Зеленський зустрівся із Канцлером казначейства Великої Британії Гантом: Обговорили санкційну політику. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Також президент подякував народу, прем'єру та парламенту Великої Британії за підтримку України.

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