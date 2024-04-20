УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10824 відвідувача онлайн
Новини
8 060 59

Зеленський: Україна нікуди відступати не збирається, Путін нас дуже сильно боїться

Президент Володимир Зеленський

Президент РФ Володимир Путін дуже сильно боїться українців, бо він сам у собі невпевнений.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Повірте, Путін боїться нас дуже сильно, я в цьому впевнений. Тому що він – сама в собі невпевнена людина. Впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу, сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі, всьому живому. Тому для мене психотип цього "типа" абсолютно зрозумілий. А розуміючи це, ми повинні стояти міцно на своєму", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував підписання двосторонніх безпекових угод зі США та країнами Північної Європи

Зеленський підкреслив, що, незважаючи на втому, українці не збираються опускати руки й капітулювати перед РФ.

"Нікуди віра в Україну з України не ділася, віра людей в Збройні сили і в себе нікуди не дівається. Щодо втоми, брехати не буду – вона є. Але до цього можна по-різному ставитися, ми всі живі люди. Навіть коли ви йдете на роботу, яку любите, ви все одно ввечері повертаєтеся додому втомленим. Але це не значить, що зранку ви не підете на свою роботу", – сказав президент.

Він підкреслив, що українці не відмовляться від планів щодо вступу до Євросоюзу й захисту своїх цінностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін нападе на країну НАТО, якщо захопить Україну, - ексвіцепрезидент США Пенс

"Ми навіть не стоїмо перед таким вибором. Це наративи, які йдуть від Росії – що в Україні все погано й ініціатива в руках росіян. Це не зовсім так. В руках росіян зброя, яка на сьогодні більше, ніж той об’єм, який є в руках наших військових. Але це зараз момент такий, він непростий. Проголосується вся допомога, крок за кроком, зброя повернеться. Ми будемо на це не просто розраховувати, ми за все будемо боротися", – наголосив Зеленський.

Він додав, що для Росії, на відміну від України, "люди не важливі, для них важливі перемоги, причому не Росії, їм потрібні перемоги для Путіна". А для Путіна перемога – "це відновлення Радянського Союзу шляхом знищення інших народів і інших незалежних країн", сказав Зеленський.

"Тому Україна нікуди відступати не збирається. І подивимось, у нас є відповідні технології, ми боремося, щоб було постачання від партнерів. Все дається непросто, ейфорії немає. Але руки ніхто не опускає", – підкреслив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) путін володимир (23785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Не вас,а нас.
показати весь коментар
20.04.2024 18:13
+30
хєрой! а від військомату тікав!
показати весь коментар
20.04.2024 18:13
+18
***** боїться *****-наркомана? Не льсти собі,уйобок! Він боїться ЗСУ і НАТО!
показати весь коментар
20.04.2024 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вас,а нас.
показати весь коментар
20.04.2024 18:13 Відповісти
Так він цього разу так і сказав: "Путін дуже сильно боїться українців" Джерело:
показати весь коментар
20.04.2024 18:53 Відповісти
Єрьмака особливо боїться...
показати весь коментар
20.04.2024 18:57 Відповісти
хєрой! а від військомату тікав!
показати весь коментар
20.04.2024 18:13 Відповісти
Ух ти, який зух. Зараз д'єрмак коки затисне.
ЗЄля, іди вже.
показати весь коментар
20.04.2024 18:18 Відповісти
А що таке коки?
показати весь коментар
20.04.2024 19:42 Відповісти
Позивний " Нюхач "
показати весь коментар
20.04.2024 18:18 Відповісти
Мосійчук має свою думку

