Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16

Українські пілоти проходять навчання польотів на F-16 на південному заході Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFM TV.

"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.

Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16. Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку, так само як і французькі, але вдвічі швидше.

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Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.