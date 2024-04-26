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Новости Помощь Украине
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Цель коалиции ВВС – передать Украине первые самолеты F-16 летом, - Минобороны Дании

Перші літаки f-16 Україна отримає влітку

Работа по передаче Украине самолетов F-16 продолжается, сейчас идет подготовка личного состава и пилотов.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на заседании Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе с нашими очень близкими союзниками США и Нидерландами Дания взяла на себя ведущую роль в оказании помощи Украине в создании полностью боеспособных Военно-воздушных сил. Первым шагом является подготовка пилотов и личного состава для самолетов F-16. Она продвигается, и цель по-прежнему заключается в том, чтобы этим летом передать Украине первые самолеты", - приводит слова Поульсена Минобороны Дании.

В ведомстве напомнили, что коалиция ВВС призвана помочь Украине создать полный потенциал истребителей F-16. Сотрудничество возглавляют США, Дания и Нидерланды. Кроме обучения и предоставления самолетов, речь идет также о создании необходимой инфраструктуры.

Коалиция ВВС изначально сосредоточивает свое внимание на обеспечении полного потенциала украинских истребителей F-16. По мере приближения поставки первых самолетов F-16 страны одновременно обсуждали необходимость обеспечения безопасности передачи.

Читайте также: Дания продает Аргентине часть обещанных Украине американских истребителей F-16

Автор: 

Дания (581) F-16 (548)


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Топ комментарии
+3
Вони живуть місяцями,а ми годинами.
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26.04.2024 23:06
+2
влітку? Тобто вже не в червні, а можливо навіть в серпні...А де серпень, там і грудень, а ****
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26.04.2024 23:02
+1
>>> Менше красти треба... !

це не можливо!!!
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26.04.2024 22:55
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Яка коаліція? Це марення! Менше красти треба і будуть літаки !
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26.04.2024 22:49 Ответить
>>> Менше красти треба... !

це не можливо!!!
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26.04.2024 22:55 Ответить
А ви хоч раз пробували не красти? Спробуйте і одразу настане полегшення. А то все собі, та собі, скоро розірветесь і щоки у, вас тріснуть від своєї жадібності.
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26.04.2024 23:06 Ответить
Ваньок, посци в чайок.
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26.04.2024 23:10 Ответить
Тобі з великим задоволенням.
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26.04.2024 23:13 Ответить
Русский, иди домой. Здесь водки нет.
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27.04.2024 00:27 Ответить
Якщо Ф-16 зразка до 2000 року, то що це міняє у балансі сил у повітрі ? Тоді нам треба не менш півтисячи. Щоб був паритет.
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26.04.2024 23:01 Ответить
пояснить мені, пересічному, шо зможуть робити ті Ф-16 - зброя гарна...
на кацапнячю терріторію Ф-16 зможуть залітати?
кацапнячі цілі, будучі на теріторії України будуть мати право нищіти?
на ви ж руки Україні вяжете....
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26.04.2024 23:01 Ответить
Тут трохи https://finance.ua/ua/goodtoknow/litak-f-16 обзору

1) Винищувач - для повітряного бою з авіацією противника.
2) Винищувач-перехоплювач - для полювання на крилаті ракети та ворожі бомбардувальники. Особливо ефективні ці літаки будуть у зв'язку з наземним ППО типу «Patriot» та «IRIS-T SML».
3) Літак радіоелектронної боротьби - для придушення та знищення ППО.
4) Винищувач-бомбардувальник - для завдання ударів по наземних цілях.

1 - навряд
2 - скоріш за все так, якщо не достатньо петріотів
3 - можливо
4 - того, що пообіцяли просто не достатньо. Якщо дадуть потрібні ракети, трохи знищать "жирні" цілі. А потім якщо міряти вогневий удар по всьому фронті, то з десяток ф16 - збільшать його не на багато.

також ресурс заявлений 8000 годин, не зрозуміло скільки залишилось, та на скільки вистачить за поточних умов
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26.04.2024 23:19 Ответить
за дістанцію, яка зона дії буде переданих ф-16 Україні ви так і не відповіли.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
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26.04.2024 23:29 Ответить
скоріш за все цього ніхто поки точно сказати не може...

Згідно даних, літаки також збиваються
"Ирак 1991. По официальным данным, ЗРК и ПЗРК иракской армии сбили три американских F-16. Еще четыре смогли вернуться на базу, но были списаны из-за повреждений.
В ходе операций на Балканах США потеряли несколько F-16. Первый в июне 1995 г. сбил югославский ЗРК «Квадрат». В мае 1999 г. потеряли еще один «Сокол», на этот раз вследствие воздействия ЗРК С-125.
Ввиду отсутствия у хуситов авиации, самолеты коалиции работают только в ударной роли. В 2015-17 гг. марокканские и иорданские ВВС потеряли не менее двух самолетов.
В условиях реальных конфликтов такие самолеты поражались даже устаревшими ЗРК. Потери отсутствовали только в тех ситуациях, когда у противника не было достаточной ПВО."

Просто, що це не "срібна" пуля, та нададуть замало.
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27.04.2024 00:10 Ответить
та які питання?
буба чемпіон!
хуже ж не стало?
от і добре...
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27.04.2024 00:15 Ответить
F-16 самолёты тех же времён что и Су -27. Оба самолёта модернизировались, и сохранили примерный паритет (если Украине конечно дадут такие же новые модернизации как Су - 35 у РФ). При том Су тяжёлые, а "Ф" - лёгкий. То есть по вооружению он явно уступит Су. storm shadow и т п на него кажется не ставится (по крайней мере на гораздо больший Су - 27 он не лезет).

Скорее всего для Украины полезнее были бы модернизированные Су - 27 и Миг - 29. Под них хотя бы есть опытные пилоты и техники и готова инфраструктура. При том что они точно не уступают F - 16.
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27.04.2024 00:58 Ответить
за дістанцію, яка зона дії буде переданих ф-16 Україні ви так і не відповіли.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
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27.04.2024 01:07 Ответить
влітку? Тобто вже не в червні, а можливо навіть в серпні...А де серпень, там і грудень, а ****
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26.04.2024 23:02 Ответить
Знову кацапи на Данію помої ллють. Сьогодні що, шабаш кацапських відьом? Щось гнилого кацапья тут забагато стало.
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26.04.2024 23:04 Ответить
Вони живуть місяцями,а ми годинами.
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26.04.2024 23:06 Ответить
в Іспанії?
годинами?
то вам завтра вже вінки?
чі може щє поживете, порадуєте нас недолугими коментами?
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26.04.2024 23:16 Ответить
Специально пишу на русском, потому что "недолугі коменти" - это про тебя. Ты ж, убогий, потому как кацап
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27.04.2024 00:24 Ответить
чомусь так зразу і подумав 🤣
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27.04.2024 00:26 Ответить
тугий ти на розум...
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27.04.2024 00:28 Ответить
криса знову в норкі і писок заткнула...
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27.04.2024 00:48 Ответить
спеціально припіджений коцап...
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27.04.2024 00:51 Ответить
Я так понимаю, у вас на расее уже совсем умственно отсталых в ботов набирают? )))
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27.04.2024 01:48 Ответить
ти ніколи нічого не розумів, останнє твоє нерозyмілово - буба.
не розумій-панімай дальше...
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27.04.2024 01:54 Ответить
у вересні спека як і літом ...
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26.04.2024 23:45 Ответить
Єта санта барбара ни когда не кончиться.
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26.04.2024 23:54 Ответить
 
 