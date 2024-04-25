Зеленский встретился с Канцлером казначейства Великобритании Хантом: Обсудили санкционную политику. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Также президент поблагодарил народ, премьера и парламент Великобритании за поддержку Украины.
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Для таких, як він, ще навіть слова не придумали.
Що можна обговорювати із пустою макітрою на патичку?