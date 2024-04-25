Зеленський обговорив затвердження закону про допомогу Україні з лідерами Сенату та Конгресу США

Володимир Зеленський провів телефонні розмови зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом і лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером.

Про це глава держави поінформував у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую за справжню двопартійну підтримку та особисте лідерство в затвердженні закону про допомогу Україні. Ми вдячні Президенту США Байдену та всьому американському народу за допомогу Україні", - написав Зеленський.

Він розповів співрозмовникам про ситуацію на полі бою, потребу в посиленні протиповітряного захисту, зокрема, системами Patriot і користь від далекобійних систем ATACMS.

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

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