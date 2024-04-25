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Західні союзники мають захищати повітряний простір України так само, як Ізраїль, - Зеленський

Зеленський дав інтерв’ю Fox News

Президент Володимир Зеленський закликав союзників захищати повітряний простір України так само, як вони захистили повітряний простір Ізраілю під час атаки Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми побачили реальний ефект, коли всі союзники об'єдналися і захищали людей Ізраїлю після великої масованої атаки з боку Ірану. І тому, я думаю, якщо ми всі хочемо бути щирими союзниками - Україна і країни Заходу - те ж саме має проявлятися і на нашій території. Це означає захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захищати наших людей", - заявив Зеленський.

За словами президента, "Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків".

"Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звинуватив союзників у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль

Допомога Ізраїлю у відбитті атаки Ірану

Нагадаємо, вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені. Збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.

У Білому домі заявили, що США не збиватимуть повітряні цілі в Україні, як вони це робили над Ізраїлем, оскільки це "різні конфлікти" та "різні картини загроз". У Держдепартаменті США зазначили, що Україна перебуває в іншій позиції, ніж Ізраїль.

Автор: 

Зеленський (23667) Ізраїль (1635) ППО (3142)


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Топ коментарі
+33
...дебіл гундосий
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25.04.2024 19:10
+33
Західні союзники мають захищати повітряний простір України так само, як Ізраїль, - Зеленський

Зато Зеленський нікому і нічого не должен.
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25.04.2024 19:11
+22
А ще всі діти чиновників мають воювати ,як і в Ізраїлі , і з корупцією має все бути ,як і в Ізраїлі ...
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25.04.2024 19:12
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...дебіл гундосий
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25.04.2024 19:10 Відповісти
Прастужений мущіна нікаму нічєво нє должен, всє далжни прастуженаму мущінє...
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25.04.2024 20:11 Відповісти
А ти їх шашликами спокушай!
Як українців забовтував замість подготовки до оборони!
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25.04.2024 22:04 Відповісти
паскуда - Ізраїль не обезголовлю ЗСУ! Не гноїть у тюрмах героїв-воїнів-розвідників ! СВОБОДУ ЧЕРВІНСЬКМУ!
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25.04.2024 22:29 Відповісти
Західні союзники мають захищати повітряний простір України так само, як Ізраїль, - Зеленський

