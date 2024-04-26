Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році, - Остін
Цього року в Україну прибудуть перші винищувачі F-16 разом з підготовленими пілотами.
Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", - повідомив Остін.
Він зазначив, що за останні два роки члени Контактної групи з оборони ("Рамштайн" - ред.) надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.
"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - додав Остін.
Нагадаємо, сьогодні проходить 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
У Міноборони зазначили, що союзники обговорять постачання ракет ATACMS, снарядів та іншого озброєння.
Винищувачі F-16 для України
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16.
Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.
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Прикольно не буде в разі ракетного удару...
І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
А взагалі не треба анонсів. Зовсім. Треба літаки, бажано інкогніто.
Ненхай рашки заверещять, коли F-16 почнуть іх нищити. Війна потребує тиши! Гарний приклад, коли рашки не зрозуміли, звідкяли отрмали у Джанкоі, а вже потім було наголошено, що ще у березні Україна отримала.
Так і зараз - потрібне не віріщання жОПи, зелені - а повна тиша!
NASAMS 18
Patriot 16 пускових
Iris-T 11
Hawk 6 (1959 року)
Samp-T 4
S300 2
начебто все - 41 шт
решта зенітки, та малого радіусу дії
до 800 танків дотягує, якщо рахувати також обіцянки (наприклад всі обіцяні Леопард-1)
тоді США 1 батарея 4 пускові
Німеччина 2 батареї 10 пускових
Нідерланди просто 2 пускові
О нем много и долго говорят, но ни кто его еще не видел в небе Украины.