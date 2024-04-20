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Зеленский: Украина никуда отступать не собирается, Путин нас очень сильно боится

Президент Володимир Зеленський

Президент РФ Владимир Путин очень сильно боится украинцев, потому что он сам в себе не уверен.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Поверьте, Путин боится нас очень сильно, я в этом уверен. Потому что он – сам в себе неуверенный человек. Уверенные люди с большой армией, большое государство с такими недрами, ядерным оружием не угрожают миру, смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию Земли, всему живому. Поэтому для меня психотип этого "типа" абсолютно понятен. А понимая это, мы должны стоять крепко на своем", - заявил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что несмотря на усталость, украинцы не собираются опускать руки и капитулировать перед РФ.

"Никуда вера в Украину из Украины не делась, вера людей в Вооруженные силы и в себя никуда не девается. Относительно усталости, врать не буду – она есть. Но к этому можно по-разному относиться, мы все живые люди. Даже когда вы идете на работу, которую любите, вы все равно вечером возвращаетесь домой уставшим. Но это не значит, что утром вы не пойдете на свою работу", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы не откажутся от планов вступления в Евросоюз и защиты своих ценностей.

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"Мы даже не стоим перед таким выбором. Это нарративы, которые идут от России – что в Украине все плохо и инициатива в руках россиян. Это не совсем так. В руках россиян оружие, которого сегодня больше, чем тот объем, который есть в руках наших военных. Но это сейчас момент такой, он непростой. Проголосуется вся помощь, шаг за шагом, оружие вернется. Мы будем на это не просто рассчитывать, мы за все будем бороться", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для России, в отличие от Украины, "люди не важны, для них важны победы, причем не России, им нужны победы для Путина". А для Путина победа – "это восстановление Советского Союза путем уничтожения других народов и других независимых стран", отметил Зеленский.

"Поэтому Украина никуда отступать не собирается. И посмотрим, у нас есть соответствующие технологии, мы боремся, чтобы было снабжение от партнеров. Все дается непросто, эйфории нет. Но руки никто не опускает", – подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский (20202) путин (31201)


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Топ комментарии
+33
Не вас,а нас.
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20.04.2024 18:13
+30
хєрой! а від військомату тікав!
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20.04.2024 18:13
+18
***** боїться *****-наркомана? Не льсти собі,уйобок! Він боїться ЗСУ і НАТО!
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20.04.2024 18:20
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Не вас,а нас.
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20.04.2024 18:13 Ответить
Так він цього разу так і сказав: "Путін дуже сильно боїться українців" Джерело:
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20.04.2024 18:53 Ответить
Єрьмака особливо боїться...
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20.04.2024 18:57 Ответить
хєрой! а від військомату тікав!
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20.04.2024 18:13 Ответить
Ух ти, який зух. Зараз д'єрмак коки затисне.
ЗЄля, іди вже.
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20.04.2024 18:18 Ответить
А що таке коки?
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20.04.2024 19:42 Ответить
Позивний " Нюхач "
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20.04.2024 18:18 Ответить
Мосійчук має свою думку

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20.04.2024 18:19 Ответить
Вона просто горює за Беней
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20.04.2024 18:23 Ответить
Кормильця чекає, з руки давав…
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20.04.2024 18:42 Ответить
"Незалежність на хліб не намажеш"- скоро пи₴дітиме курва мосєйчучка.
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20.04.2024 18:28 Ответить
Не всі думки можна озвучувати під час війни. Вона це знає ? Сумніваюсь. Вона знає лише одне - транслювати "свої" думки дЄрмака.
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20.04.2024 21:17 Ответить
То у око ***** збирався заглядати, а тепер....порхатий сміливець...
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20.04.2024 18:20 Ответить
Армія розбереться з путлером і візьметься за парламент,і в цілому владу.І той хто був гарантом конституції ,закона і права відповість за "конституція на паузі" відповість за її паплюження і зневагу до законів.за прийняття диктаторських законів,за корупцію за 21 рік .За все буде відповідь
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20.04.2024 18:20 Ответить
Не треба все звалювати на армію!

