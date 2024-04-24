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Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем"

трамп

45-й президент США Дональд Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования за пакет помощи Украине. Он отметил превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Guardian.

Трамп похвалил спикера Джонсона, который вынес на голосование Палаты представителей законопроект о предоставлении Украине помощи на $61 млрд, вопреки оппозиции со стороны некоторых законодателей.

По словам американского экс-президента, сейчас республиканцы имеют преимущество только в один голос в Палате представителей, поэтому это не значит, что Джонсон может "пойти и делать все, что захочет".

Читайте: Трамп во время своей каденции называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России", - WSJ

"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддерживал меня по НАТО, когда я сказал, что НАТО должно заплатить... Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, что он очень старается. И опять же, мы должны провести большие выборы", - сказал Трамп.

Также американский политик похвалил Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".

Также читайте: Поддержка помощи Украине от республиканцев - одна из самых высоких с 2022 года, - Маркарова. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

помощь (7758) США (26381) Трамп (5075) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+14
Зеленській - вирок України.
Трамп - вирок США та Світу.
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24.04.2024 10:34
+13
Именно так. Политик перед выборами. Если сделали вопреки тебе, то скажи что именно благодаря тебе.
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24.04.2024 10:51
+12
Примазується.
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24.04.2024 10:31
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Примазується.
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24.04.2024 10:31 Ответить
І підмазується)) сидіти не бажає))
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24.04.2024 10:35 Ответить
Именно так. Политик перед выборами. Если сделали вопреки тебе, то скажи что именно благодаря тебе.
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24.04.2024 10:51 Ответить
Навпаки, Джонсон робить те, що сказав йому Трамп. Джонсон спочатку їздив до Трампа, а вже потім викотив свій проєкт закону про допомогу. Анітиукраїнська фракція республіканців уже оголосила обох зрадниками.
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24.04.2024 13:06 Ответить
Можливо так. А можливо розвідка, з якою Джонсон зустрічався незадовго до винесення проектів на голосування, показала йому матеріали, які свідчать про його зв'язки з кацапами.
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24.04.2024 13:20 Ответить
Ті, хто має зв'язки з кацапами, сидять за ґратами
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24.04.2024 13:29 Ответить
Та невже? А ці?
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24.04.2024 13:34 Ответить
Ці вже назвали Трампа і Джонсона зрадниками
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24.04.2024 13:38 Ответить
Спартц також?
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24.04.2024 15:24 Ответить
грін і маас назвали Трампа зрадником
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24.04.2024 21:31 Ответить
ти серйозно? ))) віриш в ту дичину, про яку пишеш? і ти був присутній на цій розмові Трампа і Джонсона? може тоді і Орбан Вітя відразу після розмови з Трампом сказав те, що сказав йому тоді Трамп? що ні копійки більше для України.. це ж не просто так Орбан тоді це сказав. а практично відразу після тої зустрічі з Трампом. і жодних спростувань від Трампа не було. Проте ще кілька місяців до цього, перед Різдвом, були мати від Трампа, що пішли ви всі нахер з вашою Україною, коли провалилася угода по кордону (Трамп хотів ідеальну угоду по кордону, проте в політиці ідеальних угод не буває, ідеальна угода - це компроміс. і в цій угоді по кордону демократи пішли на багато компромісів, проте Трамп хотів всього, хоча знав, що це все демократи йому не віддадуть. І він це знав. тому спеціально наполягав на тому, щоб демократи виконали абсолютно всі забаганки по кордону. і замість компромісу давив до кінця, щоб ще більше затягнути в часі виділення допомоги для України).

є слова, є заяви, перекручення, маніпуляції, а є стенограма голосування у Палаті, де від респів "за" виділення допомоги - 101, а "проти" виділення допомоги - 112. і допомогу цю виділили 21 квітня 24-го року. зоча мали її виділити ще до кінця вересня 23-го року, коли Білий дім її ще просив у Конгресу до настання нового бюджетного року.