Зато Зеленський нікому і нічого не должен.
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25.04.2024 19:11 Відповісти
Ти 4* ухилянтище, хамив кращим ,розвідкам світу:» ми, краще знаємо» , коли тобі і твоїм підручним ,показали гапрямки НАСТУПУ РАШИСТІВ , на , що ти терміново підготував розмінування Чонгара і відвід військ, посилав опозицію , які закликали дати гроші на ЗСУ, а ти ,щур , ще не нажрався на ВЕЛИКОМУ КРАДІВНИЦЬТВІ
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25.04.2024 20:07 Відповісти
Вікуся з Додіком з одної російської ботоферми.
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25.04.2024 20:59 Відповісти
А ще всі діти чиновників мають воювати ,як і в Ізраїлі , і з корупцією має все бути ,як і в Ізраїлі ...
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25.04.2024 19:12 Відповісти
...Єто не то! Єто савсем другое...
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25.04.2024 19:46 Відповісти
Янелох Боневтикович, можно защищаться и асфальтом.
Только попроси Лысого с Юзиком его повыше кидать.
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25.04.2024 19:14 Відповісти
Воно й непогано було би.
Але при цьому не обов'язково падати спиною на підлогу, битися в істериці, рюмсати і сучити ніжками. Можна тільки узяти когось із західних лідерів за микитки і суворо спитати: "Чому Ви не захищаєте наш простір?".
Тільки Єрмака не посилай - все пересере і видасть це за твою велику перемогу.
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25.04.2024 19:14 Відповісти
Хацу як в Ізраїлі, хацу, хацу, хацу...
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25.04.2024 19:16 Відповісти
.....а нам дайте гроші і ми їх пристроїмо кудись...
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25.04.2024 19:16 Відповісти
Байдєн, пачіму ми нє в НАТО?
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25.04.2024 19:17 Відповісти
Тому , що , «хренограй , заробляв своїм ДЕГЕНЕРАТИВНИМ 95🤡🤢🎪на паРАШЦІ ,боготворив *****‼️
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25.04.2024 20:11 Відповісти
А пачіму ми нє в НАТО до 2019р ?
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25.04.2024 20:13 Відповісти
73% було проти.
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25.04.2024 21:54 Відповісти
Ви народилися в 2019-му?
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25.04.2024 22:10 Відповісти
перед повітряним простором Ізраїлю є повітряний простір Іраку, Йорданії, Сирії. і коли через ці країни летіли дрони і ракети їх збивали над цими країнами, думаючи не про Ізраїль, а в першу чергу про себе. крім того Ізраїль має статус головного союзника США поза блоком НАТО. у нас такого статусу немає. наша Рада навіть не змогла проголосувати у 21-му році за звернення до Конгресу, щоб США надали і нам такий статус. і перш ніж відкривати рот, Вова, з подібними заявами, то вивчи хоча би базову мат часть.
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25.04.2024 19:18 Відповісти
Воно максимум може тільки текст для відсиків вивчити, і то я сумніваюся.
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25.04.2024 19:23 Відповісти
ну зато польща думала не про себе, коли не збивала ракети, а радісно махала їй ручкою
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26.04.2024 01:11 Відповісти
та якраз про себе вона і думала, щоб ті уламки не впали на польську територію, якщо їх вони збили би. ця ж ракета по траєкторії не залетіла в Польщу з заходу на схід, а потім повернулася назад. польський кордон в цій ділянці, де та ракета пролітала, вклинюється в українську територію невеличким виступом і ця ракета пролетіла цей виступ з півночі на південь. могли вони її збити? могли. злякались? не знаю. може ППО проспало. теж варіант. бо при наступних обстрілах поляки уже піднімали в небо свої F-16. то ж якби знову ракета подібним чином пролітала би над Польщею, то ефки її вже точно збили би, раз їх піднімали в повітря.
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26.04.2024 01:34 Відповісти
Знов без мила лізе...
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25.04.2024 19:18 Відповісти
Нюхнув....
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25.04.2024 19:19 Відповісти
...кишкові гази з жОПи дЄрьмака
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25.04.2024 19:51 Відповісти
Свіжий уривок від Тома Купера
"Це підводить мене до наступної теми, підказаної питанням, яке я отримав з України кілька днів тому: зокрема йшлося про корупцію в ЗСУ. Ні. Я не знаю того чи іншого корупціонера на ім'я. Проте мені довелося спілкуватися з кількома торговцями зброєю по всьому світу. Чому? Без поняття. Просто згодом виявилося, що той чи інший читач моїх книг має справу зі зброєю та ************. І ось, і за останні два-три місяці не лише один чи два, але принаймні троє з них розповіли мені одну й ту саму історію. Зброї та *********** на міжнародному ринку (як і раніше) достатньо для поповнення запасів ЗСУ. Не в ЄС та/або США, а десь ще. Найголовніше; Люди, про які йдеться, могли б постачати ці матеріали. Але: після всього негативного досвіду останніх двох років жоден із них навіть не думає про те, щоб знову зв'язатися з Києвом та/або якоюсь українською владою. Чому? Тому що їхній досвід показує, що це безглуздо. Як тільки вони це роблять, перше, що вони чують у відповідь: якою буде «частка отримувача»? Тобто. скільки вони готові заплатити українському чиновнику та/або співробітнику ЗСУ, відповідальному за укладання угоди з ними. Найгірше те, що навіть якщо вони виконують, вони ніколи не знають, чи їм заплатять."
Слідство?
Натомість вони мають справу з контактами в ЄС. Це повільний, нескінченно стомлюючий процес: зазвичай їм потрібно 3-6 місяців, щоб укласти одну угоду на ще 1000 або близько того АКМ, 2 мільйони куль калібру 7,62 мм або 5000 мінометних бомб. Але це працює, і вони завжди можуть бути впевнені: їм заплатять за їхні товари та послуги.
(...у той час як мені ставлять запитання на кшталт: «Чому три місяці потрібно для того, щоб привезти в Україну снаряди, знайдені чехами та латишами за кордоном?»)

