Зеленський: Україна нікуди відступати не збирається, Путін нас дуже сильно боїться

Президент РФ Володимир Путін дуже сильно боїться українців, бо він сам у собі невпевнений.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Повірте, Путін боїться нас дуже сильно, я в цьому впевнений. Тому що він – сама в собі невпевнена людина. Впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу, сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типа" абсолютно зрозумілий. А розуміючи це, ми повинні стояти міцно на своєму", - заявив Зеленський.

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Зеленський підкреслив, що, незважаючи на втому, українці не збираються опускати руки й капітулювати перед РФ.

"Нікуди віра в Україну з України не ділася, віра людей в Збройні сили і в себе нікуди не дівається. Щодо втоми, брехати не буду – вона є. Але до цього можна по-різному ставитися, ми всі живі люди. Навіть коли ви йдете на роботу, яку любите, ви все одно ввечері повертаєтеся додому втомленим. Але це не значить, що зранку ви не підете на свою роботу", – сказав президент.

Він підкреслив, що українці не відмовляться від планів щодо вступу до Євросоюзу й захисту своїх цінностей.

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"Ми навіть не стоїмо перед таким вибором. Це наративи, які йдуть від Росії – що в Україні все погано й ініціатива в руках росіян. Це не зовсім так. В руках росіян зброя, яка на сьогодні більше, ніж той об’єм, який є в руках наших військових. Але це зараз момент такий, він непростий. Проголосується вся допомога, крок за кроком, зброя повернеться. Ми будемо на це не просто розраховувати, ми за все будемо боротися", – наголосив Зеленський.

Він додав, що для Росії, на відміну від України, "люди не важливі, для них важливі перемоги, причому не Росії, їм потрібні перемоги для Путіна". А для Путіна перемога – "це відновлення Радянського Союзу шляхом знищення інших народів і інших незалежних країн", сказав Зеленський.

"Тому Україна нікуди відступати не збирається. І подивимось, у нас є відповідні технології, ми боремося, щоб було постачання від партнерів. Все дається непросто, ейфорії немає. Але руки ніхто не опускає", – підкреслив президент.