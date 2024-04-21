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F-16 будуть доставлені в Україну, як і обіцяли, - посол Данії Міккельсен

f-16,польща,літак

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен закликав "не хвилюватися" стосовно поставки F-16, заявивши, що "літаки будуть влітку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це посол заявив в ефірі національного телемарафону.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - сказав він, але не назвав точної кількості літаків.

Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків - F-35.

Читайте: Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів F-16

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо термінів постачання літаків до України, Міккельсен сказав, що це "точно буде влітку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша поставка F-16 з підготовленими пілотами до України має відбутися до літа, - премє’р Бельгії де Кроо

Автор: 

Данія (767) F16 F-16 (667)


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Топ коментарі
+10
Що знову зрада? Чого тут так дехто збудився? Данія одна з небагатьох країн, яка допомагає не словом, а ділом. Так що розганяльники зради не збуджуйтеся ви так, як кацапи.
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21.04.2024 23:21
+9
Влітку - це 01.06. або 31.08.
І якого року не уточнили.
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21.04.2024 23:06
+9
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21.04.2024 23:29
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Влітку - це 01.06. або 31.08.
І якого року не уточнили.
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21.04.2024 23:06 Відповісти
Линия, я ещё год уточнил
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21.04.2024 23:09 Відповісти
Звісно, що це невдалий вислів того посла, що залишає клубитись "туману війни".
Тут якісь анонси недоречні. Бо ворожі літаки, які мало не щодня прасують КАБами Україну, мають у перший ж виліт F-16 на бойове завдання, десятками падати і горіти.
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21.04.2024 23:16 Відповісти
мають у перший ж виліт F-16 на бойове завдання, десятками падати і горіти
------------------
Боюсь не всё так просто и лЁхко будет...
Да и нет там уже "падать десятками". Ну, я надеюсь.
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21.04.2024 23:24 Відповісти
Літаки - в-літку...
Така політика...

Хоч трісни...

На початку весни-
Давали прогнози-
Аналітики...
Козли та кози...
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22.04.2024 00:11 Відповісти
вам пора книжку видавати
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22.04.2024 07:55 Відповісти
Або влітку 2025го.
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22.04.2024 12:44 Відповісти
"Весь" - это сколько? А Аргентине они точно нужнее?
"Летом" - это когда? И летом какого года?
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21.04.2024 23:08 Відповісти
Нью-Йорк Таймс виклав у своїй статті начебто маршрут доставки озброєння з США і Соловей вже мастурбує як вони будуть Львівську залізницю руйнувать
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21.04.2024 23:20 Відповісти
Давно не секрет, что все оружие ввозится через Румынию.
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21.04.2024 23:28 Відповісти
Та ні , через одеський морський порт, якщо судити по кількості обстрілів (( Кудою його не завозитимуть - аби побільше і пошвидше .
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21.04.2024 23:53 Відповісти
Ну да, обычно так и бывает - борзописец с нйт звонит американскому генералу, командующему логистикой в Европе, и спрашивает, каким маршрутом повезут. А тот ему докладывает, с картами на экране.
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22.04.2024 01:44 Відповісти
Що знову зрада? Чого тут так дехто збудився? Данія одна з небагатьох країн, яка допомагає не словом, а ділом. Так що розганяльники зради не збуджуйтеся ви так, як кацапи.
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21.04.2024 23:21 Відповісти
А поговорить? Потом скажут "почему так мало, почему не 250 или не 500?".
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21.04.2024 23:35 Відповісти
Неплохой обмен для Дании - шеснарики на тридцатьпятки...
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21.04.2024 23:26 Відповісти
Вообще-то F-16 нам отдают на шару, а свои F-35 Дания заказала еще в 2016 году, заплатив по 115 млн. баксов за единицу. Неплохой "обмен" получился
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21.04.2024 23:33 Відповісти
Нет,конечно и за это спасибо, на безрыбье, как говориться, но эта техника была предназначена в утиль...
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21.04.2024 23:38 Відповісти
які проблеми - літай на міг-29 , вони новіші ((
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21.04.2024 23:54 Відповісти
Правда , вони з Польщi потрапили у Рамштайн i там пощезли....але то таке...
Ви там літайте, літайте....літаки будуть...колись...можливо...якщо байден дозволить.
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22.04.2024 00:41 Відповісти
Ви у цьому впевнені ?
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22.04.2024 09:21 Відповісти
В утиль? Посмотрите очередь в мире на б\у F-16 Аргентина вообще-то покупает себе этот "утиль" за звонкую монету
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21.04.2024 23:57 Відповісти
во всех новостях, США дали Украине военной помощи в 2022-2023 годах на 46млрд
сейчас проголосовали "49,9 млрд - оборонні видатки"

