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Новости Помощь Украине
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США готовятся объявить контракт на закупку оружия для Украины на $6 млрд, - Politico

США готують новий контракт на зброю для України

Соединенные Штаты вскоре объявят о контракте на закупку оружия для Украины на сумму $6 миллиардов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.

В материале говорится, что пакет помощи, который может быть окончательно сформирован и объявлен уже в пятницу, станет частью из помощи Украине в 61 миллиард долларов.

Один из чиновников и лицо, знакомое с планами, рассказали Politico, что в контракт войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Впрочем, оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая заключает контракты с американскими оборонными компаниями на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся в США запасов.

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Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где будут более 50 стран, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По данным Politico, Москва выпускает до 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский выстрел, и запасы Киева уменьшаются.

Ранее министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

Автор: 

оружие (10198) США (26381)


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Топ комментарии
+8
Это говорит только о том, что США уверенны в победе Украины. И вкладываются в долгую. Еще бы кто-то нашего "величайшего" заставил вкладываться.
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26.04.2024 01:41
+3
завжди жаба душить передавати нове, а старіше тримати у себе на складах. тому мабуть все таки передадуть Україні старіші і раніше, а замість них нові поставлять на свої склади.
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26.04.2024 01:43
+3
Вкладається - траса Миколаїв-Одеса з прошлої осіні - стіки бетону влили шо можна було десятка три ротно-опорних пункта забетонувати. Ні - знов велике будівництво.
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26.04.2024 03:31
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Это говорит только о том, что США уверенны в победе Украины. И вкладываются в долгую. Еще бы кто-то нашего "величайшего" заставил вкладываться.
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26.04.2024 01:41 Ответить
Вкладається - траса Миколаїв-Одеса з прошлої осіні - стіки бетону влили шо можна було десятка три ротно-опорних пункта забетонувати. Ні - знов велике будівництво.
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26.04.2024 03:31 Ответить
завжди жаба душить передавати нове, а старіше тримати у себе на складах. тому мабуть все таки передадуть Україні старіші і раніше, а замість них нові поставлять на свої склади.
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26.04.2024 01:43 Ответить
"Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років"
Привчають жити тільки в режимі очікування...
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26.04.2024 03:17 Ответить
Ну таке, я теж готуюсь до відходу в ад
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26.04.2024 03:59 Ответить
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26.04.2024 06:07 Ответить
Як це допоможе Україні зараз?
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26.04.2024 06:10 Ответить
The Economist написал что Украина готовится к мощному контрнаступлению в 2026-2027 годах.
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26.04.2024 06:25 Ответить
Poxoze letom budet mocnoje nastuplenije v etom godu
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26.04.2024 07:28 Ответить
Ніяк, віртуальна зустріч - віртуальна допомога....
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26.04.2024 09:55 Ответить
Eto uze interesno.Patriot dolzni bit v pakete.Dlia prykritija aerodromov i gorodov tem samim.ATAMACS,Patriot i raketi dlia samoliotov F-16 kotoryje i budet glavnimi pri kontranastupe.Glavnoje procistit kacapskoje PVO,a togda delom zajmutsia F-16 s tonovimi kabami s i poxozimi bombami i raketami
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26.04.2024 07:20 Ответить
Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.

Ну тобто це канал USAI.
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26.04.2024 08:27 Ответить
Так - це USAI

"готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів"

згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіту міноборони , ці 6млрд були наявні в січні 2024, тому що останні контракти заключили в квітні 2023

тепер заявляють, що "стане частиною з допомоги Україні
пакет 61млрд, просто добавив 13.8млрд до наявних 6.6млрд в програмі USAI

хто не виконував зрозуміло,
що заважало виконати це раніше не зрозуміло...
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26.04.2024 10:07 Ответить
Пройдисвіти... Як з тими 4 мільярдами, які вони не витратили у 2022-23 рр
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26.04.2024 10:16 Ответить
мацкалі виробляють 152мм снаряд-за 500 баксів
штати 155 снаряд-5000$
мацкалі тратять на війну на рік 120 млр
нам допомога-60
от така аріфметика..
ра-хуй-те
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26.04.2024 09:35 Ответить
 
 