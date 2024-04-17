Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів F-16

Данія вирішила продати Аргентині 24 американські винищувачі F-16, частину з яких раніше них обіцяла передати для України.

Як повідомили в Міноборони країни, продаж данських літаків Аргентині відзначили сьогодні на авіабазі Скридструп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Як зазначається, процес проходив у координації з урядом США, який дав дозвіл на продаж літаків американського виробництва.

Замість цих винищувачів, які пройшли техогляд та модернізацію, Данія придбає нові літаки F-35.

ВПС Данії мають у своєму розпорядженні 40 винищувачів F-16.

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У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував передачу від Данії 19 літаків F-16 для Повітряних сил ЗСУ. Отож, навіть за умови, що Данія віддасть усі F-16 Україні, наша країна все одно недоотримає щонайменше три обіцяні літаки.

Окрім того, раніше Сполучені Штати Америки самі прагнули, щоб Аргентина придбала літаки у Данії, замість винищувачів JF-17, які пропонував Китай.

У лютому 2024 року данське Міноборони заявляло, що Україна може отримає винищувачі F-16 від Данії влітку.

Нагадаємо, про готовність надати Україні F-16 заявляли Нідерланди, Данія та Норвегія, а американський Держдеп дав для цього "зелене світло". Згодом на території США розпочалися тренування українських військових для подальшої роботи на винищувачах F-16. Мова йде не лише про відпрацювання льотної експлуатації, але й технічного обслуговування. Також Штати планують забезпечити потрібними запчастинами бойові літаки, які отримає Україна.

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