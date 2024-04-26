Бельгія прискориться, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році: вирішили не чекати формування нового Кабінету міністрів

Бельгія вирішила пришвидшити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового Кабінету міністрів.

Про це на пресконференції заявили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України", нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

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"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", – наголосив він.

Голова бельгійського Міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 в Україну, але запевнила, що це станеться якнайшвидше.

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"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – підкреслила Дедондер.