У цьому плані за останні два роки взагалі нічого не змінилося. Такі корупція, як і раніше, домінує в ЗСУ.
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25.04.2024 19:20 Відповісти
Реальність інша - тут рашка весь світ ядеркою залякує
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25.04.2024 19:20 Відповісти
Все вірно каже
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25.04.2024 19:23 Відповісти
А яка думка Наполеона з сусіднього ліжка?
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25.04.2024 20:19 Відповісти
Ой, у ОПі сидить зайчик,
Він ніжками чибиряє…

зайчик чи зельчик, а хрін його розбере!
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25.04.2024 19:26 Відповісти
Мгм...
А жерти з двох рук за тебе теж хтось інший має?
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25.04.2024 19:28 Відповісти
Зеленский має боротися з корупцією (А не розводити їх) так само як і наші західні партнери.
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25.04.2024 19:31 Відповісти
На жаль до нашої влади немає повної довіри у союзників, звідси і напівкроки з допомогою.
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25.04.2024 19:33 Відповісти
йому всі і все повинні. цю ж властивість мають і його виборці. по ній їх і легко визначити.
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25.04.2024 19:36 Відповісти
Треба йому нагадати: "Я нікаму нічево нє должен" (с).
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25.04.2024 19:41 Відповісти
Та воно 🤡 меле аби шо , хоч шось казати треба ,нагадує про себе ...
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25.04.2024 19:37 Відповісти
Краще б він мовчав
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25.04.2024 19:39 Відповісти
Твій соплемінник нетаньяху навіть бачитись з тобою не хоче, а ти якісь претензії до його союзників висуваєш. Взагалі якийсь оксюморон: у нас є опозиція. І хто ж це? Проукраїнські та проєвропейські "Голос" та ЄС, а "слуги" голосують разом з регіоналами різних мастей. То хто ж тоді опозиція до України? І євреї створили уряд нацєдності, а це #идиня таке бач горде, що ні з ким розділити відповідальність не бажає - ну, буде за усе відповідати сам. А таки ж буде
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25.04.2024 19:38 Відповісти
Не мають.

Бо у Ізраїля є документально закріплений статус союзника поза НАТО, а ЗЄ від такого статуса відмовився.
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25.04.2024 19:38 Відповісти
мають. У нас забрали яз, ракети і літаки. Тому мають, але ж покидьки
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26.04.2024 01:12 Відповісти
Точно силою забрали, а не наші червоні директори за плюшки самі віддали?

Літаки ми самі розпродали, доречі. Ту-22, які по нам зараз ракетами фігачать, віддали Роісє за скидки на газ.

Тому не треба співати пісень.
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26.04.2024 01:18 Відповісти
Нагадай заодно, будьласка, у якої країни НАТО зараз наші ракети, що вони "забрали"?
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26.04.2024 01:21 Відповісти
не корчи з себе дурника. Україну змусили це зробити. То мають захищати. Або хай віддають те, шо забрали і порізали
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26.04.2024 01:29 Відповісти
Це стосується тільки ЯЗ та її носіїв. Взамін США та ВБ визнали суверенітет України.
Хтось з них не визнає зараз суверенітету?

