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Бельгія прискориться, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році: вирішили не чекати формування нового Кабінету міністрів

F-16

Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів.

Про це на пресконференції заявили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України", нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

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"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", – наголосив він.

Голова бельгійського Міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 в Україну, але запевнила, що це станеться якнайшвидше.

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"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – підкреслила Дедондер.

Автор: 

Бельгія (401) F16 F-16 (668)


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До кінця року...
Та ви просто метеори, плять!
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27.04.2024 00:05 Відповісти
А тим часом 6 ґовнольотов вилетіли с олєньі...
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27.04.2024 00:11 Відповісти
А потім до кінця якого року буде?
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27.04.2024 00:38 Відповісти
Так, поспішіть. Бо знов Аргентина перекупить
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27.04.2024 02:33 Відповісти
Ця новина схожа на знущання над українцями, яким ці літаки потрібні були ще на вчора.
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27.04.2024 05:57 Відповісти
Оці всі "пришвидшаться" нагадує старий анекдот:

Сидять двоє загальмованих у квартирі. Раптом лунає дзвінок у двері. Десь через годину перший каже:

- Ніби у двері подзвонили?

Десь ще через годину йому відповідає другий:

- Треба піти відчинити.

Десь ще через годину перший йде та відчиняє двері. А там стоїть третій загальмований. І він зраділо-здивовано каже:

- Ти диви! Не встиг подзвонити, а тобі вже й відчинили!
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27.04.2024 09:58 Відповісти
Зі всім з 2022 року одне й теж. Їх, там на Заході, нічого не розчулить , не до пече. Ми прискорюємось - вічні відмазки ! Так, вони нам нічого не заборгували. Але вони ж ховаються .... від кацапів за наші спини. Не американців чи африканців. Проте у нас людей не так як у Китаї. І чоловіків на всіх не вистачить.
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27.04.2024 11:59 Відповісти
 
 