Сегодня состоится заседание в формате "Рамштайн"
Сегодня состоится 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отмечается, что это будет уже 21-е заседание. Первая встреча состоялась 22 апреля 2022 года.
Сегодняшняя встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в режиме виртуальной связи.
На этом заседании речь пойдет, в частности, о том, как быстрее преодолеть сложности и проблемы, накопившиеся за полгода, когда страна находилась в ожидании решений об американской поддержке.
Прошлое заседание в формате "Рамштайн"
Министр обороны Украины Умеров заявил, что по итогам "Рамштейна" с партнерами Украина договорилась о поставке F-16, боеприпасов, дронов, ПВО и тому подобное.
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Чтобы потом оказаться на голодном пайке. Ох... стратеги...
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