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Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Говоритимемо про складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що на завтрашньому засіданні "Рамштайну" буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

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"Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці.

Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!" - сказав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) звернення (603) Рамштайн (153)


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Топ коментарі
+25
Йди нахєр з поста президента пришелепкуватий
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25.04.2024 20:50
+14
21травня. На вихід
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25.04.2024 20:50
+10
"...Політично ми вже спрацювали заради підтримки..."
Ага, ви вже спрацювали. Пакостили, як могли, а коли не вийшло - то й тут це чучело намагається примазатися, ніби опудало на полі якось причетне до врожаю (хоча опудало на полі і те корисніше за цього блазня - воно хоч під колесами комбайнів не плутається). Тепер будете гидити "по наповненню". А мордашка в Зеленського щось не така й весела, як би могла бути.
Мабуть дуже влетіло від ФСБ. Єрмак аж схуд... (чи здалося?)
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25.04.2024 20:54
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"коли ми чекали рішень про американську підтримку".
А от Чехія не сиділа, не чекала...
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25.04.2024 20:48 Відповісти
дабл доза снєжка тобі в поміч, нікчемо
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25.04.2024 20:49 Відповісти
Розкажеш вовчара як обезголовив ЗСУ від самих найдосвідченіших сьогодні у світі генералів , бо серун, боїшся втратити владу ! Не генерали тобі рейтинг закопують а ти сам сам себе ВЖЕ ЗАКОПАВ
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25.04.2024 21:02 Відповісти
"Політично ми вже спрацювали...." - спати можна спокійно....
Гундосний спрацював уже!
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25.04.2024 20:50 Відповісти
Йди нахєр з поста президента пришелепкуватий
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25.04.2024 20:50 Відповісти
21травня. На вихід
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25.04.2024 20:50 Відповісти
Все що сталося за пів року, в онлайн вирішується лайнoвито
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25.04.2024 20:51 Відповісти
Що воно з себе воображає порожнє місце
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25.04.2024 20:52 Відповісти
Ти то до цього гнида неголена, якім боком?
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25.04.2024 20:53 Відповісти
Дебіл
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25.04.2024 20:53 Відповісти
"...Політично ми вже спрацювали заради підтримки..."
Ага, ви вже спрацювали. Пакостили, як могли, а коли не вийшло - то й тут це чучело намагається примазатися, ніби опудало на полі якось причетне до врожаю (хоча опудало на полі і те корисніше за цього блазня - воно хоч під колесами комбайнів не плутається). Тепер будете гидити "по наповненню". А мордашка в Зеленського щось не така й весела, як би могла бути.
Мабуть дуже влетіло від ФСБ. Єрмак аж схуд... (чи здалося?)
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25.04.2024 20:54 Відповісти
Мабуть, на ніч занюхачить потрійну дозу, аби бути як слід "готовим" до завтрашнього засідання.
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25.04.2024 20:54 Відповісти
закон, який вкрай добив віру в справедливість він не вважає ні проблемним ні складним для розуміння????
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25.04.2024 20:54 Відповісти
"Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились..." Джерело:

