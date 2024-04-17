Україна перебуває в іншій, ніж Ізраїль, позиції, - Держдепартамент США
У Державному департаменті США відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо допомоги Ізраїлю під час атаки Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем, а останній є важливим позаблоковим союзником США, відносини з яким розвивались протягом десятиліть, в тому числі на військовому рівні", - заявив прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.
Він додав, що хоча у США розуміють логіку заяв президента України Володимира Зеленського про спільний захист партнерами території Ізраїлю від атак Ірану, в Держдепі наголошують на відмінність підходів до двох країн.
"По-перше, бачив коментарі президента [Зеленського] і я розумію, з якої позиції він говорить. Я б очікував, що президент будь-якої країни, яка страждає від подібних атак, шукав би всі можливі способи захистити свій народ. По-друге, я думаю, що тут важливий контекст повністю різних відносин [США] з Україною та з Ізраїлем", – заявив Міллер.
Ізраїль – потужний союзник США поза НАТО
За його словами, відносини США та Ізраїлю тривають десятки років, в тому числі на безпековому рівні. США надавали Ізраїлю пряму оборонну допомогу не тільки протягом останніх двох років, а протягом десятиліть. Посадовець також підкреслив тісні зв’язки між збройними силами обох країн.
"Ізраїль – потужний союзник США поза альянсом. Україна знаходиться в іншій позиції, і ми не мали схожих домовленостей з Україною до безпосередньо війни", – зауважив Міллер.
Він підкреслив, що США не братимуть участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією.
"Президент США дав це чітко зрозуміти. Думаю, це в інтересах американського народу, щоб ми не брали участь у безпосередньому збройному конфлікті з Росією, тому що це була б Третя світова війна. Але при цьому ми віддані захисту України. Те, що ми надали протягом минулих двох років, підтверджує, що президент відданий наданню американської підтримки", – сказав Міллер.
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https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g Почему трусливая Америка не защищает Украину
Меня за эти десять лет уже практически невозможно чем-нибудь ******, но в последнее время это получается со стабильной постоянностью. Два дня подряд читаю в украинском сегменте соцсетей просто самую натуральную антиамериканскую истерику. А, пиндосы все-таки могут закрыть небо Израиля, а наше, значит не могут??
Скрин - просто один из типичных постов.
118 тысяч просмотров.
Таких - вся лента.
С горечью приходится констатировать, что подавляющее большинство украинцев совершенно не способны брать на себя ответственность. Совершенно не способны провести цепочку от причины к следствию. от действия к результатам.
Следовательно, совершенно не способны извлекать уроки из своих ошибок. Из своего прошлого.
А, значит, хоровод по граблям будет вечным.
Просто парад инфантилизма.
Американцы отобрали у нас ядерное оружие. Серьезно? Украина - это детский сад такой, штаны на лямках? Пришли взрослые мальчишки и насильно отняли? Прям вот злой Бил Клинтон с оскалом капитализма вцепился и вырвал с сердцем ядерную бомбу? А бедные превоклашки детского сада, сопротивлялись-сопротивлялись, да проклятый дядька их обманул?
Или, может, ровно наоборот?
Может, вместо того, чтобы выбрать государственника, патриота, Украина выбрала красного директора, который, четко понимая, что весь этот плутониевый склад ему нафиг не нужен - его необходимо где-то хранить, строить базы, утилизировать, обновлять, охранять, а все это стоит капец сколько, а денег нет вообще, а вероятность второго Чернобыля возрастает геометрически с каждым годом просрочки обслуживания, а сроки его годности все равно истекают - с радостью обменял его на валютные транши и необострение вопроса Крыма и со спокойным сердцем забыл об этом?
Кто виноват? Цивилизация, ясен пень.
В Эстонии не было пусковых установок. Но были склады хранения. И почти наверняка были боеголовки. А еще - внимание - был завод по добыче урановой руды. После СССР Эстония точно так же осталась с голой жопой в плане вооружений - еще и сами взрывали береговые батареи, чтоб духу от СССР не осталось, гигантские воронки и куски бетона размером с гору до сих пор валяются по всему побережью - и нулевой экономикой.
Через одиннадцать (!) лет Эстония начинает вступление в НАТО.
Через 13 - полноправный член.
