Украинские пилоты во Франции готовятся к полетам на F-16

Украинские пилоты проходят обучение полетам на F-16 на юго-западе Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BFM TV.

"Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом (ВСУ - ред.) Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком", - говорится в сообщении.

Как отмечает BFM TV, остальные четверо украинских пилотов выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских или учебно-тренировочных самолетах.

Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где обучаются воздушному бою на F-16. Издание добавляет, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как французские, но вдвое быстрее.

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Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе - на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, имеющих американские истребители.