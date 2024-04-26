Мета коаліції ВПС – передати Україні перші літаки F-16 влітку, - Міноборони Данії

Робота з передачі Україні літаків F-16 продовжується, наразі триває підготовка особового складу та пілотів.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із нашими дуже близькими союзниками США та Нідерландами Данія взяла на себе провідну роль у наданні допомоги Україні у створенні повністю боєздатних Військово-повітряних сил. Першим кроком є підготовка пілотів та особового складу для літаків F-16. Воно просувається, і мета, як і раніше, полягає в тому, щоб цього літа передати Україні перші літаки", - наводить слова Поульсена Міноборони Данії.

У відомстві нагадали, що коаліція ВПС покликана допомогти Україні створити повний потенціал винищувачів F-16. Співробітництво очолюють США, Данія та Нідерланди. Крім навчання та надання літаків, йдеться також про створення необхідної інфраструктури.

Коаліція ВПС спочатку зосереджує свою увагу на забезпеченні повного потенціалу українських винищувачів F-16. У міру наближення постачання перших літаків F-16 країни одночасно обговорювали необхідність гарантування безпеки передачі.

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