тож переставай тут дрочити на Марджорі в будьоновці, бо в тебе у самого вже давно тут стало видно ту будьоновку..
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24.04.2024 13:36 Ответить
Дичину постійно несеш ти, ти не можеш дати жодну антиукраїнську цитату Трампа - тільки лише з "анонімних джерел" або від придурка Орбана.
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24.04.2024 13:40 Ответить
якщо Орбан придурок, то тоді чого Трамп із ним зустрічався? заяв Трампа 2: 1) no more; 2) пішли ви всі до біса з вашою Україною.
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24.04.2024 14:35 Ответить
Трамп постоянно живет во Флориде. Откуда вам известно, что Джонсон ездил во Флориду
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24.04.2024 16:38 Ответить
https://focus.ua/world/639519-krizis-v-kongresse-ssha-dzhonson-provedet-peregovory-s-trampom-cnn Майк Джонсон и Дональд Трамп проведут встречу - что обсудят политики (focus.ua)
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24.04.2024 21:36 Ответить
Все шо винен - я прощаю
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24.04.2024 10:31 Ответить
У суді Нью-Йорка триває розгляд справи проти Дональда Трампа у звинуваченні про фальшування документів під час підкупу порноакторки Стормі Денілз. У вівторок, 23 квітня, свідок обвинувачення, колишній видавець таблоїда National Enquirer Девід Пекер детально розповів, як допомагав просувати експрезидента в Республіканській партії, очорнюючи репутацію його конкурентів. Він також повідомив, що зобов'язувався всіляко перешкоджати оприлюдненню інформації, яка б шкодила президентській кампанії Трампа 2016 року.

Як повідомляє Associated Рress, слідство пообіцяло видавцю National Enquirer імунітет за сприяння в розслідуванні. Пекар розповів, що поширював у таблоїді https://apnews.com/article/trump-trial-hush-money-national-enquirer-d44d4a7ce66cc08edb5981b3afb882ba неперевірені чутки про супротивників Трампа під виглядом сенсаційних розслідувань. Він також слідкував, аби в інформаційне поле не проникав негатив про експрезидента.

«Я сказав йому: усе, що почую… негативне, якщо почую про жінок, які продають історії, то повідомлю (адвоката Трампа - ред.) Майкла Коена, щоби права були викуплені, а історії знищені», - розповів Пекар.

Крім 130 тисяч доларів плати за мовчання про сексуальні зв'язки порнозірці Стормі Деніелс, 150 тисяч доларів виплатили колишній моделі Playboy Карен Макдугал. А швейцар з Trump Tower отримав 30 тисяч доларів за права на чутки про позашлюбну дитину Трампа та співробітниці його компанії. Ця інформація, нібито, була неправдивою, але могла суттєво нашкодити репутації одруженого експрезидента.

На судовому засіданні прокурори продемонстрували присяжним скріншоти хвалебних заголовків National Enquirer про Трампа: «Дональд домінує!» та «Світовий ексклюзив: Дональд Трамп, якого ніхто не знає». Для контрасту показали принизливі публікації про його опонентів, зокрема про хірурга Бена Карсона та сенатора-республіканця Марко Рубіо. Справа про нечесну конкуренцію може підірвати репутацію Трампа в Республіканській партії.
Суд над Трампом

Суд у Нью-Йорку, який розпочався 15 квітня, розглядає 34 пункти обвинувачення на адресу Трампа пов'язані з фінансовими махінаціями. Він використав виборчий фонд буцімто на «юридичні послуги», а насправді для відшкодування витрат своєму адвокату Майклу Коену. Останній підкупив порнозірку за власні заощадження. У штабі Трампа намагаються зобразити суд як політичне переслідування.

Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, але навіть введення рішення в дію не завадить фавориту республіканців балотуватися на посаду президента. Водночас репутаційні втрати є значно небезпечнішими: на початок квітня президента США Джо Байдена готові були підтримати 41 % виборців, а Трампа - 37 %. До початку судових слухань перевага була на боці фаворита консерваторів.
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24.04.2024 10:32 Ответить
трумп - це лише вершина айсберга. те, шо зараз коїться в республіканській партії, може стати кінцем цієї політичної сили.
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24.04.2024 10:45 Ответить
та ну.. буде набагато простіше публічно очистити від того рудого гною ці Авгієві конюшні. у респів є достойні і притомні конгресмени, сенатори, так би мовити крило неорейганістів.
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24.04.2024 13:47 Ответить
так проблема в тому, що респи втратять підтримку упоротої частини суспільства, що майже гарантує їм поразку. а підмахування цій упоротій частині призводить до відтоку поміркованих (і головне, платіжноспроможних) виборців - основного електорату респів. наразі хвіст (упороті) хитає собакою (респ партією). відрубати хвоста - втратити можливість боротися за владу з демами.
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24.04.2024 14:49 Ответить
піти на поводу хвоста - теж саме. програш демам - питання часу.
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24.04.2024 15:02 Ответить
так про то ж і мова: для респів немає хороших варіантів
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24.04.2024 16:19 Ответить
Зеленській - вирок України.
Трамп - вирок США та Світу.
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24.04.2024 10:34 Ответить
+++++++++++++++++
Краще і не скажеш!
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24.04.2024 11:08 Ответить
Поміг ху-йлу скільки міг.
Тисячі загиблих, зруйновані міста - тепер робить вигляд шо то не він...
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24.04.2024 10:38 Ответить
Подейкують, що у трампа якісь розлади зі шлунком. Через це під час розгляду його справи у суді у багатьох присутніх виникав певний дискомфорт Останнім часом трампа навіть називають Farting Donnie
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24.04.2024 10:39 Ответить
як не срачка,то пердячка
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24.04.2024 10:42 Ответить
а ви думаєте вираз "старі пердуни" сам з неба впав?
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24.04.2024 10:46 Ответить
Мені інше цікаво: у нас слово "фарт" означає "везіння" або "удача". Хто додумався ТАК це назвати????
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24.04.2024 10:50 Ответить
це все німці наслідили:

происходит от https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. https://ru.wiktionary.org/wiki/Fahrt#%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Fahrt «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BA%D0%B0 поездка »; возможно, из языка охотников, где Fahrt означает «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4 след », но допустима и непосредственная связь с семантикой Fahrt, https://ru.wiktionary.org/wiki/fahren fahren «https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0 езда , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C ехать », ср. русск. везе́ние, невезе́ние, ему́ везёт.
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24.04.2024 10:56 Ответить
Фу як грубо.Треба казати : Вінтажний газогенератор
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24.04.2024 11:17 Ответить
Флюгер
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24.04.2024 10:40 Ответить
Трамп із цією допомогою вибрав хитру тактику. А Байден як був ні риба ні м'ясо, так і залишився таким.
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24.04.2024 10:41 Ответить
До речі, байдена інколи називають Sleepy Joe

Сонний Джо (також Сплячий Джо, Млявий Джo; англ. Sleepy Joe) - образливе прізвисько президента США Джо Байдена, яке вигадав та використовував колишній президент США дональд трамп, що стало інтернет-мемом. З'явилося після публікації низки медіамемів, де Байден, як стверджується, засинає під час телевізійного інтерв'ю. Прізвисько натякає на можливу фізичну та розумову нездатність байдена виконувати обов'язки президента.
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24.04.2024 10:47 Ответить
Виборча біганина виходить на пряму дистанцію.
Джонсон зіграв на свою руку,став героем,невідомо хто набере більше ,Трамп,який дозволив голосувати,бачучи,що підтримка його хитка,Джонсон ,який набирає на майбутнє обертів в президенство,чи Байден,який "дотиснув".
Цю карту ,голосування, будуть розігрувати всі.
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24.04.2024 10:41 Ответить
Нічого він не "дотиснув".
61 млрд - там на зброю менше 10млрд в 2024, за умови що віддадуть 4.2млрд 2022-2023 років, та PDA 7.8 підуть тільки Україні, а не всім трьом країнам
питання, як видавати 10млрд, до виборів, чи розтягнути до 1 жовтня 2025 року

республіканці зіграють, що їх https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги України (адміністрація та демократи ні разу не сказали перемога) - втілюється
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
1 та 3 пункт включили в закон
залишилось щоб санкції працювали - пункт 2

