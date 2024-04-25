РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10785 посетителей онлайн
Новости Видео
2 377 50

Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить о сложностях и проблемах, которые накопились за полгода, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что на завтрашнем заседании "Рамштайна" будет обсуждаться скорейшее преодоление сложностей и проблем, которые накопились за полгода, когда Украина ждала решения об американской поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

Читайте также: Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"

"Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить, в частности, о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.

Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения в помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и громадам. Спасибо каждому, кто помогает!" - сказал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) обращение (747) Рамштайн (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Йди нахєр з поста президента пришелепкуватий
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50
+14
21травня. На вихід
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50
+10
"...Політично ми вже спрацювали заради підтримки..."
Ага, ви вже спрацювали. Пакостили, як могли, а коли не вийшло - то й тут це чучело намагається примазатися, ніби опудало на полі якось причетне до врожаю (хоча опудало на полі і те корисніше за цього блазня - воно хоч під колесами комбайнів не плутається). Тепер будете гидити "по наповненню". А мордашка в Зеленського щось не така й весела, як би могла бути.
Мабуть дуже влетіло від ФСБ. Єрмак аж схуд... (чи здалося?)
показать весь комментарий
25.04.2024 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"коли ми чекали рішень про американську підтримку".
А от Чехія не сиділа, не чекала...
показать весь комментарий
25.04.2024 20:48 Ответить
дабл доза снєжка тобі в поміч, нікчемо
показать весь комментарий
25.04.2024 20:49 Ответить
Розкажеш вовчара як обезголовив ЗСУ від самих найдосвідченіших сьогодні у світі генералів , бо серун, боїшся втратити владу ! Не генерали тобі рейтинг закопують а ти сам сам себе ВЖЕ ЗАКОПАВ
показать весь комментарий
25.04.2024 21:02 Ответить
"Політично ми вже спрацювали...." - спати можна спокійно....
Гундосний спрацював уже!
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50 Ответить
Йди нахєр з поста президента пришелепкуватий
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50 Ответить
21травня. На вихід
показать весь комментарий
25.04.2024 20:50 Ответить
Все що сталося за пів року, в онлайн вирішується лайнoвито
показать весь комментарий
25.04.2024 20:51 Ответить
Що воно з себе воображає порожнє місце
показать весь комментарий
25.04.2024 20:52 Ответить
Ти то до цього гнида неголена, якім боком?
показать весь комментарий
25.04.2024 20:53 Ответить
Дебіл
показать весь комментарий
25.04.2024 20:53 Ответить
"...Політично ми вже спрацювали заради підтримки..."
Ага, ви вже спрацювали. Пакостили, як могли, а коли не вийшло - то й тут це чучело намагається примазатися, ніби опудало на полі якось причетне до врожаю (хоча опудало на полі і те корисніше за цього блазня - воно хоч під колесами комбайнів не плутається). Тепер будете гидити "по наповненню". А мордашка в Зеленського щось не така й весела, як би могла бути.
Мабуть дуже влетіло від ФСБ. Єрмак аж схуд... (чи здалося?)
показать весь комментарий
25.04.2024 20:54 Ответить
Мабуть, на ніч занюхачить потрійну дозу, аби бути як слід "готовим" до завтрашнього засідання.
показать весь комментарий
25.04.2024 20:54 Ответить
закон, який вкрай добив віру в справедливість він не вважає ні проблемним ні складним для розуміння????
показать весь комментарий
25.04.2024 20:54 Ответить
"Будемо говорити, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились..." Джерело:

Невже обговориш свою відставку?
Якщо так, то виконаєш кілька своїх передвиборчих обіцянок: "якщо я порушу закон, то піду" або "якщо знайдкть моїх Свинарчуків, то піду"...
Але ж це недолуге еволюціонує: від "я йду на один термін" до "хєрпіду" всього-навсього один дєрьмак....
показать весь комментарий
25.04.2024 20:57 Ответить
кремлівські щурі татарових в дєрьмаки ось проблеми!! І заідьн6 Залужного... Вище стаття про те що допомога від ЄС зрівнялася з американською а цим щурам все мало казнакрадам і мародерам зрадникам
показать весь комментарий
25.04.2024 20:57 Ответить
Серьозно, шось вирішували. Так шож ти жодної копійки на закупівлю снарядів до Чехії, для ЗСУ, не перерахував. Господи, як ти на це дивишся. А ,73% - це звісно мотивація від українців.
показать весь комментарий
25.04.2024 20:57 Ответить
Шо там говорити - потрібна зброя
показать весь комментарий
25.04.2024 20:57 Ответить
Чуєш, адмін, я що правду написав не корректно? Що ти мене забанив. Знай, ******, я запям*ятаю це . Не дай бог я тебе знайду. Заїбу тебе гандона до смерті! Трипідар *******! Начувайся.... Прощавай бутусов, козляча морда!
показать весь комментарий
25.04.2024 20:58 Ответить
А ви написали "Зєляпоц"?
показать весь комментарий
25.04.2024 21:03 Ответить
Скоріше не бан, в мене постійний акк не працює, видає біле полотно))
показать весь комментарий
25.04.2024 21:50 Ответить
Так ти Марина, кацапе, чи Марінін?
показать весь комментарий
25.04.2024 21:04 Ответить
Тут не вперше блокують за не зручні для влади коментарі. Така політика на цензорі. Потім говорять щось про свободу слова і про тоталітарну росію.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:07 Ответить
Не захищай Марину Писаренко чи то пак майора Пісарєнко. Он на заданію, а ти павйолса.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:13 Ответить
Байден, ти зачєм пралюбіл Авдєєвку і Зєлінскаму с мабілізациєй мєшал?
показать весь комментарий
25.04.2024 20:58 Ответить
Готуйся до 20 Травня с* ко ! В Україні одна проблема ...це ти 🤡...як тебе здихатися
показать весь комментарий
25.04.2024 20:58 Ответить
про большие яйца уже было
показать весь комментарий
25.04.2024 21:04 Ответить
группа едет на рамштайн со своим роялем
показать весь комментарий
25.04.2024 21:08 Ответить
Хто тебе ішаку буде слухати.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:14 Ответить
Коли заступник міністра закордонних справ Сибіга (щойно переведений в МЗС екс-заступник Єрмака) своїм листом зупиняє надання громадянам гарантованого права на отримання українських документів чи консульських послуг, це відверта сваволя, яка порушує Конституцію і закони. Зрозуміло, що і лист Сибіги, і намагання міністра Кулеби його виправдовувати - це не самодіяльність МЗС, а забаганка особисто Зеленського. Цей стиль управління не сплутаєш ні з чим.Кулеба виправдовує цю сваволю посиланням на нещодавні зміни до закону про мобілізацію. Але ці зміни набирають чинності лише 18 травня. До того часу МЗС зобов'язаний діяти на основі чинного на сьогодні законодавства. Після 18 травня справді запроваджується військовий облік українців за кордоном, але реально він запрацює ще пізніше, оскільки уряд має ще визначити, як українці за кордоном можуть отримувати і оновлювати військово-облікові документи.Жоден закон, у т.