Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році, - Остін

Цього року в Україну прибудуть перші винищувачі F-16 разом з підготовленими пілотами.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив перед початком засідання у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", - повідомив Остін.

Він зазначив, що за останні два роки члени Контактної групи з оборони ("Рамштайн" - ред.) надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.

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"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, зокрема понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", - додав Остін.

Нагадаємо, сьогодні проходить 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони зазначили, що союзники обговорять постачання ракет ATACMS, снарядів та іншого озброєння.

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Винищувачі F-16 для України

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16.

Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія. Також союзники навчають українських пілотів та інженерів.