Украинцы тридцать лет плясали под Киркорова, гордились плясуном на корпоративах Газпрома Жванецким, через восемь лет войны очереди на концерты Любочки Успенской в Днепре два раза оборачивались вокруг района, в Киеве в 2020 выступал Артур, *****, Пирожков, вместо обнявшись ржали над Термосом и эбонитовыми палочками, заглядывали в глаза, через тридцать лет вспомнили про ядерное оружие - кто виноват?
Правильно. Цивилизация.
Но. Даже если и представить. Если бы у Украины было бы ядерное оружие тридцатилетней давности.
То что?
То половина его уже была бы непригодна к использованию, а половина распродана. Как распроданы горы всего остального ржавого наследия совка.
У вас был Тяжелый Авианесущий Крейсер «Рига» - второй из серии «Адмирала Кузнецова» оставшийся на верфи в Николаеве.
Авианосец, *****!!! У Украины в Черном море был свой авианосец!!
Не скажете, где он сейчас?
Напомнить?
А он сейчас в Китае. Называется «Ляонин». Достроен, доведен до ума - отлично, кстати, плавает - и готовится к оккупации Тайваня.
Тоже американцы заставили продать?
Кто виноват?
Да цивилизация, без вопросов.
Обязательства странами гарантами выполнены. Даже перевыполнены - в случае обычной конвенционной войны они не обязаны даже этого. Даже проявлять озабоченность не обязаны.
Кто заставлял эту филькину грамоту подписывать?
Цивилизация, конечно.
Цивилизация в 2019 вам говорила - что вы, *****, делаете? Зачем сворачиваете ВСЮ ракетную программу, зачем ******** «Нептун», «Гром», «Ольху», зачем остановили вообще все военные разработки, зачем у вас генералы сидят по тюрьмам, зачем накрыли тазиком «Стугну», зачем прекратили «Богдану», зачем то, зачем сё, зачем, зачем, зачем???
Ну, как зачем. Если мы выделим деньги на армию, нам не на что будет строить дороги.
Кто виноват?
Ну, вы догадались.
Цивилизация ЗА ПОЛГОДА ***** ДО ВОЙНЫ вам говорила - будет вторжение. Вооружайтесь. Вот разведданные. Давайте создадим совместный план. Давайте мы вам дадим оружие. Давайте подумаем над обороной.
И, оказывается, бедные несчастные украинцы, у которых злой Клинтон отобрал ядерную бомбу - могут преспокойно послать этих пиндосов *****!
Запросто могут, если захотят!
И готовится к шашлыкам.
И не просто послать ***** - завести дело на сына Президента США!
Вот это твердость.
Оказывается, можно полгода сопротивляться этим чертовым пиндосам, которые буквально насильно втюхивали нам «Джавелины» со «Стингерами» - и полгода все втюхать никак не могли, первую партию за считаные дни до вторжения удалось всучить - но, *****, бомбу отобрали.
Отобрать смогли, а вот обратно всучить - ну никак!
Цивилизация ***** виновата!
Цивилизация виновата в том, что Пашинский с Гаем и Чреновол в последние мгновения вывозили «Стугны» уже под огнем - которые шли как раз этим аллахитам суннитам шиитам и были уже переведены на арабский.
Цивилизация виновата в том, что свернуты все направления интеграции, что ни одного договора, ни одного союза. Что Польша, которая тридцать лет встраивалась в НАТО и ЕС, теперь, оказывается, виновата в том, что не хочет воевать с ядерным монстром и сбивать его ракеты из-за страны, которая последние пять лет просто агроменный *** забивала сама же на саму же себя.
А давайте намотаем флаг Польши на швабру как тряпку и помоем им пол в сортире.
Тут-то Цивилизация нам и поможет.
Израиль создал «Железный купол», «Арроу», «Пращу Давида», закупил новейшие истребители, создал производство реактивных двигателей, построил систему международного оборонного союзничества, выполнил девяносто процентов работы: союзники лишь прикрыли его от хуситов в шлепанцах - как эту новость читает украинец?
Аааа, Израилоь такие же ********* как и мы, выбрали игрока **** по роялю, ******** ВСЮ оборонную программу, послали ***** разведанные союзников, строили дороги вместо армии - почему вы им помогаете, а нам нет?
А никак иначе эта истерика не читается.