ч. новий закон про мобілізацію, не забороняє громадянам отримувати паспорти за кордоном. Тож урядова постанова від 23 квітня, яка не дозволяє видавати чоловікам паспорти за кордоном, незважаючи на те, чи стоїть людина на військовому обліку - тим більше є протиправною і шкідницькою.Взагалі складно зрозуміти, яка мета військового обліку українців за кордоном і відмови у видачі паспортів чи наданні консульських послуг громадянам без чинних військово-облікових документів. Чого влада хоче досягти? Мобілізувати закордонних українців? Але ж очевидно, що служити підуть лише ті з них, хто сам цього захоче. Розіслати їм повістки до українських ТЦК і оголосити порушниками закону за неявку? Щоб що? Під час розгляду мобілізаційного законопроєкту оборонний комітет спочатку врахував був мою поправку, вилучивши норму про обмеження консульських послуг. Так само комітет підтримав мою поправку про відстрочку для українських студентів університетів держав ЄС, США та Канади. Бо коли кажуть, що обмеження для українців за кордоном - це про справедливість, то яка ж справедливість і яка логіка в тому, щоб давати відстрочку студентам найвідсталіших українських вишів, але не давати її тим, хто вчиться у найкращих університетах Європи? Втім, за кілька днів після виступу на комітеті голови фракції «Слуга народу» Арахамії обидві поправки були викинуті з тексту закону.Очевидно, влада прагне змусити українців чимшвидше повернутися до України. Однак результат буде прямо протилежним. Абсолютна більшість із них не кине роботу, навчання, дружин, дітей чи батьків, щоб поїхати в подорож в один кінець в Україну прямо зараз. Ми можемо ставитися до цього як завгодно, але слід розуміти, що саме так і буде. Якщо власна держава не надаватиме громадянами ні паспортів, ні консульських послуг, дискримінуватиме студентів європейських університетів за сам факт навчання за кордоном, сприятиме підігріванню хейту проти цих людей в Україні, це зменшить число бажаючих повернутися в Україну й після війни.«От і чудово! Хай там і лишаються!» Коли зустрічаю таку реакцію, розумію, що люди, які перебувають в епіцентрі демографічної катастрофи, не зовсім усвідомлюють її масштаби і важливість боротьби за повернення кожної людини. Очевидно, що повернути людей можна лише через заохочення, а не через хейт, погрози й обмеження в правах. В 2023 році в Україні народилося лише 180 тисяч дітей, а померло майже 600 тисяч людей. Додайте до цього триваючий виїзд людей, перш за все жінок і дітей, з країни, і ви зрозумієте, що йдеться про стрімке вимирання України. І от замість того, щоб заохочувати максимальні зв'язки закордонних українців з батьківщиною, боротися за повернення після війни людей з європейською освітою і знанням іноземних мов, Україна ********** їх в обійми інших держав, які для вирішення власних демографічних проблем з радістю дадуть українцям не лише роботу й освіту, але й громадянство.Відмова держави видавати паспорти чи надавати консульські послуги власним громадянам є зневагою до демократії й прав людини. Такого не робить жодна цивілізована держава. Та що там цивілізована - навіть Росія такого не робить. Єдиний, хто зробив щось подібне - лукашенківська Білорусь. Таке мавпування тоталітарних практик, помножене на деморалізацію наших співгромадян, які є головним рушієм акцій на підтримку України - прямий шлях до погіршення ставлення до нашої держави на Заході, а відтак і зменшення рівня підтримки, від якого критично залежить наше виживання.

