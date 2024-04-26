Сьогодні відбудеться засідання у форматі "Рамштайн"
Сьогодні відбудеться 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що це буде вже 21 засідання. Перша зустріч відбулася 22 квітня 2022 року.
Сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться у режимі віртуального зв’язку.
На цьому засіданні йтиметься, зокрема, про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли країна перебувала в очікуванні рішень про американську підтримку.
Минуле засідання у форматі Рамштайн
Міністр оборони України Умєров заявив, що за підсумками "Рамштайну" із партнерами Україна домовилася про поставку F-16, боєприпасів, дронів, ППО тощо.
Топ коментарі
+4 Peter Marcin
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+3 саша паламарчук
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+2 Оксана #590661
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Чтобы потом оказаться на голодном пайке. Ох... стратеги...
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