хоча може бути як з лендлізом, республіканці запропонували
адміністрація не виконала
та всі й забули
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24.04.2024 11:07 Ответить
Старанно відпрацьовуєш, трампобот
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24.04.2024 12:45 Ответить
старанно було би тоді, якби ви не знали, що то є трампобот. )
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24.04.2024 13:56 Ответить
Яка накуй позика? Різні Рєзнікови, будуть кврасти мільярди, а нам позики.
Навіщо ми утримуємо таку кількість правоохоронних органів?
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24.04.2024 10:46 Ответить
"Правоохоронні" треба брати в "лапки". Така у нас реальність.
Населення значно скоротилося, але штат різноманітних "контор" лише росте. Логіка? Ні, не чули.
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24.04.2024 10:55 Ответить
Ви праві, в сьогоднішніх реаліях скоріше, корупційоохоронні чи злочиноохоронні органи
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24.04.2024 11:02 Ответить
Пішов нах…, руда тварюка. Адекватні респи добре розуміють, що таке ти і твій кремлівський хазяїн, тому і перемогли не дивлячись на ваш титанічний спротив і бюрократичні уловки. Надіюсь і народ на виборах теж пошле тебе.
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24.04.2024 10:51 Ответить
Чий тоді Джонсон зараз?
Котрий включив республіканський https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги України в закон

A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.

1 та 3 пункт включили в закон
залишилось щоб санкції працювали - пункт 2
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24.04.2024 11:13 Ответить
Для того і включив щось, щоб сказати ось який я харошій мальчик, бо був впевнений що заблокують допомогу намертво. Це прекрасно видно по вонізму з рашки - не чекали вони, що Байден дотисне. Байден дідок що треба
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24.04.2024 12:42 Ответить
ти неправильно ставиш питання. правильне питання мало би бути від тебе наступне: а чому Джонсон не виніс на голосування подібний закон ще у жовтні минулого року? не подобався йому тоді запит Байдена на 60 лярдів, то міг би тоді його доповнити чи замінити взагалі на свій закон перемоги і поставити на голосування. міг? міг! бо він спікер. однак він цього не зробив. і ці всі відмазки із кордоном, із газом, із тік-током, кліматичною угодою і т.д... його взагалі не виправдовують. це із сторони українців і притомних респів, які завжди "за" допомогу Україні без жодних умов. виправдати його можуть тільки ті респи, яким по великому рахунку пох на Україну.. так само як і тобі пох на Україну. інакше би не писав ти тут цієї дичини..
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24.04.2024 14:04 Ответить
З його слів, він не один раз спілкувався з адміністрацією по питанню змін - проте вони були безуспішні.

Що поганого, що тепер в законі є вимога розробити секретний план перемоги України, надати ракети атакамс, конфіскувати активи росії на допомогу Україні

всі відмазки пішли як окремий закон

раніше цього ніхто не вносив (адміністрація та демократи), хоча мали безліч можливостей, хочаб спробувати
чому так?

чи ви проти таких вимог, щоб були в законі: план перемоги, далекобійні ракети?

для цього потрібно також фінансування
скільки PDA попросила адміністрація на 2024-2025 роки?
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24.04.2024 14:23 Ответить
що поганого? ти добвойоб? погано те, зо зараз на вулиці квітень 24-го. а той закон мав бути проголосований ще у вересні 23-го.
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24.04.2024 14:37 Ответить
це дісно погано
також погано, що ти проти плана перемоги, дальнобійних ракет, та конфіскації активів росії

так скільки адміністрація попросила PDA на 2024-2025 роки, на Україну, Ізраїль, Тайвань своєму запиті?
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24.04.2024 14:57 Ответить
план перемоги, конфіскація активів, далекобійні ракети разом з пакетом допомоги мали би бути проголосовані ще у вересні 23-го року. а не у квітні 24-го.
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24.04.2024 15:22 Ответить
скільки PDA - не знаеш
Ок

чи були ці вимоги в законі у вересні 23го року, який поступив від Сенату+адміністрація?
про план перемоги - хоч раз, хочаб на словах сказали?
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24.04.2024 15:30 Ответить
чи були ці вимоги в законі у вересні 23го року, який поступив від Сенату+адміністрація?
про план перемоги - хоч раз, хочаб на словах сказали?

