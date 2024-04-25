Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить о сложностях и проблемах, которые накопились за полгода, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что на завтрашнем заседании "Рамштайна" будет обсуждаться скорейшее преодоление сложностей и проблем, которые накопились за полгода, когда Украина ждала решения об американской поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

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"Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить, в частности, о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке. Политически мы уже сработали ради поддержки. Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике.



Спасибо всем странам, которые в это время приняли свои новые решения в помощь Украине, нашим воинам, нашим городам и громадам. Спасибо каждому, кто помогает!" - сказал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня президент обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США.