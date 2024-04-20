Зеленский обвинил союзников в "двойных стандартах" из-за отражения атаки на Израиль

Президент Владимир Зеленский считает "двойными стандартами" то, что Запад помог защитить небо Израиля во время атаки со стороны Ирана, однако отказывается делать то же для Украины во время российских атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Когда мы говорили с первого дня войны: "Закройте небо, защитите Украину", - нам говорили: "Мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с РФ, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся странами НАТО.

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Здесь история абсолютно прагматичная с Израилем – им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам (молодцы, что уничтожили и что люди там живы, и слава богу). Но это и есть двойные стандарты – все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что во время защиты Израиля от атаки Ирана союзники продемонстрировали, "что технологий достаточно, чтобы сбить сотни иранских ракет и "Шахедов", и эта демонстрация также "должна была быть демонстрацией для России".

"Ведь неоднократно и самолеты РФ, и ракеты пересекали воздушное пространство Польши и Румынии, и там не было никаких реакций. Это говорит о двойных стандартах", – подчеркнул президент.

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Он выступил за то, чтобы авиация союзников сбивала летящие по Украине ракеты.

"А что было в Израиле? Самолеты, которые стреляли ракетами. Если нам предлагается, например, авиация Франции, Германии, Польши, Британии – неважно, кого, которая поднимается в небо на территориях даже своих государств, я уже не говорю, что в другом пространстве или в нашем... Если эта авиация будет подниматься на территории наших стран-соседей и будет сбивать ракеты, которые безусловно летят по Украине, но могут прилететь и на эти территории, как уже было с Польшей и Румынией, то пусть они сбивают эти ракеты. Я буду только аплодировать стоя, я буду только благодарен за это. Потому что это и есть правила одни для всех между союзниками или двойные стандарты", - добавил Зеленский.