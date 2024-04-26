Минобороны о приоритетах на заседании "Рамштайн-21": Поставки ATACMS и боеприпасов для Украины

Приоритетами сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" будут вопросы поставки Украине ракет ATACMS и снарядов различных калибров.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, на "Рамштайне" речь пойдет о налаживании поставок военной помощи Украине и разработке алгоритмов логистики.

"Речь пойдет, прежде всего, о поставках оружия, о поставках снарядов различных калибров, в частности - 155-мм. Также речь идет о том, что в Украину будут поставляться боеприпасы к ATACMS", - отметил он.

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Лазуткин напомнил, что накануне заседания "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи Украине, в частности, США и Великобритания.

"В рамках того 1 млрд долларов (новый пакет помощи от США, - ред.), который уже работает, если говорить о той помощи, которая поступает, то там и боеприпасы для HIMARS, и снаряды, и бронемашины Bradley, которые эффективно работают на поле боя", - добавил спикер Минобороны.

Заседание "Рамштайн" 26 апреля

Сегодня состоится 21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Оно будет в режиме виртуальной связи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на заседании будет обсуждаться скорейшее преодоление сложностей и проблем, накопившихся за полгода, когда Украина ждала решения об американской поддержке.

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