Если сравнивать кол-во техники, то непонятно - куда деваются деньги

Украина 31 танк, "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"

Украина 0 самолетов, "Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов." - 25 самолетов

Украина 21 Himars, "Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS", цена сделки 10млрд

Украина 1 Patriot. Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд - 4 установки
Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів.
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
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22.04.2024 02:41 Відповісти
31 танк? Вообще-то американцы передали и выкупили для нас всего более 100 танков. А всего от союзников Украина получила за два года более 800 танков. И заметьте - Украина их не приобрела, как Марокко или Польша, а получила безоплатно. И в Польше Пэтриотов всего 2 вообще-то.
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22.04.2024 11:46 Відповісти
https://protectukrainenow.org/uk/report Тут , згідно підрахунків 31 + 595 танк, з посиланнями на анонси передачі
"более 800 танков" - не виходить

Хай буде "более 100 танков" по ціні новішої версії абрамс - тобто ціна не більше 1.3млрд
******** Патріот - https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ціна 0.5млрд приблизно

Загалом 2млрд
Залишок 44млрд - якщо вірити анонсам, що було 46млрд

Що куплено, та оплачено на 44млрд?
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22.04.2024 13:47 Відповісти
Выходит и больше - около 440 только в 2022 году и около 360 в 2023 году. Одна Польша передала 324 танка
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22.04.2024 14:30 Відповісти
По данным того сайта 2022 - 333, 2023 - 293. Итого: 626 - меньше 800
Польша больше всех - 325

Но вопрос ведь в другом, почему при больших анонсах денег на оружие от США,
в итоге получаем мало техники
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22.04.2024 15:05 Відповісти
Кто сказал мало? Без проблем - берете и везете больше и дешевле. Потом расскажите что получилось.
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22.04.2024 15:58 Відповісти
В общем понятно, вместо "более 800" танков от всех, это 626 от всех
Как израсходованы 46млрд за 2 года - нет объяснения
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22.04.2024 16:10 Відповісти
А вас есть объяснение и доказательство что эти деньги ушли налево? Без проблем - Тогда давайте доказательства.
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22.04.2024 17:10 Відповісти
Налево ничего не ушло
из 46млрд за 2022-2023:
PDA: 1.6млрд "забыли" подписать и потеряли право
PDA: 4.2млрд "придумали", что склады пустые
USAI: 6.6млрд, без контракта. А те, что с контрактом 12.3млрд неизвестно когда изготовят, т.к. по планам 3-4млрд в год

В итоге по факту за 2022-2023 поставили
46 - 1.6 - 4.2 - 6.6 - 12.3 = 21.3млрд
можно добавить ~2млрд поставок по USAI

и это без учета военной помощи, которую записывают на Украину, но идет на ************* войск в Европе

А в новом пакете, в новостях "49,9 млрд - оборонні видатки"
правда там помощь на войска в Европе, пополнение складов, и это больше половины суммы
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22.04.2024 17:26 Відповісти
Это не факты - это не о чем. Нам ракеты ПВО из Азии поставляются под гарантии США и финансируются как пополнение складов.
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22.04.2024 17:40 Відповісти
Подтверждение имеется?

