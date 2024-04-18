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Новини Допомога Україні
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Українське виживання важливе, Європа має вкладати більше коштів, - Трамп

трамп

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп висловився щодо пакету нових законопроєктів, серед яких допомога для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали у війну в Україні на понад 100 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і нас розділяє океан! Чому Європа не може зрівняти або порівняти гроші, вкладені Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує?

Як усі погоджуються, українське виживання та сила має бути набагато важливішим для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! РУХАЙСЯ, ЄВРОПО!", – написав Трамп 18 квітня у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп також наголосив, що "це повний безлад, спричинений Кривавим Джо Байденом і некомпетентними демократами", а також те, що "якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася!".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

Автор: 

США (22455) Трамп (5444)


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Топ коментарі
+48
рейтинг.
Вони просадили свої рейтинги блокуванням допомоги Україні та Ізраїлю. В результаті Джо Байден лідирує в майже всіх фіолетових штатах.
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18.04.2024 23:15
+37
Навіщо цитувати цього придурка? Пояснюю як мешканець США: він робить свої безвідповідальні заяви виключно на внутрішню аудиторію. Факти не перевіряє, тупо б'є на емоції дурних людей. Меседж такий: ви живете погано, бо Байден дає гроші Україні. При цьому на Україну і придурку Трампу, і його дурним шанувальникас начхати. З тим же успіхом Трамп міг сказати, що Байден особисто засрав клумбу Gateway Park у моєму місті Портленді, штат Орегон (там кучкуються бомжі й періодично засмічують цю клумбу). Ціль одна - обсірати Байдена, неважливо чим. Тільки дебіли можуть сприймати це серйозно
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18.04.2024 23:24
+29
Європа ВЖЕ витратила на допомогу Україні більшу суму коштів, ніж США, трампло!
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18.04.2024 23:12
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18.04.2024 23:08 Відповісти
ДТ ПНХ !
Never again!
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18.04.2024 23:30 Відповісти
Класно!!
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19.04.2024 00:46 Відповісти
Та шо це на них з очкариком сьогодні напало?
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18.04.2024 23:11 Відповісти
рейтинг.
Вони просадили свої рейтинги блокуванням допомоги Україні та Ізраїлю. В результаті Джо Байден лідирує в майже всіх фіолетових штатах.
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18.04.2024 23:15 Відповісти
А еще инициативой с отменой абортов потеряли много голосов женской част...
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19.04.2024 00:38 Відповісти
І не лише жіночої.
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19.04.2024 08:34 Відповісти
Не варто забувати, що за Трампа більшість бідного, і не освіченого населення США (як і у нас колись за Зе голосували), ними легко маніпулювати і розводити як лохів (без образ). Не виключено, що навіть після перемоги Байдена, Трамп може вдатися до нових заворушень, але вони вже можуть бути серйознішими за штурм Капітолію, якщо розпочнуться в Техасі за підтримки місцевого населення.
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19.04.2024 12:41 Відповісти
Ну тут є багато проблем в республіканців наприклад:
1. Підтримка скасування абортів.
2. Провалення закону про мексиканський кордон.
3. Виступи "москви" Гриин(йо..та баба).
4. Початок судових слухань трампа.
5. Відсутність стабільної роботи конгресу.
6. Питання надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню( Філіпінам ).
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19.04.2024 14:02 Відповісти
З українською темою передвиборних перегонів Трамп ПРОПЕТЛЯВ, ЯК МОЇСЕЙ МИМО АРАВІЙСЬКОЇ НАФТИ.
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19.04.2024 11:31 Відповісти
Європа ВЖЕ витратила на допомогу Україні більшу суму коштів, ніж США, трампло!
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18.04.2024 23:12 Відповісти
Проте Україну роззброїли від ядерною зброї хто? Европа?А обіцянки-цяцянки, хто давав про захист суверенітету Україні в 1994 році?
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18.04.2024 23:12 Відповісти
Будапешт британці підписали - європейці
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18.04.2024 23:26 Відповісти
ідея Будапешту була американська - надивились дешевих голівудських фільмів про терористів з ядерною бомбою
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18.04.2024 23:30 Відповісти
Клепку потрібно було мати Кравчуку ,який вівся на перемовини про позбавлення ядерного статусу України і далі Кучмі , який меморандум підписував ( обидва комуняцькі хвойди, яких у владу обрало , на жаль "населення", яке себе й в 2019 р. проявили 73% по аналогії ).
На жаль наше т. зв. "населення" не читало ту Фількіну грамоту , яку називають Будапештський меморандум в оригіналі . Любий студент 2 курсу юридичного факультету вам скаже ,що ні США ні Британія не порушила ні єдиного пункту меморандуму , не кажучи вже про юристів з отриманою освітою. Ось оригінал :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text

