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Україна перебуває в іншій, ніж Ізраїль, позиції, - Держдепартамент США

міллер,метью

У Державному департаменті США відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо допомоги Ізраїлю під час атаки Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем, а останній є важливим позаблоковим союзником США, відносини з яким розвивались протягом десятиліть, в тому числі на військовому рівні", - заявив прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.

Він додав, що хоча у США розуміють логіку заяв президента України Володимира Зеленського про спільний захист партнерами території Ізраїлю від атак Ірану, в Держдепі наголошують на відмінність підходів до двох країн.

"По-перше, бачив коментарі президента [Зеленського] і я розумію, з якої позиції він говорить. Я б очікував, що президент будь-якої країни, яка страждає від подібних атак, шукав би всі можливі способи захистити свій народ. По-друге, я думаю, що тут важливий контекст повністю різних відносин [США] з Україною та з Ізраїлем", – заявив Міллер.

Ізраїль – потужний союзник США поза НАТО

За його словами, відносини США та Ізраїлю тривають десятки років, в тому числі на безпековому рівні. США надавали Ізраїлю пряму оборонну допомогу не тільки протягом останніх двох років, а протягом десятиліть. Посадовець також підкреслив тісні зв’язки між збройними силами обох країн.

"Ізраїль – потужний союзник США поза альянсом. Україна знаходиться в іншій позиції, і ми не мали схожих домовленостей з Україною до безпосередньо війни", – зауважив  Міллер.

Він підкреслив, що США не братимуть участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією.

"Президент США дав це чітко зрозуміти. Думаю, це в інтересах американського народу, щоб ми не брали участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією, тому що це була б Третя світова війна. Але при цьому ми віддані захисту України. Те, що ми надали протягом минулих двох років, підтверджує, що президент відданий наданню американської підтримки", – сказав Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо пакету допомоги для України, - Прайс

Автор: 

Держдепартамент США (1621) Ізраїль (1639) Міллер Метью (157) Україна (5878)


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Топ коментарі
+47
"...президент будь-якої країни, яка страждає від подібних атак, шукав би всі можливі способи захистити свій народ". Вот его ключевые слова. И речь не о вчерашнем скулеже Боневтика Янелоховича, а о целенаправленном уничтожении Армии и ракетных + оружейных программ Украины в 2019-2022-м, а также об отводе войск и разминировании территорий для наступления параши с их асфальтированием под диктовку Ху#ла.
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17.04.2024 06:53
+31
Яких останніх двох років? Та ви вже більше як півроку відморозились по повній програмі ...
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17.04.2024 06:50
+29
Звісно у відмінній. Ізраїлю ви реально допомагаєте,а Україні лише балачками. Нікчеми.
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17.04.2024 07:01
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17.04.2024 15:20 Відповісти
Послали нас нах.
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17.04.2024 15:20 Відповісти
та нє, жіночко, не сподівайтеся.. послали прямо в дупцю
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17.04.2024 17:43 Відповісти
Відмінна позиція України від Ізраїлю це коли "удар РФ по Чернігову: Відомо про 14 загиблих та понад 60 постраждалих" і твої так звані партнери нічим не допоможуть, нічого не зібʼють, та ще будуть забороняти бити в відповідь.
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17.04.2024 15:22 Відповісти
НАТО це НАлякані ТОварищі. США керувала безпекою ЕС намагаючись відігравати головну роль але сподіваюсь наразі европейці зрозуміли кому вони віддали свою безпеку. Цеж просто смішно. І ці люди з США мали б захистити Европу у разі нападу? Да там тількі подивіться на цього Саллівана. Байден бачучи глобальні загрози мусив би зконцентруватися на війні не залежачі від електорату. Хоч би якусь справу зробив.
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17.04.2024 15:26 Відповісти
Це те про що казали, що непідписання віслюком угоди з США про позаблоковий союз, вийде Україні боком. Але воно вперлося, тільки НАТО подавай.
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17.04.2024 15:43 Відповісти
А.Бабченко
https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g Почему трусливая Америка не защищает Украину

