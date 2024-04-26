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Новости Война
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На "Рамштайне" основное внимание будет уделено работе 8 коалиций в поддержку Украины, - "слуга народа" Чернев

Заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится сегодня, основное внимание сосредоточат на деятельности восьми коалиций по поддержке Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Слуга народа") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Работа формата"Рамштайн" будет сфокусирована на работе коалиций, которые были созданы в течение последнего года. Напомню, их восемь - от бронетанковой до Коалиции дронов.

Сейчас разные страны, которые входят в формат "Рамштайн", объединяются в тех коалициях, в которых могут быть наиболее способными и оказать наибольшую помощь", - отметил Чернев.

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По его словам, на повестке дня также будут "снаряды, системы ПВО и ракеты к ним, бронетехника и дальнобойные ракеты".

"Те самые 300-километровые ATACAMS, о которых мы просили, думаю, должны быть", - добавил Чернев.

20-е заседание в формате Рамштайн

Напомним, министр обороны Украины Умеров заявил, что, по итогам "Рамштайн" с партнерами, Украина договорилась о поставке F-16, боеприпасов, дронов, ПВО и тому подобного.

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Автор: 

помощь и поддержка (865) Чернев (106) Рамштайн (132)


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Уже фронт сыпется, а они все болтают.
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26.04.2024 10:58 Ответить
Фронт відновиться після 21.05.2024 р.......
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26.04.2024 14:49 Ответить
 
 