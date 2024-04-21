F-16 будут доставлены в Украину, как и обещали, - посол Дании Миккельсен
Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен призвал "не беспокоиться" по поводу поставки F-16, заявив, что "самолеты будут летом".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом посол заявил в эфире национального телемарафона.
"Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", - сказал он, но не назвал точного количества самолетов.
Посол объяснил, что Дания сейчас расформирует свой парк, так как вскоре получит новое поколение самолетов – F-35.
"Часть будет доставлена в Аргентину. Не о чем беспокоиться. F-16 будут доставлены, как и обещали", – отметил он.
Отвечая на уточняющий вопрос о сроках поставки самолетов в Украину, Миккельсен сказал, что это "точно будет летом".
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І якого року не уточнили.
Тут якісь анонси недоречні. Бо ворожі літаки, які мало не щодня прасують КАБами Україну, мають у перший ж виліт F-16 на бойове завдання, десятками падати і горіти.
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Боюсь не всё так просто и лЁхко будет...
Да и нет там уже "падать десятками". Ну, я надеюсь.
Така політика...
Хоч трісни...
На початку весни-
Давали прогнози-
Аналітики...
Козли та кози...
"Летом" - это когда? И летом какого года?
Ви там літайте, літайте....літаки будуть...колись...можливо...якщо байден дозволить.
сейчас проголосовали "49,9 млрд - оборонні видатки"
Если сравнивать кол-во техники, то непонятно - куда деваются деньги
Украина 31 танк, "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"
Украина 0 самолетов, "Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов." - 25 самолетов
Украина 21 Himars, "Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS", цена сделки 10млрд
Украина 1 Patriot. Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд - 4 установки
Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів.
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
"более 800 танков" - не виходить
Хай буде "более 100 танков" по ціні новішої версії абрамс - тобто ціна не більше 1.3млрд
******** Патріот - https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ціна 0.5млрд приблизно
Загалом 2млрд
Залишок 44млрд - якщо вірити анонсам, що було 46млрд
Що куплено, та оплачено на 44млрд?
Польша больше всех - 325
Но вопрос ведь в другом, почему при больших анонсах денег на оружие от США,
в итоге получаем мало техники
Как израсходованы 46млрд за 2 года - нет объяснения
из 46млрд за 2022-2023:
PDA: 1.6млрд "забыли" подписать и потеряли право
PDA: 4.2млрд "придумали", что склады пустые
USAI: 6.6млрд, без контракта. А те, что с контрактом 12.3млрд неизвестно когда изготовят, т.к. по планам 3-4млрд в год
В итоге по факту за 2022-2023 поставили
46 - 1.6 - 4.2 - 6.6 - 12.3 = 21.3млрд
можно добавить ~2млрд поставок по USAI
и это без учета военной помощи, которую записывают на Украину, но идет на ************* войск в Европе
А в новом пакете, в новостях "49,9 млрд - оборонні видатки"
правда там помощь на войска в Европе, пополнение складов, и это больше половины суммы
Факты
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны на 15 января 2024,
PDA исполнен на 18млрд из 25.9млрд
USAI контракты заключены на 12.3млрд из 18.9млрд
По USAI в отчете последние Contract Award Date от апреля 2023
При этом остаток 6.6млрд - но никто не спешит заключать контракты
"Contract Award Date" (Дата заключения контракта) - это дата, когда контракт или соглашение о выполнении работ, поставке товаров или оказании услуг было официально заключено между двумя сторонами
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Отчет Конгресса - примерно теже цифры
т.е. могли только чтото не учесть
откуда цифра "более 800" ?
https://visitukraine.today/ru/blog/3236/how-many-weapons-have-nato-and-eu-countries-transferred-to-ukraine-and-are-there-any-left-in-stock
" ... 5 тысяч танков (США - 6 140, Турция - 4 378, Греция - 1 228, Польша - 797, Германия - 400, Великобритания - 227, другие страны ЕС - 2 270, другие страны НАТО - 186 единиц) - из них было передано в Украину 813 единиц, то есть 5,2% от имеющихся танков ..."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Раздел танки. Ну и, дальше что?
В первом вообще ссылок нет
В википедии, хоть какието ссылки
И получается, что 671 танк
остальные это в планах
на примере https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992 Leopard-1
Military support to Ukraine in planning/in execution
105 LEOPARD 1 A5 main battle tanks* (joint project with Denmark and the Netherlands)
Українці досягли цього завдяки своїй хоробрості, нашим постачанням та тим постачанням, які вони отримали від наших європейських союзників.
Я сподіваюся, що щойно законопроект потрапить до президента у вівторок чи середу, ці поставки знову будуть продовжені, причому з передачі ракет великої дальності ATACMS».
Про це в інтерв'ю CBS News заявив голова сенатського комітету з питань розвідки Марк Уорнер.
Скажите, если есть желание передать самолёты, какой смысл готовить летчиков с нуля? Не лучше ли нанять опытных летчиков в третьих странах, даже если платить им 100-200 тыс долларов за один вылет, хоть полмиллиона, это в 100500 раз разумнее чем посылать зелёных летчиков и ждать их два года.
1. Хто знає які пілоти будуть у літаках ? 2. Скільки західних пілотів готові ризикнути своїм життям у такій війні , адже це не над Йорданією шахеди збивати і не з території Італії по Югославії шмаляти?
Чудова перспектива.
Я - за кремацію в такому разі
Но администрация зарубила идею
"Ми отримали запевнення української сторони у тому, що до 10го червня, можливо до 6го червня, вся аеродромна та інша інфраструктура будуть готові до прийому літаків F - 16".
Це з КОШ. Полетять таки, маю надію, у червні наші перші 12 пташок. Тьфу-тьфу-тьфу щоби не зглазити. Залишилося дочекатися серпня, повернення маятника бойових дій та розв'язки у нашій Визвольній війні. "Помолимося, браття".
Усьо транп праклятущий, а так би байден аж ОГО-ГО !
Байден прийдЕ - парьадак навидЕ !