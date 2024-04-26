На "Рамштайне" основное внимание будет уделено работе 8 коалиций в поддержку Украины, - "слуга народа" Чернев

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится сегодня, основное внимание сосредоточат на деятельности восьми коалиций по поддержке Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (фракция "Слуга народа") Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Работа формата"Рамштайн" будет сфокусирована на работе коалиций, которые были созданы в течение последнего года. Напомню, их восемь - от бронетанковой до Коалиции дронов.

Сейчас разные страны, которые входят в формат "Рамштайн", объединяются в тех коалициях, в которых могут быть наиболее способными и оказать наибольшую помощь", - отметил Чернев.

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По его словам, на повестке дня также будут "снаряды, системы ПВО и ракеты к ним, бронетехника и дальнобойные ракеты".

"Те самые 300-километровые ATACAMS, о которых мы просили, думаю, должны быть", - добавил Чернев.

20-е заседание в формате Рамштайн

Напомним, министр обороны Украины Умеров заявил, что, по итогам "Рамштайн" с партнерами, Украина договорилась о поставке F-16, боеприпасов, дронов, ПВО и тому подобного.

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