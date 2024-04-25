Украинские пилоты во Франции готовятся к полетам на F-16
Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BFM TV.
"Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом (ВСУ - ред.) Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком", - говорится в сообщении.
Как отмечает BFM TV, остальные четверо украинских пилотов выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.
Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где обучаются воздушному бою на F-16. Издание добавляет, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как французские, но вдвое быстрее.
Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе - на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.
Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, имеющих американские истребители.
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А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
Втім, до теми. Як дітей можуть народжувати, то й з мінометом вправляться, і не тільки.
Через 10 років отримаємо літаки!