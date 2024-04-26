Міноборони про пріоритети на засіданні "Рамштайн-21": Постачання ATACMS та боєприпасів для України
Пріоритетами сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" будуть питання постачання Україні ракет ATACMS та снарядів різних калібрів.
Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, на "Рамштайні" йтиметься про налагодження постачання військової допомоги Україні та розробку алгоритмів логістики.
"Ітиметься насамперед про постачання зброї, про постачання снарядів різних калібрів, зокрема 155-мм. Також йдеться про те, що будуть боєприпаси ATACMS в Україні постачатися", - зазначив він.
Лазуткін нагадав, що напередодні засідання "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні, зокрема США та Велика Британія.
"У рамках того 1 млрд доларів (новий пакет допомоги від США, - ред.), який вже працює, якщо говорити про ту допомогу, яка надходить, то там і боєприпаси для HIMARS, і снаряди, і бронемашини Bradley, які ефективно працюють на полі бою", - додав речник Міноборони.
Засідання "Рамштайн" 26 квітня
Сьогодні відбудеться 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона буде у режимі віртуального зв’язку.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на засіданні буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.
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маючи ці кошти в розмірі 6.6млрд як не використаний залишок з 2022-2023 років
треба було чекати нового пакета, котрий додатково добавив міноборони прав на 13.8млрд по програмі USAI...
по PDA - придумали пояснення "некомфортно" давати зі складів, якщо закінчились повноваження на поповнення.
а що тут заважало просто укласти контракти....
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024
USAI commited 18.9 млрд
total awarded 12.3млрд - загальна сума надана
останні замовлення
Other Ammunition 756млн Jun 22 - Apr 23
Radio and Communications Equipment 1,013млн Apr 22 - Apr 23
більше року замовлення не робляться, маючи повноважень на 6.6млрд, як 18.9 - 12.3
таким чином затримка виготовлення буде +1 рік
зараз шукають 7батарей петріота
ціна десь 500млн https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ за батарею , цикл виготовлення 24місяці
могли би бути на "підході"