Меня за эти десять лет уже практически невозможно чем-нибудь ******, но в последнее время это получается со стабильной постоянностью. Два дня подряд читаю в украинском сегменте соцсетей просто самую натуральную антиамериканскую истерику. А, пиндосы все-таки могут закрыть небо Израиля, а наше, значит не могут??
Скрин - просто один из типичных постов.
118 тысяч просмотров.
Таких - вся лента.

С горечью приходится констатировать, что подавляющее большинство украинцев совершенно не способны брать на себя ответственность. Совершенно не способны провести цепочку от причины к следствию. от действия к результатам.
Следовательно, совершенно не способны извлекать уроки из своих ошибок. Из своего прошлого.
А, значит, хоровод по граблям будет вечным.
Просто парад инфантилизма.

Американцы отобрали у нас ядерное оружие. Серьезно? Украина - это детский сад такой, штаны на лямках? Пришли взрослые мальчишки и насильно отняли? Прям вот злой Бил Клинтон с оскалом капитализма вцепился и вырвал с сердцем ядерную бомбу? А бедные превоклашки детского сада, сопротивлялись-сопротивлялись, да проклятый дядька их обманул?
Или, может, ровно наоборот?

Может, вместо того, чтобы выбрать государственника, патриота, Украина выбрала красного директора, который, четко понимая, что весь этот плутониевый склад ему нафиг не нужен - его необходимо где-то хранить, строить базы, утилизировать, обновлять, охранять, а все это стоит капец сколько, а денег нет вообще, а вероятность второго Чернобыля возрастает геометрически с каждым годом просрочки обслуживания, а сроки его годности все равно истекают - с радостью обменял его на валютные транши и необострение вопроса Крыма и со спокойным сердцем забыл об этом?
Кто виноват? Цивилизация, ясен пень.

В Эстонии не было пусковых установок. Но были склады хранения. И почти наверняка были боеголовки. А еще - внимание - был завод по добыче урановой руды. После СССР Эстония точно так же осталась с голой жопой в плане вооружений - еще и сами взрывали береговые батареи, чтоб духу от СССР не осталось, гигантские воронки и куски бетона размером с гору до сих пор валяются по всему побережью - и нулевой экономикой.
Через одиннадцать (!) лет Эстония начинает вступление в НАТО.
Через 13 - полноправный член.

Украинцы тридцать лет плясали под Киркорова, гордились плясуном на корпоративах Газпрома Жванецким, через восемь лет войны очереди на концерты Любочки Успенской в Днепре два раза оборачивались вокруг района, в Киеве в 2020 выступал Артур, *****, Пирожков, вместо обнявшись ржали над Термосом и эбонитовыми палочками, заглядывали в глаза, через тридцать лет вспомнили про ядерное оружие - кто виноват?
Правильно. Цивилизация.

Но. Даже если и представить. Если бы у Украины было бы ядерное оружие тридцатилетней давности.
То что?

То половина его уже была бы непригодна к использованию, а половина распродана. Как распроданы горы всего остального ржавого наследия совка.
У вас был Тяжелый Авианесущий Крейсер «Рига» - второй из серии «Адмирала Кузнецова» оставшийся на верфи в Николаеве.
Авианосец, *****!!! У Украины в Черном море был свой авианосец!!
Не скажете, где он сейчас?
Напомнить?

А он сейчас в Китае. Называется «Ляонин». Достроен, доведен до ума - отлично, кстати, плавает - и готовится к оккупации Тайваня.
Тоже американцы заставили продать?
Кто виноват?