То хто ж від цього виграє? Лише Росія. Лише нашому ворогу на руку і розкол між українцями за будь-якими лініями, і обмеження в правах частини українських громадян, і зниження рівня міжнародної підтримки України, і демографічна катастрофа, яка чудово вписується у їхні плани знищити українців як націю .https://mediabrama.com/uk/cp/617299010/n4p/41603/?q=5809b0f93d484c221ce546b0fa753bcf&tmload=1714068472&ref=https%253A%252F%252Fpb-news.info%252F2024%252F04%252F25%252Fzaborona-konsulskogo-obslugovuvannya-***********-volodymyr-vyatrovych-vshhent-roznis-ideyu-vlady%252F&ref2=ukr.net&page=0&pos=1&rtuid=93b580ba6e634f19ad7f9e97fe257751

https://mediabrama.com/shop/go/23310/2168873/YT0yMzMxMCZiPTIxNjg4NzMmbWlkPTI2NDM2JmM9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLWZhbmN5LmNvbSUyRjg5MDUwLS1mcmF6LWtvdG9yeWUtdWJlemhkYXl1dC1tdXpoY2hpbnUtdi10b20tY2h0by1wZXJlZC1uaW0tb2Rpbm9rYXlhLXpoZW5zaGNoaW5hLmh0bWwlM0Zzb3VyY2UlM0QxMzU0JTI2dGlkJTNEMTQ5MDYxJmQ9dWtyLm5ldCZlPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGcGItbmV3cy5pbmZvJTJGJmFrPTU4MDliMGY5M2Q0ODRjMjIxY2U1NDZiMGZhNzUzYmNmJnBhcnQ9Yjg5MGExMjgyN2IyNmU5YTI2YmIzYTQzMTUxZjVmMjg=?ref=https%3A%2F%2Fpb-news.info%2F&mid=26436&tmload=1714068472&page=0&pos=6&rtuid=93b580ba6e634f19ad7f9e97fe257751
показать весь комментарий
25.04.2024 21:14 Ответить
А мобілізацію з ротацію хто зірвав?
показать весь комментарий
25.04.2024 21:21 Ответить
Як хто, "нерішучі партнери"...
показать весь комментарий
25.04.2024 21:36 Ответить
Валі на предшєствєнніка, а потом на партньоров, погоду... І квапся присвоювати всякий позитив...
показать весь комментарий
26.04.2024 06:28 Ответить
А що йому готуватись - просто розкрив рота і готово!
показать весь комментарий
25.04.2024 21:29 Ответить
І даватимуть з усіх сторін як порноактрисі.)
показать весь комментарий
25.04.2024 23:01 Ответить
Невже він, про баканова і резнікова, усю правду, прямо в очі Західним Партнерам, вискаже??

25.‎04.‎2024 791 доба війни

24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку. Прямо з засідання суду, який розглядає його арешт.

В системі МВС за перший квартал 2024 року зафіксовано 116 випадків правопорушень в яких фігурує переміщення по території країни зброї і боєзапасу без відповідних дозволів і ліцензій. З них в 78 випадках фігурантами є військовослужбовці ЗСУ. 63 випадки були безпосередньо передані для досудового розслідування в органи спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За цей же період жодна справа з цього переліку до судових органів не передавалась.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:29 Ответить
Говоритимемо про складнощі й проблеми, які накопичились за пів року ... Походу, Раммштайн будет клоуна гондурасить, мол, как на год чтобы и помощи хватило и чтобы вторую половину кацамоСЧИ измотать.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:33 Ответить
а до війни чого не готувався? шашликів хтів?
показать весь комментарий
25.04.2024 21:44 Ответить
Не можу ні слухати ні бачити цього обсоса.
показать весь комментарий
25.04.2024 21:51 Ответить
Дмитро Донцов: "Час влади, яка робить з усього: з політичного служіння нації, з уряду, з парламенту, з церкви звичайний торг, задовольняючи свої особисті дрібні потреби, своєї родини, клану,...яка пригнічує дух, яким одушевляється всяка суспільність, робить з національного життя велику брехню - безславно закінчується." ("Дух нашої давнини")
показать весь комментарий
25.04.2024 21:57 Ответить
С. ка, б. ять, самая большая проблема в мире - это ты, падло!!!!
показать весь комментарий
25.04.2024 22:45 Ответить
сама велика проблема це ти зелений зрадник і ідіот
показать весь комментарий
25.04.2024 23:01 Ответить
Щоб ти вночі слиною захлибнувся,назовсім
показать весь комментарий
25.04.2024 23:59 Ответить
Не забудь там сказати що головна проблема це твій керівник ермак який робить все що накаже фсб
показать весь комментарий
26.04.2024 00:51 Ответить
Велика проблема краiнi - це ти Зеленский.
показать весь комментарий
26.04.2024 01:36 Ответить
І жодного слова та реакції на прорив фронту в Очеретино. Багато зниклик, багато загиблих - так вже пишуть українськи змі. Сітуація дуже загрозлива - там вже нема перешкод до Покровстка - це вже Дніпровська область.
показать весь комментарий
26.04.2024 03:10 Ответить
Іди у сраку
показать весь комментарий
26.04.2024 09:54 Ответить
По-перше, необхідно повернути Залужного, щоб стабілізувати фронт і, головне, не мішати Залужному.
показать весь комментарий
26.04.2024 12:06 Ответить
КВНщик ти краще готуйся ДО
показать весь комментарий
26.04.2024 12:29 Ответить
Глиста...........
показать весь комментарий
27.04.2024 09:58 Ответить
 
 