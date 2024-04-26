США готовятся объявить контракт на закупку оружия для Украины на $6 млрд, - Politico
Соединенные Штаты вскоре объявят о контракте на закупку оружия для Украины на сумму $6 миллиардов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.
США завершают подготовку одного из крупнейших на сегодня пакетов военной помощи для Украины и готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для Вооруженных сил Украины на сумму до 6 миллиардов долларов.
В материале говорится, что пакет помощи, который может быть окончательно сформирован и объявлен уже в пятницу, станет частью из помощи Украине в 61 миллиард долларов.
Один из чиновников и лицо, знакомое с планами, рассказали Politico, что в контракт войдут средства ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.
Впрочем, оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет, поскольку деньги выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая заключает контракты с американскими оборонными компаниями на создание нового оборудования для Украины, а не на закупку из имеющихся в США запасов.
Ожидается, что министр обороны Ллойд Остин объявит о новой помощи во время виртуальной встречи в пятницу, где будут более 50 стран, которые входят в состав Контактной группы по вопросам обороны Украины.
По данным Politico, Москва выпускает до 10 артиллерийских снарядов в ответ на каждый украинский выстрел, и запасы Киева уменьшаются.
Ранее министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.
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Привчають жити тільки в режимі очікування...
Ну тобто це канал USAI.
"готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів"
згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіту міноборони , ці 6млрд були наявні в січні 2024, тому що останні контракти заключили в квітні 2023
тепер заявляють, що "стане частиною з допомоги Україні
пакет 61млрд, просто добавив 13.8млрд до наявних 6.6млрд в програмі USAI
хто не виконував зрозуміло,
що заважало виконати це раніше не зрозуміло...
штати 155 снаряд-5000$
мацкалі тратять на війну на рік 120 млр
нам допомога-60
от така аріфметика..
ра-хуй-те