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Зеленский обвинил союзников в "двойных стандартах" из-за отражения атаки на Израиль

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же для Украины во время российских атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", - нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с РФ, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся странами НАТО.

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Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем – им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам (молодцы, что уничтожили и что люди там живы, и слава богу). Но это и есть двойные стандарты – все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что во время защиты Израиля от атаки Ирана союзники продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов", и эта демонстрация также "должна была быть демонстрацией для России".

"Ведь неоднократно и самолеты РФ, и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, и там не было никаких реакций. Это говорит о двойных стандартах", – подчеркнул президент.

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Он выступил за то, чтобы авиация союзников сбивала летящие по Украине ракеты.

"А что было в Израиле? Самолеты, которые стреляли ракетами. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии – неважно, кого, которая поднимается в небо на территориях даже своих государств, я уже не говорю, что в другом пространстве или в нашем... Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский (20202) Израиль (1918) НАТО (9943)


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Топ комментарии
+39
Червінський сидить, рєзніков, баканов та інші-гуляють. на себе подивись
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20.04.2024 19:28
+32
Дебіл хоч би дочекався прийняття допомоги конгресом. А там би вже пи₴ди що хочеш під "приходом".🤬
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20.04.2024 19:33
+30
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20.04.2024 19:33
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Ну хтось закриє пельку , цьому мудилі 🤡 ... Ну дурне бл...на всю голову
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20.04.2024 20:16 Ответить
На себе спочатку потрібно подивитися.
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20.04.2024 20:28 Ответить
Стеле соломку. Грамотно.
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20.04.2024 20:29 Ответить
Если перед голосованием показьівать уверенность, благодарить людей наперед, любезничать с ними, то такое увеличит количество голосов,люди есть люди,и они посчитают обязанньіми пойти навстречу. Думай-те.
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20.04.2024 20:29 Ответить
оце пасаж. що воно меле. не спихувай на Ізраїль зелені пройоби.
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20.04.2024 20:31 Ответить
Пан президент може собі дозволити такі заяви і навіть гучніші. Щось мені підказує, що заходу ці заяви глибоко байдужі.
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20.04.2024 20:32 Ответить
Хуцпа виглядає саме так:
З травня 2019 по січень 2021 танковий завод Малишева зробили банкрутом.
Квітень 2022 Зеленський: Запад дай нам танки! Шольц дай Леопарди!
2019 КБ Луч та КБ Південне просять виділити гроші на виготовлення комплексів ППО, які збиватимуть навіть балістичні ракети. У відповідь всі ракетні програми припиняють фінансувати.
Березень - квітень 2024 Зеленський звинувачує Захід що дали нам мало комплексів ППО та варнякає про "подвійні стандарти".
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20.04.2024 20:34 Ответить
Бо Зеленський непробивний дебіл, який не розуміє різниці між доброю волею та зобов'язаннями.

І висрався ж саме у день голосування пакету допомоги у Конгресі США.

