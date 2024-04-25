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Зеленский встретился с Канцлером казначейства Великобритании Хантом: Обсудили санкционную политику. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также президент поблагодарил народ, премьера и парламент Великобритании за поддержку Украины.

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Автор: 

Великобритания (4952) Зеленский Владимир (20343)


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Канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант. добре відає де зберігають і скільки зберігають грошей "зелено-офшорні" грабіжники України .про що було і сказано "зезеденту"
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25.04.2024 10:12 Ответить
Як би ще підсрачника дав..
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25.04.2024 10:33 Ответить
Нууу.. Казначей то заманливо та оманливо ! Баблішко. Придбати собі мудрість - се лучше над золото, й набути розум - се дорожше над добірне срібло..... Але не всім
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25.04.2024 10:44 Ответить
Яке ж воно огидне і мерзотне
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25.04.2024 12:42 Ответить
Є люди розумні. Є люди не дуже розумні. І є Зеленський.
Для таких, як він, ще навіть слова не придумали.
Що можна обговорювати із пустою макітрою на патичку?
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25.04.2024 12:51 Ответить
Хай бриташка того нашого найЗЕленішого жидяру відхреначить так, щоб це чмо до України вже не доповзло
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25.04.2024 17:13 Ответить
А в англійців ще продовжується Верховний Суд по офшорам коломойского, де подельніком проходить і зеленский.
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25.04.2024 21:08 Ответить
 
 