Почитайте і ніколи більше не пишіть муйню , про "гарантії безпеки"
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19.04.2024 10:51 Відповісти
Не про клепку, яку не вистачало Кравчуку, потрібно вести мову, а про коррупцію цього політичного недоноска. Очевидно, що з Каравчуком розплатилися за здачу ядерної зброї недоторканістю за дерибан Чорноморського пароплавства і не тільки. Жаль, що Кравчук помер. Цього мерзотника треба було розстріляти. Точно так, як і Кучму. Скільки горя і втрат Україна зазнала із-за цих двох шматків протухлого м'яса!
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19.04.2024 11:38 Відповісти
З-за ********** населення, яке їх вибрало.
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19.04.2024 11:44 Відповісти
Так буде точніше , і Кравчуку і Кучмі була альтернатива , тільки тупоголове населення зазвичай , як і в 2019 р., вибирає , щоб йому ж (населенню) прилетіло , "щоб поржать хоч" , як в крайньому випадку , може нареготались вже ? Нє?
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19.04.2024 11:48 Відповісти
Із-за імпотентної української еліти, яка не має жодного ЗМІ в своєму розпорядженні і яка не роз'яснила піплу всю суть серіалу "Слуга народу". Піпл , як правило, прийшовши втомлений з роботи, включає зомбоящик і НЕКРИТИЧНО сприймає всі ті інфопомиї, що на нього виливаються. А де була українська еліта, завдання якої вести за собою народ, роз'яснювати йому всі явища політичного і культурного життя? Ось цю функцію і перехопило шобло Бєні Бородача і підсунуло цей серіал. Результат ви знаєте.
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19.04.2024 12:10 Відповісти
Именно США давили на Украину с тем чтобы она не только отказалась от ЯО но и от РАКЕТ средней дальности. Притом что ракеты средней дальности не могли представлять для США никакой угрозы
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18.04.2024 23:36 Відповісти
Та не було ніякої України на початку 90-х. Була перелякана частинка срср - Урср, якою керували ідеологи компартії та червоні директори.
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19.04.2024 11:39 Відповісти
Ну, дебіл, що з нього візьмеш...
Війна, до речі, розпочалась ще тоді, коли він і не думав бути президентом США. І тоді він нічого не казав про війну.
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18.04.2024 23:13 Відповісти
а тут не факт. нехай стимулює Європу ще більше виділяти нам допомоги. )
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19.04.2024 00:20 Відповісти
Та завалил бы мразота, любой конфликт использует для своего "продвижения"
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18.04.2024 23:14 Відповісти
Рижий хамелеон *****
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18.04.2024 23:16 Відповісти
Пошла жараа.
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18.04.2024 23:17 Відповісти
Трамп - форева!
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18.04.2024 23:23 Відповісти
Trump- Never again !!!
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18.04.2024 23:32 Відповісти
Навіщо цитувати цього придурка? Пояснюю як мешканець США: він робить свої безвідповідальні заяви виключно на внутрішню аудиторію. Факти не перевіряє, тупо б'є на емоції дурних людей. Меседж такий: ви живете погано, бо Байден дає гроші Україні. При цьому на Україну і придурку Трампу, і його дурним шанувальникас начхати. З тим же успіхом Трамп міг сказати, що Байден особисто засрав клумбу Gateway Park у моєму місті Портленді, штат Орегон (там кучкуються бомжі й періодично засмічують цю клумбу). Ціль одна - обсірати Байдена, неважливо чим. Тільки дебіли можуть сприймати це серйозно
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18.04.2024 23:24 Відповісти