Да цивилизация, без вопросов.
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17.04.2024 16:21 Відповісти
Будапештский ме-ме-мора… Будапештский меморандум подписан через год после передачи ЯО на утилизацию. В нем страны гаранты обязуются «добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН» в случае ЯДЕРНОГО нападения на Украину.
Обязательства странами гарантами выполнены. Даже перевыполнены - в случае обычной конвенционной войны они не обязаны даже этого. Даже проявлять озабоченность не обязаны.
Кто заставлял эту филькину грамоту подписывать?
Цивилизация, конечно.

Цивилизация в 2019 вам говорила - что вы, *****, делаете? Зачем сворачиваете ВСЮ ракетную программу, зачем ******** «Нептун», «Гром», «Ольху», зачем остановили вообще все военные разработки, зачем у вас генералы сидят по тюрьмам, зачем накрыли тазиком «Стугну», зачем прекратили «Богдану», зачем то, зачем сё, зачем, зачем, зачем???
Ну, как зачем. Если мы выделим деньги на армию, нам не на что будет строить дороги.
Кто виноват?
Ну, вы догадались.

Цивилизация ЗА ПОЛГОДА ***** ДО ВОЙНЫ вам говорила - будет вторжение. Вооружайтесь. Вот разведданные. Давайте создадим совместный план. Давайте мы вам дадим оружие. Давайте подумаем над обороной.
И, оказывается, бедные несчастные украинцы, у которых злой Клинтон отобрал ядерную бомбу - могут преспокойно послать этих пиндосов *****!
Запросто могут, если захотят!
И готовится к шашлыкам.

И не просто послать ***** - завести дело на сына Президента США!
Вот это твердость.

Оказывается, можно полгода сопротивляться этим чертовым пиндосам, которые буквально насильно втюхивали нам «Джавелины» со «Стингерами» - и полгода все втюхать никак не могли, первую партию за считаные дни до вторжения удалось всучить - но, *****, бомбу отобрали.
Отобрать смогли, а вот обратно всучить - ну никак!
Цивилизация ***** виновата!

Цивилизация виновата в том, что Пашинский с Гаем и Чреновол в последние мгновения вывозили «Стугны» уже под огнем - которые шли как раз этим аллахитам суннитам шиитам и были уже переведены на арабский.

Цивилизация виновата в том, что свернуты все направления интеграции, что ни одного договора, ни одного союза. Что Польша, которая тридцать лет встраивалась в НАТО и ЕС, теперь, оказывается, виновата в том, что не хочет воевать с ядерным монстром и сбивать его ракеты из-за страны, которая последние пять лет просто агроменный *** забивала сама же на саму же себя.
А давайте намотаем флаг Польши на швабру как тряпку и помоем им пол в сортире.
Тут-то Цивилизация нам и поможет.

Израиль создал «Железный купол», «Арроу», «Пращу Давида», закупил новейшие истребители, создал производство реактивных двигателей, построил систему международного оборонного союзничества, выполнил девяносто процентов работы: союзники лишь прикрыли его от хуситов в шлепанцах - как эту новость читает украинец?
Аааа, Израилоь такие же ********* как и мы, выбрали игрока **** по роялю, ******** ВСЮ оборонную программу, послали ***** разведанные союзников, строили дороги вместо армии - почему вы им помогаете, а нам нет?
А никак иначе эта истерика не читается.

Президента Украины как зовут - Джо Байден? Беньямин Нетаньяху? Или Владимир Зеленский? Вы кому должны претензии предъявлять, что у Филиппин есть договор с США о военной помощи, а у Украины - на второй год крупнейшей войны в Европе, просто со всеми козырями на руках - до сих пор нет?
Вы кому должны претензии предъявлять, что у вас президент играет хером на рояле и шутит про эбонитовые палочки, а парламент состоит из тамадов и свадебных фотографов и не может собраться на сессию, чтобы даже принять закон о мобилизации во время войны?
Ну, цивилизации, ясень ***.

Оказывается, если международных обязательств не существует в природе - их никто не торопится выполнять.
Вот же ж неожиданность-то какая.
Кто бы мог подумать.