Невже обговориш свою відставку?
Якщо так, то виконаєш кілька своїх передвиборчих обіцянок: "якщо я порушу закон, то піду" або "якщо знайдкть моїх Свинарчуків, то піду"...
Але ж це недолуге еволюціонує: від "я йду на один термін" до "хєрпіду" всього-навсього один дєрьмак....
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25.04.2024 20:57 Відповісти
кремлівські щурі татарових в дєрьмаки ось проблеми!! І заідьн6 Залужного... Вище стаття про те що допомога від ЄС зрівнялася з американською а цим щурам все мало казнакрадам і мародерам зрадникам
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25.04.2024 20:57 Відповісти
Серьозно, шось вирішували. Так шож ти жодної копійки на закупівлю снарядів до Чехії, для ЗСУ, не перерахував. Господи, як ти на це дивишся. А ,73% - це звісно мотивація від українців.
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25.04.2024 20:57 Відповісти
Шо там говорити - потрібна зброя
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25.04.2024 20:57 Відповісти
Чуєш, адмін, я що правду написав не корректно? Що ти мене забанив. Знай, ******, я запям*ятаю це . Не дай бог я тебе знайду. Заїбу тебе гандона до смерті! Трипідар *******! Начувайся.... Прощавай бутусов, козляча морда!
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25.04.2024 20:58 Відповісти
А ви написали "Зєляпоц"?
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25.04.2024 21:03 Відповісти
Скоріше не бан, в мене постійний акк не працює, видає біле полотно))
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25.04.2024 21:50 Відповісти
Так ти Марина, кацапе, чи Марінін?
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25.04.2024 21:04 Відповісти
Тут не вперше блокують за не зручні для влади коментарі. Така політика на цензорі. Потім говорять щось про свободу слова і про тоталітарну росію.
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25.04.2024 21:07 Відповісти
Не захищай Марину Писаренко чи то пак майора Пісарєнко. Он на заданію, а ти павйолса.
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25.04.2024 21:13 Відповісти
Байден, ти зачєм пралюбіл Авдєєвку і Зєлінскаму с мабілізациєй мєшал?
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25.04.2024 20:58 Відповісти
Готуйся до 20 Травня с* ко ! В Україні одна проблема ...це ти 🤡...як тебе здихатися
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25.04.2024 20:58 Відповісти
про большие яйца уже было
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25.04.2024 21:04 Відповісти
группа едет на рамштайн со своим роялем
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25.04.2024 21:08 Відповісти
Хто тебе ішаку буде слухати.
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25.04.2024 21:14 Відповісти
Коли заступник міністра закордонних справ Сибіга (щойно переведений в МЗС екс-заступник Єрмака) своїм листом зупиняє надання громадянам гарантованого права на отримання українських документів чи консульських послуг, це відверта сваволя, яка порушує Конституцію і закони. Зрозуміло, що і лист Сибіги, і намагання міністра Кулеби його виправдовувати - це не самодіяльність МЗС, а забаганка особисто Зеленського. Цей стиль управління не сплутаєш ні з чим.Кулеба виправдовує цю сваволю посиланням на нещодавні зміни до закону про мобілізацію. Але ці зміни набирають чинності лише 18 травня. До того часу МЗС зобов'язаний діяти на основі чинного на сьогодні законодавства. Після 18 травня справді запроваджується військовий облік українців за кордоном, але реально він запрацює ще пізніше, оскільки уряд має ще визначити, як українці за кордоном можуть отримувати і оновлювати військово-облікові документи.Жоден закон, у т.ч. новий закон про мобілізацію, не забороняє громадянам отримувати паспорти за кордоном. Тож урядова постанова від 23 квітня, яка не дозволяє видавати чоловікам паспорти за кордоном, незважаючи на те, чи стоїть людина на військовому обліку - тим більше є протиправною і шкідницькою.Взагалі складно зрозуміти, яка мета військового обліку українців за кордоном і відмови у видачі паспортів чи наданні консульських послуг громадянам без чинних військово-облікових документів. Чого влада хоче досягти? Мобілізувати закордонних українців? Але ж очевидно, що служити підуть лише ті з них, хто сам цього захоче. Розіслати їм повістки до українських ТЦК і оголосити порушниками закону за неявку? Щоб що? Під час розгляду мобілізаційного законопроєкту оборонний комітет спочатку врахував був мою поправку, вилучивши норму про обмеження консульських послуг. Так само комітет підтримав мою поправку про відстрочку для українських студентів університетів держав ЄС, США та Канади. Бо коли кажуть, що обмеження для українців за кордоном - це про справедливість, то яка ж справедливість і яка логіка в тому, щоб давати відстрочку студентам найвідсталіших українських вишів, але не давати її тим, хто вчиться у найкращих університетах Європи? Втім, за кілька днів після виступу на комітеті голови фракції «Слуга народу» Арахамії обидві поправки були викинуті з тексту закону.Очевидно, влада прагне змусити українців чимшвидше повернутися до України. Однак результат буде прямо протилежним. Абсолютна більшість із них не кине роботу, навчання, дружин, дітей чи батьків, щоб поїхати в подорож в один кінець в Україну прямо зараз. Ми можемо ставитися до цього як завгодно, але слід розуміти, що саме так і буде. Якщо власна держава не надаватиме громадянами ні паспортів, ні консульських послуг, дискримінуватиме студентів європейських університетів за сам факт навчання за кордоном, сприятиме підігріванню хейту проти цих людей в Україні, це зменшить число бажаючих повернутися в Україну й після війни.«От і чудово! Хай там і лишаються!» Коли зустрічаю таку реакцію, розумію, що люди, які перебувають в епіцентрі демографічної катастрофи, не зовсім усвідомлюють її масштаби і важливість боротьби за повернення кожної людини. Очевидно, що повернути людей можна лише через заохочення, а не через хейт, погрози й обмеження в правах. В 2023 році в Україні народилося лише 180 тисяч дітей, а померло майже 600 тисяч людей. Додайте до цього триваючий виїзд людей, перш за все жінок і дітей, з країни, і ви зрозумієте, що йдеться про стрімке вимирання України. І от замість того, щоб заохочувати максимальні зв'язки закордонних українців з батьківщиною, боротися за повернення після війни людей з європейською освітою і знанням іноземних мов, Україна ********** їх в обійми інших держав, які для вирішення власних демографічних проблем з радістю дадуть українцям не лише роботу й освіту, але й громадянство.Відмова держави видавати паспорти чи надавати консульські послуги власним громадянам є зневагою до демократії й прав людини. Такого не робить жодна цивілізована держава. Та що там цивілізована - навіть Росія такого не робить. Єдиний, хто зробив щось подібне - лукашенківська Білорусь. Таке мавпування тоталітарних практик, помножене на деморалізацію наших співгромадян, які є головним рушієм акцій на підтримку України - прямий шлях до погіршення ставлення до нашої держави на Заході, а відтак і зменшення рівня підтримки, від якого критично залежить наше виживання.

