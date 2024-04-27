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Новости Помощь Украине
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Бельгия ускорится, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году: решили не ожидать формирования нового Кабинета министров

F-16

Бельгия решила ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового Кабинета министров.

Об этом на пресс-конференции заявили бельгийский премьер Александер Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Де Кроо назвал решение о поставках F-16 "большим шагом для обороны Украины", напомнив, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первая поставка F-16 с подготовленными пилотами в Украину должна состояться до лета, - премьер Бельгии де Кроо

"Но теперь наша страна присоединяется к ограниченной группе стран, которые фактически поставят самолеты в Украину", - подчеркнул он.

Глава бельгийского Минобороны не назвала конкретных сроков отправки F-16 в Украину, но заверила, что это произойдет как можно быстрее.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу", - подчеркнула Дедондер.

Автор: 

Бельгия (389) F-16 (548)


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До кінця року...
Та ви просто метеори, плять!
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27.04.2024 00:05 Ответить
А тим часом 6 ґовнольотов вилетіли с олєньі...
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27.04.2024 00:11 Ответить
А потім до кінця якого року буде?
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27.04.2024 00:38 Ответить
Так, поспішіть. Бо знов Аргентина перекупить
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27.04.2024 02:33 Ответить
Ця новина схожа на знущання над українцями, яким ці літаки потрібні були ще на вчора.
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27.04.2024 05:57 Ответить
Оці всі "пришвидшаться" нагадує старий анекдот:

Сидять двоє загальмованих у квартирі. Раптом лунає дзвінок у двері. Десь через годину перший каже:

- Ніби у двері подзвонили?

Десь ще через годину йому відповідає другий:

- Треба піти відчинити.

Десь ще через годину перший йде та відчиняє двері. А там стоїть третій загальмований. І він зраділо-здивовано каже:

- Ти диви! Не встиг подзвонити, а тобі вже й відчинили!
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27.04.2024 09:58 Ответить
Зі всім з 2022 року одне й теж. Їх, там на Заході, нічого не розчулить , не до пече. Ми прискорюємось - вічні відмазки ! Так, вони нам нічого не заборгували. Але вони ж ховаються .... від кацапів за наші спини. Не американців чи африканців. Проте у нас людей не так як у Китаї. І чоловіків на всіх не вистачить.
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27.04.2024 11:59 Ответить
 
 