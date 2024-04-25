Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Говоритимемо про складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що на завтрашньому засіданні "Рамштайну" буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

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"Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці.



Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!" - сказав Зеленський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США.