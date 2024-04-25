Зеленський обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США
Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.
Про це глава держави поінформував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні Президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні", - написав Зеленський.
Він розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS.
Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.
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Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
Він був скінчателем епох,
Був явашвирок і нелох,
Ковідоборець, мачо-мен,
Какаяразніца, спортсмен,
Хужєнєбудєт, хотьпоржом-
у нього прізвиськ цілий сонм.
Був перестателем стрілять,
Зміг військрозвідувачем стать.
ВеликоВкладачем доріг
Також побути трохи зміг.
А найвеличнішая роль -
Всеберуна підсвійконтоль.
У час найбільшої з загроз
Шашлично-втішний дав прогноз.
Як жар війни країну спік,
Постав Великий Боневтік!
Верховно в бункері сидів,
Напів суху мівіну їв,
І від журби та від тривог
Потужно там іграв в пінг-понг.
Із сил усіх допомагав -
В партнерів поміч вимагав.
Отак в із коміка в момент
Став самилучій пріЗєдєнт! ...
Роки минули, як один,
Спливли, як з білих яблунь дим.
Країна стала півпуста,
Згорілі й знищені міста,
Бідує й журиться народ,
Зате прибарахливсь бомонд.
І всяк краде, як ще не крав -
Це все, що ти країні дав.
Твій строк в 5 років вже добіг:
Ти підеш геть, як БОНЕЗМІГ.
Йой, як невдобно "супєр пабєдуну" було після цього дивитись в очі козирю!