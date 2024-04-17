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Новости
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Дания продает Аргентине часть обещанных Украине американских истребителей F-16

f-16

Дания решила продать Аргентине 24 американских истребителя F-16, часть из которых ранее обещала передать для Украины.

Как сообщили в Минобороны страны, продажи датских самолетов Аргентине отметили сегодня на авиабазе Скридструп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, процесс проходил в координации с правительством США, которое дало разрешение на продажу самолетов американского производства.

Вместо этих истребителей, которые прошли техосмотр и модернизацию, Дания приобретет новые самолеты F-35.

ВВС Дании располагают 40 истребителями F-16.

Читайте: Украинец, которого пытали рашисты на оккупированной территории, подал иск в суд Аргентины. Это впервые в истории, - СМИ

В августе 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал передачу от Дании 19 самолетов F-16 для Воздушных сил ВСУ. Так что даже при условии, что Дания отдаст все F-16 Украине, наша страна все равно недополучит по меньшей мере три обещанных самолета.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты Америки сами стремились, чтобы Аргентина приобрела самолеты у Дании вместо истребителей JF-17, которые предлагал Китай.

В феврале 2024 датское Минобороны заявляло, что Украина может получить истребители F-16 от Дании летом.

Напомним, о готовности предоставить Украине F-16 заявляли Нидерланды, Дания и Норвегия, а американский Госдеп дал для этого "зеленый свет". Впоследствии на территории США началась тренировка украинских военных для дальнейшей работы на истребителях F-16. Речь идет не только об отработке летной эксплуатации, но и техническом обслуживании. Также Штаты планируют обеспечить нужными запчастями боевые самолеты, которые получит Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Греция не готова передать Украине истребители F-16, - премьер Мицотакис

Автор: 

Аргентина (117) Дания (578) F-16 (547)


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Топ комментарии
+24
73% сподіваюсь вам подобаються результати зовнішної політики
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17.04.2024 09:16
+23
Якщо Зеля щось анонсує або обіцяє, то на цій справі можна ставити хрест. Він не лох - він звичайне тріпло, якому вже 45 годіків...
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17.04.2024 09:21
+19
У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував

Ніякого подвоха не відчуваєте?
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17.04.2024 09:15
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Правила форума Совет форумчан
Те що анонсував зе,не значить,що є правдою. Кожна держава має свої обов'язки перед своїм народом, міжнародні відносини і решта яка аж ніяк не стосується зе.
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17.04.2024 09:15 Ответить
А що вона не так каже?! Зе - це знатний звіздун. Це вже далеко не в перший раз, він видає таке, коли взагалі обговорюється МОЖЛИВІСТЬ пережачі озброєння, після чого виступає Зе так каже, що нам вже ПООБІЦЯЛИ і до літа вже буде, анонсує контрнаступ.... А потім, коли поставки "обіцяного" затримувались, Зе починав бикувати на західних партнерів, розказувати що якась падлюка здала контрнаступ.... Після чого західним партнерам доводилося спростовувати і казати, що вони такого не обіцяли!
Така гуйня трапляється, що сам Зе, "ні у зуб ногою" у дипломатії, ніколи на неї не розумівся, не розуміє і зараз. А замісь професійних дипломатів, міжнародними питаннями займається Єрмак і Ко.... А робота у дип.посольствах, розглядається як тепле місце після того як виконав брудну роботу для Зе і його треба кудись сховати (щоб народ не вякав, як Венедиктову), або щоб тут він сам не вякав (як Залужного)
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17.04.2024 09:54 Ответить
У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував

Ніякого подвоха не відчуваєте?
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17.04.2024 09:15 Ответить
Політика попрошайок і корупціонерів на ряду з бездіяльністю робить свою справу. Скоро весь світ остаточно від нас відвернеться.
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17.04.2024 09:16 Ответить
Вас ясно шо в трускавці не навчили будувати щось з нуля, тільки розкрадати і знищувати те що до вас побудували.
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17.04.2024 09:38 Ответить
ТРИБУНАЛ ДЛЯ ЗЕІУДИ І ОЙГО ППЛІЧНИКІВ ЗА ДЕРЖЗРАДУ І МЕГАМАРОДЕРСТВО НА КРОВІ У ВІСІХ СФЕРАХ ! Створіть уряд національної довіри ‼️Скільки ж можно спостерігати , як МАФІЯ ЗНУЩАЕТЬСЯ НАД ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ ⁉️КРАДУТЬ , ТАК , як буд-то ЗАВТРА НЕ НАСТАНЕ НІКОЛИ ‼️Брешуть партнерам і домовляються з китайцями
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17.04.2024 09:46 Ответить
73% сподіваюсь вам подобаються результати зовнішної політики
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17.04.2024 09:16 Ответить
чим більше обсирається Боневтік, тим більше зебіли ненавидять європейців та американців
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17.04.2024 10:15 Ответить
Оце зелена дипломатія в дії, браво, переможемо звичайно
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17.04.2024 09:17 Ответить
США за рахунок Украіни підставили підніжку Китаю
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17.04.2024 09:18 Ответить
Яку? Коли з 40 літаків Аргентина ЗАКУПИЛА,а не безкоштовно отримала якусь кількість.
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17.04.2024 09:19 Ответить
Замість китайських, які планувала купити..
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17.04.2024 09:23 Ответить
Повторюсь, так де підніжка для України? Бо анонс зе це зе перевірити потрібно, а літаки для передачі Україні є в реалі.
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17.04.2024 09:25 Ответить
Китаи хотів продати своі літаки в Аргентину а США виперидила - тільки шо в них самих немає Ф -16 окрім данських - обісьцяних нам
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17.04.2024 09:25 Ответить
ось це поворот
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17.04.2024 09:20 Ответить
Якщо Зеля щось анонсує або обіцяє, то на цій справі можна ставити хрест. Він не лох - він звичайне тріпло, якому вже 45 годіків...
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17.04.2024 09:21 Ответить
Він не тріпло,він тупіздень і горе нашої країни,не далеченько відійшов від януковоща!
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17.04.2024 09:31 Ответить
Те що Данія обіцяла передати, вона передасть. І данські повітряні сили мали більше ніж 40 винищувачів Ф-16. Не має ніякої зради, розходимося.
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17.04.2024 09:24 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon_variants#F-16_Mid-Life_Update F-16AM - 30 штук в робочому стані
орієнтовно 15 на зберігання для канібалізації
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17.04.2024 09:34 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Danish_Air_Force https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Danish_Air_Force

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17.04.2024 09:35 Ответить
взагалі їх там 44 але 18 мали списати тому що вони застарівші.... сумніваюсь що Аргентина за гроші купила ті що мають списати

Переважно поставлялись до 1991 року. Близько 6 було поставлено з 1994... Застарівші 18 F-16 планується списати до 2014, а окремі до 2016-2020
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17.04.2024 09:34 Ответить
треба ******** з бюджету на оборонку ще 40 міліардів, зробити яйця по 27 за штучку. І далі сльозно просити гугнявим голосом допогу.
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17.04.2024 09:29 Ответить
12.‎04.‎2024

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США розглянув і узгодив серію повідомлень протягом лютого-березня 2024 року про передачу Україні 65 винищувачів F-16A/B Fighting Falcon MLU з Данії, Норвегії та Нідерландів. Згадані країни висловили намір передати літаки, орієнтовна вартість становить яких $1,683,5 мільярда , включаючи запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та підтримки F-16. Данія надасть 6 літаків F-16 Block 10 і 23 F-16 Block 15. У випадку Норвегії передача включає до 22 літаків F-16 Block 10/15, двигуни, допоміжне обладнання, випробувальні стенди, інструменти, матеріали для технічного обслуговування, тренажери, запасні частини, посібники та технічну документацію, серед іншого. Нідерланди 14 літаків F-16 Block 10/15. ‎
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17.04.2024 09:30 Ответить
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США розглянув
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17.04.2024 09:46 Ответить
….і узгодив серію поввдомлень🤔Уе що СМС 🤔
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17.04.2024 09:52 Ответить
... тимчасово в.о. президента продовжує свої про..би чи докурює "ульотний" оманський план..
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17.04.2024 09:32 Ответить
у сусідньому дворі, є, типу контейнер, туди всі зносять стари речі. цигани, бомжі, вибирають собі та носять.
так виходить, як що, на вихідних, я не принесу старі кросівки, а вже продав їх, то я зрадив циган і бомжів.
уявляю, як вони мене проклинають.
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17.04.2024 09:33 Ответить
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17.04.2024 09:38 Ответить
Ф-16 - це наша недосяжна мрія. Про них усі говорять та обіцяють і жодна ***** не дає. Треба про них забути та почати мріяти про Ф-35.
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17.04.2024 09:37 Ответить
Про Зірку смерті.
Нє, ну а шо? Якщо просто мріяти, то вже мріяти про щось гіперлупне.
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17.04.2024 09:41 Ответить
Ні, не просто мріяти, а просити у Всесвіту. Він рано чи пізно почує та надасть нам Ф-35, п'яте покоління літаків, яких у Хєрманіі 40 штук та й у Даніі вони є. Треба розділити серед усіма по-чесному, тоді у світі буде хоч якась справедливість.
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17.04.2024 09:45 Ответить
Ага да, справедливість це коли одні будують зброю, а інші хером по роялю, а потім зброю ділять між усіма.
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17.04.2024 09:48 Ответить
Ви шо відмовляєтесь просити у Всесвіту Ф-35?