Ляхи, пиндосы, ссыкливая америка, трусливый запад… Вся лента в этих эпитетах. И если вы думаете, что это пишут тролли фсбшные - смею вас разочаровать. Живые люди. Лидеры мнений. С тысячами подписчиков.

И если вы думаете, что сейчас - вот просто потирая руки от восторга! - это не читают всевозможные доброжелатели - я даже молчу про ИПСО - и не будут переводить это на английский, польский и какие угодно еще языки, и раскидывать все это по группам - я вас тоже сильно разочарую.
Читают. Переводят. Раскидывают.
Вот прям сейчас.

Сто лет назад, казалось, уже был урок. Такой, что в жизнь не забыть. Сожрали с говном гетьмана, разосрались вдребезги, построили гуляй-поле вместо государственности, Антанта почему нам не помогаешь, в итоге оркостан за два года создал гигантскую машину репрессий и подавления, мобилизовал три миллиона штыков и утопил Украину в крови.

Два года назад был новый факультатив. Который только чудом, только из-за тупости захватчиков, не закончился новой катастрофой.

Открываем твиттер - и с ужасом понимаем, что никто в классе уроков так и не выучил. Вечно должен кто-то придти и все за нас сделать. Вечно кто-то придет порядок наведет. Бандера, Савченко, парни с фронта, Зеленский, четыре тысячи долларов учителям, Трамп.
Теперь вот некая Цивилизация должна за украинцев из Украины сделать Украину.
Ну, что сказать.

Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.

