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Зеленський про можливе обрання Трампа президентом США: "Сподіваюся, що він не буде проти України"

Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України

Україна буде працювати з Дональдом Трампом або будь-ким іншим, кого американці оберуть президентом США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Відповідаючи на питання, чи зможе Зеленський працювати із Трампом, у разі його перемоги на виборах у США, – адже 45-й президент Штатів "ну, не те щоб проти, але піддає сумніву деякі аспекти щодо України".

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У відповідь Зеленський наголосив, що це "дуже важлива деталь" – те, що Трамп "не проти".

"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Звичайно, можуть різнитись погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати", – сказав Зеленський.

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Президент України наголосив, що це буде рішення американців, тож Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого вони оберуть, адже США – стратегічний партнер України і лідер в усьому світі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп під час своєї каденції називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії". Разом з тим, під час перемовин щодо схвалення допомоги США Україні Трамп заявив, що українське виживання важливе, однак Європа має вкладати більше коштів. Також Трамп похвалив спікера Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".

Автор: 

Зеленський (23667) Трамп (5458)


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Топ коментарі
+9
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25.04.2024 19:36
+8
Патаму ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом....
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25.04.2024 19:39
+7
Ага.
І на ***** з Лукашенком цей довбень теж може сподіватися.
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25.04.2024 19:36
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25.04.2024 19:36 Відповісти
Щось не бачу наших братів з Польщі,штурмують паспортні столи?
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25.04.2024 19:41 Відповісти
дивились останній випуск від генерала "отвєти на вопроси"?
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25.04.2024 21:09 Відповісти
Ага.
І на ***** з Лукашенком цей довбень теж може сподіватися.
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25.04.2024 19:36 Відповісти
іноді краще пожувати, ЗЄля, ніж патякати
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25.04.2024 19:36 Відповісти
Нє, я прівик нюхать!
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25.04.2024 19:42 Відповісти
не будет солома президентом второй раз
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25.04.2024 19:38 Відповісти
Президент воюющей страны! Рот не закрывается!
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25.04.2024 19:39 Відповісти
"Росіяни також люди" (с) Вава
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25.04.2024 19:39 Відповісти
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25.04.2024 20:02 Відповісти
Патаму ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом....
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25.04.2024 19:39 Відповісти
новий халявщик лёня голубков знайшов собі партнёра.
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25.04.2024 19:41 Відповісти
легкоранимый голубок ты наш мира, разве можно на такого мальчика в трусиках было нападать противному злому ху йлу
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25.04.2024 19:42 Відповісти
Коли в Америці будуть вибори президента Зеля сам вже півроку як нелегітимний буде
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25.04.2024 19:47 Відповісти
Як швидко забувається те, що сказав трамп орбану "" не далі, як місяць тому.
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25.04.2024 19:49 Відповісти
Знає, кошеня, де насрало....
 "...можуть різнитись погляди..." - які там погляди у пустої макітри опудала "президента" Зеленського? Йому ж "какая разница" - крутиться, як флюгер - то путіну в дупу загляне, то почне гратися в дорослого президента - а сам на шнурку у ФСБ як сидів, так і сидить.
Коксохімкомбінат....
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25.04.2024 19:49 Відповісти
То Трамп не в курсі, про що ви з Єрьмаком в Омані з кацапами домовлялись?
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25.04.2024 19:58 Відповісти
Такое...
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25.04.2024 20:00 Відповісти
А он что и правда думает что сам президентом будет тогда когда..... . Во поливает пока мороза нет.
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25.04.2024 20:11 Відповісти
******, цей довбоклюв не виліковний і не спроможний до елементарного навчання! Заткни пельку і не потякай про те, що тебе не стосується!… дебіл безнадійний!
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25.04.2024 21:21 Відповісти
А який дует намальовується - Мар'ян Зеленський і Мейджорі Трамп.
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25.04.2024 21:52 Відповісти
А чого тут раптом всі проти трампа стали. дехто ж тут продвигав трампістку Вікторію Спартц в нашому інформпросторі (інтерв'ю брали) яка розказувала різні казочки про владу, які транслювали на аудіторію і коментували,посилались на неї раділи гадостям що вона розказувала...
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25.04.2024 22:03 Відповісти
Ну і що такого?! Підкачає Моніка Зєлінскі силіконом губки бантіком і все з початку - "Ви ж наш Учітєль..."
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25.04.2024 23:04 Відповісти
Зеленський, сподіваюся, розуміє, що США - це не лише Президент, а й Сенат та Палата представників.
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25.04.2024 23:24 Відповісти
Владімір Адєксандравіч ще той поцак(но єщьо нє поц) не дивлячись,шо він сєміт.Трампон налаштований на розділ України так,як цього вимагає Путлєр.
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26.04.2024 07:10 Відповісти
 
 