Хто змушував Україну розпродати найбільше у Європі танкове та авіаційне угрупування?
Хто змушував Україну скорочувати армію?
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26.04.2024 08:35 Відповісти
з я кого х*ра у нас забрали зброю на трільйони доларів в обмін на визнанння незалежності??? хіба ми не мала права на незалежність і збереження своєї зброї???
ви справді дебіл, чи тільки прикидаєтесь?
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26.04.2024 23:01 Відповісти
Хто конкретно і що конкретно забрав?
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27.04.2024 01:44 Відповісти
Так у кого зараз ракети, які "забрали" у України"?
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26.04.2024 08:36 Відповісти
Та ніби не мають...
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25.04.2024 19:44 Відповісти
"Я никому ничего не должен" (с)...
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25.04.2024 19:51 Відповісти
Якщо ставитись до оборони, до економіки, до науки, до злодіїв так як в Ізраїлі тоді і сама Україна в змозі була б себе захищати. А так одне вилучення ДБР кластерів до систем ППО і припинення її роботи перед війною, гоніння на "Луч", не знищення портнових, богуслаєвих and company чого тільки варто. Про корупцію в умовах війни і виживання нації можна і не казати.
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25.04.2024 19:52 Відповісти
На якіх баранів разрахован оцей його висер? На 73-відсотковіх?

Зеленскій 2019 - я вам ничаво не должен
Зелегській 2024 - ви повинні захищати.....
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25.04.2024 19:53 Відповісти
Коротка історія України з 2019 року.

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25.04.2024 20:17 Відповісти
Залишилась "дрібничка". Треба щоб західні союзники з цим погодились
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25.04.2024 19:55 Відповісти
а ми будєм кушать шашльікі і ждать день перемоги?
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25.04.2024 19:58 Відповісти
Знову почав "бикувати",падло робить все,щоб союзники перестали допомагати!
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25.04.2024 20:00 Відповісти
"Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків",-

але діючий гімнокомандувач здатен забезпечити Україні лише пАтужні щовечірні гундосікі у годину тривалістю.
Як казав його папєрєднік: "маємо те, що маємо".
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25.04.2024 20:00 Відповісти
Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", Як тільки у сітової спільноти,котра допомагає Україні зникне питання"чому зелена влада в часі війни краде" .тоді автоматично зникне питання "коли"
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25.04.2024 20:01 Відповісти
маячня
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26.04.2024 01:13 Відповісти
Варто було б добавити "зелена маячня" із -за відсутності аналогічних дій,західних і американських війскових , які були в Ізраїлі,по відношенні до України
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26.04.2024 14:29 Відповісти
Один ты должен папе и маме.
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25.04.2024 20:03 Відповісти
Як Ізраїль? Вони підписали договір з США, як союзником поза НАТО. А ти прийшов, привів з собою шобло ригів, і це питання було зняте.

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25.04.2024 20:17 Відповісти
Не перестану дивуватися. Ніколи.
Лікар вчиться багато років щоб бути лікарем. Зварювальник має зварити кілометри, щоб стати зварювального якого пустять на серйозний об'єкт.
Вчителем не візьмуть бомжа з вулиці, навчати дітей.

І тільки країною, чи не найважливішим, що є в людей, дозволено керувати будь-якому тупорилому *****.
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25.04.2024 20:25 Відповісти
гундосий, признайся - ти нюхнув чи покурив?
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25.04.2024 20:27 Відповісти
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25.04.2024 20:36 Відповісти
Ти як президент повинен був багато чого робити, щоб захистити Україну, а ти роззброював, розміновував, і заспокоював.
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25.04.2024 20:38 Відповісти
Гаді Айзенкот . Колишній голова генштабу , член Кнесета 25 скликання . Після 7 жовтня . Міністр без портфеля й радник прем"єра по військовим питанням .
Через 4 тиждня після початку наземної операції в Газі за один тиждень ...
Це з української Вікі - цитую :
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C_(2023) війні між ХАМАС та Ізраїлем загинули його син, Ґаль та племіник, Маор. Ґаль Айзенкот - військовий парамедик ЦАГАЛю, загинув 7 грудня 2023 року у віці 25 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82#cite_note-17 [17] . 8 грудня загинув Маор Коен-Айзенкот - боєць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0) бригади «Ґолані» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82#cite_note-18 [племінник] .