Окрім нього нам літаків ніхто не надасть, це вже очевидно.
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17.04.2024 09:53 Ответить
Якби всесвіт дослухався до моїх прохань, то замість мразії, ірану, індії, півкореї і кетаю давно був би океан. (А в мене був би гелік і домік десь в Португалії чи Шотландії біля океану)
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17.04.2024 09:55 Ответить
Зачекайте трохи, давайте поки Ф-35 дочекаємось , а потім вже буде Шотландія з шотландським Вестхайленд Уайт Терьєром.
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17.04.2024 10:06 Ответить
Слишком долго копались...
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17.04.2024 09:38 Ответить
Байден натиснув:

"Данія продає 24 літаки F-16 Аргентині, решту (6) передасть Україні"

КОПЕНГАГЕН, Данія (AP) - У вівторок міністр оборони Аргентини підписав угоду на суму близько 2,1 мільярда крон (300 мільйонів доларів) про купівлю 24 застарілих винищувачів F-16 у Данії.

Данія отримує нові літаки F-35, а продаж майже 40-річних F-16, які "пройшли ретельне технічне обслуговування і технологічне оновлення", означає, що Аргентина "стане частиною глобальної сім'ї F-16", сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У Данії є 30 діючих F-16. Невизначену кількість літаків, що залишилися, було обіцяно Україні як подарунок.

Дату передачі F-16 Аргентині не було названо. Очікується, що вони будуть передані в найближчі роки.

Данія замовила 27 винищувачів F-35A, перехід на які відбудеться наприкінці 2025 року.

У березні Поульсен відвідав Аргентину і підписав угоду про наміри продати частину винищувачів F-16, що належать Данії. У вівторок угоду було підписано на базі ВПС Данії.

https://www.breitbart.com/europe/2024/04/16/denmark-selling-24-f-16s-to-argentina-will-give-others-to-ukraine/ Denmark Selling 24 F-16s to Argentina, Will Give Others to Ukraine (breitbart.com)
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17.04.2024 09:44 Ответить
Все просто. Зегніди побудували інфраструктуру для літаків? Не відповідайте, будувати вони можуть тільки **** по роялю, це вже зрозуміли всюди. Куди надавати ф-16? Де їх зберігати?
Якби у нас країну очолювали політики, а не криворізько-трускавецькі дауни, то можнга було б домовиться з Польщею чи Румунією, щоб ф-16 зберігалися і обслуговувалися там. Але мудрий наріт вибрав собі подібних, то які питання до Данії чи до США можуть бути взагалі, не розумію? Гляньте в дзеркало і задавайте питання туди, там, в дзеркалі, єдиний винуватець всіх бід нещасної України.
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17.04.2024 09:44 Ответить
Це після візиту скумбрії? Чи то просто співпадіння? 🤔
Та ще й пожежа в Копенгагені... Це у них сімейне чи як? 🤔
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17.04.2024 09:46 Ответить
А ось і пояснення:

Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі повідомив (https://twitter.com/luispetri/status/1780194086877602247?t=p2rB2iQZE0VzWc8u-w5uNA&s=19) про підписання з Данією контакту на поставку винищувачів F-16A/B у кількості 24 одиниць і ракетного озброєння до них - AIM-9X Sidewinders та AIM-120D AMRAAM.

