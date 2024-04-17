Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів F-16
Данія вирішила продати Аргентині 24 американські винищувачі F-16, частину з яких раніше них обіцяла передати для України.
Як повідомили в Міноборони країни, продаж данських літаків Аргентині відзначили сьогодні на авіабазі Скридструп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Як зазначається, процес проходив у координації з урядом США, який дав дозвіл на продаж літаків американського виробництва.
Замість цих винищувачів, які пройшли техогляд та модернізацію, Данія придбає нові літаки F-35.
ВПС Данії мають у своєму розпорядженні 40 винищувачів F-16.
У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував передачу від Данії 19 літаків F-16 для Повітряних сил ЗСУ. Отож, навіть за умови, що Данія віддасть усі F-16 Україні, наша країна все одно недоотримає щонайменше три обіцяні літаки.
Окрім того, раніше Сполучені Штати Америки самі прагнули, щоб Аргентина придбала літаки у Данії, замість винищувачів JF-17, які пропонував Китай.
У лютому 2024 року данське Міноборони заявляло, що Україна може отримає винищувачі F-16 від Данії влітку.
Нагадаємо, про готовність надати Україні F-16 заявляли Нідерланди, Данія та Норвегія, а американський Держдеп дав для цього "зелене світло". Згодом на території США розпочалися тренування українських військових для подальшої роботи на винищувачах F-16. Мова йде не лише про відпрацювання льотної експлуатації, але й технічного обслуговування. Також Штати планують забезпечити потрібними запчастинами бойові літаки, які отримає Україна.
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Така гуйня трапляється, що сам Зе, "ні у зуб ногою" у дипломатії, ніколи на неї не розумівся, не розуміє і зараз. А замісь професійних дипломатів, міжнародними питаннями займається Єрмак і Ко.... А робота у дип.посольствах, розглядається як тепле місце після того як виконав брудну роботу для Зе і його треба кудись сховати (щоб народ не вякав, як Венедиктову), або щоб тут він сам не вякав (як Залужного)
Ніякого подвоха не відчуваєте?
орієнтовно 15 на зберігання для канібалізації
Переважно поставлялись до 1991 року. Близько 6 було поставлено з 1994... Застарівші 18 F-16 планується списати до 2014, а окремі до 2016-2020
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США розглянув і узгодив серію повідомлень протягом лютого-березня 2024 року про передачу Україні 65 винищувачів F-16A/B Fighting Falcon MLU з Данії, Норвегії та Нідерландів. Згадані країни висловили намір передати літаки, орієнтовна вартість становить яких $1,683,5 мільярда , включаючи запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації та підтримки F-16. Данія надасть 6 літаків F-16 Block 10 і 23 F-16 Block 15. У випадку Норвегії передача включає до 22 літаків F-16 Block 10/15, двигуни, допоміжне обладнання, випробувальні стенди, інструменти, матеріали для технічного обслуговування, тренажери, запасні частини, посібники та технічну документацію, серед іншого. Нідерланди 14 літаків F-16 Block 10/15.
так виходить, як що, на вихідних, я не принесу старі кросівки, а вже продав їх, то я зрадив циган і бомжів.
уявляю, як вони мене проклинають.
Нє, ну а шо? Якщо просто мріяти, то вже мріяти про щось гіперлупне.
Окрім нього нам літаків ніхто не надасть, це вже очевидно.
"Данія продає 24 літаки F-16 Аргентині, решту (6) передасть Україні"
КОПЕНГАГЕН, Данія (AP) - У вівторок міністр оборони Аргентини підписав угоду на суму близько 2,1 мільярда крон (300 мільйонів доларів) про купівлю 24 застарілих винищувачів F-16 у Данії.
Данія отримує нові літаки F-35, а продаж майже 40-річних F-16, які "пройшли ретельне технічне обслуговування і технологічне оновлення", означає, що Аргентина "стане частиною глобальної сім'ї F-16", сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У Данії є 30 діючих F-16. Невизначену кількість літаків, що залишилися, було обіцяно Україні як подарунок.
Дату передачі F-16 Аргентині не було названо. Очікується, що вони будуть передані в найближчі роки.
Данія замовила 27 винищувачів F-35A, перехід на які відбудеться наприкінці 2025 року.
У березні Поульсен відвідав Аргентину і підписав угоду про наміри продати частину винищувачів F-16, що належать Данії. У вівторок угоду було підписано на базі ВПС Данії.
https://www.breitbart.com/europe/2024/04/16/denmark-selling-24-f-16s-to-argentina-will-give-others-to-ukraine/ Denmark Selling 24 F-16s to Argentina, Will Give Others to Ukraine (breitbart.com)
Якби у нас країну очолювали політики, а не криворізько-трускавецькі дауни, то можнга було б домовиться з Польщею чи Румунією, щоб ф-16 зберігалися і обслуговувалися там. Але мудрий наріт вибрав собі подібних, то які питання до Данії чи до США можуть бути взагалі, не розумію? Гляньте в дзеркало і задавайте питання туди, там, в дзеркалі, єдиний винуватець всіх бід нещасної України.
Та ще й пожежа в Копенгагені... Це у них сімейне чи як? 🤔
Міністр оборони Аргентини Луїс Петрі повідомив (https://twitter.com/luispetri/status/1780194086877602247?t=p2rB2iQZE0VzWc8u-w5uNA&s=19) про підписання з Данією контакту на поставку винищувачів F-16A/B у кількості 24 одиниць і ракетного озброєння до них - AIM-9X Sidewinders та AIM-120D AMRAAM.
Велику роль у сприянні підписанню контракту зіграли США, які також нададуть Аргентині пільговий кредит на суму в $40 млн для оснащення датських винищувачів. Увагу на Аргентину американці звернули після того, як аргентинські ВПС почали розглядати для купівлі китайські винищувачі JF-17.
Варто зазначити, що 5 квітня відбулася зустріч президента Аргентини Хав'єра Мілея і глави SOUTHCOM Лори Річардсон. Після зустрічі і таких кроків адміністрації Байдена, як сприяння виділенню кредиту МВФ у $44 млрд і підписання контракту з Данією, Мілей заявив про припинення будівництва греблі в Санта-Крус, унеможливив участь китайських компаній у будівництві ГЕС, скасував будівництво АЕС у Буенос-Айресі та унеможливив доступ Пекіна до великих родовищ літію і рідкісних мінералів.
Під час свого останнього виступу на Капітолійському пагорбі Річардсон повідомила про наміри Китаю збудувати багатоцільовий порт у Ріо-Гранде, метою якого було б спостереження за біокеанічним проходом і контроль за входом до Антарктиди. Мілей з будівництвом порту виявився не згоден і висловив свою відмову китайцям, пославшись на військово-морську базу, що будується за підтримки США.
Думаю отличный лозунг для ипсо рашистов. И приправим паковкой людей в бусы ТЦКашниками.
Уже прям вижу перемогу и высокий боевой дух и мотивацию.