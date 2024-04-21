F-16 будут доставлены в Украину, как и обещали, - посол Дании Миккельсен

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен призвал "не беспокоиться" по поводу поставки F-16, заявив, что "самолеты будут летом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом посол заявил в эфире национального телемарафона.

"Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", - сказал он, но не назвал точного количества самолетов.

Посол объяснил, что Дания сейчас расформирует свой парк, так как вскоре получит новое поколение самолетов – F-35.

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"Часть будет доставлена в Аргентину. Не о чем беспокоиться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках поставки самолетов в Украину, Миккельсен сказал, что это "точно будет летом".

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