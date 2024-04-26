США готуються оголосити контракт на закупівлю зброї для України на $6 млрд, - Politico
Сполучені Штати незабаром оголосять про контракт на закупівлю зброї для України на суму $6 мільярдів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.
США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України та готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів.
У матеріалі йдеться, що пакет допомоги, який може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, стане частиною з допомоги Україні у 61 мільярд доларів.
Один з чиновників і особа, знайома з планами, розповіли Politico, що до контракту увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.
Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.
Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де будуть понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України.
За даними Politico, Москва випускає до 10 артилерійських снарядів у відповідь на кожен український постріл, і запаси Києва зменшуються.
Раніше міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.
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Привчають жити тільки в режимі очікування...
Ну тобто це канал USAI.
"готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів"
згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіту міноборони , ці 6млрд були наявні в січні 2024, тому що останні контракти заключили в квітні 2023
тепер заявляють, що "стане частиною з допомоги Україні
пакет 61млрд, просто добавив 13.8млрд до наявних 6.6млрд в програмі USAI
хто не виконував зрозуміло,
що заважало виконати це раніше не зрозуміло...
штати 155 снаряд-5000$
мацкалі тратять на війну на рік 120 млр
нам допомога-60
от така аріфметика..
ра-хуй-те