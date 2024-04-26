Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году, - Остин
В этом году в Украину прибудут первые истребители F-16 вместе с подготовленными пилотами.
Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - сообщил Остин.
Он отметил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне ("Рамштайн" - ред.) предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.
"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - добавил Остин.
Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.
Истребители F-16 для Украины
Ранее сообщалось, что Украина получит от партнеров истребители F-16.
Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.
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Прикольно не буде в разі ракетного удару...
І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
А взагалі не треба анонсів. Зовсім. Треба літаки, бажано інкогніто.
Ненхай рашки заверещять, коли F-16 почнуть іх нищити. Війна потребує тиши! Гарний приклад, коли рашки не зрозуміли, звідкяли отрмали у Джанкоі, а вже потім було наголошено, що ще у березні Україна отримала.
Так і зараз - потрібне не віріщання жОПи, зелені - а повна тиша!
NASAMS 18
Patriot 16 пускових
Iris-T 11
Hawk 6 (1959 року)
Samp-T 4
S300 2
начебто все - 41 шт
решта зенітки, та малого радіусу дії
до 800 танків дотягує, якщо рахувати також обіцянки (наприклад всі обіцяні Леопард-1)
тоді США 1 батарея 4 пускові
Німеччина 2 батареї 10 пускових
Нідерланди просто 2 пускові
О нем много и долго говорят, но ни кто его еще не видел в небе Украины.