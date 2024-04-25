Західні союзники мають захищати повітряний простір України так само, як Ізраїль, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав союзників захищати повітряний простір України так само, як вони захистили повітряний простір Ізраілю під час атаки Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми побачили реальний ефект, коли всі союзники об'єдналися і захищали людей Ізраїлю після великої масованої атаки з боку Ірану. І тому, я думаю, якщо ми всі хочемо бути щирими союзниками - Україна і країни Заходу - те ж саме має проявлятися і на нашій території. Це означає захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захищати наших людей", - заявив Зеленський.

За словами президента, "Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків".

"Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", - зазначив Зеленський.

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Допомога Ізраїлю у відбитті атаки Ірану

Нагадаємо, вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені. Збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.

У Білому домі заявили, що США не збиватимуть повітряні цілі в Україні, як вони це робили над Ізраїлем, оскільки це "різні конфлікти" та "різні картини загроз". У Держдепартаменті США зазначили, що Україна перебуває в іншій позиції, ніж Ізраїль.