Президента Украины как зовут - Джо Байден? Беньямин Нетаньяху? Или Владимир Зеленский? Вы кому должны претензии предъявлять, что у Филиппин есть договор с США о военной помощи, а у Украины - на второй год крупнейшей войны в Европе, просто со всеми козырями на руках - до сих пор нет?
Вы кому должны претензии предъявлять, что у вас президент играет хером на рояле и шутит про эбонитовые палочки, а парламент состоит из тамадов и свадебных фотографов и не может собраться на сессию, чтобы даже принять закон о мобилизации во время войны?
Ну, цивилизации, ясень ***.
Оказывается, если международных обязательств не существует в природе - их никто не торопится выполнять.
Вот же ж неожиданность-то какая.
Кто бы мог подумать.
Ляхи, пиндосы, ссыкливая америка, трусливый запад… Вся лента в этих эпитетах. И если вы думаете, что это пишут тролли фсбшные - смею вас разочаровать. Живые люди. Лидеры мнений. С тысячами подписчиков.
И если вы думаете, что сейчас - вот просто потирая руки от восторга! - это не читают всевозможные доброжелатели - я даже молчу про ИПСО - и не будут переводить это на английский, польский и какие угодно еще языки, и раскидывать все это по группам - я вас тоже сильно разочарую.
Читают. Переводят. Раскидывают.
Вот прям сейчас.
Сто лет назад, казалось, уже был урок. Такой, что в жизнь не забыть. Сожрали с говном гетьмана, разосрались вдребезги, построили гуляй-поле вместо государственности, Антанта почему нам не помогаешь, в итоге оркостан за два года создал гигантскую машину репрессий и подавления, мобилизовал три миллиона штыков и утопил Украину в крови.
Два года назад был новый факультатив. Который только чудом, только из-за тупости захватчиков, не закончился новой катастрофой.
Открываем твиттер - и с ужасом понимаем, что никто в классе уроков так и не выучил. Вечно должен кто-то придти и все за нас сделать. Вечно кто-то придет порядок наведет. Бандера, Савченко, парни с фронта, Зеленский, четыре тысячи долларов учителям, Трамп.
Теперь вот некая Цивилизация должна за украинцев из Украины сделать Украину.
Ну, что сказать.
Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/pocemu-truslivaya-amerika-ne-zashhishhaet-ukrainu-i0ov41g
в меморандумі, шоп не дублювати існуючі механізми та міжнародні договори, які мають найвищий авторитет та виконуються всіма підписантами, а саме Заключний Акт НБСЕ ув Гельсінкі'75, сторони підкреслюють обов'язок підписантів залучити саме ці механізми. А один із пунктів меморандуму прямо копіює одіозну п'яту статтю договору НАТО.
так шо є прецедент: якшо мімарандум ні до чого не зобов'язує, то і срана п'ята стаття польщі та ще деяким второсортним еуропейцям (адже після заяви піндосів, шо українці - люди третього сорту, можна так писати) не допоможе
я відверто не погоджуюся з % - все це оціночні судження. Головне, що ми маємо знати: мешканці Ізраїлю подбали про свою безпеку краще аніж ми. Мені все одно не подобається %. Чому? Тому, що більшість ракет, шахедів було збито не понад країною - жертвою. Тоді в цьому випадку краще перейти до 120 - 150 % ефективності.
Що було - тему розкрили, а що робити (Значит, через сто лет еще раз попробуем.
Будет пересдача.) я вважаю, що цього замало.
Погрози. проблеми, питання треба вирішувати зараз. Оця гібернація просто огидна!
У випадку з Україною, що зазнає подібних атак ледь не кожного дня, то нам навіть не дають достатньо ппо для самозахисту, факінґ-партньори транзитом пропускають кацапські ракети, а ше факінґ-партньори забороняють завдавати ударів по нпз на московії.
так шо нє нада звіздєть про мешканців ісраелю.. у них просто статус інший.
І причина не встатусі, навіть, а в тому шо збивати шахеди над йорданією безпечно, а чіпати кацапські ракети навіть над територією нати - СЦИКОТНО
я ні чего не звіздев. ("ісраєль,ця країна, факінг-партньори)"уважно перечитай мої коментарі. якщо не дійшло пошукай першопричину проблеми в собі ще раз.
