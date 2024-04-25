Зеленский обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.

Об этом глава государства проинформировал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за настоящую двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине. Мы благодарны президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине", - написал Зеленский.

Он рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Читайте: Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"