показати весь коментар
20.04.2024 18:19 Відповісти
Вона просто горює за Беней
показати весь коментар
20.04.2024 18:23 Відповісти
Кормильця чекає, з руки давав…
показати весь коментар
20.04.2024 18:42 Відповісти
"Незалежність на хліб не намажеш"- скоро пи₴дітиме курва мосєйчучка.
показати весь коментар
20.04.2024 18:28 Відповісти
Не всі думки можна озвучувати під час війни. Вона це знає ? Сумніваюсь. Вона знає лише одне - транслювати "свої" думки дЄрмака.
показати весь коментар
20.04.2024 21:17 Відповісти
То у око ***** збирався заглядати, а тепер....порхатий сміливець...
показати весь коментар
20.04.2024 18:20 Відповісти
Армія розбереться з путлером і візьметься за парламент,і в цілому владу.І той хто був гарантом конституції ,закона і права відповість за "конституція на паузі" відповість за її паплюження і зневагу до законів.за прийняття диктаторських законів,за корупцію за 21 рік .За все буде відповідь
показати весь коментар
20.04.2024 18:20 Відповісти
Не треба все звалювати на армію!

Хлопці роблять все, що в їхніх силах, і навіть те, що поза їхніх сил, на першій лінії захисту, а ми маємо захищати країну із середини, проти внутрішнього ворога!
показати весь коментар
20.04.2024 18:31 Відповісти
А до чого тут армія як така?Війна закінчиться і ті що були в армії повернуться не як військові а як цивільні і будуть керувати цією країною.І зроблять все щоб оце таке як вище відповіло за 21 рік за підготовку за здачу Маріуполя.Особливо Маріуполя бо хлопці добре знають Азов що там було і як пан президент чудив і як не готував місто.За розмінування за атомні і за все інше.
показати весь коментар
20.04.2024 18:33 Відповісти
так, війна закінчиться. питання тільки в тому коли і як...
показати весь коментар
20.04.2024 18:55 Відповісти
Все шло так нормально, все правильно написано, и вдруг ху хлоп - "пан президент". И как кусок дерьма в торт.
показати весь коментар
20.04.2024 19:24 Відповісти
***** боїться *****-наркомана? Не льсти собі,уйобок! Він боїться ЗСУ і НАТО!
показати весь коментар
20.04.2024 18:20 Відповісти
Цей ЗЕдегенерат вже реально дістав
показати весь коментар
20.04.2024 18:20 Відповісти
Путлер вважає українців і росіян одним народом. Виходить, він боїться свого народу. А його народ в основному російські. Виходить, він боїться росіян. Але ж росіяни реально страшні. Так що все логічно.
показати весь коментар
20.04.2024 18:21 Відповісти
він боїться всіх, хто проти його утопії про сирисири 2. і от тих, хто проти його сприйняття світу те ху йло і хоче знищити. не тільки українців. молдаван, грузинів, чеченців, казахів, тепер вірменам вже погрожує за те, що ті почали дивитися у сторону ЄС. маючи необмежену владу, той організм буде намагатися знищити всіх, хто не поділяє його поглядів на світ. як казав сралін колись: "єсть чєлавєк - єсть праблєма. нєт чєлавєка - нєт праблєми."
показати весь коментар
20.04.2024 19:02 Відповісти
95 квартал показує приклад,як вони незмучилися
показати весь коментар
20.04.2024 18:22 Відповісти
дєрьмак, зелений та "атєцъ *****" )) https://www.youtube.com/watch?v=BU1FQdowCdY
показати весь коментар
20.04.2024 18:22 Відповісти
Боіться - не боіться - лізе на Яр
показати весь коментар
20.04.2024 18:25 Відповісти
так не лезь...
показати весь коментар
20.04.2024 19:26 Відповісти
Відосікі пілятся. Там всє *********.
показати весь коментар
20.04.2024 18:27 Відповісти
Так, Пукін дивиться випуски 95 карнавалу, як одне чучело на піаніно хером грає і такий страх оцей персонаж в нього викликає при цьому, ви б знали.
показати весь коментар
20.04.2024 18:27 Відповісти
Ой ...як я вас розумію 🤣
показати весь коментар
20.04.2024 18:39 Відповісти
