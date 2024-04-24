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Великобритания впервые передаст Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV, - СМИ. ФОТО

Авіабомба Paveway IV

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине высокоточные авиационные бомбы Paveway IV.

Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль, информирует Цензор.НЕТ.

"Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV", - отметил он.

Характеристика авиабомбы Paveway IV

Paveway IV является двухрежимной бомбой с GPS/лазерным наведением и максимальной дальностью полета более 30 км, в зависимости от высоты сброса, скорости и траектории полета.

Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.

Авіабомба Paveway IV

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В основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

Paveway IV может использоваться с различных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

Paveway IV

В целом Paveway IV - это эффективное и универсальное оружие, которое используется Королевскими военно-воздушными силами и, вероятно, будет использоваться Королевским флотом.

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Автор: 

бомба (370) Великобритания (4952) помощь (7798)


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Топ комментарии
+23
Ну, так а хто ж тобі забороняє робити оті "Тупі залізяки з крильцями" в Україні? Чи це не вписується в оту концепцію "хоть поржом"?
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24.04.2024 13:37
+19
Это уже к Ф-16 подвешивать? Жаль, дальность маловата.
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24.04.2024 13:31
+17
1. Нагадати хто зупинив роботу Павлодарського хім. комбінату ? ))
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24.04.2024 13:41
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Это уже к Ф-16 подвешивать? Жаль, дальность маловата.
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24.04.2024 13:31 Ответить
Теж про це подумав!
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24.04.2024 13:34 Ответить
понад 30 км(с)!
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24.04.2024 14:14 Ответить
В переліку літаків ф16 не згадується
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24.04.2024 17:56 Ответить
Ви вже дальністтю недовольні а вони ще з словозакінченням ть!!!
передасТЬ
нададуТЬ
розглянуТЬ
закупляТЬ!!!
а треба з закінченням ЛИ!!!
передали, розглянули, орки здохЛИ!!!
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24.04.2024 18:43 Ответить
високоточні авіабомби Paveway IV

Високопіззєцові!
))
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24.04.2024 13:34 Ответить
30 км.
Русня свої з 60+ кидає. Тупі залізяки з крильцями, яких тисячами кожного місяця робить.
Захід сподівається на високотехнологічну зброю, а у війнах, як і раніше, вирішує кількість.
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24.04.2024 13:34 Ответить
Ну, так а хто ж тобі забороняє робити оті "Тупі залізяки з крильцями" в Україні? Чи це не вписується в оту концепцію "хоть поржом"?
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24.04.2024 13:37 Ответить
1. Відсутність заводів, що роблять вибухівку у потрібній кількості
2. Насичення ЛБЗ руснявими засобами ППО
3. Руснява винищувальна авіація
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24.04.2024 13:39 Ответить
1. Нагадати хто зупинив роботу Павлодарського хім. комбінату ? ))
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24.04.2024 13:41 Ответить
*** Павлоградського
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24.04.2024 13:42 Ответить
Його зараз можна запустити?
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24.04.2024 13:43 Ответить
якщо щось залишилось після 02.2022 - у тому числі і люди, яких звільнено було
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24.04.2024 13:44 Ответить
якщо щось залишилось після 02.2022
Якщо. В Павлоград не раз прилітали ракети.
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24.04.2024 13:47 Ответить
вибухівки і в кацапів не вистачає
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24.04.2024 14:25 Ответить
У нас взагалі власної немає.
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24.04.2024 14:25 Ответить
але вони її виробляють, а ми ні
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24.04.2024 16:55 Ответить
"1. Відсутність заводів, що роблять вибухівку у потрібній кількості" ФАБів в Україні було дохріна і трішки ( саме їх кацапи переробляють на КАБи ) , питання що з ними сталося після 24.02.2022 вже до зеленої влади , у неї було 4 роки щоб убезпечити зберігання , тут вже на Порошенка не звернеш .
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24.04.2024 15:59 Ответить
У війнах вирішує не кількість. Якщо небо будуть патрулювати достатня кількість
Рої примітивних китайських дронів палять техніку вартістю десятки мільйонів доларів.
М'ясними штурмами взятий Бахмут.
Русня лізе на Часів Яр та на захід від Авдіївки, не рахуючись з втратами, і у ЗСУ банально не вистачає *********** на відбиття всіх атак.
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24.04.2024 13:46 Ответить
Тупого мяса у русни много. а вот самолетов и кывалифицированных пилотов-мало. Ф 16 в количестве 50 штук отгонит орковские самлоеты 60-100 км от линии фронта и они не смогут сбрасывать КАБы у ф 16 есть ракеты пво 90-120 и 160 км дальности а радар ф 16 обнаруживает цель на более 300 км Ф 16 это почти летающий Петриот
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24.04.2024 14:32 Ответить
> Ф 16 это почти летающий Петриот

