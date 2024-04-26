На "Рамштайні" основна увага буде приділена роботі 8 коаліцій на підтримку України, - "слуга народу" Чернєв

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбудеться сьогодні, основну увагу зосередять на діяльності восьми коаліцій із підтримки України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (фракція "Слуга народу") Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Робота формату "Рамштайн" буде сфокусована на роботі коаліцій, які були створені протягом останнього року. Нагадаю, їх вісім – від бронетанкової до Коаліції дронів.

Зараз різні країни, які входять до формату "Рамштайн", об’єднуються у тих коаліціях, в яких можуть бути найбільш спроможними і надати найбільшу допомогу", - зазначив Чернєв.

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За його словами, на порядку денному також будуть "снаряди, системи ППО і ракети до них, бронетехніка і далекобійні ракети".

"Ті самі 300-кілометрові ATACAMS, про які ми просили, гадаю, мають бути", - додав Чернєв.

20-е засідання у форматі Рамштайн

Нагадаємо, міністр оборони України Умєров заявив, що за підсумками "Рамштайну" із партнерами Україна домовилася про поставку F-16, боєприпасів, дронів, ППО тощо.

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