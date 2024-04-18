Українське виживання важливе, Європа має вкладати більше коштів, - Трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловився щодо пакету нових законопроєктів, серед яких допомога для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали у війну в Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і нас розділяє океан! Чому Європа не може зрівняти або порівняти гроші, вкладені Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує?

Як усі погоджуються, українське виживання та сила має бути набагато важливішим для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! РУХАЙСЯ, ЄВРОПО!", – написав Трамп 18 квітня у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також наголосив, що "це повний безлад, спричинений Кривавим Джо Байденом і некомпетентними демократами", а також те, що "якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася!".

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