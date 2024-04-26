Цель коалиции ВВС – передать Украине первые самолеты F-16 летом, - Минобороны Дании

Работа по передаче Украине самолетов F-16 продолжается, сейчас идет подготовка личного состава и пилотов.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на заседании Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе с нашими очень близкими союзниками США и Нидерландами Дания взяла на себя ведущую роль в оказании помощи Украине в создании полностью боеспособных Военно-воздушных сил. Первым шагом является подготовка пилотов и личного состава для самолетов F-16. Она продвигается, и цель по-прежнему заключается в том, чтобы этим летом передать Украине первые самолеты", - приводит слова Поульсена Минобороны Дании.

В ведомстве напомнили, что коалиция ВВС призвана помочь Украине создать полный потенциал истребителей F-16. Сотрудничество возглавляют США, Дания и Нидерланды. Кроме обучения и предоставления самолетов, речь идет также о создании необходимой инфраструктуры.

Коалиция ВВС изначально сосредоточивает свое внимание на обеспечении полного потенциала украинских истребителей F-16. По мере приближения поставки первых самолетов F-16 страны одновременно обсуждали необходимость обеспечения безопасности передачи.

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