https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g
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17.04.2024 16:22 Відповісти
в меморандумі все правильно прописано, тому на нього і сподівалися.
в меморандумі, шоп не дублювати існуючі механізми та міжнародні договори, які мають найвищий авторитет та виконуються всіма підписантами, а саме Заключний Акт НБСЕ ув Гельсінкі'75, сторони підкреслюють обов'язок підписантів залучити саме ці механізми. А один із пунктів меморандуму прямо копіює одіозну п'яту статтю договору НАТО.
так шо є прецедент: якшо мімарандум ні до чого не зобов'язує, то і срана п'ята стаття польщі та ще деяким второсортним еуропейцям (адже після заяви піндосів, шо українці - люди третього сорту, можна так писати) не допоможе
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17.04.2024 17:26 Відповісти
"...- как эту новость читает украинец?...". Нормально читаю та сприймаю.
я відверто не погоджуюся з % - все це оціночні судження. Головне, що ми маємо знати: мешканці Ізраїлю подбали про свою безпеку краще аніж ми. Мені все одно не подобається %. Чому? Тому, що більшість ракет, шахедів було збито не понад країною - жертвою. Тоді в цьому випадку краще перейти до 120 - 150 % ефективності.
Що було - тему розкрили, а що робити (Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.) я вважаю, що цього замало.
Погрози. проблеми, питання треба вирішувати зараз. Оця гібернація просто огидна!
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17.04.2024 17:36 Відповісти
збито не над країною і не цією країною
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17.04.2024 17:40 Відповісти
так. йдеться про Ізраїль, а не "цю країну" , взагалі -то Україну
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17.04.2024 18:22 Відповісти
так, йа теж про ісраель. Хіба з контексту не зрозуміло?
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17.04.2024 18:25 Відповісти
звичайно, ні. мова йшла про Ізраїль (ісраель хендс?), якщо не ця країна, то йдеться про "цю країну" - Україну. про що я й написав. не потрібно навертати коментарі там де це не потрібно.
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17.04.2024 18:40 Відповісти
тра' тобі розжувати: 1) мій коментар про ісраель 2) мета - відповісти на твоє твердження "..мешканці Ізраїлю подбали про свою безпеку.." вказівкою на те, шо атака відбита силами інших країн (сша, вб, франція..) над територією Йордану.
У випадку з Україною, що зазнає подібних атак ледь не кожного дня, то нам навіть не дають достатньо ппо для самозахисту, факінґ-партньори транзитом пропускають кацапські ракети, а ше факінґ-партньори забороняють завдавати ударів по нпз на московії.
так шо нє нада звіздєть про мешканців ісраелю.. у них просто статус інший.
І причина не встатусі, навіть, а в тому шо збивати шахеди над йорданією безпечно, а чіпати кацапські ракети навіть над територією нати - СЦИКОТНО
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17.04.2024 18:53 Відповісти
"тобі"? не тикай мені! бо наступний коментар буде відповідний. пошлю до прутня.
я ні чего не звіздев. ("ісраєль,ця країна, факінг-партньори)"уважно перечитай мої коментарі. якщо не дійшло пошукай першопричину проблеми в собі ще раз.
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17.04.2024 19:07 Відповісти
дурний тебе піп хрестив. Та ще й з рук випустив
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17.04.2024 19:11 Відповісти
А! ось який ти, наче сквернославний підар! йди до прутня (посилаю, як і обіцяв). в обряді ти участі не приймав, тож все просто - 0. гарно на прутні у ***** свого вертись та смердоти від наркопорнорпц -секти засмоктуй!
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17.04.2024 22:48 Відповісти
ого, як тебе корчить
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17.04.2024 22:51 Відповісти
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17.04.2024 22:53 Відповісти
а шо ви мали на увазі під "гібернацією"?
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17.04.2024 18:27 Відповісти
"...Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача."
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17.04.2024 18:41 Відповісти
то ти не знаєш? навіщо ж вставляєш в текст непанятних тобі словєй
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17.04.2024 19:14 Відповісти
немає мізків - не переймайся! це не твоє "расо-фашик". не варто так вже палитися!
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17.04.2024 22:52 Відповісти
Чесно кажучи, я теж про вживану Вами "гібернацію" як до цієї теми не дуже зрозумів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 Гібернація (сплячка) - період сповільнення життєвих процесів та метаболізму у тварин.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Гібернація - енергоощадний режим операційної системи комп'ютера
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Гібернація - штучно створений стан уповільненої життєдіяльності організму в теплокровних тварин і людини.
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18.04.2024 11:04 Відповісти
це метафорична заміна "Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача."
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18.04.2024 23:35 Відповісти
вживану моїм візаві максімом
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18.04.2024 10:42 Відповісти
Ой. Вибачаюсь.
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18.04.2024 11:03 Відповісти
Ви мали домовленості за Будапештським меморандумом. Звичайно, Штати можуть говорити, що він має нікчемну юридичну силу, проте таке відхрещування від зобов'язань безпеки і бездіяльність опускають вагу заяв Інституцій США до рівня мєстєчкового політикана. Ну і звичайно спікер намалював вже собі апокаліпсис у вигляді третьої світової непомічаючи, що вона вже йде. І чим більше Штати будуть боятись ескалації, тим менше, насправді, вони мають важелі контролювати деескалацію. Бо їм, Штатам, диктатори щодня безкарно підвищують межі їх улюблених «ескалацій».
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17.04.2024 16:23 Відповісти
з міморандумом така ж історія як з позичкою. От якшо ви позичили гроші у якогось старого одинокого дідуся, то у вас велика спокуса та можливість нічого йому не віддавати (не виконувати договор). Та коли вам позичив гроші кремезний чоловік, у якого троє таких же братів та сотня колег, то як би вам не хотілося, а віддати (виконати договор) доведеться.
От і Україна.. чим.. яким способом вона могла вплинути на піндосів шоп ті шось там виконали??? Піндоси прикинули гуй к носу - оцінили ризики, та й вирішили не рипатися, бо інакше тра' влізати в бійку з буйним )(уйлом. Хоч воно й сцикливе і при першому шухері злилося б, бо то всьо понти та блєфф, але піндоси виявилися ще сцикливішими.. та й ліньки їм за українців підписуватися. А ше запримітив за піндосами зачарування московщиною... до речі, піндоси - ті ж самі імперці, тільки в профіль
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17.04.2024 17:38 Відповісти
У 1991 році на території України дислокувались 3 загальновійськові та 2 танкові армії, армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони (9 бригад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ППО ), 43 ракетна армія стратегічних ядерних сил СРСР, Чорноморський флот з корабельним складом понад 850 суден (бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, у тому числі унікальні судна «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE) Академік Сергій Корольов » та флагман космічного флоту «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Космонавт Юрій Гагарін »), два вузли системи попередження про ракетний напад, інші військові формування. Загальна чисельність особового складу становила понад 800 тис.; понад 9 тис. одиниць танків, понад 11 тис. одиниць броньованих машин піхоти та десанту, близько 3 тис. літальних апаратів з яких 1090 - бойові літаки (винищувачі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27 Су-27 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 Міг-29 ; бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24М , штурмовики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25 Су-25 ; стратегічні важкі бомбардувальники 25 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-95%D0%9C%D0%A1 Ту-95 МС і 19 од. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , а також близько 200 од. інших бомбардувальників, зокрема бомбардувальники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 різних модифікацій; розвідувальні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , військово-транспортні літаки, тощо), 900 - вертольотів (ударні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-24 Мі-24 , багатоцільові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96-8 Мі-8 , тощо з яких 330 бойові), понад 850 кораблів та суден забезпечення.На озброєнні Військово-Повітряних Сил перебувало понад 240 стратегічних бомбардувальників, зокрема 44 одиниці унікальних стратегічних важких бомбардувальників (25 од. Ту-95МС і 19 од. Ту-160), які могли нести ядерну зброю. Наприклад, Ту-160 являє собою надзвуковий стратегічний бомбардувальник - носій крилатих ядерних ракет, в тому числі до 12 штук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 Х-55 з 200- кілограмовими ядерними зарядами і дальністю ураження цілі до 3 тисяч кілометрів і з огляду на бойовий радіус дії в 6000 км це була дуже потужна одиниця озброєння ЗСУ.
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17.04.2024 17:10 Відповісти
із-за ісраеля світова війна не почнеться, а в Україні кацапстан воює з натою, маючи під цим гаслом підтримку ірану та північної кореї, але ната принишкла і сцить в кущах
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17.04.2024 17:16 Відповісти
Гаранти, такі гаранти
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17.04.2024 17:23 Відповісти
Іншими словами любі українці: вибрали не Чорновола а кравчука, вибрали двічі кучму, скинули Ющенка і вибрали януковоща, наслухалися мазур та мосейчук та вибрали клоуна. Всі ці "ефективні команди" проросійські і не робили жодних реформ і кроків назустріч цивілізованого світу. І раз ви їх вибирали, значить вам таке в кайф, жити на болотах. То якого ***** ви зараз ниєте і клянете США? Вижебратья???!!!
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17.04.2024 17:35 Відповісти