Демократы занимались тем же самым при Трамвае и при Буше. Под копирку.
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18.04.2024 23:37 Відповісти
«Пропаганда не робить людей ідіотами, вона призначена для них із самого початку».
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18.04.2024 23:42 Відповісти
цікаво - хто автор такого справедливого зауваження?
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19.04.2024 12:43 Відповісти
Бернард Шоу
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19.04.2024 15:14 Відповісти
"Тільки дебіли можуть сприймати це серйозно" (с.)
В нас таких виявилось 73%, тепер пожинаємо плоди...
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19.04.2024 08:30 Відповісти
Ще один... В бюлетні НЕ БУЛО графи ПРОТИ...
До речі. в першому турі в списку 39 кандидатів. Але але...
За то ж весло як, і па-пріколу...
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19.04.2024 09:07 Відповісти
А ось це як раз гарна маніпуляція голосами , саме тоді коли прибрали графу проти всіх (сподіваюсь що люди щє пам'ятають що вона була) почалася хрєнь.Саме графа проти всіх була маяком недовіри до ВСІЄЇ влади та "нових" облич, і вона з кожним роком росла (і це було для влади не добре) . Прибрали, і ті хто йдуть починають обирати вже не за кого,а проти кого.Доречі - порох БУВ вже в політиці коли її прибрали.
Обранці зробили так що тих кому не подобався ніхто, фактично поставили перед вибором сортів гімна, і люди зайшли в цю гру. Багато хто після того як убрали графу - перестали йти на вибори.
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19.04.2024 10:28 Відповісти
Та яка, нахер маніпуляція! Ти брав бюлетень і ВИБИРАВ все то, що сьогодні в нас твориться! Війна, смерть, розруха, озвіріла корупція, знищене майбутнє і наше, і наших дітей та внуків... Ти то ви брав, або свідомо, якщо ти ворог. або несвідомо, якщо повний ідіот. Ти!
От скажи, при всіх симпатіях-антипатіях, при всіх досягненнях чи промахах, що тобі Порошенко зробив такого, що ти і тобі подібні здійснили акт суїциду? Саме суїциду, бо таку херню сотворити з ненависті до Порошенка, знову ж, треба бути або ворогом того народу і тої землі, або повним дебілом!
І, до речі, з того всього бруду, що та зелена мерзота вилила на голову Порошенка (читай України) таки отримало підтвердження? Що, придурку? Плівки Деркача, помиї Медведчука, зелене гімно від Зеленського і Г+Г?
І що, не дійдеш ніяк до тями? То вже в тебе невиліковно?
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19.04.2024 10:37 Відповісти
Ти повний дебіл, безнадійний і невиліковний, придурку. Мова не про Порошенка, якого НЕ вибрали, а про ЗЕсрань, яка привела країну до сьогоднішнього стану! Не Порошенко то зробив, а ТИ і тобі подібна біомаса, яка то захотіла.
До речі, в першому турі голосував зовсім не за Порошенка. В другому, так, бо вибору не було! То тільки повні дебіли па-пріколу і щоб паржать. Ох весело ж як, довбню? Ржеш, ні?
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19.04.2024 11:02 Відповісти
Блін, яке ж ти іпануте...
До речі, а свій висер чого ж видалив? Невже соромно стало, а чи сумніви якісь? Та не може бути, ти ж такий впевнений і переконаний! В дебілів сумнівів не буває!
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19.04.2024 11:08 Відповісти
Та хто б то твоє гімно тер. Сам жереш, а на когось спихаєш.
Та, все, досить. Норма спілкування і ідіотами в мене сьогодні виконана. Відстань...
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19.04.2024 11:19 Відповісти
Ні Микола, ви не проти шоколадного голосували, а проти України. Треба бути дебілом, щоб не розуміти, що Зеленський був популістом. Треба бути тупим, щоб не розуміти, що воно скоїть з країною.