От молодець!!!
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20.04.2024 20:40 Ответить
Воно, звичайно, дурне, але то тікі половина біди. Найгірше, що його дурістю користуються і керують досить не дурні люди. Щоправда, вороги України.
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20.04.2024 20:49 Ответить
Дуже влучно користуються, регулярно стелять "бєлую дарожку"
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20.04.2024 21:15 Ответить
А ого ви чекали від оманського ******? Та вже можна сказати що його недолугі намагання посваритися з західними партнерами зазнають краху. Сьогодні дєрмак буде вичитувати за погану роботу... .
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20.04.2024 21:43 Ответить
Знов ця історія про 73% українців, обравших зелю. 73% було виборців. Офіційно так: Явка виборців становила 61,37%, правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України. З них за кловуна 13млн 541тис с чимось. Тобто, обрали 30% від усіх громадян, а страждають усі 100%, виключаючи самого клована зі слугами та посипаками
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20.04.2024 20:42 Ответить
І шо?! Ті, хто не пішов на вибори, такі ж самі "какая разніца", ще більш ліниві, чим виборці гундосої гнилі! Неважливо, скільки їх, виборців зе-подонка. Їх достатньо, щоб знищити Україну і українців, як націю!
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20.04.2024 21:21 Ответить
Не забувай що були ще й "ЗаЖопу" та заЖопоБлок..
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20.04.2024 21:59 Ответить
Президент сказал всё правильно. Молодец.
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20.04.2024 20:44 Ответить
Ще один йоооп! В чому маладец? В НАТО і Іщраілю підписаний чіткий договір про допомогу на випадок... У нас такого договору нема .Наш ухилянт ухилявся і не їздив на самміти НАТО , коли його запрошували.А тепер пищить : Байден, а чому ми не в НАТО?
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21.04.2024 09:49 Ответить
Иди в сраку со своим ссыкливым нато. Прикрылись Украиной и спокойно смотрят как украинцев уничтожают.
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21.04.2024 10:04 Ответить
Як вже дістала ця "галіма зедєрмаковщина", і їхні методи ведення діалогу на міжнародному рівні. І як душа відпочиває, коли слухаєш промову реального патріотичного політика. Живу, а не по папірцю. Бо з голови, з самого серця, а не чужі та не зрозумілі поняття, які навіть якщо зазубрить Зеля, то все рівно наплутає. Як я заскучав по нормальним політикам, а не театралізованим постановкам.
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20.04.2024 20:56 Ответить
Чим він зробив своїх прихильників ? Грою емоцій ! Але країною треба керувати мізками. А їх немає. Шукає їх у своїх помічників. Проте .... даремна справа. Там тільки хитрість і підступність. Ніж в спину у разі ......
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20.04.2024 21:12 Ответить
А коли ти, Вова, вчора категорично заявляєш, що війська НАТО в Україні не потрібні, а сьогодні критикуєш, що НАТО не допомагає збивати рашистські ракети, це не подвійні стандарти? Або хрест зніми, або труси вдягни.
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20.04.2024 21:15 Ответить
Хіба румуни та поляки не в НАТО?
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20.04.2024 21:23 Ответить
Через їхню територію були лічені прильоти і збиття там проблему закриття неба над Україною не вирішить. Щоб закрити наше небо для рашистських ракет і шахедів, натівцям потрібно управляти на території України комплексами ППО і мати пункти управління авіацією для її ефективного застосування в комплексі з наземними системами, а це присутність військ, які, як заявив сам Тойщоневтік, ніхто не запрошував і йому вони тут не потрібні. Прикривати українські міста тільки з-за кордону неможливо, бо - по перше рашисти б'ють з короткої дистанції і від ситем ППО в Польщі чи Румунії толку мало, а авіція без тісної взаємодії з нашою ППО ризикує потрапити під дружній вогонь, а - по друге неможливо, сидячи за кордоном, визначати більш-менш безпечні райони для збиття, щоб мінімізувати шкоду від падіння уламків.
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20.04.2024 23:00 Ответить
Вzeля, тебе викрито, шмарклі підбери, дитячий садочок))
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20.04.2024 21:28 Ответить
А хуху не хохо? Нехай за тобою шмарклі твоя мама підбирає.
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20.04.2024 22:24 Ответить
Ізраїль має главу держави, а Україна - безтолкового ішака. В першу чергу звинувачуй себе, чмо обкурене.
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20.04.2024 21:44 Ответить
Нет проблем Зеля, пусть большинство примут либо протестантизм, либо иудаизм - и Америка будет за нас.
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20.04.2024 22:07 Ответить
Чушь . у нас даже президент -еврей И это как-то помогло?
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21.04.2024 09:44 Ответить
Немного, но есть. И если это помножить на полнаселения, то було бы супер.

Если бы вы знали об этих религиозных пружинах в США - я про влияние религии...
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21.04.2024 11:35 Ответить
Закрилоби вже того дюндєля та подякувало за виділення допомоги .
Потужно киздякає
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20.04.2024 22:51 Ответить
А шо там з гарантіями безпеки? Ааа вони фейкові, зрозуміло.
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20.04.2024 22:58 Ответить
@банат, ми НЕ союзники! Тому і ставлення різне. Коли до цього тупоголового дійде вже
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21.04.2024 00:39 Ответить
Я надіюсь що 73 відсотків підуть захищати нашу державу і буде перемога
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21.04.2024 03:43 Ответить
Здається в 2020 зелена шобла гуртом кричала що союзника США поза Нато нам не треба- потрібно вимагати членство в Нато. От і різниця
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21.04.2024 03:47 Ответить
І знову тварина працює на тупой свой лекторат,якому усі всі винні."НАТО закрий небо","захід дай грошей,бо нема чим платити бюджетнікам і пенсіонерам" та інше.
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21.04.2024 05:07 Ответить
Уже даже не стесняется такую дичь нести накануне голосования за помощь Украине.
Думаю, что тут вопросов ни у кого не должно остаться чьи интересы защищает бубочка.
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21.04.2024 16:07 Ответить
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