Будет пересдача."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 Гібернація (сплячка) - період сповільнення життєвих процесів та метаболізму у тварин.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) Гібернація - енергоощадний режим операційної системи комп'ютера
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Гібернація - штучно створений стан уповільненої життєдіяльності організму в теплокровних тварин і людини.
Будет пересдача."
От і Україна.. чим.. яким способом вона могла вплинути на піндосів шоп ті шось там виконали??? Піндоси прикинули гуй к носу - оцінили ризики, та й вирішили не рипатися, бо інакше тра' влізати в бійку з буйним )(уйлом. Хоч воно й сцикливе і при першому шухері злилося б, бо то всьо понти та блєфф, але піндоси виявилися ще сцикливішими.. та й ліньки їм за українців підписуватися. А ше запримітив за піндосами зачарування московщиною... до речі, піндоси - ті ж самі імперці, тільки в профіль
"піндоси - ті ж кацапи (імперці), тіко вид збоку"
ви, скоріш за все, так дурною людиною й помрете, нічого і не зрозумівши.
Та ні, свиня, це саме ти своїм рилом вирила могилу для своїх дітей. Зараз це вже ясно остаточно.
образи, звинувачення, наголос на 100% істину. вся як на єреф.
"<******* " суто рос.мовний вислів.
Вижебратья - навіть не буду коментувати.
ну що захистив також як ти? ні. гарний сюрстрьомінг
те, що ви в Україні, - то не ваша заслуга.
Які ми партнери штатам. Особливо з такою владою.
Це відвертий піздьож. А якщо ні, то будь-ласка, офіційне законне першеджерело, в якому стверджується, що "США є гарантом не нападу будь-кого, окрім США, на Україну"???
Якщо не надасте, то ви, Andrey Levenov, брехун кончeний.
Ви не зможете підтвердити свою брехню лише тому, що то є суцільна брехня. У вас немє честі, бо ви нечесна людина. Все, що ви вмієте - то лише брехати.
Україна вибрала рашку як ганта безпеки. Смішно ж так.
Так, причому, кожен зі сторін Меморандуму гарантував суверінітет Україні виключно в односторонньому порядку, себто США гарантували те, що саме вони не нападатимуть на Україну, а не будь-хто інший окрім США.
Ба більше, попри горезвісний Будапештський меморандум, український народ уповноважив свого, прости, Господи, президента розмінувати, замінований від Ванюшечной весь Південь та Азовське море, чим в котрий раз підтвердив в такий суїцідальний спосіб своє бажання й надалі мати Ванюшечную гарантом власної безпеки. Тобто, це ніяка не випадкова помилка, а доконана шизофренія.
Зеленський своєю хамською поведінкою зіпсував всі дипломатичні відносини, а тепер вимагає допомоги, як Ізраїлю.
Але який же ви "руцкоязичний?"
З того часу нічого не можу вдіяти.
Зегнідам надавали і продовжують надавати хрінову тучу бабла з усього світу, прямим текстом кажуть: купи в нас зброю, купи, дебіл! А воно на ці гроші домікі в іспаніях будує для прібліжонних, і шось там вимагає. Ну, ясно шо де там логіку в діях дебіла-наркомана шукати. Шкода тільки одного: що разом з 73% подібних йому дегенератів страждають і нормальні українці.
Тепер, очевидно, Іран та іранські військові краще розуміють, де які засоби протиповітряної оборони розташовані і як їх можна подолати.
При цьому, звичайно, найнебезпечніший удар повинен бути не з території Ірану. Адже від Ірану до Ізраїлю 1500-2000 кілометрів. Поки звідти долітають ракети та дрони, їх легко збити. Набагато небезпечніше, коли вони летять із Сирії та Лівану.
"Хезболла" з 7 жовтня неодноразово завдавала ударів по Ізраїлю безпілотниками - не сотнями, а лише кількома, максимум парою десятків. І це призвело до жертв серед цивільного населення Ізраїлю, це призвело до втрат серед ізраїльських збройних сил. Тобто, якщо те саме буде випущено з Лівану, це буде зовсім інша історія, збити її буде набагато складніше. Так що в цьому сенсі Іран, звичайно, ще має можливості.
це після забраної яз, ракет і літаків??? цинічна потвора
ну, сказати що це цинізм - це нічого не сказати