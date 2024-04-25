Зеленський про можливе обрання Трампа президентом США: "Сподіваюся, що він не буде проти України"

Україна буде працювати з Дональдом Трампом або будь-ким іншим, кого американці оберуть президентом США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Відповідаючи на питання, чи зможе Зеленський працювати із Трампом, у разі його перемоги на виборах у США, – адже 45-й президент Штатів "ну, не те щоб проти, але піддає сумніву деякі аспекти щодо України".

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У відповідь Зеленський наголосив, що це "дуже важлива деталь" – те, що Трамп "не проти".

"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Звичайно, можуть різнитись погляди на якісь деталі, але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, ми можемо працювати", – сказав Зеленський.

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Президент України наголосив, що це буде рішення американців, тож Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого вони оберуть, адже США – стратегічний партнер України і лідер в усьому світі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп під час своєї каденції називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії". Разом з тим, під час перемовин щодо схвалення допомоги США Україні Трамп заявив, що українське виживання важливе, однак Європа має вкладати більше коштів. Також Трамп похвалив спікера Джонсона за перетворення допомоги Україні в розмірі $9 млрд на "прощену позику".