"піндоси - ті ж кацапи (імперці), тіко вид збоку"

ви, скоріш за все, так дурною людиною й помрете, нічого і не зрозумівши.
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17.04.2024 19:07 Відповісти
перша частина посту зайшла. а претензії, матюки на єреф справляй. Троль.
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17.04.2024 17:46 Відповісти
" матюки на єреф справляй"
Та ні, свиня, це саме ти своїм рилом вирила могилу для своїх дітей. Зараз це вже ясно остаточно.
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17.04.2024 19:09 Відповісти
як там в Австралії свинтус? чи це лише рос. проксі? звичайно.
образи, звинувачення, наголос на 100% істину. вся як на єреф.
"<******* " суто рос.мовний вислів.
Вижебратья - навіть не буду коментувати.
ну що захистив також як ти? ні. гарний сюрстрьомінг
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17.04.2024 19:17 Відповісти
"як там в Австралії "
те, що ви в Україні, - то не ваша заслуга.
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18.04.2024 00:54 Відповісти
Хіба він неправий ?
Які ми партнери штатам. Особливо з такою владою.
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17.04.2024 18:41 Відповісти
так, всього навсього вони гаранти того, що на нас ніхто не нападе, а так то да, все вірно....
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18.04.2024 03:11 Відповісти
"вони гаранти того, що на нас ніхто не нападе"