Коли я запитував у зебілів - кому б вони гроші свої довірили:
1. Людині з багаторічним досвідом керування великою компанією, менеджера, який показав як можна підняти країну з лайна.
2. Людині якій в універі "залік" ставили за те що воно грає в КВК, та яка наобіцяє що вона заробить гори золота не маючи можливість пояснити як воно це планує зробити.

То чомусь обирали перший варіант. А на виборах обрали другий варіант. Тому Микола, ти голосував не проти шоколадного, ти голосував за дебіла, ти голосував за розкрадання країни, ти голосував за війну. Дуже прикро що це лайно доводиться тепер їсти 27%, які думали своєю головою під час виборів.
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19.04.2024 09:41 Відповісти
Українці голосували правильно за чесного, принципового, справедивого ЩИРОГО УКРАЇНЦЯ БІЛОБОРОДЬКА. Але мало хто розумів (73%), що під личиною Білобородька пахан цього шобла Бєня Бородач пісунув їм ДЕШЕВУ ЄВРЕЙСЬКУ ПІДРОБКУ- Боневтіка-Янетряпку. Більше того, Бєня замінив навіть голову офісу президента з Богдана, нехай прохіндея, але українця, на "етнічно правильного" Дєрьмака.
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19.04.2024 11:41 Відповісти
Це брехня, голова ЦВК був той що й при Януковичу, по друге йому багато приписали, і 3 момент багато європейських виборців були в Європі на заробітках і не забили на голосування
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19.04.2024 09:02 Відповісти
Що брехня? Що ідіотів не 73% А що, більше?! Хоча, цілком може бути, на жаль...
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19.04.2024 09:08 Відповісти
Не дал бы Порох фальсифицировать, к сожалению у нас 73% *********(((
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19.04.2024 11:11 Відповісти
Слідуюча на черзі за Трампом Марджорі Тейлор Грін. Може вже не треба Камерону ЦІЛУВАТИ ЇЇ В ДУПУ?
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19.04.2024 10:32 Відповісти
Да правильно Європа має виділити 200 млрд доларів!
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18.04.2024 23:25 Відповісти
І поставити Трампа «на слабо» - а ти 300 зможеш?
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18.04.2024 23:32 Відповісти
Так зможеш
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18.04.2024 23:52 Відповісти
"Як усі погоджуються, українське виживання та сила має бути набагато важливішим для Європи, ніж для нас, але це також важливо для нас! РУХАЙСЯ, ЄВРОПО!"
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18.04.2024 23:25 Відповісти
***** из за дефецита налички не перевёл очередной транш и риторика неожиданно изменилась.
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18.04.2024 23:26 Відповісти
нехай внесе законопроект на 200 млрд і полк F-35, і ще дужче критикує Байдена, Європу і б'є себе в груди п'яткою, що замість Атлантів він тримає Землю) що завгодно, аби тільки постачали
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18.04.2024 23:31 Відповісти
Трамп как всегда брешет . Правда если говорить о БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи а не в виде Кредита-то США действительно намного больше сделали для Украины. Хотя всеравно недостаточно много
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18.04.2024 23:37 Відповісти
Можливо, Трамп має на увазі лендліз, який похерив Байден?
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19.04.2024 10:34 Відповісти
Орбан, спиш?
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18.04.2024 23:39 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

⚠️ Відмічено зліт 6х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:16
Кількість бортів буде уточнюватись.

У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 02:00-03:30.
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18.04.2024 23:41 Відповісти
This is the complete quote from Truth Social: "Why isn't Europe giving more money to help Ukraine? Why is it that the United States is over $100 Billion Dollars into the Ukraine War more than Europe, and we have an Ocean between us as separation! Why can't Europe equalize or match the money put in by the United States of America in order to help a Country in desperate need? As everyone agrees, Ukrainian Survival and Strength should be much more important to Europe than to us, but it is also important to us! GET MOVING EUROPE! In addition, I am the only one who speaks for 'ME' and, while it is a total mess caused by Crooked Joe Biden and the Incompetent Democrats, if I were President, this War would have never started!"