Факты
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны на 15 января 2024,
PDA исполнен на 18млрд из 25.9млрд
USAI контракты заключены на 12.3млрд из 18.9млрд

По USAI в отчете последние Contract Award Date от апреля 2023
При этом остаток 6.6млрд - но никто не спешит заключать контракты
"Contract Award Date" (Дата заключения контракта) - это дата, когда контракт или соглашение о выполнении работ, поставке товаров или оказании услуг было официально заключено между двумя сторонами

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Отчет Конгресса - примерно теже цифры
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22.04.2024 17:58 Відповісти
Это никак не подтверждает сказанное вами "мало техники"
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22.04.2024 18:15 Відповісти
Тот сайт - это не о чем.
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22.04.2024 16:06 Відповісти
там есть ссылки на каждую поставку
т.е. могли только чтото не учесть

откуда цифра "более 800" ?
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22.04.2024 16:51 Відповісти
Точно не знает никто кроме генштаба и МО. У всех только оценочные цифры "от и до". Например

https://visitukraine.today/ru/blog/3236/how-many-weapons-have-nato-and-eu-countries-transferred-to-ukraine-and-are-there-any-left-in-stock

" ... 5 тысяч танков (США - 6 140, Турция - 4 378, Греция - 1 228, Польша - 797, Германия - 400, Великобритания - 227, другие страны ЕС - 2 270, другие страны НАТО - 186 единиц) - из них было передано в Украину 813 единиц, то есть 5,2% от имеющихся танков ..."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8


Раздел танки. Ну и, дальше что?
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22.04.2024 17:24 Відповісти
Очень надежные источники
В первом вообще ссылок нет
В википедии, хоть какието ссылки
И получается, что 671 танк
остальные это в планах

на примере https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992 Leopard-1
Military support to Ukraine in planning/in execution
105 LEOPARD 1 A5 main battle tanks* (joint project with Denmark and the Netherlands)
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22.04.2024 17:39 Відповісти
Ваш источник абсолютно такой-же. Дальше что?
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22.04.2024 17:41 Відповісти
Это же сайт федерального правительства Германии, где сообщается, что поставка 105 танков в планах
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22.04.2024 18:00 Відповісти
Ну и? А это исследование другого сайта, Kiel Institute, подобного вашему. И это без учёта мароканских танков, которых поставили больше 20. Тоже выходит больше 800. Еще раз - дальше что?

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22.04.2024 18:20 Відповісти
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21.04.2024 23:29 Відповісти
Герой їх в пеклі горить вже. Нарешті душі вбитих ним простих українців спочинуть з миром.
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21.04.2024 23:34 Відповісти
Який політ? Вказано же що знайшли у рекі, тобто вічного плавання ...
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22.04.2024 01:20 Відповісти
Вопрос только в том - будем ли мы готовы их принять? Игнат еще как-то в январе коротко и ясно сказал на эту тему "Союзники уже готовы дать, мы не готовы их принять".
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21.04.2024 23:29 Відповісти
Так Ігнат вже своє відговорив , замість нього тепер новий ((
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21.04.2024 23:56 Відповісти
А можно парочку сейчас а не всю партию летом? Есть пословица, хороша ложка к обеду. Лучше сейчас пару штук чем через месяцы когда рашисты к ним подготовятся и случится то же самое когда мы дождались танков
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21.04.2024 23:39 Відповісти
«За останні два роки, маючи менше 3% нашого оборонного бюджету, українці знищили 87% російських сухопутних військ, які існували раніше, 63% їхніх танків, 32% бронетранспортерів. Ми при цьому не втратили жодного американського солдата.
Українці досягли цього завдяки своїй хоробрості, нашим постачанням та тим постачанням, які вони отримали від наших європейських союзників.
Я сподіваюся, що щойно законопроект потрапить до президента у вівторок чи середу, ці поставки знову будуть продовжені, причому з передачі ракет великої дальності ATACMS».
Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Уорнер.

