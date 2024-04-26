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Новости Война
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Сегодня состоится заседание в формате "Рамштайн"

рамштайн

Сегодня состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что это будет уже 21-е заседание. Первая встреча состоялась 22 апреля 2022 года.

Сегодняшняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в режиме виртуальной связи.

На этом заседании речь пойдет, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, накопившиеся за полгода, когда страна находилась в ожидании решений об американской поддержке.

Прошлое заседание в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Умеров заявил, что по итогам "Рамштейна" с партнерами Украина договорилась о поставке F-16, боеприпасов, дронов, ПВО и тому подобное.

Также смотрите: Готовимся к завтрашнему заседанию "Рамштайна". Будем говорить о сложностях и проблемах, которые накопились за полгода, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Рамштайн (132)


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Топ комментарии
+4
Не можна перемогти ворога під керівництвом його агентури і інородців!
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26.04.2024 09:18
+3
ЗЕнтельмени удачі
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26.04.2024 09:26
+2
Що за морди
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26.04.2024 09:18
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Що за морди
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26.04.2024 09:18 Ответить
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26.04.2024 09:21 Ответить
ЗЕнтельмени удачі
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26.04.2024 09:26 Ответить
нормальные иудейские морды, они красивше не бывают
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26.04.2024 09:42 Ответить
Не можна перемогти ворога під керівництвом його агентури і інородців!
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26.04.2024 09:18 Ответить
Если быть точным, то американской пидтримки не было два месяца. Январь, февраль 24го. Слишком много потратили во время контрнаступа, и после когда полтора-два месяца гордо выстреливали по 10 тысяч снарядов в сутки.
Чтобы потом оказаться на голодном пайке. Ох... стратеги...
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26.04.2024 09:21 Ответить
Чувствуют себя безопасно.

С 3 мая возобновит работу аэропорт Элисты. Он был закрыт больше двух лет, с 24 февраля 2022 года из-за с ограничений на полеты, введенными после начала российского вторжения в Украину.

Возможность безопасного выполнения полетов подтвердили специалисты Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, пишут РИА Новости.
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26.04.2024 09:31 Ответить
Ну открыли и что? Всеравно летать не на чем. Туда теперь только АТАСАМы садится могут, без шасси
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26.04.2024 09:37 Ответить
рояль уже прибыл
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26.04.2024 09:41 Ответить
А можно заседать чтоб снаряды былы у Украины? Корея с Ираном как-то оружие поставляет без помпезных заседаний.
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26.04.2024 11:20 Ответить
Потому что Иран десятки лет строил военные заводы, а предприятия особой важности вообще под землёй в скальном грунте, а коллективный запад занимался биржевыми спекуляциями, зеленой энергетикой и всякой лгбт грязью, вот поэтому у Ирана оружие, а у запада гей-парад с ветряками.
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26.04.2024 12:27 Ответить
Засідання Рамштайн.Рамштайн - заслуга Залужного, а своє зробити слабо?
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26.04.2024 12:09 Ответить
 
 