то чого столтенберг та Західні медіа кажуть, що Ф-16 кардинально не змінять ситуацію ?
Та й Залужний казав, що їх ефективність буде не така, якою б була у 2023 році.
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24.04.2024 14:39 Ответить
Kidajet kacapi zavysimosti ot mocnosti,no eto dolzno zakoncitisia kogda pojavitsia F-16 te dolzni dostat ix kidunov
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24.04.2024 13:44 Ответить
F-16 не панацея. Буде те саме, що з контрнаступом.
Тріщали про нього так завзято і з придиханням, що русня серйозно підготувалась.
Так само вони і до F-16 підготувались.
Вже анонсували С-500. Воно, можливо, і не збиває цілі в космосі, але на пару сотень кілометрів по літаку вдарити певно може. Якось збили ЗСУ ТУшку на відстані близько 200 км від ЛБЗ. Старою совєцькою ракетою збили. ******* можуть більше.
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24.04.2024 13:50 Ответить
F-16 izmenit igru vo mnogom.Podazdiom ecio nemnozko i uvydem,eto tak sama jesli sravnit Himars i Gradi,vot takaja raznica mezdu nimi s kacapskimi samoliotami.Da ecio JDAM bombi sto dajut Ukraine oni 70 kilometrov porazajet cel.PVO konecno kacapokoje opasnoje S-300 ili S-400,no poslednije vremia videm kak ix naciali unictozat,vidim stob F-16 bylo legce
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24.04.2024 13:58 Ответить
Ще винищувальна авіація є. У СУшок є ракети "повітря-повітря" з дальністю 100+ км. І СУшок тих явно більше, ніж у України теоретично буде F-16.
Також враховуйте роботу спецслужб.
Частина літаків буде знищена на землі прицільними ударами "гіперзвуковими" ракетами або в результаті диверсій.
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24.04.2024 14:01 Ответить
F-16 sami bolsoj plius eto radar,eto kogda ti vraga vides,a on tebia net.Ti pustil raketu,a on tebia nevydet i neznajet kuda puskat raketu
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24.04.2024 14:05 Ответить
Радар радаром, а дальність ракет "повітря-повітря" дозволить здійснити пуск до того, як ефка увійде в зону ураження вже руснявого винищувача?
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24.04.2024 14:12 Ответить
Ja neznaju kak mozno delat pusk,jesli ti nevydes kuda puskat raketu?,u F-16 takze jest raketi porazat cel i na 100 kilometrov
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24.04.2024 14:16 Ответить
В тому-то і питання. Зараз русня наші літаки винищувачами тримає далеко від ЛБЗ, тому що СУ-35, здається, нові, вони значно далекобійніші за наші літаки.
Тобто з цими бомбами можна хіба що в один кінець злітати.
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24.04.2024 14:17 Ответить
su 35 kak i novi ,no gargar slizno iz daleka,plius radar u nego skazem miagko govoria otstajiot ot F-16 na 40 let
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24.04.2024 14:22 Ответить
Короче говоря ф16 не нужны больше
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24.04.2024 15:21 Ответить
е така приказка "дорога ложка до обіду", то саме і з літаками.
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24.04.2024 15:39 Ответить
Є сподівання, що тактика дій ефок в умовах застосування далекобійних ракет "повітря-повітря" та ЗРК С-400/500 вже продумана і відпрацьовується під час тренувань льотчиків.

Схоже, бойове застосування F-16 у якості високомобільних засобів ППО найбільш ефективне у системі ППО/ПРО з застосуванням БПЛА НАТО RQ-4D Global Hawks: https://www.youtube.com/watch?v=lrVvfSya7p8&t=1s&ab_channel=NorthropGrumman

Далекобійні ракети вже є проблемою і для ДРЛВУ США: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/amerikanski_litaki_drlv_e_3_sentry_vrazlivi_proti_kitajskih_raket_chim_jih_mozhut_zaminiti-5622.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/amerikanski_litaki_drlv_e_3_sentry_vrazlivi_proti_kitajskih_raket_chim_jih_mozhut_zaminiti-5622.html

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24.04.2024 14:57 Ответить
Зліт та посадка: https://www.youtube.com/watch?v=kI_VillFCMk&t=40s&ab_channel=AiirSourceMilitary

Із висоти майже двох десятків кілометрів "RQ-4D Global Hawks" здатен побачити й ідентифікувати… навіть саморобні вибухові пристрої.

