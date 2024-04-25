Зеленский обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США
Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.
Об этом глава государства проинформировал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо за настоящую двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине. Мы благодарны президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине", - написал Зеленский.
Он рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS.
Ранее Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.
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Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
Він був скінчателем епох,
Був явашвирок і нелох,
Ковідоборець, мачо-мен,
Какаяразніца, спортсмен,
Хужєнєбудєт, хотьпоржом-
у нього прізвиськ цілий сонм.
Був перестателем стрілять,
Зміг військрозвідувачем стать.
ВеликоВкладачем доріг
Також побути трохи зміг.
А найвеличнішая роль -
Всеберуна підсвійконтоль.
У час найбільшої з загроз
Шашлично-втішний дав прогноз.
Як жар війни країну спік,
Постав Великий Боневтік!
Верховно в бункері сидів,
Напів суху мівіну їв,
І від журби та від тривог
Потужно там іграв в пінг-понг.
Із сил усіх допомагав -
В партнерів поміч вимагав.
Отак в із коміка в момент
Став самилучій пріЗєдєнт! ...
Роки минули, як один,
Спливли, як з білих яблунь дим.
Країна стала півпуста,
Згорілі й знищені міста,
Бідує й журиться народ,
Зате прибарахливсь бомонд.
І всяк краде, як ще не крав -
Це все, що ти країні дав.
Твій строк в 5 років вже добіг:
Ти підеш геть, як БОНЕЗМІГ.
Йой, як невдобно "супєр пабєдуну" було після цього дивитись в очі козирю!