Дания продает Аргентине часть обещанных Украине американских истребителей F-16
Дания решила продать Аргентине 24 американских истребителя F-16, часть из которых ранее обещала передать для Украины.
Как сообщили в Минобороны страны, продажи датских самолетов Аргентине отметили сегодня на авиабазе Скридструп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Как отмечается, процесс проходил в координации с правительством США, которое дало разрешение на продажу самолетов американского производства.
Вместо этих истребителей, которые прошли техосмотр и модернизацию, Дания приобретет новые самолеты F-35.
ВВС Дании располагают 40 истребителями F-16.
В августе 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал передачу от Дании 19 самолетов F-16 для Воздушных сил ВСУ. Так что даже при условии, что Дания отдаст все F-16 Украине, наша страна все равно недополучит по меньшей мере три обещанных самолета.
Кроме того, ранее Соединенные Штаты Америки сами стремились, чтобы Аргентина приобрела самолеты у Дании вместо истребителей JF-17, которые предлагал Китай.
В феврале 2024 датское Минобороны заявляло, что Украина может получить истребители F-16 от Дании летом.
Напомним, о готовности предоставить Украине F-16 заявляли Нидерланды, Дания и Норвегия, а американский Госдеп дал для этого "зеленый свет". Впоследствии на территории США началась тренировка украинских военных для дальнейшей работы на истребителях F-16. Речь идет не только об отработке летной эксплуатации, но и техническом обслуживании. Также Штаты планируют обеспечить нужными запчастями боевые самолеты, которые получит Украина.
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Така гуйня трапляється, що сам Зе, "ні у зуб ногою" у дипломатії, ніколи на неї не розумівся, не розуміє і зараз. А замісь професійних дипломатів, міжнародними питаннями займається Єрмак і Ко.... А робота у дип.посольствах, розглядається як тепле місце після того як виконав брудну роботу для Зе і його треба кудись сховати (щоб народ не вякав, як Венедиктову), або щоб тут він сам не вякав (як Залужного)
Ніякого подвоха не відчуваєте?
орієнтовно 15 на зберігання для канібалізації
Переважно поставлялись до 1991 року. Близько 6 було поставлено з 1994... Застарівші 18 F-16 планується списати до 2014, а окремі до 2016-2020
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США розглянув і узгодив серію повідомлень протягом лютого-березня 2024 року про передачу Україні 65 винищувачів F-16A/B Fighting Falcon MLU з Данії, Норвегії та Нідерландів. Згадані країни висловили намір передати літаки, орієнтовна вартість становить яких $1,683,5 мільярда , включаючи запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та підтримки F-16. Данія надасть 6 літаків F-16 Block 10 і 23 F-16 Block 15. У випадку Норвегії передача включає до 22 літаків F-16 Block 10/15, двигуни, допоміжне обладнання, випробувальні стенди, інструменти, матеріали для технічного обслуговування, тренажери, запасні частини, посібники та технічну документацію, серед іншого. Нідерланди 14 літаків F-16 Block 10/15.
так виходить, як що, на вихідних, я не принесу старі кросівки, а вже продав їх, то я зрадив циган і бомжів.
уявляю, як вони мене проклинають.
Нє, ну а шо? Якщо просто мріяти, то вже мріяти про щось гіперлупне.
Окрім нього нам літаків ніхто не надасть, це вже очевидно.
"Данія продає 24 літаки F-16 Аргентині, решту (6) передасть Україні"
КОПЕНГАГЕН, Данія (AP) - У вівторок міністр оборони Аргентини підписав угоду на суму близько 2,1 мільярда крон (300 мільйонів доларів) про купівлю 24 застарілих винищувачів F-16 у Данії.
Данія отримує нові літаки F-35, а продаж майже 40-річних F-16, які "пройшли ретельне технічне обслуговування і технологічне оновлення", означає, що Аргентина "стане частиною глобальної сім'ї F-16", сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У Данії є 30 діючих F-16. Невизначену кількість літаків, що залишилися, було обіцяно Україні як подарунок.
Дату передачі F-16 Аргентині не було названо. Очікується, що вони будуть передані в найближчі роки.
Данія замовила 27 винищувачів F-35A, перехід на які відбудеться наприкінці 2025 року.
У березні Поульсен відвідав Аргентину і підписав угоду про наміри продати частину винищувачів F-16, що належать Данії. У вівторок угоду було підписано на базі ВПС Данії.
https://www.breitbart.com/europe/2024/04/16/denmark-selling-24-f-16s-to-argentina-will-give-others-to-ukraine/ Denmark Selling 24 F-16s to Argentina, Will Give Others to Ukraine (breitbart.com)
Якби у нас країну очолювали політики, а не криворізько-трускавецькі дауни, то можнга було б домовиться з Польщею чи Румунією, щоб ф-16 зберігалися і обслуговувалися там. Але мудрий наріт вибрав собі подібних, то які питання до Данії чи до США можуть бути взагалі, не розумію? Гляньте в дзеркало і задавайте питання туди, там, в дзеркалі, єдиний винуватець всіх бід нещасної України.
Та ще й пожежа в Копенгагені... Це у них сімейне чи як? 🤔
Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі повідомив (https://twitter.com/luispetri/status/1780194086877602247?t=p2rB2iQZE0VzWc8u-w5uNA&s=19) про підписання з Данією контакту на поставку винищувачів F-16A/B у кількості 24 одиниць і ракетного озброєння до них - AIM-9X Sidewinders та AIM-120D AMRAAM.
Велику роль у сприянні підписанню контракту зіграли США, які також нададуть Аргентині пільговий кредит на суму в $40 млн для оснащення датських винищувачів. Увагу на Аргентину американці звернули після того, як аргентинські ВПС почали розглядати для купівлі китайські винищувачі JF-17.
Варто зазначити, що 5 квітня відбулася зустріч президента Аргентини Хав'єра Мілея і глави SOUTHCOM Лори Річардсон. Після зустрічі і таких кроків адміністрації Байдена, як сприяння виділенню кредиту МВФ у $44 млрд і підписання контракту з Данією, Мілей заявив про припинення будівництва греблі в Санта-Крус, унеможливив участь китайських компаній у будівництві ГЕС, скасував будівництво АЕС у Буенос-Айресі та унеможливив доступ Пекіна до великих родовищ літію і рідкісних мінералів.
Під час свого останнього виступу на Капітолійському пагорбі Річардсон повідомила про наміри Китаю збудувати багатоцільовий порт у Ріо-Гранде, метою якого було б спостереження за біокеанічним проходом і контроль за входом до Антарктиди. Мілей з будівництвом порту виявився не згоден і висловив свою відмову китайцям, пославшись на військово-морську базу, що будується за підтримки США.
Думаю отличный лозунг для ипсо рашистов. И приправим паковкой людей в бусы ТЦКашниками.
Уже прям вижу перемогу и высокий боевой дух и мотивацию.