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Новости Помощь Украине
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Зеленский обсудил утверждение закона о помощи Украине с лидерами Сената и Конгресса США

Вололимир Зеленський провів телефонні розмови щ лідерами Сенату та Конгресу США.

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.

Об этом глава государства проинформировал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо за настоящую двухпартийную поддержку и личное лидерство в утверждении закона о помощи Украине. Мы благодарны президенту США Байдену и всему американскому народу за помощь Украине", - написал Зеленский.

Он рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS.

Ранее Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Читайте: Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"

Автор: 

Зеленский (20210) Конгресс США (1228) Сенат США (498) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+6
Утриманка обговорила виділення утримання.

Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
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25.04.2024 19:54
+5
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
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25.04.2024 19:54
+2
Ти б півень краще своїх друзів крадунів та мародерів подалі тримав від цієї допомоги
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25.04.2024 19:56
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Утриманка обговорила виділення утримання.

Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
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25.04.2024 19:54 Ответить
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
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25.04.2024 19:54 Ответить
Ти б півень краще своїх друзів крадунів та мародерів подалі тримав від цієї допомоги
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25.04.2024 19:56 Ответить
Обсудил!?Наверняка слушал и губки кусал.Взрослые объяснили куда тратить.
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25.04.2024 20:01 Ответить
будапешт2
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25.04.2024 20:15 Ответить
БОНЕЗМІГ !

Він був скінчателем епох,
Був явашвирок і нелох,
Ковідоборець, мачо-мен,
Какаяразніца, спортсмен,
Хужєнєбудєт, хотьпоржом-
у нього прізвиськ цілий сонм.
Був перестателем стрілять,
Зміг військрозвідувачем стать.
ВеликоВкладачем доріг
Також побути трохи зміг.
А найвеличнішая роль -
Всеберуна підсвійконтоль.
У час найбільшої з загроз
Шашлично-втішний дав прогноз.
Як жар війни країну спік,
Постав Великий Боневтік!
Верховно в бункері сидів,
Напів суху мівіну їв,
І від журби та від тривог
Потужно там іграв в пінг-понг.

Із сил усіх допомагав -
В партнерів поміч вимагав.
Отак в із коміка в момент
Став самилучій пріЗєдєнт! ...

Роки минули, як один,
Спливли, як з білих яблунь дим.
Країна стала півпуста,
Згорілі й знищені міста,
Бідує й журиться народ,
Зате прибарахливсь бомонд.
І всяк краде, як ще не крав -
Це все, що ти країні дав.
Твій строк в 5 років вже добіг:
Ти підеш геть, як БОНЕЗМІГ.
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25.04.2024 20:25 Ответить
Найвеличніша дякула, крізь зуби, прохрипів/прогундосив подяку за те, що "кляті піндоси" таки ухвалили допомогу Україні, незважаючи на титанічні зусилля дєрьмаківців при повній бездіяльноств послиці Маркарової?
Йой, як невдобно "супєр пабєдуну" було після цього дивитись в очі козирю!
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25.04.2024 20:25 Ответить
Сидів би тихенько - користі було би більше!
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25.04.2024 20:30 Ответить
воно обговорило,воно ДЕБІЛ!
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25.04.2024 20:38 Ответить
Мабуть, Омерика всю ніч не спала, чекала дзвінка цього одоробла...
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25.04.2024 20:51 Ответить
 
 