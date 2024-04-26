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Новини Війна
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Сьогодні відбудеться засідання у форматі "Рамштайн"

рамштайн

Сьогодні відбудеться 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що це буде вже 21 засідання. Перша зустріч відбулася 22 квітня 2022 року.

Сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться у режимі віртуального зв’язку.

На цьому засіданні йтиметься, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли країна перебувала в очікуванні рішень про американську підтримку.

Минуле засідання у форматі Рамштайн

Міністр оборони України Умєров заявив, що за підсумками "Рамштайну" із партнерами Україна домовилася про поставку F-16, боєприпасів, дронів, ППО тощо.

Також читайте: Україна зможе використовувати ATACMS для ударів по військах РФ у Криму, - NYT

Автор: 

Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+4
Не можна перемогти ворога під керівництвом його агентури і інородців!
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26.04.2024 09:18
+3
ЗЕнтельмени удачі
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26.04.2024 09:26
+2
Що за морди
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26.04.2024 09:18
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Що за морди
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26.04.2024 09:18 Відповісти
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26.04.2024 09:21 Відповісти
ЗЕнтельмени удачі
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26.04.2024 09:26 Відповісти
нормальные иудейские морды, они красивше не бывают
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26.04.2024 09:42 Відповісти
Не можна перемогти ворога під керівництвом його агентури і інородців!
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26.04.2024 09:18 Відповісти
Если быть точным, то американской пидтримки не было два месяца. Январь, февраль 24го. Слишком много потратили во время контрнаступа, и после когда полтора-два месяца гордо выстреливали по 10 тысяч снарядов в сутки.
Чтобы потом оказаться на голодном пайке. Ох... стратеги...
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26.04.2024 09:21 Відповісти
Чувствуют себя безопасно.

С 3 мая возобновит работу аэропорт Элисты. Он был закрыт больше двух лет, с 24 февраля 2022 года из-за с ограничений на полеты, введенными после начала российского вторжения в Украину.

Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, пишут РИА Новости.
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26.04.2024 09:31 Відповісти
Ну открыли и что? Всеравно летать не на чем. Туда теперь только АТАСАМы садится могут, без шасси
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26.04.2024 09:37 Відповісти
рояль уже прибыл
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26.04.2024 09:41 Відповісти
А можно заседать чтоб снаряды былы у Украины? Корея с Ираном как-то оружие поставляет без помпезных заседаний.
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26.04.2024 11:20 Відповісти
Потому что Иран десятки лет строил военные заводы, а предприятия особой важности вообще под землёй в скальном грунте, а коллективный запад занимался биржевыми спекуляциями, зеленой энергетикой и всякой лгбт грязью, вот поэтому у Ирана оружие, а у запада гей-парад с ветряками.
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26.04.2024 12:27 Відповісти
Засідання Рамштайн.Рамштайн - заслуга Залужного, а своє зробити слабо?
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26.04.2024 12:09 Відповісти
 
 