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Зеленський звинуватив союзників у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає "подвійними стандартами" те, що Захід допоміг захистити небо Ізраїлю під час атаки з боку Ірану, проте відмовляється робити те саме для України під час російських атак.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Коли ми казали з першого дня війни: "Закрийте небо, захистіть Україну", нам казали: "Ми можемо зробити ось так, а інакше ми будемо втягнуті в війну з РФ, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО.

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Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем – їм потрібно було знищити все, що летіло на голови ізраїльтянам (молодці, що знищили і що люди там живі, й слава богу). Але це і є подвійні стандарти – всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО", - заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що під час захисту Ізраїлю від атаки Ірану союзники продемонстрували, "що технологій достатньо, щоб збити сотні іранських ракет і "Шахедів"" і ця демонстрація також "повинна була бути демонстрацією для Росії".

"Бо неодноразово і літаки РФ, і ракети перетинали повітряний простір Польщі й Румунії, і там не було ніяких реакцій. Це говорить про подвійні стандарти", – підкреслив президент.

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Він виступив за те, щоб авіація союзників збивала ракети, що летять по Україні.

"А що було в Ізраїлі? Літаки, які стріляли ракетами. Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії – неважливо, кого, яка піднімається в небо на територіях навіть своїх держав, я вже не говорю, що в іншому просторі або в нашому… Якщо ця авіація буде підніматися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти й на ці території, як вже було з Польщею і Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду тільки аплодувати стоячи, я буду тільки вдячний за це. Тому що це і є правила одні для всіх між союзниками або подвійні стандарти", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Ізраїль (1639) НАТО (6436)


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Топ коментарі
+39
Червінський сидить, рєзніков, баканов та інші-гуляють. на себе подивись
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20.04.2024 19:28
+32
Дебіл хоч би дочекався прийняття допомоги конгресом. А там би вже пи₴ди що хочеш під "приходом".🤬
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20.04.2024 19:33
+30
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20.04.2024 19:33
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Ну хтось закриє пельку , цьому мудилі 🤡 ... Ну дурне бл...на всю голову
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20.04.2024 20:16 Відповісти
На себе спочатку потрібно подивитися.
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20.04.2024 20:28 Відповісти
Стеле соломку. Грамотно.
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20.04.2024 20:29 Відповісти
Если перед голосованием показьівать уверенность, благодарить людей наперед, любезничать с ними, то такое увеличит количество голосов,люди есть люди,и они посчитают обязанньіми пойти навстречу. Думай-те.
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20.04.2024 20:29 Відповісти
оце пасаж. що воно меле. не спихувай на Ізраїль зелені пройоби.
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20.04.2024 20:31 Відповісти
Пан президент може собі дозволити такі заяви і навіть гучніші. Щось мені підказує, що заходу ці заяви глибоко байдужі.
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20.04.2024 20:32 Відповісти
Хуцпа виглядає саме так:
З травня 2019 по січень 2021 танковий завод Малишева зробили банкрутом.
Квітень 2022 Зеленський: Запад дай нам танки! Шольц дай Леопарди!
2019 КБ Луч та КБ Південне просять виділити гроші на виготовлення комплексів ППО, які збиватимуть навіть балістичні ракети. У відповідь всі ракетні програми припиняють фінансувати.
Березень - квітень 2024 Зеленський звинувачує Захід що дали нам мало комплексів ППО та варнякає про "подвійні стандарти".
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20.04.2024 20:34 Відповісти
Бо Зеленський непробивний дебіл, який не розуміє різниці між доброю волею та зобов'язаннями.

І висрався ж саме у день голосування пакету допомоги у Конгресі США.

