобы за 1-2 месяца поднатаскались и в бой? Зато у нас *старики* в ето время от нехрен делать х***ней страдают на учебных Л-39 от тоски и разбиваются.
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25.04.2024 08:14 Відповісти
Они послали и тех и этих. Старички в мае заканчивают, а молодежь на перспективу.
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25.04.2024 08:32 Відповісти
5 років будуть англіцьку вчити, потім З роки теорія, далі ще 2 роки практичні навчання!
Через 10 років отримаємо літаки!
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25.04.2024 08:40 Відповісти
Треба визнати, що у Франції хороші пілоти. Думаю, добре навчать.
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25.04.2024 09:49 Відповісти
В Англии обучались английскому, что бы потом проходить обучение во Франции!
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25.04.2024 12:57 Відповісти
 
 