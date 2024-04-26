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Новости Война
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Первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году, - Остин

Винищувачі F-16

В этом году в Украину прибудут первые истребители F-16 вместе с подготовленными пилотами.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил перед началом заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", - сообщил Остин.

Он отметил, что за последние два года члены Контактной группы по обороне ("Рамштайн" - ред.) предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.

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"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - добавил Остин.

Напомним, сегодня проходит 21-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Минобороны отметили, что союзники обсудят поставки ракет ATACMS, снарядов и другого вооружения.

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Истребители F-16 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина получит от партнеров истребители F-16.

Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания. Также союзники обучают украинских пилотов и инженеров.

Автор: 

Остин Ллойд (420) F-16 (548)


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Топ комментарии
+9
Вже можна було б і другу партію пілотів готувати
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26.04.2024 16:15
+9
Спочатку - Перші F-16 з'являться у небі України в березні 2024 року

І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
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26.04.2024 16:26
+7
"Наша пісня файна й нова,в ній співаєм про старе"
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26.04.2024 16:34
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Вже можна було б і другу партію пілотів готувати
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26.04.2024 16:15 Ответить
А точно, что ее уже не готовят?
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26.04.2024 17:01 Ответить
дивна назва статті ...ну я б поняв її якби зараз був 2023 рік ..а так всеодно сказати що завтра о 12:00 сонце буде світити
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26.04.2024 16:24 Ответить
... я уявив ситуацію: на аеродромі стоять літаки - а літати на них ніхто не вміє!!! Прикольно?
Прикольно не буде в разі ракетного удару...
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26.04.2024 19:15 Ответить
Спочатку - Перші F-16 з'являться у небі України в березні 2024 року

І ось зараз - Перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році
Так коли?
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26.04.2024 16:26 Ответить
У 2024 році, сказано ж. Плюс-мінус рік...
А взагалі не треба анонсів. Зовсім. Треба літаки, бажано інкогніто.
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26.04.2024 17:12 Ответить
Коли прийде час. Головне щоб це не оголошували, а надали так само тишком-нишком під пакет допомоги як це було із аткамсами без піару і оплисків!
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26.04.2024 17:33 Ответить
час дійсно колись приде. будуть і шашлики навесні. Але не всі дочекаються
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26.04.2024 17:55 Ответить
"Наша пісня файна й нова,в ній співаєм про старе"
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26.04.2024 16:34 Ответить
Та вы и про Аткамсы так же говорили.
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26.04.2024 17:03 Ответить
скільки життів ще забере це очікування?
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26.04.2024 17:56 Ответить
Та вы и про Аткамсы так же говорили.-Коли США не надавали фійскову допомогу Україні ,що привело до погіршення ситуації на фронті і загибелі українських захисників .саме про це я говорив. Вирішили давати - кажу їм ,велике д'якую
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26.04.2024 19:34 Ответить
Серпень 2024 перше збиття московського металолому
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26.04.2024 16:35 Ответить
А навіщо трендити?

Ненхай рашки заверещять, коли F-16 почнуть іх нищити. Війна потребує тиши! Гарний приклад, коли рашки не зрозуміли, звідкяли отрмали у Джанкоі, а вже потім було наголошено, що ще у березні Україна отримала.

Так і зараз - потрібне не віріщання жОПи, зелені - а повна тиша!
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26.04.2024 16:37 Ответить
Ти б хоч прочитав хтось верещить. Верещить Остін, а він що в тебе зелений уже співробітник ОП України?
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26.04.2024 16:45 Ответить
Ну да, Абрамсы начали. А не, уже закончили.
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26.04.2024 17:27 Ответить
Если бы розовые пони не были такимим тупыми то самолёты и западные пилоты по контракту с Украиной уже бы мочили кацапов...
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26.04.2024 16:53 Ответить
"понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності"
NASAMS 18
Patriot 16 пускових
Iris-T 11
Hawk 6 (1959 року)
Samp-T 4
S300 2
начебто все - 41 шт

решта зенітки, та малого радіусу дії

до 800 танків дотягує, якщо рахувати також обіцянки (наприклад всі обіцяні Леопард-1)
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26.04.2024 16:55 Ответить
шо це ?
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26.04.2024 16:59 Ответить
Пускова - це не "комплекс". Без усього іншого - радарів, командного центру etc. вона не воює.
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26.04.2024 17:15 Ответить
я не знаю, як рахує Остін
тоді США 1 батарея 4 пускові
Німеччина 2 батареї 10 пускових
Нідерланди просто 2 пускові
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26.04.2024 17:28 Ответить
то есть будут с НАТО взлетать , отбомбились и назад
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26.04.2024 16:58 Ответить
F-16 - самолет технологии "стелс", которая действует на территории Украины.
О нем много и долго говорят, но ни кто его еще не видел в небе Украины.
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26.04.2024 17:02 Ответить
Я вчера видел летали
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26.04.2024 17:03 Ответить
Я тоже видел на вкладышах от жуек)
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26.04.2024 17:14 Ответить
И их, как и Абрамсы, будут держать подальше от войны.
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26.04.2024 17:25 Ответить
вже 5 Абрамсів кацапи знищили , на місце надійшло нуль .
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26.04.2024 17:50 Ответить
30- те Грудня це теж в цьому році
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26.04.2024 17:48 Ответить
Лайма Тов
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26.04.2024 19:38 Ответить
КОЛИ?!?!?
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26.04.2024 18:12 Ответить
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26.04.2024 18:53 Ответить
Це в Остіна гумор такий?
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26.04.2024 19:35 Ответить
 
 