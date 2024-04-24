Трамп похвалил спикера Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем"

45-й президент США Дональд Трамп публично поддержал спикера Палаты представителей Конгресса Майкла Джонсона после голосования за пакет помощи Украине. Он отметил превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Guardian.

Трамп похвалил спикера Джонсона, который вынес на голосование Палаты представителей законопроект о предоставлении Украине помощи на $61 млрд, вопреки оппозиции со стороны некоторых законодателей.

По словам американского экс-президента, сейчас республиканцы имеют преимущество только в один голос в Палате представителей, поэтому это не значит, что Джонсон может "пойти и делать все, что захочет".

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"Я думаю, что он очень хороший человек. Вы знаете, он очень решительно поддерживал меня по НАТО, когда я сказал, что НАТО должно заплатить... Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, что он очень старается. И опять же, мы должны провести большие выборы", - сказал Трамп.

Также американский политик похвалил Джонсона за превращение помощи Украине в размере $9 млрд в "прощенный заем".

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