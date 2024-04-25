Западные союзники должны защищать воздушное пространство Украины так же, как Израиль, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал союзников защищать воздушное пространство Украины так же, как они защитили воздушное пространство Израиля во время атаки Ирана.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы увидели реальный эффект, когда все союзники объединились и защищали людей Израиля после большой массированной атаки со стороны Ирана. И поэтому, я думаю, если мы все хотим быть искренними союзниками - Украина и страны Запада - то же самое должно проявляться и на нашей территории. Это означает защищать нас, дать нам этот воздушный щит, защищать наших людей", - заявил Зеленский.

По словам президента, "Украина нуждается в воздушном щите, новых технологиях, ПВО, настоящем объеме ПВО, настоящем количестве самолетов".

"Если наши союзники имеют возможность - и в случае с Израилем мы это увидели - то, если наши союзники имеют такую возможность предоставить нам защиту, закрыть наше небо, то вопрос не "почему", а "когда", - отметил Зеленский.

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Напомним, ночью 14 апреля Иран нанес по Израилю массированный удар с использованием ракет и беспилотников. Было запущено более 200 воздушных средств нападения. 99% из них были перехвачены. Сбивать вражеские цели Израилю помогали США и Великобритания.

В Белом доме заявили, что США не будут сбивать воздушные цели в Украине, как они делали над Израилем, поскольку это "разные конфликты" и "разные картины угроз". В Госдепартаменте США отметили, что Украина находится в отличной от Израиля позиции.