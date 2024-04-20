Зеленський звинуватив союзників у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль
Президент Володимир Зеленський вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Коли ми казали з першого дня війни: "Закрийте небо, захистіть Україну", нам казали: "Ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з РФ, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО.
Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем – їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам (молодці, що знищили і що люди там живі, й слава богу). Але це і є подвійні стандарти – всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО", - заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що під час захисту Ізраїлю від атаки Ірану союзники продемонстрували, "що технологій достатньо, щоб збити сотні іранських ракет і "Шахедів"" і ця демонстрація також "повинна була бути демонстрацією для Росії".
"Бо неодноразово і літаки РФ, і ракети перетинали повітряний простір Польщі й Румунії, і там не було ніяких реакцій. Це говорить про подвійні стандарти", – підкреслив президент.
Він виступив за те, щоб авіація союзників збивала ракети, що летять по Україні.
"А що було в Ізраїлі? Літаки, які стріляли ракетами. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії – неважливо, кого, яка піднімається в небо на територіях навіть своїх держав, я вже не говорю, що в іншому просторі або в нашому… Якщо ця авіація буде підніматися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти й на ці території, як вже було з Польщею і Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи, я буду тільки вдячний за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками або подвійні стандарти", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З травня 2019 по січень 2021 танковий завод Малишева зробили банкрутом.
Квітень 2022 Зеленський: Запад дай нам танки! Шольц дай Леопарди!
2019 КБ Луч та КБ Південне просять виділити гроші на виготовлення комплексів ППО, які збиватимуть навіть балістичні ракети. У відповідь всі ракетні програми припиняють фінансувати.
Березень - квітень 2024 Зеленський звинувачує Захід що дали нам мало комплексів ППО та варнякає про "подвійні стандарти".
І висрався ж саме у день голосування пакету допомоги у Конгресі США.
От молодець!!!
Если бы вы знали об этих религиозных пружинах в США - я про влияние религии...
Потужно киздякає
Думаю, что тут вопросов ни у кого не должно остаться чьи интересы защищает бубочка.