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Новини Допомога Україні
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США готуються оголосити контракт на закупівлю зброї для України на $6 млрд, - Politico

США готують новий контракт на зброю для України

Сполучені Штати незабаром оголосять про контракт на закупівлю зброї для України на суму $6 мільярдів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України та готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів.

У матеріалі йдеться, що пакет допомоги, який може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, стане частиною з допомоги Україні у 61 мільярд доларів.

Один з чиновників і особа, знайома з планами, розповіли Politico, що до контракту увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.

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Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де будуть понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України.

За даними Politico, Москва випускає до 10 артилерійських снарядів у відповідь на кожен український постріл, і запаси Києва зменшуються.

Раніше міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.

Автор: 

зброя (7435) США (22473)


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Топ коментарі
+8
Это говорит только о том, что США уверенны в победе Украины. И вкладываются в долгую. Еще бы кто-то нашего "величайшего" заставил вкладываться.
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26.04.2024 01:41
+3
завжди жаба душить передавати нове, а старіше тримати у себе на складах. тому мабуть все таки передадуть Україні старіші і раніше, а замість них нові поставлять на свої склади.
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26.04.2024 01:43
+3
Вкладається - траса Миколаїв-Одеса з прошлої осіні - стіки бетону влили шо можна було десятка три ротно-опорних пункта забетонувати. Ні - знов велике будівництво.
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26.04.2024 03:31
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Это говорит только о том, что США уверенны в победе Украины. И вкладываются в долгую. Еще бы кто-то нашего "величайшего" заставил вкладываться.
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26.04.2024 01:41 Відповісти
Вкладається - траса Миколаїв-Одеса з прошлої осіні - стіки бетону влили шо можна було десятка три ротно-опорних пункта забетонувати. Ні - знов велике будівництво.
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26.04.2024 03:31 Відповісти
завжди жаба душить передавати нове, а старіше тримати у себе на складах. тому мабуть все таки передадуть Україні старіші і раніше, а замість них нові поставлять на свої склади.
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26.04.2024 01:43 Відповісти
"Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років"
Привчають жити тільки в режимі очікування...
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26.04.2024 03:17 Відповісти
Ну таке, я теж готуюсь до відходу в ад
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26.04.2024 03:59 Відповісти
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26.04.2024 06:07 Відповісти
Як це допоможе Україні зараз?
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26.04.2024 06:10 Відповісти
The Economist написал что Украина готовится к мощному контрнаступлению в 2026-2027 годах.
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26.04.2024 06:25 Відповісти
Poxoze letom budet mocnoje nastuplenije v etom godu
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26.04.2024 07:28 Відповісти
Ніяк, віртуальна зустріч - віртуальна допомога....
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26.04.2024 09:55 Відповісти
Eto uze interesno.Patriot dolzni bit v pakete.Dlia prykritija aerodromov i gorodov tem samim.ATAMACS,Patriot i raketi dlia samoliotov F-16 kotoryje i budet glavnimi pri kontranastupe.Glavnoje procistit kacapskoje PVO,a togda delom zajmutsia F-16 s tonovimi kabami s i poxozimi bombami i raketami
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26.04.2024 07:20 Відповісти
Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.

Ну тобто це канал USAI.
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26.04.2024 08:27 Відповісти
Так - це USAI

"готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів"

згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіту міноборони , ці 6млрд були наявні в січні 2024, тому що останні контракти заключили в квітні 2023

тепер заявляють, що "стане частиною з допомоги Україні
пакет 61млрд, просто добавив 13.8млрд до наявних 6.6млрд в програмі USAI

хто не виконував зрозуміло,
що заважало виконати це раніше не зрозуміло...
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26.04.2024 10:07 Відповісти
Пройдисвіти... Як з тими 4 мільярдами, які вони не витратили у 2022-23 рр
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26.04.2024 10:16 Відповісти
мацкалі виробляють 152мм снаряд-за 500 баксів
штати 155 снаряд-5000$
мацкалі тратять на війну на рік 120 млр
нам допомога-60
от така аріфметика..
ра-хуй-те
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26.04.2024 09:35 Відповісти
 
 