Джерело: https://**********.com.ua/2021/05/04/2021-2030-flot-droniv-stav-na-cherguvannya/ https://**********.com.ua/2021/05/04/2021-2030-flot-droniv-stav-na-cherguvannya/

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24.04.2024 15:26 Ответить
F-16 jest malosumni,u nego dvigatel odin,ne tak zametni kak kacapskije samolioti kotorje slisni iz daleka.Ja dumaju sto aerodromi F-16 budet xoroso prikryti PVO v tom cysle i Patriot sistemami
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24.04.2024 14:12 Ответить
Все це дуже дорого і складно. А головне - Україна повністю залежна від Заходу в питанні ППО та авіації.
В той час як русня має власні цикли розробки і виробництва та клала болт на всі санкції.
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24.04.2024 14:16 Ответить
Tak legko ********** skazem kak Patriot sistemi,skolko let nad nimi rabotali i dalse rabotajet.Analogov daze blizko poxozego netu i nebudet skoro.Rusnia takoje nekogda ********** i za 50 let
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24.04.2024 14:20 Ответить
Так, ці системи розробляються і доводяться до розуму десятиліттями, поколіннями інженерів.
Україна могла б мати ЗРК "Кільчень", якого було б достатньо хоча б для відбиття КР, але жоден з президентів так і не довів розробку до кінця, не кажучи вже до серії.
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24.04.2024 14:22 Ответить
Літаки вони виробляють 1-2 шт в рік, воюють зачтарілим барахоом ссср, деякі літаки ,типу ту22, ту95 ,А50 вони взагалі виготовити не можуть.На одному росіянськомв 35му літаку, радіоелементів тільки однієї японської фірми 200 шт, фірма продає через когось там,відео було про це .Раз звернули увагу, то прикриють.
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24.04.2024 14:33 Ответить
І ракет на два-три залпи?
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24.04.2024 14:35 Ответить
Ні, ракети продає кндр, іран машинокомплекти переправляє по Каспію, лавров вояж зробив по африці і повикупляли багато ракет і зброї взад, коім цього, виготовляютьс, немає під рукою данних, але небагато і стабільно.Підсанкційні коплектуючі викупають через агентів, через посольства за нал. по ціні в 2-3 рази більшій. Основне в ракеті ще метал, вибухівка і порох, а цього навалом,вибухівка це все газ і нафта+ оргсинтез і все.Треба бити нафтохімію,оргсинтез,чогось не б'ють.Там теж колонки, горючі речовини .
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25.04.2024 17:07 Ответить
Ну і що Ви пропонуєте, відмовитись від Ф-16? І претендувати лише на Ф-35?
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24.04.2024 15:04 Ответить
Ні, це гарні машини. Але не "чарівна паличка".
Збиваються і ламаються як всякі інші.
Проходили вже з "Леопардами".
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24.04.2024 15:05 Ответить
Ви праві, це не панацея, але добре хоч це дають, з нашими "найвидатнішими" і "найвеличнішими" керманичами і такого свого немає і близько в розробках. І за ракети Ви праві, але є що є. зараз нічого не виправиш, час втрачено.
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24.04.2024 15:09 Ответить
А у амерів є аім-120д
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24.04.2024 14:15 Ответить
Гарна штука, вона б допомогла. Чи дадуть, і скільки, і буде з чого пускати?
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24.04.2024 14:19 Ответить
Має чіплятися до ф-16, але та дальність 160 км то маркетологічна маячня, реальна дальність ураження, мабуть не перевищує 100 км.
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24.04.2024 14:24 Ответить
Далеко не "маркетологічна маячня" ! Зазвичай для СМІ дані ТТХ зменшують і зменшують конкретно для т.н. "експортного варіанту". Упевнений, що реально там 200 км. дальність уражения. Питання в другому:
1. Чи дадут їх взагалі? По этому вопросу - гробова тиша.
2. Як що дадут, то скількі?
3. Вартість однієї такої ракети близько 1,5 млн.$ Зроблено їх не так і багато.
4. Т.к. запускаються тільки з Ф-16, то коли і скільки їх нам дадуть? І можна не сомневаться, що як тільки в повітрі буде зафіксований перший Ф-16, РФ підтягне до лінії фронту максимальне кол-во ПВО. І готові будуть до розмену 1:2, 1:3.
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24.04.2024 15:09 Ответить
Мушу не погодитися із зазначеною дальністю ураження. Оскільки час роботи двигуна ракети кілька секунд, відповідно на великих відстаннях зазначена ракета має значно меншу швидкість польоту, "падаючи" на ціль із розріджених шарів атмосфери, вона ще втрачає швидкість і відповідно можливість маневрувати. Крім того, коли обраховують зону ураження ракети, роблять припущення що ціль наближається до ракети навіть після пуску останньої. Тому західні мілітарні аналітики для подібних ракет ввели категорію "ноу ескейп зон", тобто відстань до цілі, коли ймовірність її ураження надвисока. Велечину цієї зони можна грубо оцінити зменшивиши вдвічі маркетинг.
