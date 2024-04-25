Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Говоритимемо про складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що на завтрашньому засіданні "Рамштайну" буде обговорюватись якнайшвидше подолання складнощів й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекали рішення про американську підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Готуємось до завтрашнього засідання "Рамштайну". Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці.
Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам. Дякую кожному, хто допомагає!" - сказав Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США.
Будь ласка, зачекайте...
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А от Чехія не сиділа, не чекала...
Гундосний спрацював уже!
Ага, ви вже спрацювали. Пакостили, як могли, а коли не вийшло - то й тут це чучело намагається примазатися, ніби опудало на полі якось причетне до врожаю (хоча опудало на полі і те корисніше за цього блазня - воно хоч під колесами комбайнів не плутається). Тепер будете гидити "по наповненню". А мордашка в Зеленського щось не така й весела, як би могла бути.
Мабуть дуже влетіло від ФСБ. Єрмак аж схуд... (чи здалося?)
Невже обговориш свою відставку?
Якщо так, то виконаєш кілька своїх передвиборчих обіцянок: "якщо я порушу закон, то піду" або "якщо знайдкть моїх Свинарчуків, то піду"...
Але ж це недолуге еволюціонує: від "я йду на один термін" до "хєрпіду" всього-навсього один дєрьмак....
Марину Писаренкочи то пак майора Пісарєнко. Он на заданію, а ти павйолса.
То хто ж від цього виграє? Лише Росія. Лише нашому ворогу на руку і розкол між українцями за будь-якими лініями, і обмеження в правах частини українських громадян, і зниження рівня міжнародної підтримки України, і демографічна катастрофа, яка чудово вписується у їхні плани знищити українців як націю .https://mediabrama.com/uk/cp/617299010/n4p/41603/?q=5809b0f93d484c221ce546b0fa753bcf&tmload=1714068472&ref=https%253A%252F%252Fpb-news.info%252F2024%252F04%252F25%252Fzaborona-konsulskogo-obslugovuvannya-***********-volodymyr-vyatrovych-vshhent-roznis-ideyu-vlady%252F&ref2=ukr.net&page=0&pos=1&rtuid=93b580ba6e634f19ad7f9e97fe257751
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