Хлопці роблять все, що в їхніх силах, і навіть те, що поза їхніх сил, на першій лінії захисту, а ми маємо захищати країну із середини, проти внутрішнього ворога!
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20.04.2024 18:31 Ответить
А до чого тут армія як така?Війна закінчиться і ті що були в армії повернуться не як військові а як цивільні і будуть керувати цією країною.І зроблять все щоб оце таке як вище відповіло за 21 рік за підготовку за здачу Маріуполя.Особливо Маріуполя бо хлопці добре знають Азов що там було і як пан президент чудив і як не готував місто.За розмінування за атомні і за все інше.
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20.04.2024 18:33 Ответить
так, війна закінчиться. питання тільки в тому коли і як...
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20.04.2024 18:55 Ответить
Все шло так нормально, все правильно написано, и вдруг ху хлоп - "пан президент". И как кусок дерьма в торт.
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20.04.2024 19:24 Ответить
***** боїться *****-наркомана? Не льсти собі,уйобок! Він боїться ЗСУ і НАТО!
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20.04.2024 18:20 Ответить
Цей ЗЕдегенерат вже реально дістав
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20.04.2024 18:20 Ответить
Путлер вважає українців і росіян одним народом. Виходить, він боїться свого народу. А його народ в основному російські. Виходить, він боїться росіян. Але ж росіяни реально страшні. Так що все логічно.
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20.04.2024 18:21 Ответить
він боїться всіх, хто проти його утопії про сирисири 2. і от тих, хто проти його сприйняття світу те ху йло і хоче знищити. не тільки українців. молдаван, грузинів, чеченців, казахів, тепер вірменам вже погрожує за те, що ті почали дивитися у сторону ЄС. маючи необмежену владу, той організм буде намагатися знищити всіх, хто не поділяє його поглядів на світ. як казав сралін колись: "єсть чєлавєк - єсть праблєма. нєт чєлавєка - нєт праблєми."
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20.04.2024 19:02 Ответить
95 квартал показує приклад,як вони незмучилися
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20.04.2024 18:22 Ответить
дєрьмак, зелений та "атєцъ *****" )) https://www.youtube.com/watch?v=BU1FQdowCdY
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20.04.2024 18:22 Ответить
Боіться - не боіться - лізе на Яр
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20.04.2024 18:25 Ответить
так не лезь...
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20.04.2024 19:26 Ответить
Відосікі пілятся. Там всє *********.
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20.04.2024 18:27 Ответить
Так, Пукін дивиться випуски 95 карнавалу, як одне чучело на піаніно хером грає і такий страх оцей персонаж в нього викликає при цьому, ви б знали.
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20.04.2024 18:27 Ответить
Ой ...як я вас розумію 🤣
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20.04.2024 18:39 Ответить
Ага, пукін так звикся зі своїм погонялом на літеру "х", що дивлячись цей номер уявляє , як головкою херачат по клавіатурі... Кажуть він просинається і ад'ютант саджає його на чемодан.
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20.04.2024 18:48 Ответить
Почуяв сракою, що допомогу проголосують у Конгресі, крила розправив. Але та допомога не чарівна паличка, блазень ти двогривнєвий.
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20.04.2024 18:28 Ответить
На мій погляд все якраз навпаки - почуяв , що допомогу виділять будь-що і почав істерити! Бо це докорінно ламає план план здачі України. Подивитеся, як далі воно чи його посіпаки будуть кукурікати, що допомога невчасно, от якби раніше, скільки б життів зберегли та вже б Крим відвоювали!
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20.04.2024 21:21 Ответить
Кого це нас- 95 квартал?
У нього таких як ухилянтів як вас повно.
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20.04.2024 18:35 Ответить
Оце сміливо ...аж страшно як верни те шо тобі ЗСУ при Порошенко залишили ,а ти мудило здало !
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20.04.2024 18:38 Ответить
Він чесно нам на стадіоні сказав:
- Я ваш вирок!
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20.04.2024 18:52 Ответить
Вове бабло пообещали? И он встал в боевую стойку?
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20.04.2024 18:38 Ответить
Дякую, заспокоїв
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20.04.2024 18:41 Ответить
Правильно сказав. Пуйло має боятись українців.
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20.04.2024 18:41 Ответить
Вова, ну дуже потужнотебе путя боїться, аж усикається тільки від згадки про тебе
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20.04.2024 18:42 Ответить
паноптікум ухилянтів коментують ухилянта
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20.04.2024 18:44 Ответить
...Ага! Особливо тебе з Йермаком боїться!
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20.04.2024 18:50 Ответить
А кілька років тому хотів заглянути путіну в очі, бо знав, що побачить там мир. І нємножко пєрєдвінуть граніцу. Хіба це не шут, зебіли?😂
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20.04.2024 18:54 Ответить
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20.04.2024 18:57 Ответить
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20.04.2024 19:43 Ответить
Спочатку, як завжди збрехав: "Путін нас дуже сильно боїться", але потім в статті з'явилось уточнення: "Путін дуже сильно боїться українців"
Правда, незрозуміло чому путін пишуть з великої літери та ще й президентом називають.
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20.04.2024 19:00 Ответить
так ты натуральный кизяк...
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20.04.2024 19:28 Ответить
До тих пір , поки в Україні був президент,якого куйло боявся, він на Україну і не нападав,бо боявся це робити. Як тільки у 2019 році в Україні був поставлений "зелений слуга" ,котрим до сьогодні керує рашистський агент, перестав боятися, підготовився і напав, попередньо давши завдання "слузі" підготовити дорожню структуру України і розмінувати Південний напрямок, для швидкої окупації України .Народ України - не дозволив ворогам України і рашистським і "зеленим" здати Україну рашисту.......
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20.04.2024 19:15 Ответить
особливо Єрмака і Татарова 🤣🤣🤣
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20.04.2024 20:16 Ответить
І хто тут їжак, а хто гола срака?
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20.04.2024 20:30 Ответить
Зеля аж ніякий путіну не суперник. Ну хто він без Байдена.
Визирає як шавка зпід ніг.
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20.04.2024 20:43 Ответить
***** боїться українців.

А це маленьке зажопне жиденя воно на *** вертить.
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20.04.2024 20:44 Ответить
Ну, прям посудомийниця. З гущі народу.
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20.04.2024 21:15 Ответить
Это Ермак так ему сказал?) почему он каждый день раздает интервью иностранными СМИ, а нам раз в полгода искусственные дебаты проводит. Страшно? Почему он не расскажет, как людям жить в этих условиях??
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21.04.2024 05:22 Ответить
 
 