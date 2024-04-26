США готовятся объявить контракт на закупку оружия для Украины на $6 млрд, - Politico

Соединенные Штаты вскоре объявят о контракте на закупку оружия для Украины на сумму $6 миллиардов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

В материале говорится, что пакет помощи, который может быть окончательно сформирован и объявлен уже в пятницу, станет частью из помощи Украине в 61 миллиард долларов.

Один из чиновников и лицо, знакомое с планами, рассказали Politico, что в контракт войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Впрочем, оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая заключает контракты с американскими оборонными компаниями на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся в США запасов.

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Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где будут более 50 стран, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По данным Politico, Москва выпускает до 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский выстрел, и запасы Киева уменьшаются.

Ранее министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.