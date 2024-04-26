Мета коаліції ВПС – передати Україні перші літаки F-16 влітку, - Міноборони Данії
Робота з передачі Україні літаків F-16 продовжується, наразі триває підготовка особового складу та пілотів.
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Разом із нашими дуже близькими союзниками США та Нідерландами Данія взяла на себе провідну роль у наданні допомоги Україні у створенні повністю боєздатних Військово-повітряних сил. Першим кроком є підготовка пілотів та особового складу для літаків F-16. Воно просувається, і мета, як і раніше, полягає в тому, щоб цього літа передати Україні перші літаки", - наводить слова Поульсена Міноборони Данії.
У відомстві нагадали, що коаліція ВПС покликана допомогти Україні створити повний потенціал винищувачів F-16. Співробітництво очолюють США, Данія та Нідерланди. Крім навчання та надання літаків, йдеться також про створення необхідної інфраструктури.
Коаліція ВПС спочатку зосереджує свою увагу на забезпеченні повного потенціалу українських винищувачів F-16. У міру наближення постачання перших літаків F-16 країни одночасно обговорювали необхідність гарантування безпеки передачі.
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це не можливо!!!
на кацапнячю терріторію Ф-16 зможуть залітати?
кацапнячі цілі, будучі на теріторії України будуть мати право нищіти?
на ви ж руки Україні вяжете....
1) Винищувач - для повітряного бою з авіацією противника.
2) Винищувач-перехоплювач - для полювання на крилаті ракети та ворожі бомбардувальники. Особливо ефективні ці літаки будуть у зв'язку з наземним ППО типу «Patriot» та «IRIS-T SML».
3) Літак радіоелектронної боротьби - для придушення та знищення ППО.
4) Винищувач-бомбардувальник - для завдання ударів по наземних цілях.
1 - навряд
2 - скоріш за все так, якщо не достатньо петріотів
3 - можливо
4 - того, що пообіцяли просто не достатньо. Якщо дадуть потрібні ракети, трохи знищать "жирні" цілі. А потім якщо міряти вогневий удар по всьому фронті, то з десяток ф16 - збільшать його не на багато.
також ресурс заявлений 8000 годин, не зрозуміло скільки залишилось, та на скільки вистачить за поточних умов
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
Згідно даних, літаки також збиваються
"Ирак 1991. По официальным данным, ЗРК и ПЗРК иракской армии сбили три американских F-16. Еще четыре смогли вернуться на базу, но были списаны из-за повреждений.
В ходе операций на Балканах США потеряли несколько F-16. Первый в июне 1995 г. сбил югославский ЗРК «Квадрат». В мае 1999 г. потеряли еще один «Сокол», на этот раз вследствие воздействия ЗРК С-125.
Ввиду отсутствия у хуситов авиации, самолеты коалиции работают только в ударной роли. В 2015-17 гг. марокканские и иорданские ВВС потеряли не менее двух самолетов.
В условиях реальных конфликтов такие самолеты поражались даже устаревшими ЗРК. Потери отсутствовали только в тех ситуациях, когда у противника не было достаточной ПВО."
Просто, що це не "срібна" пуля, та нададуть замало.
буба чемпіон!
хуже ж не стало?
от і добре...
Скорее всего для Украины полезнее были бы модернизированные Су - 27 и Миг - 29. Под них хотя бы есть опытные пилоты и техники и готова инфраструктура. При том что они точно не уступают F - 16.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
годинами?
то вам завтра вже вінки?
чі може щє поживете, порадуєте нас недолугими коментами?
не розумій-панімай дальше...