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24.04.2024 15:36 Ответить
АІМ 120 д - дуже не проста ракета. Саме тому вона коштує 1,5 млн. дол. Саме тому їх зробили небагато. В ідеальних умовах (на висотах 3-5 км., не маневрующа ціль, відсутність перешкод тощо) можуть вражати цілі навіть до 250 км.
Так це чи не так… покаже практика. Якщо дадуть звісно. І якщо американці не попросять засекретити дані.
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24.04.2024 17:00 Ответить
Згоден, по неманевреній цілі ракета може влучити. У европейців є аналог - метеор, хитра хреновина з прямоточним двигуном.
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24.04.2024 17:04 Ответить
Коли французи передадуть Ураїні міраж-2000, каци будуть анаонсувати с-600, а коли повітряні сили пересядуть на ф-35, то анонсують с-1000, а то і с-1500. Невикористаних чисел ще є достатньо.
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24.04.2024 14:00 Ответить
З "гіперзвуку" та ішакєдов теж іжали, а потім виявилось не смішно.
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24.04.2024 14:02 Ответить
Ждун?
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24.04.2024 14:03 Ответить
Пердун
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24.04.2024 14:11 Ответить
Ні, він нудний маразматик, якому ВСЕ західне "то гавно", а от "всьо руЗькоє" - то цяця. Я його вже давно помітив і намагаюсь не сперечатись, бо воно тільки створює негативний шум в коментах, користуючись нагодою накинути ще гівенця на вентилятор у бік союзників. Схоже, що клієнт просто "працює" тут.
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24.04.2024 14:24 Ответить
Не люблю, коли з чогось роблять ідол.
Як русня зі свого "гіперзвуку". Тепер розробники на пляшці сидять.
Але всі інші наявні системи ППО він таки долає.
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24.04.2024 14:14 Ответить
В номенклатурі ракет до с-400, є з дальністю ураження 150-380 км. Відповідно, всі ці збільшення чисел після букви "с", є мілітарно-пропагандиським висєром для внутрішнього невибагливого споживача.
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24.04.2024 14:09 Ответить
Якщо то залізяки з крильцями, то дебіли українці і таке не можуть зробити?
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24.04.2024 15:48 Ответить
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24.04.2024 13:45 Ответить
Знищувати кацапню треба покуй чим. Хоч реактивною цеглиною. Аби здихали. Слава Великобританії.
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24.04.2024 13:55 Ответить
Ці високоточні бомби із підвищеною пробивною здатністю допоможуть знищувати русню на лінії суровікіна і дальність 30 км як те, що потрібно.
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24.04.2024 14:02 Ответить
сподіваюсь, то навмисно "зменшили" радіус ії дії ))
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24.04.2024 14:29 Ответить
Good
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24.04.2024 14:07 Ответить
А з чого їх скидати?
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24.04.2024 14:08 Ответить
катапультою ))
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24.04.2024 15:18 Ответить
Вони їх самі і скинуть...з того, що перераховано в дописі.
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25.04.2024 05:53 Ответить
Надеюсь что много.
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24.04.2024 14:32 Ответить
А ватної хахлокацапні налізло ...
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24.04.2024 15:06 Ответить
Вони тут на робі, робота звична для її- обгадити все навколо.
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24.04.2024 17:00 Ответить
, ei , kak tam ? Smatriu rabota kipit ? Da ?
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24.04.2024 16:24 Ответить
А чого це у них головки самонаведення "на пів-шостого" дивляться
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24.04.2024 16:47 Ответить
На землю прицілились.
Французькі аналогічні бомби теж виглядають трохи дивно, як ракети.
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24.04.2024 19:15 Ответить
На останньому фото з Ф-35 випадає 11 штук - мабуть бомби якісь інші.
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24.04.2024 19:13 Ответить
Ще б Харієрів накинули ....
Хай долетять ці бомби прямо до кремля.
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24.04.2024 20:40 Ответить
Ух яка сексуальна бімбочка... Надіюся, кацапи теж оцінять цей секс)
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25.04.2024 08:02 Ответить
 
 