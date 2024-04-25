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Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"

Зеленський сподівається, що Трамп не буде проти України

Украина будет работать с Дональдом Трампом или любым другим, кого американцы выберут президентом США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский работать с Трампом, в случае его победы на выборах в США, - ведь 45-й президент Штатов "ну, не то чтобы против, но подвергает сомнению некоторые аспекты в отношении Украины".

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В ответ Зеленский подчеркнул, что это "очень важная деталь" - то, что Трамп "не против".

"Я надеюсь, что он не будет против Украины. Конечно, могут отличаться взгляды на какие-то детали, но если общий взгляд и общие ценности являются общими, мы можем работать", - сказал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что это будет решение американцев, поэтому Украина будет работать с любым президентом, которого они выберут, ведь США - стратегический партнер Украины и лидер во всем мире.

Напомним, по данным СМИ, Трамп во время своей каденции называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России". Вместе с тем, во время переговоров по одобрению помощи США Украине Трамп заявил, что украинское выживание важно, однако Европа должна вкладывать больше средств. Также Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".

Автор: 

Зеленский (20210) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+9
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25.04.2024 19:36
+8
Патаму ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом....
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25.04.2024 19:39
+7
Ага.
І на ***** з Лукашенком цей довбень теж може сподіватися.
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25.04.2024 19:36
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25.04.2024 19:36 Ответить
Щось не бачу наших братів з Польщі,штурмують паспортні столи?
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25.04.2024 19:41 Ответить
дивились останній випуск від генерала "отвєти на вопроси"?
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25.04.2024 21:09 Ответить
Ага.
І на ***** з Лукашенком цей довбень теж може сподіватися.
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25.04.2024 19:36 Ответить
іноді краще пожувати, ЗЄля, ніж патякати
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25.04.2024 19:36 Ответить
Нє, я прівик нюхать!
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25.04.2024 19:42 Ответить
не будет солома президентом второй раз
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25.04.2024 19:38 Ответить
Президент воюющей страны! Рот не закрывается!
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25.04.2024 19:39 Ответить
"Росіяни також люди" (с) Вава
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25.04.2024 19:39 Ответить
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25.04.2024 20:02 Ответить
Патаму ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон, вверх дыбом....
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25.04.2024 19:39 Ответить
новий халявщик лёня голубков знайшов собі партнёра.
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25.04.2024 19:41 Ответить
легкоранимый голубок ты наш мира, разве можно на такого мальчика в трусиках было нападать противному злому ху йлу
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25.04.2024 19:42 Ответить
Коли в Америці будуть вибори президента Зеля сам вже півроку як нелегітимний буде
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25.04.2024 19:47 Ответить
Як швидко забувається те, що сказав трамп орбану "" не далі, як місяць тому.
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25.04.2024 19:49 Ответить
Знає, кошеня, де насрало....
 "...можуть різнитись погляди..." - які там погляди у пустої макітри опудала "президента" Зеленського? Йому ж "какая разница" - крутиться, як флюгер - то путіну в дупу загляне, то почне гратися в дорослого президента - а сам на шнурку у ФСБ як сидів, так і сидить.
Коксохімкомбінат....
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25.04.2024 19:49 Ответить
То Трамп не в курсі, про що ви з Єрьмаком в Омані з кацапами домовлялись?
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25.04.2024 19:58 Ответить
Такое...
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25.04.2024 20:00 Ответить
А он что и правда думает что сам президентом будет тогда когда..... . Во поливает пока мороза нет.
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25.04.2024 20:11 Ответить
******, цей довбоклюв не виліковний і не спроможний до елементарного навчання! Заткни пельку і не потякай про те, що тебе не стосується!… дебіл безнадійний!
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25.04.2024 21:21 Ответить
А який дует намальовується - Мар'ян Зеленський і Мейджорі Трамп.
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25.04.2024 21:52 Ответить
А чого тут раптом всі проти трампа стали. дехто ж тут продвигав трампістку Вікторію Спартц в нашому інформпросторі (інтерв'ю брали) яка розказувала різні казочки про владу, які транслювали на аудіторію і коментували,посилались на неї раділи гадостям що вона розказувала...
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25.04.2024 22:03 Ответить
Ну і що такого?! Підкачає Моніка Зєлінскі силіконом губки бантіком і все з початку - "Ви ж наш Учітєль..."
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25.04.2024 23:04 Ответить
Зеленський, сподіваюся, розуміє, що США - це не лише Президент, а й Сенат та Палата представників.
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25.04.2024 23:24 Ответить
Владімір Адєксандравіч ще той поцак(но єщьо нє поц) не дивлячись,шо він сєміт.Трампон налаштований на розділ України так,як цього вимагає Путлєр.
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26.04.2024 07:10 Ответить
 
 