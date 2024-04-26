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Новости Война
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Минобороны о приоритетах на заседании "Рамштайн-21": Поставки ATACMS и боеприпасов для Украины

Міноборони назвало пріоритети

Приоритетами сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" будут вопросы поставки Украине ракет ATACMS и снарядов различных калибров.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, на "Рамштайне" речь пойдет о налаживании поставок военной помощи Украине и разработке алгоритмов логистики.

"Речь пойдет, прежде всего, о поставках оружия, о поставках снарядов различных калибров, в частности - 155-мм. Также речь идет о том, что в Украину будут поставляться боеприпасы к ATACMS", - отметил он.

Также читайте: На "Рамштайне" основное внимание будет уделено работе 8 коалиций в поддержку Украины, - "слуга народа" Чернев

Лазуткин напомнил, что накануне заседания "Рамштайн" союзники объявили о новых пакетах помощи Украине, в частности, США и Великобритания.

"В рамках того 1 млрд долларов (новый пакет помощи от США, - ред.), который уже работает, если говорить о той помощи, которая поступает, то там и боеприпасы для HIMARS, и снаряды, и бронемашины Bradley, которые эффективно работают на поле боя", - добавил спикер Минобороны.

Заседание "Рамштайн" 26 апреля

Сегодня состоится 21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Оно будет в режиме виртуальной связи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на заседании будет обсуждаться скорейшее преодоление сложностей и проблем, накопившихся за полгода, когда Украина ждала решения об американской поддержке.

Также читайте: Белый дом о возможной передаче контроля над "Рамштайном" НАТО: США продолжат возглавлять контактную группу

Автор: 

Минобороны (9285) Рамштайн (132)


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По правде сказать, я не верил, что США возобновят помощь. Теперь главное нормально применять эту помощь с учетом всего полученного опыта. Думаю, через месяц пойдут первые положительные результаты, когда все доедет до фронта.
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26.04.2024 13:56 Ответить
Можна подумати, що дадуть щось більше за те, що вже пообіцяли. рамштайни просто формалізують передачу Україні зброї, яку узгодили до цього політики. А це зібрання дядьків з погонами, які знов всім нагадують, скільки грошей колективний захід витратив на допомогу Україні, і озвучать інформацію, яку вже всім давно відома.
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26.04.2024 14:18 Ответить
цинізм, що пообіцяли зробити замовлення на 6млрд по програмі USAI - тобто поставка через декілька років
маючи ці кошти в розмірі 6.6млрд як не використаний залишок з 2022-2023 років
треба було чекати нового пакета, котрий додатково добавив міноборони прав на 13.8млрд по програмі USAI...

по PDA - придумали пояснення "некомфортно" давати зі складів, якщо закінчились повноваження на поповнення.

а що тут заважало просто укласти контракти....
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26.04.2024 14:36 Ответить
Переконаний, що переважна більшість взагалі не зрозуміла про що Ви...
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26.04.2024 15:20 Ответить
Тоді добавимо посилань
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони США від 15 січня 2024

USAI commited 18.9 млрд
total awarded 12.3млрд - загальна сума надана

останні замовлення
Other Ammunition 756млн Jun 22 - Apr 23
Radio and Communications Equipment 1,013млн Apr 22 - Apr 23

більше року замовлення не робляться, маючи повноважень на 6.6млрд, як 18.9 - 12.3
таким чином затримка виготовлення буде +1 рік

зараз шукають 7батарей петріота
ціна десь 500млн https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ за батарею , цикл виготовлення 24місяці
могли би бути на "підході"
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26.04.2024 15:38 Ответить
З цією адміністрацією так і буде до листопада. Вони навмисно зволікають, щоб дотягнути до завершення президентва байдена. І все це заради того, щоб увійти в історію, як люди, які відвернули Третю світову...
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26.04.2024 15:54 Ответить
 
 