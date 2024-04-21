F-16 будуть доставлені в Україну, як і обіцяли, - посол Данії Міккельсен

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен закликав "не хвилюватися" стосовно поставки F-16, заявивши, що "літаки будуть влітку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це посол заявив в ефірі національного телемарафону.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - сказав він, але не назвав точної кількості літаків.

Посол пояснив, що Данія зараз розформовує свій парк, адже невдовзі отримає нове покоління літаків - F-35.

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"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", – зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо термінів постачання літаків до України, Міккельсен сказав, що це "точно буде влітку".

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