Зеленский о возможном избрании Трампа президентом США: "Надеюсь, что он не будет против Украины"

Украина будет работать с Дональдом Трампом или любым другим, кого американцы выберут президентом США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отвечая на вопрос, сможет ли Зеленский работать с Трампом, в случае его победы на выборах в США, - ведь 45-й президент Штатов "ну, не то чтобы против, но подвергает сомнению некоторые аспекты в отношении Украины".

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В ответ Зеленский подчеркнул, что это "очень важная деталь" - то, что Трамп "не против".

"Я надеюсь, что он не будет против Украины. Конечно, могут отличаться взгляды на какие-то детали, но если общий взгляд и общие ценности являются общими, мы можем работать", - сказал Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что это будет решение американцев, поэтому Украина будет работать с любым президентом, которого они выберут, ведь США - стратегический партнер Украины и лидер во всем мире.

Напомним, по данным СМИ, Трамп во время своей каденции называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России". Вместе с тем, во время переговоров по одобрению помощи США Украине Трамп заявил, что украинское выживание важно, однако Европа должна вкладывать больше средств. Также Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".