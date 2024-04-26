Міноборони про пріоритети на засіданні "Рамштайн-21": Постачання ATACMS та боєприпасів для України

Пріоритетами сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть питання постачання Україні ракет ATACMS та снарядів різних калібрів.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, на "Рамштайні" йтиметься про налагодження постачання військової допомоги Україні та розробку алгоритмів логістики.

"Ітиметься насамперед про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, зокрема 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - зазначив він.

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Лазуткін нагадав, що напередодні засідання "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні, зокрема США та Велика Британія.

"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, - ред.), який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", - додав речник Міноборони.

Засідання "Рамштайн" 26 квітня

Сьогодні відбудеться 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона буде у режимі віртуального зв’язку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на засіданні буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.

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