Бельгія прискориться, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році: вирішили не чекати формування нового Кабінету міністрів
Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів.
Про це на пресконференції заявили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України", нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.
"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", – наголосив він.
Голова бельгійського Міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 в Україну, але запевнила, що це станеться якнайшвидше.
"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – підкреслила Дедондер.
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Десь ще через годину йому відповідає другий:
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Десь ще через годину перший йде та відчиняє двері. А там стоїть третій загальмований. І він зраділо-здивовано каже:
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