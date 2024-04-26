УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10440 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 581 28

Мета коаліції ВПС – передати Україні перші літаки F-16 влітку, - Міноборони Данії

Перші літаки f-16 Україна отримає влітку

Робота з передачі Україні літаків F-16 продовжується, наразі триває підготовка особового складу та пілотів.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на засіданні Контактної групи з оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом із нашими дуже близькими союзниками США та Нідерландами Данія взяла на себе провідну роль у наданні допомоги Україні у створенні повністю боєздатних Військово-повітряних сил. Першим кроком є підготовка пілотів та особового складу для літаків F-16. Воно просувається, і мета, як і раніше, полягає в тому, щоб цього літа передати Україні перші літаки", - наводить слова Поульсена Міноборони Данії.

У відомстві нагадали, що коаліція ВПС покликана допомогти Україні створити повний потенціал винищувачів F-16. Співробітництво очолюють США, Данія та Нідерланди. Крім навчання та надання літаків, йдеться також про створення необхідної інфраструктури.

Коаліція ВПС спочатку зосереджує свою увагу на забезпеченні повного потенціалу українських винищувачів F-16. У міру наближення постачання перших літаків F-16 країни одночасно обговорювали необхідність гарантування безпеки передачі.

Також читайте: Данія продає Аргентині частину обіцяних Україні американських винищувачів F-16

Автор: 

Данія (768) F16 F-16 (668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Вони живуть місяцями,а ми годинами.
показати весь коментар
26.04.2024 23:06
+2
влітку? Тобто вже не в червні, а можливо навіть в серпні...А де серпень, там і грудень, а ****
показати весь коментар
26.04.2024 23:02
+1
>>> Менше красти треба... !

це не можливо!!!
показати весь коментар
26.04.2024 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка коаліція? Це марення! Менше красти треба і будуть літаки !
показати весь коментар
26.04.2024 22:49 Відповісти
>>> Менше красти треба... !

це не можливо!!!
показати весь коментар
26.04.2024 22:55 Відповісти
А ви хоч раз пробували не красти? Спробуйте і одразу настане полегшення. А то все собі, та собі, скоро розірветесь і щоки у, вас тріснуть від своєї жадібності.
показати весь коментар
26.04.2024 23:06 Відповісти
Ваньок, посци в чайок.
показати весь коментар
26.04.2024 23:10 Відповісти
Тобі з великим задоволенням.
показати весь коментар
26.04.2024 23:13 Відповісти
Русский, иди домой. Здесь водки нет.
показати весь коментар
27.04.2024 00:27 Відповісти
Якщо Ф-16 зразка до 2000 року, то що це міняє у балансі сил у повітрі ? Тоді нам треба не менш півтисячи. Щоб був паритет.
показати весь коментар
26.04.2024 23:01 Відповісти
пояснить мені, пересічному, шо зможуть робити ті Ф-16 - зброя гарна...
на кацапнячю терріторію Ф-16 зможуть залітати?
кацапнячі цілі, будучі на теріторії України будуть мати право нищіти?
на ви ж руки Україні вяжете....
показати весь коментар
26.04.2024 23:01 Відповісти
Тут трохи https://finance.ua/ua/goodtoknow/litak-f-16 обзору

1) Винищувач - для повітряного бою з авіацією противника.
2) Винищувач-перехоплювач - для полювання на крилаті ракети та ворожі бомбардувальники. Особливо ефективні ці літаки будуть у зв'язку з наземним ППО типу «Patriot» та «IRIS-T SML».
3) Літак радіоелектронної боротьби - для придушення та знищення ППО.
4) Винищувач-бомбардувальник - для завдання ударів по наземних цілях.

1 - навряд
2 - скоріш за все так, якщо не достатньо петріотів
3 - можливо
4 - того, що пообіцяли просто не достатньо. Якщо дадуть потрібні ракети, трохи знищать "жирні" цілі. А потім якщо міряти вогневий удар по всьому фронті, то з десяток ф16 - збільшать його не на багато.

також ресурс заявлений 8000 годин, не зрозуміло скільки залишилось, та на скільки вистачить за поточних умов
показати весь коментар
26.04.2024 23:19 Відповісти
за дістанцію, яка зона дії буде переданих ф-16 Україні ви так і не відповіли.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
показати весь коментар
26.04.2024 23:29 Відповісти
скоріш за все цього ніхто поки точно сказати не може...

Згідно даних, літаки також збиваються
"Ирак 1991. По официальным данным, ЗРК и ПЗРК иракской армии сбили три американских F-16. Еще четыре смогли вернуться на базу, но были списаны из-за повреждений.
В ходе операций на Балканах США потеряли несколько F-16. Первый в июне 1995 г. сбил югославский ЗРК «Квадрат». В мае 1999 г. потеряли еще один «Сокол», на этот раз вследствие воздействия ЗРК С-125.
Ввиду отсутствия у хуситов авиации, самолеты коалиции работают только в ударной роли. В 2015-17 гг. марокканские и иорданские ВВС потеряли не менее двух самолетов.
В условиях реальных конфликтов такие самолеты поражались даже устаревшими ЗРК. Потери отсутствовали только в тех ситуациях, когда у противника не было достаточной ПВО."

Просто, що це не "срібна" пуля, та нададуть замало.
показати весь коментар
27.04.2024 00:10 Відповісти
та які питання?
буба чемпіон!
хуже ж не стало?
от і добре...
показати весь коментар
27.04.2024 00:15 Відповісти
F-16 самолёты тех же времён что и Су -27. Оба самолёта модернизировались, и сохранили примерный паритет (если Украине конечно дадут такие же новые модернизации как Су - 35 у РФ). При том Су тяжёлые, а "Ф" - лёгкий. То есть по вооружению он явно уступит Су. storm shadow и т п на него кажется не ставится (по крайней мере на гораздо больший Су - 27 он не лезет).

Скорее всего для Украины полезнее были бы модернизированные Су - 27 и Миг - 29. Под них хотя бы есть опытные пилоты и техники и готова инфраструктура. При том что они точно не уступают F - 16.
показати весь коментар
27.04.2024 00:58 Відповісти
за дістанцію, яка зона дії буде переданих ф-16 Україні ви так і не відповіли.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
показати весь коментар
27.04.2024 01:07 Відповісти
влітку? Тобто вже не в червні, а можливо навіть в серпні...А де серпень, там і грудень, а ****
показати весь коментар
26.04.2024 23:02 Відповісти
Знову кацапи на Данію помої ллють. Сьогодні що, шабаш кацапських відьом? Щось гнилого кацапья тут забагато стало.
показати весь коментар
26.04.2024 23:04 Відповісти
Вони живуть місяцями,а ми годинами.
показати весь коментар
26.04.2024 23:06 Відповісти
в Іспанії?
годинами?
то вам завтра вже вінки?
чі може щє поживете, порадуєте нас недолугими коментами?
показати весь коментар
26.04.2024 23:16 Відповісти
Специально пишу на русском, потому что "недолугі коменти" - это про тебя. Ты ж, убогий, потому как кацап
показати весь коментар
27.04.2024 00:24 Відповісти
чомусь так зразу і подумав 🤣
показати весь коментар
27.04.2024 00:26 Відповісти
тугий ти на розум...
показати весь коментар
27.04.2024 00:28 Відповісти
криса знову в норкі і писок заткнула...
показати весь коментар
27.04.2024 00:48 Відповісти
спеціально припіджений коцап...
показати весь коментар
27.04.2024 00:51 Відповісти
Я так понимаю, у вас на расее уже совсем умственно отсталых в ботов набирают? )))
показати весь коментар
27.04.2024 01:48 Відповісти
ти ніколи нічого не розумів, останнє твоє нерозyмілово - буба.
не розумій-панімай дальше...
показати весь коментар
27.04.2024 01:54 Відповісти
у вересні спека як і літом ...
показати весь коментар
26.04.2024 23:45 Відповісти
Єта санта барбара ни когда не кончиться.
показати весь коментар
26.04.2024 23:54 Відповісти
 
 