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Новости
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Украинские пилоты во Франции готовятся к полетам на F-16

f-16,льотчики

Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BFM TV.

"Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом (ВСУ - ред.) Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком", - говорится в сообщении.

Как отмечает BFM TV, остальные четверо украинских пилотов выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.

Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где обучаются воздушному бою на F-16. Издание добавляет, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как французские, но вдвое быстрее.

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Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе - на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, имеющих американские истребители.

Автор: 

Франция (3487) обучение (523) F-16 (548)


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Топ комментарии
+4
Потім на курси англійської і так по колу
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25.04.2024 06:31
+4
20-22 хлопці. Прямо з училища, на літаках за мільйони доларів.
А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
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25.04.2024 06:33
+3
Багато англійської не буває, dimwit.
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25.04.2024 06:36
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Потім на курси англійської і так по колу
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25.04.2024 06:31 Ответить
Багато англійської не буває, dimwit.
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25.04.2024 06:36 Ответить
Бред полнейший. Весь мир ездит на немецких и даже японских авто не зная их языка. Главное навык вождения а уже запорожец ето или мерседес и на каком языке кнопки подписаны тоже не важно. Если не дурак то за пару месяцев можно переучиться на любой самолет. А если дурак то таких лучше сразу гнать сцаными тряпками в пехоту. А вот если все с нуля начинать то ето уже проблемка. Почти каждый начинающий водитель свою первую машину разбивал. Так и в самолетах. Главное навыки полетов и уметь чуствовать самолет. А если ты никогда не летал и сразу тебя посадили на F-16 то ето печалька.
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25.04.2024 09:06 Ответить
Судячи з того, що ряд пілотів почали підготовку з поршневих літаків..... З кадрами в авіації біда. Або пенсіонери, або 0 практичних навичок. Звісно невелика кількість досвідчених кадрів є, але явно недостатня, щоб і воювати зараз на радянських літаках та готуватись на F-16 одночасно.
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25.04.2024 09:18 Ответить
То випускники літа 23р.
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25.04.2024 14:42 Ответить
Еще раз говорю, без разницы что вы водите самолет или авто. Главное людей правильных подобрать которые быстро все схватывают на лету. Нам не нужны сейчас такие люди которых нужно 10 лет учить. У нас времени нету чтобы наши летчики учили английский, технологический процес изготовления самолета, время налета на поршневых кукурузниках на которых в США 16-ти летние дети летают. Например я первый раз сел в легковушку и поехал не читая никаких книг. Другие 3 месяца в автошколе учились но так нихрена и не научились ездить и екзамены сдавали за 300 баксов. Но я не могу водить грузовик сколько меня не учи так как я не чуствую габаритов и могу ездить только по прямой. Знаю пару знакомых которые даже легковушку никогда не водили но когда им подвернулась возможность зароботка они сразу купили права и начали ездить на фурах и бетоновозах. Так что дело не во времени а в людях.
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25.04.2024 18:19 Ответить
20-22 хлопці. Прямо з училища, на літаках за мільйони доларів.
А бугаям в 26 до міномета за три тисячі ще рано, бо вони ж діти.
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25.04.2024 06:33 Ответить
Тобі, дибілу-ухилянту, з штатів видніше
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25.04.2024 06:38 Ответить
З якого це хеза я ухилянт?
Втім, до теми. Як дітей можуть народжувати, то й з мінометом вправляться, і не тільки.
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25.04.2024 06:42 Ответить
Я підозрюю,що це старе чмо,яке пропонує всіх іших "пакувати і примусово штурмувати посадки". Розуму там,як у інфузорії
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25.04.2024 06:49 Ответить
О, пересічний намалювався. Їдь вже зразу у сизрань, не мучся.
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25.04.2024 06:51 Ответить
Пане, який Цензор? У кацапів агентури пів Європи скуплено і, як казав Митець, "кагда у нас хто ідьот ср*ть, то они вже й знають".
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25.04.2024 07:11 Ответить
Це фейспалм. Інформаційний кейс як у путі з відповідним вмістом того його кейсу.
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25.04.2024 06:52 Ответить
***, тепер ще і французьку мову вивчати потрібно! 🥺
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25.04.2024 08:29 Ответить
Напевно тільки англійську,бо інструктори НАТО розмовляють на англійській. Ви маєте прапор Німеччини, то Напевно знаєте,що усі програми, системи на англійській мові
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25.04.2024 09:03 Ответить
А зачем послали 20-ти летних пацанов учиться на F-16? Они там будут до конца войны учиться? Нельзя было послать уже тех кто воевал на самолетах чтобы за 1-2 месяца поднатаскались и в бой? Зато у нас *старики* в ето время от нехрен делать х***ней страдают на учебных Л-39 от тоски и разбиваются.
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25.04.2024 08:14 Ответить
Они послали и тех и этих. Старички в мае заканчивают, а молодежь на перспективу.
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25.04.2024 08:32 Ответить
5 років будуть англіцьку вчити, потім З роки теорія, далі ще 2 роки практичні навчання!
Через 10 років отримаємо літаки!
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25.04.2024 08:40 Ответить
Треба визнати, що у Франції хороші пілоти. Думаю, добре навчать.
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25.04.2024 09:49 Ответить
В Англии обучались английскому, что бы потом проходить обучение во Франции!
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25.04.2024 12:57 Ответить
 
 