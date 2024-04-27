Бельгия ускорится, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году: решили не ожидать формирования нового Кабинета министров

Бельгия решила ускорить поставки Украине истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового Кабинета министров.

Об этом на пресс-конференции заявили бельгийский премьер Александер Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Де Кроо назвал решение о поставках F-16 "большим шагом для обороны Украины", напомнив, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

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"Но теперь наша страна присоединяется к ограниченной группе стран, которые фактически поставят самолеты в Украину", - подчеркнул он.

Глава бельгийского Минобороны не назвала конкретных сроков отправки F-16 в Украину, но заверила, что это произойдет как можно быстрее.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу", - подчеркнула Дедондер.