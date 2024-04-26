Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году, - Остин

В этом году в Украину прибудут первые истребители F-16 вместе с подготовленными пилотами.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - сообщил Остин.

Он отметил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне ("Рамштайн" - ред.) предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.

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"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - добавил Остин.

Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.

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Истребители F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получит от партнеров истребители F-16.

Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.