А тер спитаймо у Фофана Щоневтіка -- а що робив його Кіля Котлета в Тайланді під час запеклих боїв під Київом . Здоровенний лоб й качок Коля ?!

Фофік наївно думає , що в США це не бачать . Як не бачать яке весілля влаштовують різні мажори в Куршевелі й знов таки поки ворого нищить Харків й Одесу ...
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25.04.2024 21:20 Відповісти
Лише нагадаю , що коли в 2007 році : Ющенко (през.) , Тимошенко (прем.) й Яценюк (спікер) підписали звернення саме ось ця хвойда в якості "молодіжної гілки" ригоблювотини на свої шоу й корпоративах вселяко висміювали прагнення українців до евроінтеграції й особливо гидко висміювали ідею вступу в НАТО . Й росповідали усім як класно "пити - гуляти" й бути до усього нейтральними и позаблоковими .
Коли Фофік став першим у списку на ліквідацію від ***** - він раптом просинувся ....
Де ти був ранійше , Фофан ?! Аджеж не ти й твої друзі малювали трійку "Бжоловода-Йульки-Кролика" в есесівских формах -- це ж не так давно було . Як й твоє членство в партії зрадників !!!
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25.04.2024 21:34 Відповісти
А як же говногарантії немиру, які понапідписувала зелешобла?
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25.04.2024 21:43 Відповісти
А президент Украины должен защищать Украину. Так почему он этого не делает?
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25.04.2024 21:52 Відповісти
Зеленскому все должны. А он не кому не чего не должен.
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25.04.2024 21:54 Відповісти
І наче і діло каже, але як можна такому рукожопу вірити після того всього, що він начудив(. Хай вже крутиться, як сорока на кілку, але нажаль, його пика викликає по більшій мірі негатив.
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25.04.2024 22:25 Відповісти
А они тебе окопы копать НЕ должны ? Пока ты Вова шашлыки на 9 мая жарить будешь ?
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25.04.2024 22:47 Відповісти
Коли ти вже здонеш
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25.04.2024 22:48 Відповісти
Кому они "должны"? Израиль много лет добивался и в конце концов добился статуса Основного Союзника не Члена НАТО. А чем в эти годы занималась Украина? А она строила камунизм вместе со всем сасером. А как сасер накрылся мохнаткой она выбрала себе гетманом главного камуняку. И тридцать лет играла на бандуре. А теперь "они должны".
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26.04.2024 00:06 Відповісти
Технічно не можливо з сусідніх країн збивати над Україною ворожі ракети.
Бо спроможність перехвату обмежена кривизною землі і це глибина десь 40 км.
Тож ні поляки, ні угорці, ні румуни не можуть зі своєї території це робити.
Це локшина для великих оптимістів.
Задіяння авіації може бути при загальній системі стандартів для координації та ідентифікації один одного (френдліфайер).
То це дальня розвідка типу аякс.
У нас тільки зв'язок між місцями приземлення та обслуги.
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26.04.2024 01:06 Відповісти
хай збивають над нашою. Або хоча б хай збивають над своїми країнами, а не машуть ракетам ручкою: летіть на Україну, щасливої дороги. Покидьки
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26.04.2024 01:15 Відповісти
В нас збільшили при граничну зону до до 5км. Тож, якщо сусіди виставлять комплекси впритул до межі розмежування країн - то це максимум 30 км.
Що стратегічно важливе може розташовуватись на такій відстані? Ужгород?
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26.04.2024 01:31 Відповісти
я никому ничего не должен (с)
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26.04.2024 01:34 Відповісти
 
 