УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8908 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 331 10

Зеленський обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США

Вололимир Зеленський провів телефонні розмови щ лідерами Сенату та Конгресу США.

Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Про це глава держави поінформував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні Президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні", - написав Зеленський.

Він розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Читайте: Зеленський про можливе обрання Трампа президентом США: "Сподіваюся, що він не буде проти України"

Автор: 

Зеленський (23667) Конгрес США (1222) Сенат США (597) Джонсон Майк (140)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Утриманка обговорила виділення утримання.

Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
показати весь коментар
25.04.2024 19:54
+5
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
показати весь коментар
25.04.2024 19:54
+2
Ти б півень краще своїх друзів крадунів та мародерів подалі тримав від цієї допомоги
показати весь коментар
25.04.2024 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утриманка обговорила виділення утримання.

Питання: А як ця дуняша впливала на його виділення?
показати весь коментар
25.04.2024 19:54 Відповісти
Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.......... ЩОДНЯ
показати весь коментар
25.04.2024 19:54 Відповісти
Ти б півень краще своїх друзів крадунів та мародерів подалі тримав від цієї допомоги
показати весь коментар
25.04.2024 19:56 Відповісти
Обсудил!?Наверняка слушал и губки кусал.Взрослые объяснили куда тратить.
показати весь коментар
25.04.2024 20:01 Відповісти
будапешт2
показати весь коментар
25.04.2024 20:15 Відповісти
БОНЕЗМІГ !

Він був скінчателем епох,
Був явашвирок і нелох,
Ковідоборець, мачо-мен,
Какаяразніца, спортсмен,
Хужєнєбудєт, хотьпоржом-
у нього прізвиськ цілий сонм.
Був перестателем стрілять,
Зміг військрозвідувачем стать.
ВеликоВкладачем доріг
Також побути трохи зміг.
А найвеличнішая роль -
Всеберуна підсвійконтоль.
У час найбільшої з загроз
Шашлично-втішний дав прогноз.
Як жар війни країну спік,
Постав Великий Боневтік!
Верховно в бункері сидів,
Напів суху мівіну їв,
І від журби та від тривог
Потужно там іграв в пінг-понг.

Із сил усіх допомагав -
В партнерів поміч вимагав.
Отак в із коміка в момент
Став самилучій пріЗєдєнт! ...

Роки минули, як один,
Спливли, як з білих яблунь дим.
Країна стала півпуста,
Згорілі й знищені міста,
Бідує й журиться народ,
Зате прибарахливсь бомонд.
І всяк краде, як ще не крав -
Це все, що ти країні дав.
Твій строк в 5 років вже добіг:
Ти підеш геть, як БОНЕЗМІГ.
показати весь коментар
25.04.2024 20:25 Відповісти
Найвеличніша дякула, крізь зуби, прохрипів/прогундосив подяку за те, що "кляті піндоси" таки ухвалили допомогу Україні, незважаючи на титанічні зусилля дєрьмаківців при повній бездіяльноств послиці Маркарової?
Йой, як невдобно "супєр пабєдуну" було після цього дивитись в очі козирю!
показати весь коментар
25.04.2024 20:25 Відповісти
Сидів би тихенько - користі було би більше!
показати весь коментар
25.04.2024 20:30 Відповісти
воно обговорило,воно ДЕБІЛ!
показати весь коментар
25.04.2024 20:38 Відповісти
Мабуть, Омерика всю ніч не спала, чекала дзвінка цього одоробла...
показати весь коментар
25.04.2024 20:51 Відповісти
 
 