Таким чином, Трамп назвав Байдена не "кривавим", а crooked, дослівно "кривим", але що означає корумпований, шахраюватий.
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18.04.2024 23:49 Відповісти
.....если я был султан, я б и ел трьох жён..... И бабы таки довели его до цугундера.
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19.04.2024 00:06 Відповісти
Українці , що мешкають в штатах , повинні день і ніч стояти перед Білим домом і Капітолієм (ще і перед ООН) з транспарантом , на якому тільки одне слово - "Будапешт". Мені здається , що американці , прості і політики , воліють не згадувати це слово. Тож треба молотом вдовблювати це слово їм в мізкі , зараз і вічно.
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19.04.2024 00:15 Відповісти
Цирк на дроті,в повітрі перевзувається , якщо політичні перегони в США заставлять трампа стати проукраїнським,це добре, але довіри до Трампа немає і не повинно бути,ця людина блокує пів року критичну допомогу Україні,КРАПКА Навіть якщо демократи робили недостатньо і зволікали з допомогою,то Трамп просто поставив допомогу на ГАЛЬМА,не може бути довіри до рудого популіста
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19.04.2024 02:28 Відповісти
А чи не "деми" повним складом проголосували і викинули попереднього спікера на мороз, тільки но він мав винести попередній проект допомоги Україні на голосування?
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19.04.2024 08:30 Відповісти
"українське виживання" - показове відношення до Української нації зі сторони Трампа. Спробував би він так висловитись про Єврейську націю?
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19.04.2024 06:53 Відповісти
От піарщик. Ляшко з Юлею і близько не стояли.
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19.04.2024 06:57 Відповісти
США більше не світовий лідер та не надійгий партнер!
Тут кацапів потрібно зупиняти, а вони взяли і відкосили! - ЗРАДНИКИ та ЖЛОБИ!
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19.04.2024 08:23 Відповісти
А у цього лише гроші на умі, невже його виберуть президентом
дивіться, бо скоро Аляску віддтяпають!...
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19.04.2024 08:28 Відповісти
Заради рейтингу на все готовий, навіть "дать заднюю, как посєдній фраєр".
От же ж мерзенна істота.
Тільки уявіть, що він вироблятиме, коли стане президентом США.
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19.04.2024 08:33 Відповісти
Подивився Time...як каже "Госдеп" - Ви можете ліпше)
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19.04.2024 08:42 Відповісти
..
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19.04.2024 08:42 Відповісти
Не допомагаючи Україні, Трамп допомагає путіну! Причому, допоманає відкрито!
Невже американці зїхали зглузду?
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19.04.2024 08:44 Відповісти
Да там 40 відсотків не знають де Україна знаходиться)))))
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19.04.2024 09:03 Відповісти
Головне в цьому месіджі Трампа - протиставлення США Європі. Далі - вихід із НАТО.
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19.04.2024 09:17 Відповісти
Так, саме для цього він і йде в президенти. Ті хто згадує санкції проти північного потоку, забувають що били вони здебільшого по Німеччині, а далі будували його москрвитські судна ще при Трампі. Те ж саме і по всім його заявам про НАТО і.т д. Зараз іде спроба номер два. Доречі не пам'ятаю щоб колишні президенти які програли знову йшли на вибори в США, але з Трампом багато чого вперше. Схоже інших кандидатів у Путіна нема.
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19.04.2024 10:00 Відповісти
Чому останнім часом Європа почала обговорювати питання введення військ в Україну, а також військового виробництва та закупівлі снарядів за межами ЄС? Чому вона раптом так стурбувалася формуванням єдиної оборонної та розвідувальної стратегії? І ми знаємо відповідь на ці запитання. Автором докорінної зміни стратегії Європи щодо України та до самої себе є одна людина. Він не офіційна особа, не президент. Це Дональд Трамп. Одна фраза, сказана ним на передвиборному мітингу в Південній Кароліні, точніше повторення фрази, сказаної ним 2 роки тому у приватній розмові з фрау Меркель, перевернула свідомість лідерів Європи. Трамп сказав Меркель, що США не захищатимуть країни Європи, якщо ті не виконуватимуть своїх зобов'язань у рамках НАТО щодо збільшення військових витрат. Ця фраза була повторена Трампом на мітингу в Південній Кароліні, а потім була спотворена та у спотвореному вигляді поширена західними ЗМІ мільйонними тиражами. І раптово у європейських політиків трапилося просвітлення. Вони раптом прозріли і зрозуміли, що їхній порятунок перебуває лише в їхніх руках. Тому дякуйте Трампу, вашому рятівнику.
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19.04.2024 10:20 Відповісти
"дякуйте Трампу"
Нехай й надалі говорить слушні речі. Це мало статися. Адже будь-які застійні явища завжди мають трагічні наслідки. Тому краще пізно, ніж ніколи.
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19.04.2024 11:15 Відповісти
Цей рудий шахрай ще покарає світ за його недалекоглядність та тупість. Демократія буде не в тренді, якщо він стане президентом. Тоталітарну США ми при ньому ще побачимо, якщо ***** нас не знищить. А донні йому у цьому зараз допомагає та буде допомагати у майбутньому.
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19.04.2024 10:49 Відповісти
весняне загострення ?
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19.04.2024 10:49 Відповісти
а ці все торгуються, поки в нас діти гинуть(((. Йолопи дурні..
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19.04.2024 10:54 Відповісти
Трамп дає надію усім тримачам акцій Rheinmetall (RHM.DE), BAE SYSTEMS (BA.L), Leonardo (LDO.MI), Thales, SAAB, Dassault etc. Ці папери мали неабиякий зріст за останній рік, нас не полишає є надія того, що стабільне зростання прибутків компаній триватиме й надалі. Справа лише за належним фінансуванням з держбюджетів країн Єврозони та UK. Це право людини почуватися в безпеці.
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19.04.2024 11:09 Відповісти
Циничное фуйло.
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19.04.2024 11:32 Відповісти
Trump - в перекладі з англійської - козир.
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19.04.2024 12:18 Відповісти
Трамп как всегда прав на 100%, Только Трамп спасет Украину!
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19.04.2024 14:44 Відповісти
О! Рудий поц перезувся у повітрі.
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19.04.2024 17:01 Відповісти
 
 