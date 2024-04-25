Зеленський зустрівся із Канцлером казначейства Великої Британії Гантом: Обговорили санкційну політику. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Також президент подякував народу, прем'єру та парламенту Великої Британії за підтримку України.
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Для таких, як він, ще навіть слова не придумали.
Що можна обговорювати із пустою макітрою на патичку?