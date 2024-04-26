Цель коалиции ВВС – передать Украине первые самолеты F-16 летом, - Минобороны Дании
Работа по передаче Украине самолетов F-16 продолжается, сейчас идет подготовка личного состава и пилотов.
Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на заседании Контактной группы по обороне Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вместе с нашими очень близкими союзниками США и Нидерландами Дания взяла на себя ведущую роль в оказании помощи Украине в создании полностью боеспособных Военно-воздушных сил. Первым шагом является подготовка пилотов и личного состава для самолетов F-16. Она продвигается, и цель по-прежнему заключается в том, чтобы этим летом передать Украине первые самолеты", - приводит слова Поульсена Минобороны Дании.
В ведомстве напомнили, что коалиция ВВС призвана помочь Украине создать полный потенциал истребителей F-16. Сотрудничество возглавляют США, Дания и Нидерланды. Кроме обучения и предоставления самолетов, речь идет также о создании необходимой инфраструктуры.
Коалиция ВВС изначально сосредоточивает свое внимание на обеспечении полного потенциала украинских истребителей F-16. По мере приближения поставки первых самолетов F-16 страны одновременно обсуждали необходимость обеспечения безопасности передачи.
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це не можливо!!!
на кацапнячю терріторію Ф-16 зможуть залітати?
кацапнячі цілі, будучі на теріторії України будуть мати право нищіти?
на ви ж руки Україні вяжете....
1) Винищувач - для повітряного бою з авіацією противника.
2) Винищувач-перехоплювач - для полювання на крилаті ракети та ворожі бомбардувальники. Особливо ефективні ці літаки будуть у зв'язку з наземним ППО типу «Patriot» та «IRIS-T SML».
3) Літак радіоелектронної боротьби - для придушення та знищення ППО.
4) Винищувач-бомбардувальник - для завдання ударів по наземних цілях.
1 - навряд
2 - скоріш за все так, якщо не достатньо петріотів
3 - можливо
4 - того, що пообіцяли просто не достатньо. Якщо дадуть потрібні ракети, трохи знищать "жирні" цілі. А потім якщо міряти вогневий удар по всьому фронті, то з десяток ф16 - збільшать його не на багато.
також ресурс заявлений 8000 годин, не зрозуміло скільки залишилось, та на скільки вистачить за поточних умов
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
Згідно даних, літаки також збиваються
"Ирак 1991. По официальным данным, ЗРК и ПЗРК иракской армии сбили три американских F-16. Еще четыре смогли вернуться на базу, но были списаны из-за повреждений.
В ходе операций на Балканах США потеряли несколько F-16. Первый в июне 1995 г. сбил югославский ЗРК «Квадрат». В мае 1999 г. потеряли еще один «Сокол», на этот раз вследствие воздействия ЗРК С-125.
Ввиду отсутствия у хуситов авиации, самолеты коалиции работают только в ударной роли. В 2015-17 гг. марокканские и иорданские ВВС потеряли не менее двух самолетов.
В условиях реальных конфликтов такие самолеты поражались даже устаревшими ЗРК. Потери отсутствовали только в тех ситуациях, когда у противника не было достаточной ПВО."
Просто, що це не "срібна" пуля, та нададуть замало.
буба чемпіон!
хуже ж не стало?
от і добре...
Скорее всего для Украины полезнее были бы модернизированные Су - 27 и Миг - 29. Под них хотя бы есть опытные пилоты и техники и готова инфраструктура. При том что они точно не уступают F - 16.
а так собі, накидали спроможності Ф-16, з вікіпедії.
все ж з умовами... - атакамси, storm shadow, скальпи...
годинами?
то вам завтра вже вінки?
чі може щє поживете, порадуєте нас недолугими коментами?
не розумій-панімай дальше...