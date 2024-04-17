Україна перебуває в іншій, ніж Ізраїль, позиції, - Держдепартамент США

У Державному департаменті США відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо допомоги Ізраїлю під час атаки Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем, а останній є важливим позаблоковим союзником США, відносини з яким розвивались протягом десятиліть, в тому числі на військовому рівні", - заявив прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.

Він додав, що хоча у США розуміють логіку заяв президента України Володимира Зеленського про спільний захист партнерами території Ізраїлю від атак Ірану, в Держдепі наголошують на відмінність підходів до двох країн.

"По-перше, бачив коментарі президента [Зеленського] і я розумію, з якої позиції він говорить. Я б очікував, що президент будь-якої країни, яка страждає від подібних атак, шукав би всі можливі способи захистити свій народ. По-друге, я думаю, що тут важливий контекст повністю різних відносин [США] з Україною та з Ізраїлем", – заявив Міллер.

Ізраїль – потужний союзник США поза НАТО

За його словами, відносини США та Ізраїлю тривають десятки років, в тому числі на безпековому рівні. США надавали Ізраїлю пряму оборонну допомогу не тільки протягом останніх двох років, а протягом десятиліть. Посадовець також підкреслив тісні зв’язки між збройними силами обох країн.

"Ізраїль – потужний союзник США поза альянсом. Україна знаходиться в іншій позиції, і ми не мали схожих домовленостей з Україною до безпосередньо війни", – зауважив Міллер.

Він підкреслив, що США не братимуть участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією.

"Президент США дав це чітко зрозуміти. Думаю, це в інтересах американського народу, щоб ми не брали участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією, тому що це була б Третя світова війна. Але при цьому ми віддані захисту України. Те, що ми надали протягом минулих двох років, підтверджує, що президент відданий наданню американської підтримки", – сказав Міллер.

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