То хто ж від цього виграє? Лише Росія. Лише нашому ворогу на руку і розкол між українцями за будь-якими лініями, і обмеження в правах частини українських громадян, і зниження рівня міжнародної підтримки України, і демографічна катастрофа, яка чудово вписується у їхні плани знищити українців як націю .https://mediabrama.com/uk/cp/617299010/n4p/41603/?q=5809b0f93d484c221ce546b0fa753bcf&tmload=1714068472&ref=https%253A%252F%252Fpb-news.info%252F2024%252F04%252F25%252Fzaborona-konsulskogo-obslugovuvannya-***********-volodymyr-vyatrovych-vshhent-roznis-ideyu-vlady%252F&ref2=ukr.net&page=0&pos=1&rtuid=93b580ba6e634f19ad7f9e97fe257751

https://mediabrama.com/shop/go/23310/2168873/YT0yMzMxMCZiPTIxNjg4NzMmbWlkPTI2NDM2JmM9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLWZhbmN5LmNvbSUyRjg5MDUwLS1mcmF6LWtvdG9yeWUtdWJlemhkYXl1dC1tdXpoY2hpbnUtdi10b20tY2h0by1wZXJlZC1uaW0tb2Rpbm9rYXlhLXpoZW5zaGNoaW5hLmh0bWwlM0Zzb3VyY2UlM0QxMzU0JTI2dGlkJTNEMTQ5MDYxJmQ9dWtyLm5ldCZlPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGItbmV3cy5pbmZvJTJGJmFrPTU4MDliMGY5M2Q0ODRjMjIxY2U1NDZiMGZhNzUzYmNmJnBhcnQ9Yjg5MGExMjgyN2IyNmU5YTI2YmIzYTQzMTUxZjVmMjg=?ref=https%3A%2F%2Fpb-news.info%2F&mid=26436&tmload=1714068472&page=0&pos=6&rtuid=93b580ba6e634f19ad7f9e97fe257751
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25.04.2024 21:14 Відповісти
А мобілізацію з ротацію хто зірвав?
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25.04.2024 21:21 Відповісти
Як хто, "нерішучі партнери"...
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25.04.2024 21:36 Відповісти
Валі на предшєствєнніка, а потом на партньоров, погоду... І квапся присвоювати всякий позитив...
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26.04.2024 06:28 Відповісти
А що йому готуватись - просто розкрив рота і готово!
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25.04.2024 21:29 Відповісти
І даватимуть з усіх сторін як порноактрисі.)
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25.04.2024 23:01 Відповісти
Невже він, про баканова і резнікова, усю правду, прямо в очі Західним Партнерам, вискаже??

25.‎04.‎2024 791 доба війни

24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку. Прямо з засідання суду, який розглядає його арешт.

В системі МВС за перший квартал 2024 року зафіксовано 116 випадків правопорушень в яких фігурує переміщення по території країни зброї і боєзапасу без відповідних дозволів і ліцензій. З них в 78 випадках фігурантами є військовослужбовці ЗСУ. 63 випадки були безпосередньо передані для досудового розслідування в органи спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За цей же період жодна справа з цього переліку до судових органів не передавалась.
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25.04.2024 21:29 Відповісти
Говоритимемо про складнощі й проблеми, які накопичились за пів року ... Походу, Раммштайн будет клоуна гондурасить, мол, как на год чтобы и помощи хватило и чтобы вторую половину кацамоСЧИ измотать.
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25.04.2024 21:33 Відповісти
а до війни чого не готувався? шашликів хтів?
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25.04.2024 21:44 Відповісти
Не можу ні слухати ні бачити цього обсоса.
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25.04.2024 21:51 Відповісти
Дмитро Донцов: "Час влади, яка робить з усього: з політичного служіння нації, з уряду, з парламенту, з церкви звичайний торг, задовольняючи свої особисті дрібні потреби, своєї родини, клану,...яка пригнічує дух, яким одушевляється всяка суспільність, робить з національного життя велику брехню - безславно закінчується." ("Дух нашої давнини")
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25.04.2024 21:57 Відповісти
С. ка, б. ять, самая большая проблема в мире - это ты, падло!!!!
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25.04.2024 22:45 Відповісти
сама велика проблема це ти зелений зрадник і ідіот
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25.04.2024 23:01 Відповісти
Щоб ти вночі слиною захлибнувся,назовсім
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25.04.2024 23:59 Відповісти
Не забудь там сказати що головна проблема це твій керівник ермак який робить все що накаже фсб
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26.04.2024 00:51 Відповісти
Велика проблема краiнi - це ти Зеленский.
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26.04.2024 01:36 Відповісти
І жодного слова та реакції на прорив фронту в Очеретино. Багато зниклик, багато загиблих - так вже пишуть українськи змі. Сітуація дуже загрозлива - там вже нема перешкод до Покровстка - це вже Дніпровська область.
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26.04.2024 03:10 Відповісти
Іди у сраку
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26.04.2024 09:54 Відповісти
По-перше, необхідно повернути Залужного, щоб стабілізувати фронт і, головне, не мішати Залужному.
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26.04.2024 12:06 Відповісти
КВНщик ти краще готуйся ДО
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26.04.2024 12:29 Відповісти
Глиста...........
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27.04.2024 09:58 Відповісти
 
 