Це відвертий піздьож. А якщо ні, то будь-ласка, офіційне законне першеджерело, в якому стверджується, що "США є гарантом не нападу будь-кого, окрім США, на Україну"???
Якщо не надасте, то ви, Andrey Levenov, брехун кончeний.
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18.04.2024 05:43 Відповісти
чуєш півнику, хто ти такий щоб мені питання задавати та ще і в такому тоні? зараз розбіжусь тобі щось підтверждувати чи доводити на твої перекручені слова, йди нах клоун австралійський щоб я тебе навіть не бачив
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18.04.2024 15:45 Відповісти
"зараз розбіжусь тобі щось підтверждувати"

Ви не зможете підтвердити свою брехню лише тому, що то є суцільна брехня. У вас немє честі, бо ви нечесна людина. Все, що ви вмієте - то лише брехати.
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18.04.2024 15:53 Відповісти
Вони гарантували, що на нас не нападатимуть. От і все.
Україна вибрала рашку як ганта безпеки. Смішно ж так.
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18.04.2024 12:12 Відповісти
"Вони гарантували, що на нас не нападатимуть."
Так, причому, кожен зі сторін Меморандуму гарантував суверінітет Україні виключно в односторонньому порядку, себто США гарантували те, що саме вони не нападатимуть на Україну, а не будь-хто інший окрім США.

