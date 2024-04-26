Сегодня состоится заседание в формате "Рамштайн"

Сегодня состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что это будет уже 21-е заседание. Первая встреча состоялась 22 апреля 2022 года.

Сегодняшняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в режиме виртуальной связи.

На этом заседании речь пойдет, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, накопившиеся за полгода, когда страна находилась в ожидании решений об американской поддержке.

Прошлое заседание в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Умеров заявил, что по итогам "Рамштейна" с партнерами Украина договорилась о поставке F-16, боеприпасов, дронов, ПВО и тому подобное.

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