Ага, пукін так звикся зі своїм погонялом на літеру "х", що дивлячись цей номер уявляє , як головкою херачат по клавіатурі... Кажуть він просинається і ад'ютант саджає його на чемодан.
показати весь коментар
20.04.2024 18:48 Відповісти
Почуяв сракою, що допомогу проголосують у Конгресі, крила розправив. Але та допомога не чарівна паличка, блазень ти двогривнєвий.
показати весь коментар
20.04.2024 18:28 Відповісти
На мій погляд все якраз навпаки - почуяв , що допомогу виділять будь-що і почав істерити! Бо це докорінно ламає план план здачі України. Подивитеся, як далі воно чи його посіпаки будуть кукурікати, що допомога невчасно, от якби раніше, скільки б життів зберегли та вже б Крим відвоювали!
показати весь коментар
20.04.2024 21:21 Відповісти
Кого це нас- 95 квартал?
У нього таких як ухилянтів як вас повно.
показати весь коментар
20.04.2024 18:35 Відповісти
Оце сміливо ...аж страшно як верни те шо тобі ЗСУ при Порошенко залишили ,а ти мудило здало !
показати весь коментар
20.04.2024 18:38 Відповісти
Він чесно нам на стадіоні сказав:
- Я ваш вирок!
показати весь коментар
20.04.2024 18:52 Відповісти
Вове бабло пообещали? И он встал в боевую стойку?
показати весь коментар
20.04.2024 18:38 Відповісти
Дякую, заспокоїв
показати весь коментар
20.04.2024 18:41 Відповісти
Правильно сказав. Пуйло має боятись українців.
показати весь коментар
20.04.2024 18:41 Відповісти
Вова, ну дуже потужнотебе путя боїться, аж усикається тільки від згадки про тебе
показати весь коментар
20.04.2024 18:42 Відповісти
паноптікум ухилянтів коментують ухилянта
показати весь коментар
20.04.2024 18:44 Відповісти
...Ага! Особливо тебе з Йермаком боїться!
показати весь коментар
20.04.2024 18:50 Відповісти
А кілька років тому хотів заглянути путіну в очі, бо знав, що побачить там мир. І нємножко пєрєдвінуть граніцу. Хіба це не шут, зебіли?😂
показати весь коментар
20.04.2024 18:54 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2024 18:57 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2024 19:43 Відповісти
Спочатку, як завжди збрехав: "Путін нас дуже сильно боїться", але потім в статті з'явилось уточнення: "Путін дуже сильно боїться українців"
Правда, незрозуміло чому путін пишуть з великої літери та ще й президентом називають.
показати весь коментар
20.04.2024 19:00 Відповісти
так ты натуральный кизяк...
показати весь коментар
20.04.2024 19:28 Відповісти
До тих пір , поки в Україні був президент,якого куйло боявся, він на Україну і не нападав,бо боявся це робити. Як тільки у 2019 році в Україні був поставлений "зелений слуга" ,котрим до сьогодні керує рашистський агент, перестав боятися, підготовився і напав, попередньо давши завдання "слузі" підготовити дорожню структуру України і розмінувати Південний напрямок, для швидкої окупації України .Народ України - не дозволив ворогам України і рашистським і "зеленим" здати Україну рашисту.......
показати весь коментар
20.04.2024 19:15 Відповісти
особливо Єрмака і Татарова 🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.04.2024 20:16 Відповісти
І хто тут їжак, а хто гола срака?
показати весь коментар
20.04.2024 20:30 Відповісти
Зеля аж ніякий путіну не суперник. Ну хто він без Байдена.
Визирає як шавка зпід ніг.
показати весь коментар
20.04.2024 20:43 Відповісти
***** боїться українців.

А це маленьке зажопне жиденя воно на *** вертить.
показати весь коментар
20.04.2024 20:44 Відповісти
Ну, прям посудомийниця. З гущі народу.
показати весь коментар
20.04.2024 21:15 Відповісти
Это Ермак так ему сказал?) почему он каждый день раздает интервью иностранными СМИ, а нам раз в полгода искусственные дебаты проводит. Страшно? Почему он не расскажет, как людям жить в этих условиях??
показати весь коментар
21.04.2024 05:22 Відповісти
 
 