От молодець!!!
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20.04.2024 20:40 Відповісти
Воно, звичайно, дурне, але то тікі половина біди. Найгірше, що його дурістю користуються і керують досить не дурні люди. Щоправда, вороги України.
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20.04.2024 20:49 Відповісти
Дуже влучно користуються, регулярно стелять "бєлую дарожку"
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20.04.2024 21:15 Відповісти
А ого ви чекали від оманського ******? Та вже можна сказати що його недолугі намагання посваритися з західними партнерами зазнають краху. Сьогодні дєрмак буде вичитувати за погану роботу... .
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20.04.2024 21:43 Відповісти
Знов ця історія про 73% українців, обравших зелю. 73% було виборців. Офіційно так: Явка виборців становила 61,37%, правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України. З них за кловуна 13млн 541тис с чимось. Тобто, обрали 30% від усіх громадян, а страждають усі 100%, виключаючи самого клована зі слугами та посипаками
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20.04.2024 20:42 Відповісти
І шо?! Ті, хто не пішов на вибори, такі ж самі "какая разніца", ще більш ліниві, чим виборці гундосої гнилі! Неважливо, скільки їх, виборців зе-подонка. Їх достатньо, щоб знищити Україну і українців, як націю!
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20.04.2024 21:21 Відповісти
Не забувай що були ще й "ЗаЖопу" та заЖопоБлок..
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20.04.2024 21:59 Відповісти
Президент сказал всё правильно. Молодец.
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20.04.2024 20:44 Відповісти
Ще один йоооп! В чому маладец? В НАТО і Іщраілю підписаний чіткий договір про допомогу на випадок... У нас такого договору нема .Наш ухилянт ухилявся і не їздив на самміти НАТО , коли його запрошували.А тепер пищить : Байден, а чому ми не в НАТО?
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21.04.2024 09:49 Відповісти
Иди в сраку со своим ссыкливым нато. Прикрылись Украиной и спокойно смотрят как украинцев уничтожают.
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21.04.2024 10:04 Відповісти
Як вже дістала ця "галіма зедєрмаковщина", і їхні методи ведення діалогу на міжнародному рівні. І як душа відпочиває, коли слухаєш промову реального патріотичного політика. Живу, а не по папірцю. Бо з голови, з самого серця, а не чужі та не зрозумілі поняття, які навіть якщо зазубрить Зеля, то все рівно наплутає. Як я заскучав по нормальним політикам, а не театралізованим постановкам.
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20.04.2024 20:56 Відповісти
Чим він зробив своїх прихильників ? Грою емоцій ! Але країною треба керувати мізками. А їх немає. Шукає їх у своїх помічників. Проте .... даремна справа. Там тільки хитрість і підступність. Ніж в спину у разі ......
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20.04.2024 21:12 Відповісти
А коли ти, Вова, вчора категорично заявляєш, що війська НАТО в Україні не потрібні, а сьогодні критикуєш, що НАТО не допомагає збивати рашистські ракети, це не подвійні стандарти? Або хрест зніми, або труси вдягни.
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20.04.2024 21:15 Відповісти
Хіба румуни та поляки не в НАТО?
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20.04.2024 21:23 Відповісти
Через їхню територію були лічені прильоти і збиття там проблему закриття неба над Україною не вирішить. Щоб закрити наше небо для рашистських ракет і шахедів, натівцям потрібно управляти на території України комплексами ППО і мати пункти управління авіацією для її ефективного застосування в комплексі з наземними системами, а це присутність військ, які, як заявив сам Тойщоневтік, ніхто не запрошував і йому вони тут не потрібні. Прикривати українські міста тільки з-за кордону неможливо, бо - по перше рашисти б'ють з короткої дистанції і від ситем ППО в Польщі чи Румунії толку мало, а авіція без тісної взаємодії з нашою ППО ризикує потрапити під дружній вогонь, а - по друге неможливо, сидячи за кордоном, визначати більш-менш безпечні райони для збиття, щоб мінімізувати шкоду від падіння уламків.
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20.04.2024 23:00 Відповісти
Вzeля, тебе викрито, шмарклі підбери, дитячий садочок))
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20.04.2024 21:28 Відповісти
А хуху не хохо? Нехай за тобою шмарклі твоя мама підбирає.
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20.04.2024 22:24 Відповісти
Ізраїль має главу держави, а Україна - безтолкового ішака. В першу чергу звинувачуй себе, чмо обкурене.
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20.04.2024 21:44 Відповісти
Нет проблем Зеля, пусть большинство примут либо протестантизм, либо иудаизм - и Америка будет за нас.
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20.04.2024 22:07 Відповісти
Чушь . у нас даже президент -еврей И это как-то помогло?
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21.04.2024 09:44 Відповісти
Немного, но есть. И если это помножить на полнаселения, то було бы супер.

Если бы вы знали об этих религиозных пружинах в США - я про влияние религии...
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21.04.2024 11:35 Відповісти
Закрилоби вже того дюндєля та подякувало за виділення допомоги .
Потужно киздякає
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20.04.2024 22:51 Відповісти
А шо там з гарантіями безпеки? Ааа вони фейкові, зрозуміло.
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20.04.2024 22:58 Відповісти
@банат, ми НЕ союзники! Тому і ставлення різне. Коли до цього тупоголового дійде вже
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21.04.2024 00:39 Відповісти
Я надіюсь що 73 відсотків підуть захищати нашу державу і буде перемога
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21.04.2024 03:43 Відповісти
Здається в 2020 зелена шобла гуртом кричала що союзника США поза Нато нам не треба- потрібно вимагати членство в Нато. От і різниця
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21.04.2024 03:47 Відповісти
І знову тварина працює на тупой свой лекторат,якому усі всі винні."НАТО закрий небо","захід дай грошей,бо нема чим платити бюджетнікам і пенсіонерам" та інше.
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21.04.2024 05:07 Відповісти
Уже даже не стесняется такую дичь нести накануне голосования за помощь Украине.
Думаю, что тут вопросов ни у кого не должно остаться чьи интересы защищает бубочка.
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21.04.2024 16:07 Відповісти
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