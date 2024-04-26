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Новини Війна
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Міноборони про пріоритети на засіданні "Рамштайн-21": Постачання ATACMS та боєприпасів для України

Міноборони назвало пріоритети

Пріоритетами сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть питання постачання Україні ракет ATACMS та снарядів різних калібрів.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, на "Рамштайні" йтиметься про налагодження постачання військової допомоги Україні та розробку алгоритмів логістики.

"Ітиметься насамперед про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, зокрема 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" основна увага буде приділена роботі 8 коаліцій на підтримку України, - "слуга народу" Чернєв

Лазуткін нагадав, що напередодні засідання "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні, зокрема США та Велика Британія.

"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, - ред.), який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", - додав речник Міноборони.

Засідання "Рамштайн" 26 квітня

Сьогодні відбудеться 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона буде  у режимі віртуального зв’язку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на засіданні буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21-ше засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться онлайн 26 квітня за участі Остіна, - Пентагон

Автор: 

Міноборони (7304) Рамштайн (139)


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По правде сказать, я не верил, что США возобновят помощь. Теперь главное нормально применять эту помощь с учетом всего полученного опыта. Думаю, через месяц пойдут первые положительные результаты, когда все доедет до фронта.
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26.04.2024 13:56 Відповісти
Можна подумати, що дадуть щось більше за те, що вже пообіцяли. рамштайни просто формалізують передачу Україні зброї, яку узгодили до цього політики. А це зібрання дядьків з погонами, які знов всім нагадують, скільки грошей колективний захід витратив на допомогу Україні, і озвучать інформацію, яку вже всім давно відома.
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26.04.2024 14:18 Відповісти
цинізм, що пообіцяли зробити замовлення на 6млрд по програмі USAI - тобто поставка через декілька років
маючи ці кошти в розмірі 6.6млрд як не використаний залишок з 2022-2023 років
треба було чекати нового пакета, котрий додатково добавив міноборони прав на 13.8млрд по програмі USAI...

по PDA - придумали пояснення "некомфортно" давати зі складів, якщо закінчились повноваження на поповнення.

а що тут заважало просто укласти контракти....
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26.04.2024 14:36 Відповісти
Переконаний, що переважна більшість взагалі не зрозуміла про що Ви...
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26.04.2024 15:20 Відповісти
Тоді добавимо посилань
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024

USAI commited 18.9 млрд
total awarded 12.3млрд - загальна сума надана

останні замовлення
Other Ammunition 756млн Jun 22 - Apr 23
Radio and Communications Equipment 1,013млн Apr 22 - Apr 23

більше року замовлення не робляться, маючи повноважень на 6.6млрд, як 18.9 - 12.3
таким чином затримка виготовлення буде +1 рік

зараз шукають 7батарей петріота
ціна десь 500млн https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ за батарею , цикл виготовлення 24місяці
могли би бути на "підході"
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26.04.2024 15:38 Відповісти
З цією адміністрацією так і буде до листопада. Вони навмисно зволікають, щоб дотягнути до завершення президентва байдена. І все це заради того, щоб увійти в історію, як люди, які відвернули Третю світову...
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26.04.2024 15:54 Відповісти
 
 