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Зеленський зустрівся із Канцлером казначейства Великої Британії Гантом: Обговорили санкційну політику. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Також президент подякував народу, прем'єру та парламенту Великої Британії за підтримку України.

Також дивіться: Зеленський про допомогу від США: Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах і сумнівах. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5576) Зеленський Володимир (23810)


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Канцлер казначейства Великої Британії Джеремі Гант. добре відає де зберігають і скільки зберігають грошей "зелено-офшорні" грабіжники України .про що було і сказано "зезеденту"
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25.04.2024 10:12 Відповісти
Як би ще підсрачника дав..
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25.04.2024 10:33 Відповісти
Нууу.. Казначей то заманливо та оманливо ! Баблішко. Придбати собі мудрість - се лучше над золото, й набути розум - се дорожше над добірне срібло..... Але не всім
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25.04.2024 10:44 Відповісти
Яке ж воно огидне і мерзотне
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25.04.2024 12:42 Відповісти
Є люди розумні. Є люди не дуже розумні. І є Зеленський.
Для таких, як він, ще навіть слова не придумали.
Що можна обговорювати із пустою макітрою на патичку?
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25.04.2024 12:51 Відповісти
Хай бриташка того нашого найЗЕленішого жидяру відхреначить так, щоб це чмо до України вже не доповзло
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25.04.2024 17:13 Відповісти
А в англійців ще продовжується Верховний Суд по офшорам коломойского, де подельніком проходить і зеленский.
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25.04.2024 21:08 Відповісти
 
 