не було цих вимог тоді у вересні. їх і не було в лютому, коли той закон проголосували у Сенаті. ці вимоги тільки зараз вставив Джонсон, коли вже припекло, як то кажуть...

проте чому він їх не вставив в проект закону у жовтні минулого року? міг? міг. і не тільки ці вимоги. міг би вставити значно більші вимоги, раз вони вважали, що Байден по чайній ложечці дозує допомогу Україні. і не тільки вимоги, а ще навіть і збільшити суму допомоги Україні. могли? могли! не зробили? не зробили. не тільки цього не зробили, але і не проголосували за запропонований пакет від демократів. я ж тобі не раз тут писав, довбойобе. критикуєш (обсираєш), то пропонуй кращий альтернативний пакет. він був запропонований тоді респами? ні. проте були ультиматуми, умови - стіна, газ, кліматична угода, біженці, кредит і т.д... тобто одним словом - це називається блокування виділення допомоги Україні..
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24.04.2024 15:59 Ответить
все так і було
не могли домовитись

30 вересня 2022 пятниця - останній день 2022 фінроку
PDA дозволено 11млрд, надано 9.2млрд в 2022
"забули" підписати 1.6млрд, та втратили право

скільки б Конгрес не виділяв, все рівно "якісь сили" заважають скористатися на 100%
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24.04.2024 17:29 Ответить
скільки б Конгрес не виділяв, все рівно "якісь сили" заважають скористатися на 100%

щоб це писати, то потрібно спочатку щоб Конгрес таки виділив, як він виділяв це з березня 22-го року по грудень 22-го року, коли спікером була Пелосі...

а Маккартні/Джонсон замість того, щоб виділити, то постійні умови - стіна, кліматична угода, кредит, тік ток, іншу маячню. якби у Трампа та його маговців дійсно боліла душа за Україну, то такої ***** не було би точно. і проголосували би той закон ще у вересні 23-го року. а по факту маємо тільки квітень 24-го..
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24.04.2024 17:42 Ответить
Те що було виділено, використано десь на 60-70%

Якщо б "мовчки" виділили, скільки просила адміністрація то на PDA пропорційно на три країни, для України булоб 5.3млрд
Допомагаючи по 0.5млрд в місяць (в 2 рази менше за 2023 рік), ці кошти вже б закінчувалися

не було б згадки в законі про перемогу, атакамс, конфіскацію активів.

І що тоді робити далі?
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24.04.2024 17:59 Ответить
я тобі скажу що робити: ти просто завали своє єпало і звали нах уй з цього сайту, чмошник.
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24.04.2024 18:14 Ответить
Два слова не может связать чтобы законченное по смыслу предложение получилось.
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24.04.2024 10:58 Ответить
Сподіваюсь, що цю хитру нерпу посадять незабаром, бо вдруге такий сором з недорозвиненим президентом-шахраєм Америка може і не витримати.
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24.04.2024 11:17 Ответить
Пердак в Рудого палає але "обличчя" треба якось зберегти
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24.04.2024 11:28 Ответить
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24.04.2024 12:01 Ответить
трамп+джонсон і всі трампісти в т.ч. наявні тут , , , , , , , , , - вороги України. Хоча би тому, що вони брешуть.
Зокрема, - ніби Байден і його адміністрація "мали і дозвіл від Конгресу, і гроші на (постачання Україні зброї після жовтня минулого року)" - насправді, для дозволу від Конгресу на вагомі поставки, і відповідно фінансування на це не було. Жоден американський політик чи навіть притомний блогер такого ніде ніколи не стверджував, що Байдену можна було без відповідного рішення Конгресу відправляти Україні зброю на міліарди.
Ще брешуть, ніби в Держдепі Байдена "Потім створили кризу у Конгресі і зволікали півроку" - хоча кризу в Конгресі з неприйняттям двох проектів біллів від Держдепу і одного сенатського створили саме трампісти; і проблема вирішилась лише після того, як Джонсон розділив сенатський законопроект на чотири окремих - тоді 101 респ з 216 наявних в палаті проголосували за допомогу Україні.
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24.04.2024 16:56 Ответить
 
 