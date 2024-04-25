Зеленский встретился с Канцлером казначейства Великобритании Хантом: Обсудили санкционную политику. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также президент поблагодарил народ, премьера и парламент Великобритании за поддержку Украины.

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