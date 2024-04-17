Дания продает Аргентине часть обещанных Украине американских истребителей F-16

Дания решила продать Аргентине 24 американских истребителя F-16, часть из которых ранее обещала передать для Украины.

Как сообщили в Минобороны страны, продажи датских самолетов Аргентине отметили сегодня на авиабазе Скридструп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, процесс проходил в координации с правительством США, которое дало разрешение на продажу самолетов американского производства.

Вместо этих истребителей, которые прошли техосмотр и модернизацию, Дания приобретет новые самолеты F-35.

ВВС Дании располагают 40 истребителями F-16.

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В августе 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал передачу от Дании 19 самолетов F-16 для Воздушных сил ВСУ. Так что даже при условии, что Дания отдаст все F-16 Украине, наша страна все равно недополучит по меньшей мере три обещанных самолета.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты Америки сами стремились, чтобы Аргентина приобрела самолеты у Дании вместо истребителей JF-17, которые предлагал Китай.

В феврале 2024 датское Минобороны заявляло, что Украина может получить истребители F-16 от Дании летом.

Напомним, о готовности предоставить Украине F-16 заявляли Нидерланды, Дания и Норвегия, а американский Госдеп дал для этого "зеленый свет". Впоследствии на территории США началась тренировка украинских военных для дальнейшей работы на истребителях F-16. Речь идет не только об отработке летной эксплуатации, но и техническом обслуживании. Также Штаты планируют обеспечить нужными запчастями боевые самолеты, которые получит Украина.

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