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21.04.2024 23:40 Відповісти
зара їбати буде ведмедика
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22.04.2024 08:00 Відповісти
Один вылет ф16 с полной ракетно-бомбовой нагрузкой стоит минимум 2-3 миллиона, не считая риска потерять сам самолёт.
Скажите, если есть желание передать самолёты, какой смысл готовить летчиков с нуля? Не лучше ли нанять опытных летчиков в третьих странах, даже если платить им 100-200 тыс долларов за один вылет, хоть полмиллиона, это в 100500 раз разумнее чем посылать зелёных летчиков и ждать их два года.
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21.04.2024 23:52 Відповісти
"Не лучше ли нанять опытных летчиков в третьих странах, даже если платить им 100-200 тыс долларов за один вылет".
1. Хто знає які пілоти будуть у літаках ? 2. Скільки західних пілотів готові ризикнути своїм життям у такій війні , адже це не над Йорданією шахеди збивати і не з території Італії по Югославії шмаляти?
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22.04.2024 00:03 Відповісти
1(Что мешало тогда прислать самолёты раньше? 2) Много, очень много. Поэтому я и говорил не просто о пилотах, а о лучших из лучших. Вон кстати самый результативный пилот в мире из США говорил публично что не против приехать крыльями потрясти, и даже не запрашивал никаких заоблачных сумм.И чо, где он? В конце концов ф16 был/есть во многих странах и не все они могут запретить своим бывшим пилотам приехать полетать.
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22.04.2024 00:30 Відповісти
он говорил? ну так и вы говорите, кто ж мешает?
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22.04.2024 01:38 Відповісти
Звідки відомо,що саме так і не буде? Разом з бортами,думаю прибудуть і інструктора і авіатехніки.
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22.04.2024 00:13 Відповісти
Що буде то не важливо, усі будемо годувать хробаків у майбутньому, сонце загасне, майбутнє то таке. Важливо то що є і що було.
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22.04.2024 00:35 Відповісти
Тобто, хробаки нас переживуть...
Чудова перспектива.
Я - за кремацію в такому разі
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22.04.2024 02:08 Відповісти
Ага, а к следующему вылету кацапстан предложит такому летуну 550К, и этот ф16 сядет в котельниково. Извините, дружыще, одно дело потерять из-за предательства танк, даже и леопард-2, и совсем другое ф16 с полной нагрузкой.
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22.04.2024 01:36 Відповісти
з якого нуля? вони на міг29 два роки воюють, сами можуть тих асів навчати, де ті аси воювали? з ким? останні аси кореї та вьєтнама вже на візках їздять... а навчити користуватись другою приладною панеллю це не "з нуля" вчити
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22.04.2024 08:04 Відповісти
Это предлагали иностранные ЧВК, еще в 2022
Но администрация зарубила идею
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22.04.2024 13:49 Відповісти
ОДНІЄЮ СТРОКОЮ.

"Ми отримали запевнення української сторони у тому, що до 10го червня, можливо до 6го червня, вся аеродромна та інша інфраструктура будуть готові до прийому літаків F - 16".

Це з КОШ. Полетять таки, маю надію, у червні наші перші 12 пташок. Тьфу-тьфу-тьфу щоби не зглазити. Залишилося дочекатися серпня, повернення маятника бойових дій та розв'язки у нашій Визвольній війні. "Помолимося, браття".
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21.04.2024 23:58 Відповісти
А чого наші пабліки не пишуть про те,що літаки нам давно готові дати,тільки от інфраструктуру наші ніяк не побудують і вже один раз зірвали строки? Все це виглядає так,наче союзники жлоби не дають літаків.
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22.04.2024 00:01 Відповісти
Так на это и рассчитаны подобные "видосики"
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22.04.2024 00:23 Відповісти
А как тогда маларосы будут волать, что "пиндосы уссались, усрались и перепугались"?
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22.04.2024 01:41 Відповісти
Так и будут, как и сейчас волають.
Усьо транп праклятущий, а так би байден аж ОГО-ГО !
Байден прийдЕ - парьадак навидЕ !
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22.04.2024 02:05 Відповісти
Хто такі малороси?! Іди до біса,кацап.
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22.04.2024 09:04 Відповісти
А як завезуть літаки, це ж не танк що на платформу поміститься. В розібраному вигляді?
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22.04.2024 00:43 Відповісти
Нет слова "залетут", поэтому и "завезут". Понятно, что они прилетят.
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22.04.2024 01:40 Відповісти
Я вибачаюсь, що образив Ваш благородний погляд
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22.04.2024 02:09 Відповісти
Летом будут. Год только не сообщили.
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22.04.2024 08:35 Відповісти
Причём здесь Аргентина?
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22.04.2024 12:48 Відповісти
 
 