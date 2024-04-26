США готуються оголосити контракт на закупівлю зброї для України на $6 млрд, - Politico

Сполучені Штати незабаром оголосять про контракт на закупівлю зброї для України на суму $6 мільярдів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

США завершують підготовку одного з найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги для України та готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для Збройних сил України на суму до 6 мільярдів доларів.

У матеріалі йдеться, що пакет допомоги, який може бути остаточно сформований і оголошений вже в п'ятницю, стане частиною з допомоги Україні у 61 мільярд доларів.

Один з чиновників і особа, знайома з планами, розповіли Politico, що до контракту увійдуть засоби ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з безпілотниками і ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Втім, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну впродовж кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка укладає контракти з американськими оборонними компаніями на створення нового обладнання для України, а не на закупівлю з наявних у США запасів.

Читайте: Передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною, - посол Брінк

Очікується, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю, де будуть понад 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України.

За даними Politico, Москва випускає до 10 артилерійських снарядів у відповідь на кожен український постріл, і запаси Києва зменшуються.

Раніше міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про новий пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони.