Минобороны о приоритетах на заседании "Рамштайн-21": Поставки ATACMS и боеприпасов для Украины
Приоритетами сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" будут вопросы поставки Украине ракет ATACMS и снарядов различных калибров.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, на "Рамштайне" речь пойдет о налаживании поставок военной помощи Украине и разработке алгоритмов логистики.
"Речь пойдет, прежде всего, о поставках оружия, о поставках снарядов различных калибров, в частности - 155-мм. Также речь идет о том, что в Украину будут поставляться боеприпасы к ATACMS", - отметил он.
Лазуткин напомнил, что накануне заседания "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи Украине, в частности, США и Великобритания.
"В рамках того 1 млрд долларов (новый пакет помощи от США, - ред.), который уже работает, если говорить о той помощи, которая поступает, то там и боеприпасы для HIMARS, и снаряды, и бронемашины Bradley, которые эффективно работают на поле боя", - добавил спикер Минобороны.
Заседание "Рамштайн" 26 апреля
Сегодня состоится 21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Оно будет в режиме виртуальной связи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на заседании будет обсуждаться скорейшее преодоление сложностей и проблем, накопившихся за полгода, когда Украина ждала решения об американской поддержке.
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маючи ці кошти в розмірі 6.6млрд як не використаний залишок з 2022-2023 років
треба було чекати нового пакета, котрий додатково добавив міноборони прав на 13.8млрд по програмі USAI...
по PDA - придумали пояснення "некомфортно" давати зі складів, якщо закінчились повноваження на поповнення.
а що тут заважало просто укласти контракти....
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024
USAI commited 18.9 млрд
total awarded 12.3млрд - загальна сума надана
останні замовлення
Other Ammunition 756млн Jun 22 - Apr 23
Radio and Communications Equipment 1,013млн Apr 22 - Apr 23
більше року замовлення не робляться, маючи повноважень на 6.6млрд, як 18.9 - 12.3
таким чином затримка виготовлення буде +1 рік
зараз шукають 7батарей петріота
ціна десь 500млн https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ за батарею , цикл виготовлення 24місяці
могли би бути на "підході"