Ба більше, попри горезвісний Будапештський меморандум, український народ уповноважив свого, прости, Господи, президента розмінувати, замінований від Ванюшечной весь Південь та Азовське море, чим в котрий раз підтвердив в такий суїцідальний спосіб своє бажання й надалі мати Ванюшечную гарантом власної безпеки. Тобто, це ніяка не випадкова помилка, а доконана шизофренія.
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18.04.2024 16:31 Відповісти
У западных политиков сразу видно отличное образование и жизненный опыт, не то что совковые мямли.
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17.04.2024 18:44 Відповісти
Якщо уважно придивитися до Ізраїлю, там теж дохіба "вати". Про Нетаньяху з "георгієвською" стрічкою я вже мовчу. Тим більше, що Україну вони (американці) змусили відмовитись від ЯЗ, а Ізраїль втихаря, за допомогою французів, став дефакто ядерною державою. Такою своєю політикою теперішні керівники США дуже розчаровують.
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17.04.2024 18:58 Відповісти
я напевно здивую, але США завжди так діяло. Під час війни судного дня Ізраіль тричі сажали на сраку, то США то ООН... заспокоювали не нападників а саме Ізраіль. Їх заставили шантажем покинути захоплене і підписати мир який ніхто і не підписав але відійти відійшли, при тому, що Ізраіль тоді оборонявся, такі от союзнички
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18.04.2024 03:18 Відповісти
Президент Ізраїлю Герцог, на відміну презЕдента України Зеленського, не відкривав проти президента США Байдена і його сина кримінальних справ, а також не поводив себе по хамськи із своїми союзниками.
Зеленський своєю хамською поведінкою зіпсував всі дипломатичні відносини, а тепер вимагає допомоги, як Ізраїлю.
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17.04.2024 19:01 Відповісти
в цьому ви праві.
Але який же ви "руцкоязичний?"
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17.04.2024 19:02 Відповісти
Так трапилось історично при народженні у 2015 році. Мав тоді необережність ходити по москальських сайтах і лякати їх своїм ім`ям.
З того часу нічого не можу вдіяти.
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17.04.2024 19:45 Відповісти
тебе? пішов до прутня, божевільний троль.
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17.04.2024 19:22 Відповісти
Я теж якось не розумію суті претензій.
Зегнідам надавали і продовжують надавати хрінову тучу бабла з усього світу, прямим текстом кажуть: купи в нас зброю, купи, дебіл! А воно на ці гроші домікі в іспаніях будує для прібліжонних, і шось там вимагає. Ну, ясно шо де там логіку в діях дебіла-наркомана шукати. Шкода тільки одного: що разом з 73% подібних йому дегенератів страждають і нормальні українці.
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17.04.2024 19:23 Відповісти
тут прикол в тому, що він там "призначив" відбудовниками Херсону якусь Латвію чи Естонію (умовно, на точність даних не претендую, але суть його слів в такому контексті звучала), а коріша Котлєту, на відбудову (забудову) Закарпаття...
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17.04.2024 19:37 Відповісти
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17.04.2024 19:40 Відповісти
Можно підтертися тим Будапештським меморандумом((
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17.04.2024 19:51 Відповісти
не рекомендується - нефізіологічно
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17.04.2024 21:40 Відповісти
Коротше кажучи, США обгаділися, . Нам також не дають зелене світло, на відповідь Ірану, . Хамас це слідство, а причина це Іран. Можу зробити припущення, що Американці, користуючись ШІ зробили висновок що зараз, не час воювати з расією та Іраном .
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17.04.2024 21:28 Відповісти
А ещё родители Зели по ночам на своей вилле громко музыку включают, от бяда-то какая.
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17.04.2024 21:44 Відповісти
Aтака Ірану була, по-перше, більш символічною, з одного боку, а з іншого - більш розвідувальною в бою.
Тепер, очевидно, Іран та іранські військові краще розуміють, де які засоби протиповітряної оборони розташовані і як їх можна подолати.
При цьому, звичайно, найнебезпечніший удар повинен бути не з території Ірану. Адже від Ірану до Ізраїлю 1500-2000 кілометрів. Поки звідти долітають ракети та дрони, їх легко збити. Набагато небезпечніше, коли вони летять із Сирії та Лівану.
"Хезболла" з 7 жовтня неодноразово завдавала ударів по Ізраїлю безпілотниками - не сотнями, а лише кількома, максимум парою десятків. І це призвело до жертв серед цивільного населення Ізраїлю, це призвело до втрат серед ізраїльських збройних сил. Тобто, якщо те саме буде випущено з Лівану, це буде зовсім інша історія, збити її буде набагато складніше. Так що в цьому сенсі Іран, звичайно, ще має можливості.
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17.04.2024 23:38 Відповісти
Іран зберіг свої ************ технології та розробки і зараз їх не використовує. Іран може завдати удару ще раз, але зовсім по-іншому, з інших місць і іншими засобами, і з більшою шкодою.
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17.04.2024 23:39 Відповісти
Это да. Позиции разные. Координально)) За Израиль вписывается все половина НАТО (у меня сомнения что они за всех членов НАТО по 5й статье так впишутся) и для этого Израилю не нужно быть членом организации, плюс дали ядерку....... молча. А у нас ее забрали и дали кусоу туалетной бумаги)) Позиции на столько разные что аж сравнивать неприлично бо рядом могут быть и дети))
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17.04.2024 23:59 Відповісти
Україна знаходиться в іншій позиції, і ми не мали схожих домовленостей з Україною до безпосередньо війни

це після забраної яз, ракет і літаків??? цинічна потвора
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18.04.2024 00:06 Відповісти
тобто США не прийняли Україну в НАТО в 2008-му, а тепер її ж в цьому і звинувачують

ну, сказати що це цинізм - це нічого не сказати
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18.04.2024 04:34 Відповісти
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