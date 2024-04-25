Західні союзники мають захищати повітряний простір України так само, як Ізраїль, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав союзників захищати повітряний простір України так само, як вони захистили повітряний простір Ізраілю під час атаки Ірану.
Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми побачили реальний ефект, коли всі союзники об'єдналися і захищали людей Ізраїлю після великої масованої атаки з боку Ірану. І тому, я думаю, якщо ми всі хочемо бути щирими союзниками - Україна і країни Заходу - те ж саме має проявлятися і на нашій території. Це означає захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захищати наших людей", - заявив Зеленський.
За словами президента, "Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків".
"Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", - зазначив Зеленський.
Допомога Ізраїлю у відбитті атаки Ірану
Нагадаємо, вночі 14 квітня Іран здійснив по Ізраїлю масований удар із використанням ракет та безпілотників. Було запущено понад 200 повітряних засобів нападу. 99% з них були перехоплені. Збивати ворожі цілі Ізраїлю допомагали США та Велика Британія.
У Білому домі заявили, що США не збиватимуть повітряні цілі в Україні, як вони це робили над Ізраїлем, оскільки це "різні конфлікти" та "різні картини загроз". У Держдепартаменті США зазначили, що Україна перебуває в іншій позиції, ніж Ізраїль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як українців забовтував замість подготовки до оборони!
Зато Зеленський нікому і нічого не должен.
Только попроси Лысого с Юзиком его повыше кидать.
Але при цьому не обов'язково падати спиною на підлогу, битися в істериці, рюмсати і сучити ніжками. Можна тільки узяти когось із західних лідерів за микитки і суворо спитати: "Чому Ви не захищаєте наш простір?".
Тільки Єрмака не посилай - все пересере і видасть це за твою велику перемогу.
"Це підводить мене до наступної теми, підказаної питанням, яке я отримав з України кілька днів тому: зокрема йшлося про корупцію в ЗСУ. Ні. Я не знаю того чи іншого корупціонера на ім'я. Проте мені довелося спілкуватися з кількома торговцями зброєю по всьому світу. Чому? Без поняття. Просто згодом виявилося, що той чи інший читач моїх книг має справу зі зброєю та ************. І ось, і за останні два-три місяці не лише один чи два, але принаймні троє з них розповіли мені одну й ту саму історію. Зброї та *********** на міжнародному ринку (як і раніше) достатньо для поповнення запасів ЗСУ. Не в ЄС та/або США, а десь ще. Найголовніше; Люди, про які йдеться, могли б постачати ці матеріали. Але: після всього негативного досвіду останніх двох років жоден із них навіть не думає про те, щоб знову зв'язатися з Києвом та/або якоюсь українською владою. Чому? Тому що їхній досвід показує, що це безглуздо. Як тільки вони це роблять, перше, що вони чують у відповідь: якою буде «частка отримувача»? Тобто. скільки вони готові заплатити українському чиновнику та/або співробітнику ЗСУ, відповідальному за укладання угоди з ними. Найгірше те, що навіть якщо вони виконують, вони ніколи не знають, чи їм заплатять."
Слідство?
Натомість вони мають справу з контактами в ЄС. Це повільний, нескінченно стомлюючий процес: зазвичай їм потрібно 3-6 місяців, щоб укласти одну угоду на ще 1000 або близько того АКМ, 2 мільйони куль калібру 7,62 мм або 5000 мінометних бомб. Але це працює, і вони завжди можуть бути впевнені: їм заплатять за їхні товари та послуги.
(...у той час як мені ставлять запитання на кшталт: «Чому три місяці потрібно для того, щоб привезти в Україну снаряди, знайдені чехами та латишами за кордоном?»)
У цьому плані за останні два роки взагалі нічого не змінилося. Такі корупція, як і раніше, домінує в ЗСУ.
Він ніжками чибиряє…
зайчик чи зельчик, а хрін його розбере!
А жерти з двох рук за тебе теж хтось інший має?
Бо у Ізраїля є документально закріплений статус союзника поза НАТО, а ЗЄ від такого статуса відмовився.
Літаки ми самі розпродали, доречі. Ту-22, які по нам зараз ракетами фігачать, віддали Роісє за скидки на газ.
Тому не треба співати пісень.
Хтось з них не визнає зараз суверенітету?
Хто змушував Україну розпродати найбільше у Європі танкове та авіаційне угрупування?
Хто змушував Україну скорочувати армію?
ви справді дебіл, чи тільки прикидаєтесь?
Зеленскій 2019 - я вам ничаво не должен
Зелегській 2024 - ви повинні захищати.....
але діючий гімнокомандувач здатен забезпечити Україні лише пАтужні щовечірні гундосікі у годину тривалістю.
Як казав його папєрєднік: "маємо те, що маємо".
Лікар вчиться багато років щоб бути лікарем. Зварювальник має зварити кілометри, щоб стати зварювального якого пустять на серйозний об'єкт.
Вчителем не візьмуть бомжа з вулиці, навчати дітей.
І тільки країною, чи не найважливішим, що є в людей, дозволено керувати будь-якому тупорилому *****.
Через 4 тиждня після початку наземної операції в Газі за один тиждень ...
Це з української Вікі - цитую :
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C_(2023) війні між ХАМАС та Ізраїлем загинули його син, Ґаль та племіник, Маор. Ґаль Айзенкот - військовий парамедик ЦАГАЛю, загинув 7 грудня 2023 року у віці 25 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82#cite_note-17 [17] . 8 грудня загинув Маор Коен-Айзенкот - боєць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0) бригади «Ґолані» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%90%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%82#cite_note-18 [племінник] .
А тер спитаймо у Фофана Щоневтіка -- а що робив його Кіля Котлета в Тайланді під час запеклих боїв під Київом . Здоровенний лоб й качок Коля ?!
Фофік наївно думає , що в США це не бачать . Як не бачать яке весілля влаштовують різні мажори в Куршевелі й знов таки поки ворого нищить Харків й Одесу ...
Коли Фофік став першим у списку на ліквідацію від ***** - він раптом просинувся ....
Де ти був ранійше , Фофан ?! Аджеж не ти й твої друзі малювали трійку "Бжоловода-Йульки-Кролика" в есесівских формах -- це ж не так давно було . Як й твоє членство в партії зрадників !!!
Бо спроможність перехвату обмежена кривизною землі і це глибина десь 40 км.
Тож ні поляки, ні угорці, ні румуни не можуть зі своєї території це робити.
Це локшина для великих оптимістів.
Задіяння авіації може бути при загальній системі стандартів для координації та ідентифікації один одного (френдліфайер).
То це дальня розвідка типу аякс.
У нас тільки зв'язок між місцями приземлення та обслуги.
Що стратегічно важливе може розташовуватись на такій відстані? Ужгород?