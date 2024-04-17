Украина находится в отличной от Израиля позиции, - Госдепартамент США

В Государственном департаменте США отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о помощи Израилю во время атаки Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Соединенные Штаты имеют разные отношения с Украиной и Израилем, а последний является важным внеблоковым союзником США, отношения с которым развивались в течение десятилетий, в том числе - на военном уровне", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он добавил, что хотя в США понимают логику заявлений президента Украины Владимира Зеленского о совместной защите партнерами территории Израиля от атак Ирана, в Госдепе отмечают отличие подходов к двум странам.

"Во-первых, видел комментарии президента [Зеленского] и я понимаю, с какой позиции он говорит. Я бы ожидал, что президент любой страны, страдающей от подобных атак, искал бы все возможные способы защитить свой народ. Во-вторых, я думаю, что здесь важен контекст совершенно разных отношений [США] с Украиной и с Израилем", – заявил Миллер.

Израиль – мощный союзник США вне НАТО

По его словам, отношения США и Израиля продолжаются десятки лет, в том числе - на уровне безопасности. США оказывали Израилю прямую оборонную помощь не только в последние два года, а в течение десятилетий. Чиновник также подчеркнул тесные связи между вооруженными силами обеих стран.

"Израиль – мощный союзник США вне альянса. Украина находится в другой позиции, и мы не имели схожих договоренностей с Украиной до непосредственно войны", – заметил Миллер.

Он подчеркнул, что США не будут участвовать в непосредственном вооруженном конфликте с Россией.

"Президент США дал это четко понять. Думаю, это в интересах американского народа, чтобы мы не участвовали в непосредственном вооруженном конфликте с Россией, потому что это была бы третья мировая война. Но при этом мы привержены защите Украины. То, что мы предоставили в течение прошлых двух лет, подтверждает, что президент предан оказанию американской поддержки", – сказал Миллер.

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