Велику роль у сприянні підписанню контракту зіграли США, які також нададуть Аргентині пільговий кредит на суму в $40 млн для оснащення датських винищувачів. Увагу на Аргентину американці звернули після того, як аргентинські ВПС почали розглядати для купівлі китайські винищувачі JF-17.

Варто зазначити, що 5 квітня відбулася зустріч президента Аргентини Хав'єра Мілея і глави SOUTHCOM Лори Річардсон. Після зустрічі і таких кроків адміністрації Байдена, як сприяння виділенню кредиту МВФ у $44 млрд і підписання контракту з Данією, Мілей заявив про припинення будівництва греблі в Санта-Крус, унеможливив участь китайських компаній у будівництві ГЕС, скасував будівництво АЕС у Буенос-Айресі та унеможливив доступ Пекіна до великих родовищ літію і рідкісних мінералів.

Під час свого останнього виступу на Капітолійському пагорбі Річардсон повідомила про наміри Китаю збудувати багатоцільовий порт у Ріо-Гранде, метою якого було б спостереження за біокеанічним проходом і контроль за входом до Антарктиди. Мілей з будівництвом порту виявився не згоден і висловив свою відмову китайцям, пославшись на військово-морську базу, що будується за підтримки США.
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17.04.2024 09:52 Ответить
президент Аргентини Хав'єр Мілей проукраїнський, може зробить якийсь фінт?
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17.04.2024 10:34 Ответить
Вся влада в Україні починаючи з часів розпаду совка не думала про державу, а думала про свої кармани. Розкрадалось все, що можна розкрасти. А ми, зазомбовані совком, не вмішувались в діяльність влади, думали як виживати в 90-ті, як нагодувати та одягти дітей, де жити та т.і. Звідси і репутація України і пуста казна. Була б сильна країна економічно, політично та у військовому плані то хер би ***** наважився на таке.
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17.04.2024 10:04 Ответить
Обіцяні F-16 почали розповзатись,як таргани.А на тих,що дасть бог передадуть літати хоч можна буде? Європа,здається, і так вже весь свій старий мотлох нам поскидала.
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17.04.2024 10:08 Ответить
По парках можна буде розставляти замість атракціонів.
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17.04.2024 12:44 Ответить
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17.04.2024 10:15 Ответить
Не обіцяні Україні, а всі решта, які ще лишалися.
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17.04.2024 10:35 Ответить
Може вони щось вже знають, бо так дивно всі партнери поводяться
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17.04.2024 10:53 Ответить
Так от для чого боневтік послав на куй конгрес США, а натомість поперся до Аргентини.😉
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17.04.2024 11:00 Ответить
Зебілу і усім хто за нього голосував треба подарувати по два презерватива - один щоб вдягли на голову, щоб усі бачили хто, а другий туди куди треба, щоб такі більше не народжувались!
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17.04.2024 11:20 Ответить
не хвилюйтесь нам гаранти партнери привезуть зброю з Еквадору і віджату в сомалійських піратів ! я з осені 2022 кажу що їх не влаштовує перемога України , але мене знов не чують .
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17.04.2024 11:23 Ответить
А если бы не воровали, и у Кириленок всяких не было по 70 млн, у прокуроров крутых тачек и у Гуменюк бизнеса - то наверное ф16 бы мы покупали, а не Аргентина.

Думаю отличный лозунг для ипсо рашистов. И приправим паковкой людей в бусы ТЦКашниками.

Уже прям вижу перемогу и высокий боевой дух и мотивацию.
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17.04.2024 11:31 Ответить
Ефективні зелені менеджери з ОПи в дії - все як анонсував Великій Анонсуватель
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17.04.2024 11:38 Ответить
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17.04.2024 11:47 Ответить
Похоже, что проект "F-16 для Украины" с самого начала был обречен на то, что мы сейчас имеем. Одно обучение и "полировка" мастерства пилотов на "поршнях" чего стоит...
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17.04.2024 12:40 Ответить
 
 