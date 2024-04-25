Українські пілоти у Франції готуються до польотів на F-16
Українські пілоти проходять навчання польотів на F-16 на південному заході Франції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BFM TV.
"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.
Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16. Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку, так само як і французькі, але вдвічі швидше.
Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.
Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.
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А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
Втім, до теми. Як дітей можуть народжувати, то й з мінометом вправляться, і не тільки.
Через 10 років отримаємо літаки!