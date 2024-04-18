Українське виживання важливе, Європа має вкладати більше коштів, - Трамп
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловився щодо пакету нових законопроєктів, серед яких допомога для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали у війну в Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і нас розділяє океан! Чому Європа не може зрівняти або порівняти гроші, вкладені Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує?
Як усі погоджуються, українське виживання та сила має бути набагато важливішим для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! РУХАЙСЯ, ЄВРОПО!", – написав Трамп 18 квітня у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп також наголосив, що "це повний безлад, спричинений Кривавим Джо Байденом і некомпетентними демократами", а також те, що "якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася!".
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Never again!
Вони просадили свої рейтинги блокуванням допомоги Україні та Ізраїлю. В результаті Джо Байден лідирує в майже всіх фіолетових штатах.
1. Підтримка скасування абортів.
2. Провалення закону про мексиканський кордон.
3. Виступи "москви" Гриин(йо..та баба).
4. Початок судових слухань трампа.
5. Відсутність стабільної роботи конгресу.
6. Питання надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню( Філіпінам ).
На жаль наше т. зв. "населення" не читало ту Фількіну грамоту , яку називають Будапештський меморандум в оригіналі . Любий студент 2 курсу юридичного факультету вам скаже ,що ні США ні Британія не порушила ні єдиного пункту меморандуму , не кажучи вже про юристів з отриманою освітою. Ось оригінал :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
Почитайте і ніколи більше не пишіть муйню , про "гарантії безпеки"
Війна, до речі, розпочалась ще тоді, коли він і не думав бути президентом США. І тоді він нічого не казав про війну.
В нас таких виявилось 73%, тепер пожинаємо плоди...
До речі. в першому турі в списку 39 кандидатів. Але але...
За то ж весло як, і па-пріколу...
Обранці зробили так що тих кому не подобався ніхто, фактично поставили перед вибором сортів гімна, і люди зайшли в цю гру. Багато хто після того як убрали графу - перестали йти на вибори.
От скажи, при всіх симпатіях-антипатіях, при всіх досягненнях чи промахах, що тобі Порошенко зробив такого, що ти і тобі подібні здійснили акт суїциду? Саме суїциду, бо таку херню сотворити з ненависті до Порошенка, знову ж, треба бути або ворогом того народу і тої землі, або повним дебілом!
І, до речі, з того всього бруду, що та зелена мерзота вилила на голову Порошенка (читай України) таки отримало підтвердження? Що, придурку? Плівки Деркача, помиї Медведчука, зелене гімно від Зеленського і Г+Г?
І що, не дійдеш ніяк до тями? То вже в тебе невиліковно?
До речі, в першому турі голосував зовсім не за Порошенка. В другому, так, бо вибору не було! То тільки повні дебіли па-пріколу і щоб паржать. Ох весело ж як, довбню? Ржеш, ні?
До речі, а свій висер чого ж видалив? Невже соромно стало, а чи сумніви якісь? Та не може бути, ти ж такий впевнений і переконаний! В дебілів сумнівів не буває!
Та, все, досить. Норма спілкування і ідіотами в мене сьогодні виконана. Відстань...
Коли я запитував у зебілів - кому б вони гроші свої довірили:
1. Людині з багаторічним досвідом керування великою компанією, менеджера, який показав як можна підняти країну з лайна.
2. Людині якій в універі "залік" ставили за те що воно грає в КВК, та яка наобіцяє що вона заробить гори золота не маючи можливість пояснити як воно це планує зробити.
То чомусь обирали перший варіант. А на виборах обрали другий варіант. Тому Микола, ти голосував не проти шоколадного, ти голосував за дебіла, ти голосував за розкрадання країни, ти голосував за війну. Дуже прикро що це лайно доводиться тепер їсти 27%, які думали своєю головою під час виборів.
⚠️ Відмічено зліт 6х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:16
Кількість бортів буде уточнюватись.
У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 02:00-03:30.
Таким чином, Трамп назвав Байдена не "кривавим", а crooked, дослівно "кривим", але що означає корумпований, шахраюватий.
Тут кацапів потрібно зупиняти, а вони взяли і відкосили! - ЗРАДНИКИ та ЖЛОБИ!
дивіться, бо скоро Аляску віддтяпають!...
От же ж мерзенна істота.
Тільки уявіть, що він вироблятиме, коли стане президентом США.
Невже американці зїхали зглузду?
Нехай й надалі говорить слушні речі. Це мало статися. Адже будь-які застійні явища завжди мають трагічні наслідки. Тому краще пізно, ніж ніколи.