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Новини Війна
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Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році, - Остін

Винищувачі F-16

Цього року в Україну прибудуть перші винищувачі F-16 разом з підготовленими пілотами.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", - повідомив Остін.

Він зазначив, що за останні два роки члени Контактної групи з оборони ("Рамштайн" - ред.) надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

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"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - додав Остін.

Нагадаємо, сьогодні проходить 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони зазначили, що союзники обговорять постачання ракет ATACMS, снарядів та іншого озброєння.

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Винищувачі F-16 для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16.

Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.

Автор: 

Остін Ллойд (521) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+9
Вже можна було б і другу партію пілотів готувати
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26.04.2024 16:15
+9
Спочатку - Перші F-16 з'являться у небі України в березні 2024 року

І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
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26.04.2024 16:26
+7
"Наша пісня файна й нова,в ній співаєм про старе"
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26.04.2024 16:34
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Вже можна було б і другу партію пілотів готувати
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26.04.2024 16:15 Відповісти
А точно, что ее уже не готовят?
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26.04.2024 17:01 Відповісти
дивна назва статті ...ну я б поняв її якби зараз був 2023 рік ..а так всеодно сказати що завтра о 12:00 сонце буде світити
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26.04.2024 16:24 Відповісти
... я уявив ситуацію: на аеродромі стоять літаки - а літати на них ніхто не вміє!!! Прикольно?
Прикольно не буде в разі ракетного удару...
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26.04.2024 19:15 Відповісти
Спочатку - Перші F-16 з'являться у небі України в березні 2024 року

І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
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26.04.2024 16:26 Відповісти
У 2024 році, сказано ж. Плюс-мінус рік...
А взагалі не треба анонсів. Зовсім. Треба літаки, бажано інкогніто.
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26.04.2024 17:12 Відповісти
Коли прийде час. Головне щоб це не оголошували, а надали так само тишком-нишком під пакет допомоги як це було із аткамсами без піару і оплисків!
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26.04.2024 17:33 Відповісти
час дійсно колись приде. будуть і шашлики навесні. Але не всі дочекаються
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26.04.2024 17:55 Відповісти
"Наша пісня файна й нова,в ній співаєм про старе"
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26.04.2024 16:34 Відповісти
Та вы и про Аткамсы так же говорили.
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26.04.2024 17:03 Відповісти
скільки життів ще забере це очікування?
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26.04.2024 17:56 Відповісти
Та вы и про Аткамсы так же говорили.-Коли США не надавали фійскову допомогу Україні ,що привело до погіршення ситуації на фронті і загибелі українських захисників .саме про це я говорив. Вирішили давати - кажу їм ,велике д'якую
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26.04.2024 19:34 Відповісти
Серпень 2024 перше збиття московського металолому
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26.04.2024 16:35 Відповісти
А навіщо трендити?

Ненхай рашки заверещять, коли F-16 почнуть іх нищити. Війна потребує тиши! Гарний приклад, коли рашки не зрозуміли, звідкяли отрмали у Джанкоі, а вже потім було наголошено, що ще у березні Україна отримала.

Так і зараз - потрібне не віріщання жОПи, зелені - а повна тиша!
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26.04.2024 16:37 Відповісти
Ти б хоч прочитав хтось верещить. Верещить Остін, а він що в тебе зелений уже співробітник ОП України?
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26.04.2024 16:45 Відповісти
Ну да, Абрамсы начали. А не, уже закончили.
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26.04.2024 17:27 Відповісти
Если бы розовые пони не были такимим тупыми то самолёты и западные пилоты по контракту с Украиной уже бы мочили кацапов...
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26.04.2024 16:53 Відповісти
"понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності"
NASAMS 18
Patriot 16 пускових
Iris-T 11
Hawk 6 (1959 року)
Samp-T 4
S300 2
начебто все - 41 шт

решта зенітки, та малого радіусу дії

до 800 танків дотягує, якщо рахувати також обіцянки (наприклад всі обіцяні Леопард-1)
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26.04.2024 16:55 Відповісти
шо це ?
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26.04.2024 16:59 Відповісти
Пускова - це не "комплекс". Без усього іншого - радарів, командного центру etc. вона не воює.
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26.04.2024 17:15 Відповісти
я не знаю, як рахує Остін
тоді США 1 батарея 4 пускові
Німеччина 2 батареї 10 пускових
Нідерланди просто 2 пускові
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26.04.2024 17:28 Відповісти
то есть будут с НАТО взлетать , отбомбились и назад
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26.04.2024 16:58 Відповісти
F-16 - самолет технологии "стелс", которая действует на территории Украины.
О нем много и долго говорят, но ни кто его еще не видел в небе Украины.
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26.04.2024 17:02 Відповісти
Я вчера видел летали
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26.04.2024 17:03 Відповісти
Я тоже видел на вкладышах от жуек)
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26.04.2024 17:14 Відповісти
И их, как и Абрамсы, будут держать подальше от войны.
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26.04.2024 17:25 Відповісти
вже 5 Абрамсів кацапи знищили , на місце надійшло нуль .
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26.04.2024 17:50 Відповісти
30- те Грудня це теж в цьому році
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26.04.2024 17:48 Відповісти
Лайма Тов
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26.04.2024 19:38 Відповісти
КОЛИ?!?!?
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26.04.2024 18:12 Відповісти
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26.04.2024 18:53 Відповісти
Це в Остіна гумор такий?
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26.04.2024 19:35 Відповісти
 
 